富士山+繡球花太犯規！ 1.3萬株繡球花在靜岡三島Sky Walk吊橋繡球花祭，限定甜點、夜間點燈、繡球花傘都是拍照重點。

日本也進入美美繡球花季節，靜岡三島Sky Walk6月初繡球花祭即將登場，廣大的佔地開滿許的品種繡球花，除了綻放滿滿的花朵外，應景的繡球花甜點也成為焦點，就連雨天備案也給你美麗的繡球花，快加入今年夏天的旅遊計劃吧。

靜岡三島Sky Walk繡球花祭即將於6月6日登場，215種超過1.3萬株繡球花將一齊綻放，不容錯過的活動包含夜間點燈、4款限定甜點和復古繡球花傘免費租借，快筆記起來。

靜岡三島Sky Walk的繡球花祭

2026年繡球花祭從6月6日舉辦到7月5日，靜岡三島的「Kicoro之森」占地超過7000平方米，森林裡共種植了215種的繡球花，數量超過1.3萬株。其中包含三島Sky Walk獨家培育的原創品種：白中帶水藍的「Sky Walk」、薄紫色的「夏空」，以及由氣象預報員命名、淡藍色柔美的「覇王」。今年更新增10個品種，部分株數稀少，值得你細心探索。一路上也有木製長椅可以休息。

▲靜岡三島的「Kicoro之森」占地超過7000平方米，森林裡共種植了215種的繡球花，數量超過1.3萬株。





靜岡三島Sky Walk繡球花祭什麼時候舉辦夜間點燈

夜間點燈在6月19日至7月5日每週五六日舉辦，共9天。時間17：00～20：30（最後入場20：00）。入場費為大人1,100円起、中高生500円起、小學生200円起，入場費採浮動定價制。當地交通沒有特別方便，如果想參加夜間點燈，記得事先查好回程的交通方式。

▲夜間點燈在6月19日至7月5日每週五六日舉辦，共9天。





靜岡三島Sky Walk繡球花祭有哪些限定甜點

繡球祭期間推出4款以繡球花為靈感的限定甜點（販賣期間：6月6日～7月5日），包含「繡球花迷你聖代」（530円），冰淇淋再淋上長野紫葡萄糖漿，色彩鮮豔。「紫陽花銅鑼燒與靜岡綠茶」（1,200円，2入）則以紅豆泥搭配宇治抹茶冰淇淋，典雅迷人。「紫陽花珠寶氣泡飲」（500円）用兩種果凍調出花色漸層，清爽好喝。「Acai美顏聖代」（1,000円）以富含多酚的巴西莓搭配優格冰淇淋，愛吃冰的人必點。

▲繡球祭期間推出4款以繡球花為靈感的限定甜點。





靜岡三島Sky Walk繡球花祭遇到下雨怎麼辦

繡球花祭期間在「Kicoro之森」入口提供繡球花傘免費租借。傘面印有透明感滿開的繡球花圖案，拿著傘和繡球花一起入鏡更能拍出美照。

▲現場提供繡球花傘免費租借，傘面印有透明感滿開的繡球花圖案。





活動資訊

地址：靜岡縣三島市笹原新田313

營業時間：09：00～17：00

交通方式：從東京方向：約50分鐘（新幹線）、從名古屋方向：約100分鐘（新幹線）、從三島站搭乘路線公車約25分鐘

官方網站





季節限定的繡球花

推薦閱讀：一年只開18天！箱根推出夏季限定夜行列車，讓你坐在電車中欣賞夜晚的繡球花海。

推薦閱讀：大阪舞洲繡球花季5月23日登場，百種繡球花、夕陽百選、星空住宿在大阪花園度假飯店The Day Osaka。