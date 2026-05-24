東京淺草一日遊！雷門散策、百年喫茶店必打卡，三社祭氛圍超熱鬧。

每年5月登場的三社祭，是東京最具代表性的祭典活動之一。本篇精選淺草一日遊行程，一起感受東京下町街區獨有的復古魅力。
作為東京最具代表性的下町街區，淺草不只擁有濃厚復古氛圍，仲見世商店街、老街景色更是讓人一逛就愛上。本次精選淺草一日遊路線，除品嚐美食、散步神社外，也記錄下年度盛事三社祭的熱鬧景象，下次走訪淺草時，不妨也來感受東京夏日獨有的祭典氛圍。
排隊吃Misojyu，味噌湯暖胃療癒
早晨抵達淺草，推薦先以人氣早餐店 MISOJYU作為開場。店內主打以味噌湯為核心的日式定食，搭配飯糰、小菜，家常感十足。相較於招牌味噌湯，豆乳風味更為濃郁、鹹淡適宜，湯頭濃郁卻不膩口，早餐享用特別暖胃。由於店內座位數不多，用餐時段經常需要排隊，建議提早前往，才能避開人潮。
Misojyu
地址：東京都台東区浅草1-7-5
走進雷門街區，三社祭神轎超震撼
說到淺草，絕對不能錯過經典地標「雷門」。巨大的紅燈籠搭配仲見世商店街，本就是東京最具代表性的景色之一，而三社祭期間為讓大批神轎穿梭，因此特別將紅燈籠收起，現場伴隨吆喝聲與鼓聲，讓淺草沈浸於濃厚的祭典氛圍。三社祭作為「江戶三大祭」之一，擁有超過700年歷史，超過一百座神輿齊聚一堂，吸引大量旅人駐足圍觀，熱鬧場景相當震撼，能近距離感受東京下町文化的魅力。
雷門
地址：東京都台東区浅草2-3-1
漫步淺草神社，屋台美食別錯過
鄰近雷門的淺草神社，是淺草極具代表性的歷史神社之一，主祀三社大人，同樣是三社祭的重要場地之一。淺草神社主要祈求心願成就，因此以「大丈夫御守」聞名，象徵著一切都會沒問題，能為祈求者帶來安定心靈的力量。祭典期間，淺草神社會聚集不少屋台攤販，從炒麵、章魚燒到蘋果糖等祭典美食通通都能吃到，若剛好遇上活動時程，絕對值得專程走訪。
淺草神社
地址：東京都台東区浅草2-3-1
走進Hatoya咖啡廳，品飲百年咖啡
逛累屋台，推薦前往位於仲見世商店街的「Coffee Hatoya」稍作休息。昭和2年落腳於此的Hatoya，迄今已有百年歷史，店內空間復古，主打咖啡飲品、鬆餅與三明治，鬆餅份量厚實，搭配鹹奶油、糖漿相當涮嘴；三明治看似平凡，但芥末風味畫龍點睛，享用時邊品飲熱茶，絕對是午後最為奢侈的享受。
Coffee Hatoya
地址：東京都台東区浅草1-23-8
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