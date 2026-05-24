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東京淺草一日遊！雷門散策、百年喫茶店必打卡，三社祭氛圍超熱鬧。

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2026-05-24 08:00文字：編輯 陳怡吟 
編輯 陳怡吟

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每年5月登場的三社祭，是東京最具代表性的祭典活動之一。本篇精選淺草一日遊行程，一起感受東京下町街區獨有的復古魅力。

作為東京最具代表性的下町街區，淺草不只擁有濃厚復古氛圍，仲見世商店街、老街景色更是讓人一逛就愛上。本次精選淺草一日遊路線，除品嚐美食、散步神社外，也記錄下年度盛事三社祭的熱鬧景象，下次走訪淺草時，不妨也來感受東京夏日獨有的祭典氛圍。

▲每年5月登場的三社祭，是淺草最具代表性的年度盛事，讓原本復古的下町街區增添濃厚熱鬧的祭典氛圍。
▲每年5月登場的三社祭，讓原本復古的下町街區增添濃厚熱鬧的祭典氛圍。(攝影：陳怡吟）
▲淺草美食多帶有日本老街特有的懷舊感，滋味樸實簡單，卻讓人一吃就留下深刻印象。
▲淺草美食多帶有日本老街特有的懷舊感，滋味樸實簡單，卻讓人一吃就留下深刻印象。(攝影：陳怡吟）

排隊吃Misojyu，味噌湯暖胃療癒

早晨抵達淺草，推薦先以人氣早餐店 MISOJYU作為開場。店內主打以味噌湯為核心的日式定食，搭配飯糰、小菜，家常感十足。相較於招牌味噌湯，豆乳風味更為濃郁、鹹淡適宜，湯頭濃郁卻不膩口，早餐享用特別暖胃。由於店內座位數不多，用餐時段經常需要排隊，建議提早前往，才能避開人潮。

Misojyu

地址：東京都台東区浅草1-7-5 

▲「MISOJYU」主打以飯糰搭配味噌湯的日式早餐組合，濃郁豆乳湯頭溫潤不膩口，配上熱騰騰飯糰相當暖胃。
▲「MISOJYU」主打以飯糰搭配味噌湯的日式早餐組合，濃郁豆乳湯頭溫潤不膩口，配上飯糰相當暖胃。(攝影：陳怡吟）

走進雷門街區，三社祭神轎超震撼

說到淺草，絕對不能錯過經典地標「雷門」。巨大的紅燈籠搭配仲見世商店街，本就是東京最具代表性的景色之一，而三社祭期間為讓大批神轎穿梭，因此特別將紅燈籠收起，現場伴隨吆喝聲與鼓聲，讓淺草沈浸於濃厚的祭典氛圍。三社祭作為「江戶三大祭」之一，擁有超過700年歷史，超過一百座神輿齊聚一堂，吸引大量旅人駐足圍觀，熱鬧場景相當震撼，能近距離感受東京下町文化的魅力。

雷門

地址：東京都台東区浅草2-3-1

▲雷門是淺草最具代表性的地標之一，三社祭期間可以難得看見巨大紅燈籠被收起的特殊景象。
▲雷門是淺草最具代表性的地標之一，三社祭期間可以難得看見巨大紅燈籠被收起的特殊景象。（攝影：陳怡吟）

▲三社祭期間，淺草街頭隨處都能聽見吆喝聲與鼓聲，各大神轎陸續出巡的景象相當熱鬧。
▲三社祭期間，淺草街頭隨處都能聽見吆喝聲與鼓聲，各大神轎陸續出巡的景象相當熱鬧。（攝影：陳怡吟）

漫步淺草神社，屋台美食別錯過

鄰近雷門的淺草神社，是淺草極具代表性的歷史神社之一，主祀三社大人，同樣是三社祭的重要場地之一。淺草神社主要祈求心願成就，因此以「大丈夫御守」聞名，象徵著一切都會沒問題，能為祈求者帶來安定心靈的力量。祭典期間，淺草神社會聚集不少屋台攤販，從炒麵、章魚燒到蘋果糖等祭典美食通通都能吃到，若剛好遇上活動時程，絕對值得專程走訪。

淺草神社

地址：東京都台東区浅草2-3-1

▲「淺草神社」同樣是三社祭的主要會場之一，祭典期間四處都能看見燈籠、旗幟妝點，氛圍格外熱鬧。
▲「淺草神社」同樣是三社祭的主要會場之一，祭典期間四處都能看見燈籠、旗幟妝點。（攝影：陳怡吟）
▲「淺草神社」內的屋台攤販限定登場，五彩繽紛的攤位一路延伸，夏日祭典感濃厚。
▲「淺草神社」內的屋台攤販限定登場，五彩繽紛的攤位一路延伸，夏日祭典感濃厚。（攝影：陳怡吟）

走進Hatoya咖啡廳，品飲百年咖啡

逛累屋台，推薦前往位於仲見世商店街的「Coffee Hatoya」稍作休息。昭和2年落腳於此的Hatoya，迄今已有百年歷史，店內空間復古，主打咖啡飲品、鬆餅與三明治，鬆餅份量厚實，搭配鹹奶油、糖漿相當涮嘴；三明治看似平凡，但芥末風味畫龍點睛，享用時邊品飲熱茶，絕對是午後最為奢侈的享受。

Coffee Hatoya

地址：東京都台東区浅草1-23-8 

▲位於仲見世商店街的百年喫茶店「 HATOYA」，保留濃厚復古氛圍，餐點樸實卻相當美味，是淺草散策時必訪的休憩去處。
▲位於仲見世商店街的百年喫茶店「 HATOYA」，保留濃厚復古氛圍，餐點樸實卻相當美味，是淺草散策時必訪的休憩去處。（攝影：陳怡吟）
▲除招牌三明治外，HATOYA 的厚實鬆餅同樣不容錯過，搭配鹹奶油與糖漿一起享用，讓人感到滿滿幸福。
▲除招牌三明治外，HATOYA 的厚實鬆餅同樣不容錯過，搭配鹹奶油與糖漿一起享用，讓人感到滿滿幸福。（攝影：陳怡吟）

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