有樂町新地標誕生，有樂町美術館7月開幕首展：走進 Pingu 的黏土大世界與田中達也的微型幻境。

東京有樂町新地標「有樂町美術館」即將開幕，開幕當天也迎來最新企鵝Pingu特展，嶄新空間搭配可愛展覽，論是大人或小朋友都一定會喜歡，現場除了看得到奧特馬・古特曼打造的企鵝家族，還有微型攝影大師的經典作品。
有樂町即將迎來全新的文化地標，座落於東京國際論壇內的全新展示空間「有樂町美術館」將在7/10盛大開幕。其中最引人注目的開幕首展是為了慶祝誕生45週年、風靡全球的黏土定格動畫巨星企鵝「不只是可愛！？企鵝家族 Pingu 特展」。展覽將從7/10~9/6，帶領所有大朋友、小朋友一同走進這個沒有語言隔閡、充滿溫暖與幽默的南極冰雪世界。
定格動畫的奇蹟：《企鵝家族》跨越45年的極致匠心
由瑞士影像大師奧特馬・古特曼（Otmar Gutmann）打造的《企鵝家族（Pingu）》，自 1980 年推出測試片，並於 1990 年代起在全世界超過 155 個國家與地區播放，2025 年剛剛度過其輝煌的 45 週年。
解密經典「Pingu 語」！重現南極企鵝之家的五感體驗
即使聽不懂台詞，每個人卻都能完美心領神會這就是 Pingu 最神奇的魔力。展覽特別著眼於 Pingu 豐富多變的誇張表情、逗趣肢體動作，以及那獨一無二、彷彿有聲音的「Pingu 語（Noot Noot!）」。
跨界大驚喜：微型大師「田中達也」的幽默錯視世界
本次特展的另一大吸睛亮點，絕對是與日本超人氣微型攝影大師、擬物作品專家田中達也的夢幻連動！
活動資訊
新設施名稱： 有樂町美術館
第 1 彈企劃展： 「不只是可愛！？企鵝家族 Pingu 特展（可愛いだけじゃない！？ピングー展）」
開幕暨展覽日期：7/10~9/6
地點： 東京國際論壇
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