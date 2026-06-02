有樂町新地標誕生，有樂町美術館7月開幕首展：走進 Pingu 的黏土大世界與田中達也的微型幻境。

東京有樂町新地標「有樂町美術館」即將開幕，開幕當天也迎來最新企鵝Pingu特展，嶄新空間搭配可愛展覽，論是大人或小朋友都一定會喜歡，現場除了看得到奧特馬・古特曼打造的企鵝家族，還有微型攝影大師的經典作品。

有樂町即將迎來全新的文化地標，座落於東京國際論壇內的全新展示空間「有樂町美術館」將在7/10盛大開幕。其中最引人注目的開幕首展是為了慶祝誕生45週年、風靡全球的黏土定格動畫巨星企鵝「不只是可愛！？企鵝家族 Pingu 特展」。展覽將從7/10~9/6，帶領所有大朋友、小朋友一同走進這個沒有語言隔閡、充滿溫暖與幽默的南極冰雪世界。

▲座落於東京國際論壇內的全新展示空間「有樂町美術館」將在7/10盛大開幕。





定格動畫的奇蹟：《企鵝家族》跨越45年的極致匠心

由瑞士影像大師奧特馬・古特曼（Otmar Gutmann）打造的《企鵝家族（Pingu）》，自 1980 年推出測試片，並於 1990 年代起在全世界超過 155 個國家與地區播放，2025 年剛剛度過其輝煌的 45 週年。

▲奧特馬・古特曼打造的《企鵝家族（Pingu）》2025 年剛剛度過其輝煌的45週年。



定格動畫是一門需要將黏土模型逐格微調、單幀拍攝的極致考驗。本次特展便特別以「遊樂園」為主題，大方展出實際在動畫拍攝中使用的珍貴黏土原版模型以及大量第一手幕後設定資料。旅人可以近距離觀察，這隻風靡全球的調皮小企鵝，究竟是如何在職人手中獲得活靈活現的生命力。

▲本次特展便特別以「遊樂園」為主題，大方展出實際在動畫拍攝中使用的珍貴黏土原版模型以及大量第一手幕後設定資料。





解密經典「Pingu 語」！重現南極企鵝之家的五感體驗

即使聽不懂台詞，每個人卻都能完美心領神會這就是 Pingu 最神奇的魔力。展覽特別著眼於 Pingu 豐富多變的誇張表情、逗趣肢體動作，以及那獨一無二、彷彿有聲音的「Pingu 語（Noot Noot!）」。

▲展覽特別著眼於 Pingu 豐富多變的誇張表情、逗趣肢體動作。



現場不僅打造了讓粉絲一秒走進螢幕畫面的「Pingu 的家」實體還原拍照打卡點，更規劃了多款需要動手、動身體去探索的互動體驗內容。讓看展不只是靜態的視覺欣賞，更是一場能觸摸、能玩樂的五感沉浸式體驗。





跨界大驚喜：微型大師「田中達也」的幽默錯視世界

本次特展的另一大吸睛亮點，絕對是與日本超人氣微型攝影大師、擬物作品專家田中達也的夢幻連動！

▲另一大亮點是與日本超人氣微型攝影大師田中達也的夢幻連動



現場將集結大師過去在 SNS上引發狂讚的 Pingu 經典創作，包含將 Pingu 化身為美味飯糰的《Pingu飯糰》、以雞蛋殼玩轉創意的《破殼而出的 Pingu》，以及把膠帶台當作雪橇的《切也切不斷的關係》等。這些充滿大人式幽默與童趣的微型藝術，除了經典回顧外，田中達也更預計為本次展覽量身打造全新的限定隱藏版新作，粉絲們千萬不能錯過！

▲Pingu 化身為美味飯糰的《Pingu飯糰》。



這個夏天，不論你是想一睹定格動畫的精湛工藝、重溫童年的溫馨回憶，還是想親眼鑑賞田中達也細膩的微縮美學，這座全新的「有樂町美術館」都將是您東京夏日旅程中最具療癒感的一站。快準備好門票，一起去有樂町找 Pingu 玩耍吧。





活動資訊

新設施名稱： 有樂町美術館

第 1 彈企劃展： 「不只是可愛！？企鵝家族 Pingu 特展（可愛いだけじゃない！？ピングー展）」

開幕暨展覽日期：7/10~9/6

地點： 東京國際論壇

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