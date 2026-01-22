東京必逛市集12選！東京蚤の市、大井競馬場二手市集、雜司谷手作市集。

日本有超多市集，幫大家整理好「東京必逛市集12選」，來到東京玩絕對不能錯過挖寶的機會，東京有各式各樣的古董市集、跳蚤市集、手作市集，東京最大二手市集「大井競馬場市集」，古董迷最愛的「大江戶古董市」，手作人推薦「雑司谷手創市、赤坂蚤の市」，每年只有5月、11月舉辦的最盛大的「東京蚤の市」，出發東京前記得先收藏每個月的東京市集行事曆，跟著Catalina的腳步輕鬆逛東京市集吧！
|東京市集整理｜京都市集整理｜大阪市集整理
＼收藏／最新東京市集行事曆
|追蹤IG帳號🔍 ＠Japanmarket2025
每週市集完整資訊看這邊！
東京必逛市集推薦
下面跟大家分享東京必逛市集，溫馨提醒市集舉辦日期請以官方公告為準，如遇下雨天通常都會停辦，大家若是怕白跑一趟，可以去市集主辦的IG查看最新資訊，或是追蹤日本市集資訊站IG，每週會公布完整市集資訊唷！
東京最大二手市集｜大井競馬場
- Tokyo City Flea Market in 大井競馬場
- 市集位置：大井競馬場 第一駐車場（google map）
- 開催日期：幾乎每週六、日舉辦
- 市集時間：9:00-14:30
- 市集主辦官方資訊
大家有空真的一定要去挖寶！大井競馬場的Tokyo City Flea Market，每次攤位約有1000攤，主要有古著、二手衣物、老物、雜貨，建議預留三小時慢慢逛，通常為現金交易，記得準備足夠的日圓唷～雖然東西都很便宜，但是會買不停！
古董迷必逛｜大江戸骨董市
- 大江戸骨董市
- 市集位置：東京國際論壇廣場（google map）
- 開催日期：毎月第1、第3個週日
- 市集時間：9:00-16:00
- 市集主辦官方資訊
喜歡古董、老物的朋友們，大江戶古董市一定要逛！每次約有250攤的古董雜貨，而且這個市集是在大樓的一樓廣場，半戶外空間有不會曬太陽，夏天逛起來比較舒服！
質感手作市集｜雑司谷手創市
- 雑司谷手創市
- 市集位置：鬼子母神‧大鳥神社（google map）
- 開催日期：9/21 (日)、10/5 (日)、11/22 (六)、12/21 (日)
- 市集時間：10:00-16:00
- 市集主辦官方資訊
雑司谷手創市是東京最有名的手作市集之一，手作人一定會逛的市集，每個月會在大鳥神社裡面舉辦一次，攤位數約200攤，可以欣賞日本手作職人的工藝，每一攤都可以逛很久，真的很好買！
圖片取自官方IG
赤坂蚤の市 in ARK HILLS
- 赤坂蚤の市
- 市集位置：東京赤坂方舟之丘（google map）
- 開催日期：每月最後一個週日
- 市集時間：11:00-17:00
- 市集主辦官方資訊
赤坂蚤の市是我很喜歡的市集，每次月底來東京一定會安排來逛逛，主要攤位為手作、跳蚤、衣服類別都有，位在大樓裡的半露天的場地，不用曬太陽可以舒服的逛街，之前在這裡有買到很美的手作飾品、包包唷～
東京蚤の市
- 東京蚤の市
- 市集位置：地點待公布
- 開催日期：每年5月、11月舉辦
- 市集時間：9:30-17:00
- 市集主辦官方資訊
每年最期待的活動之一「東京蚤の市」，每年於5月、11月舉辦，入場需要門票2000日圓，現場有各式各樣手作活動，目前確認最新的活動時間是2025/11/1 ~ 2025/11/3，地點尚未公布。
新宿澀谷市集推薦
渋谷蚤の市
- 渋谷蚤の市
- 市集位置：Sumitomo Real Estate（google map）
- 開催日期：毎月第二、第四個週日
- 市集時間：10:00-16:00
- 市集主辦官方資訊
位在渋谷的市集，有好多手作商品～雖然攤位不是非常多，但是每一樣都好美好想買～
代代木公園跳蚤市集
東京除了大井競馬場市集之外，主辦單會還會舉辦其他大型市集，若是有機會遇到「代代木公園」舉辦的跳蚤市集，推薦大家一定要安排去逛逛，超好逛的跳蚤市集，可以挖到很多好物，娃娃10日圓、衣服300日圓、古著皮衣竟然只要1000日圓，真的好讚！大家記得要準備足夠的日幣，預留3小時以上～慢慢逛唷～
- 代代木公園跳蚤市集
- 市集位置：代代木公園 活動廣場（google map）
- 開催日期：不定期舉辦
- 市集時間：9:00-15:00
Vintage & Artisan Market
- Vintage & Artisan Market
- 市集位置：渋谷立北谷公園（google map）
- 開催日期：預計每個週末舉辦
- 市集時間：11:00-17:00
- 市集主辦官方資訊
花園神社青空骨董市
- 花園神社青空骨董市
- 市集位置：花園神社（google map）
- 開催日期：每週日
- 市集時間：8:00-17:00
東京車站週邊市集推薦
東京廣場花園手作市集
Screenshot
- 東京廣場花園市集
- 市集位置：東京廣場花園（google map）
- 開催日期：預計每月第二個週六舉辦
- 市集時間：11:00-17:00
- 市集主辦官方資訊
OLD NEW MARKET
照片取自官方IG
東京質感市集推薦，OLD NEW MARKET主要販售手作、雜貨、古著，市集每個月不定期舉辦，喜歡市集的朋友如果有遇到這個市集，推薦去逛逛唷～
- OLD NEW MARKET
- 市集位置：COREDO室町 仲通り（google map）
- 開催日期：每月不定期舉辦
- 市集時間：12:00-17:00
- 市集主辦官方資訊
照片取自官方IG
東京神社裡的市集推薦
雑司谷手創市
- 雑司谷手創市
- 市集位置：鬼子母神‧大鳥神社（google map）
- 開催日期：9/21 (日)、10/5 (日)、11/22 (六)、12/21 (日)
- 市集時間：10:00-16:00
- 市集主辦官方資訊
雑司谷手創市是東京最有名的手作市集之一，手作人一定會逛的市集，每個月會在大鳥神社裡面舉辦一次，攤位數約200攤，可以欣賞日本手作職人的工藝，每一攤都可以逛很久，真的很好買！
圖片取自官方IG
根津神社道草手作市
- 根津神社道草手作市
- 市集位置：根津神社（google map）
- 開催日期：每月舉辦一次
- 市集時間：10:00-16:00
- 市集主辦官方資訊
赤城神社手作市集
- 赤城神社手作市集
- 市集位置：赤城神社（google map）
- 開催日期：每月舉辦一次
- 市集時間：10:00-17:00
[東京] 東京手作市集「赤城市集」｜神樂坂散策／赤城神社手作市集／東京市集開箱
花園神社青空骨董市
- 花園神社青空骨董市
- 市集位置：花園神社（google map）
- 開催日期：每週日
- 市集時間：8:00-17:00
一年一回！東京盛大市集推薦
東京蚤の市
- 東京蚤の市
- 市集位置：地點待公布
- 開催日期：每年5月、11月舉辦
- 市集時間：9:30-17:00
- 市集主辦官方資訊
每年最期待的活動之一「東京蚤の市」，每年於5月、11月舉辦，入場需要門票2000日圓，現場有各式各樣手作活動，目前確認最新的活動時間是2025/11/1 ~ 2025/11/3，地點尚未公布。
世田谷ボロ市
照片取自官方網站
- 世田谷ボロ市
- 市集位置：世田谷Boroichi St（google map）
- 開催日期：12/15、12/16、1/15、1/16
- 市集時間：9:00-20:00
- 市集主辦官方資訊
擁有超過400年歷史的古董市集，每年僅舉辦四天：12/15、12/16、1/15、1/16，非常盛大的市集，年末來東京過聖誕節、跨年，可以安排來感受當地活動的氛圍唷！
延伸閱讀
麗星郵輪探索星號，直航2025大阪萬博必看，探索星號航線介紹。
日本[日本] 福岡景點懶人包｜帶你去福岡賞花，吃Tabelog百名店（內有優惠券）
日本[沖繩] 沖繩FunPASS 旅遊攻略｜省很大！一票暢遊沖繩，沖繩旅遊必買套票
日本[日本] 西湖療癒之里根場｜東京近郊！櫻花季富士山景點推薦｜搭公車怎麼玩？