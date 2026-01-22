東京必逛市集12選！東京蚤の市、大井競馬場二手市集、雜司谷手作市集。

日本有超多市集，幫大家整理好「東京必逛市集12選」，來到東京玩絕對不能錯過挖寶的機會，東京有各式各樣的古董市集、跳蚤市集、手作市集，東京最大二手市集「大井競馬場市集」，古董迷最愛的「大江戶古董市」，手作人推薦「雑司谷手創市、赤坂蚤の市」，每年只有5月、11月舉辦的最盛大的「東京蚤の市」，出發東京前記得先收藏每個月的東京市集行事曆，跟著Catalina的腳步輕鬆逛東京市集吧！

＼收藏／最新東京市集行事曆

東京必逛市集推薦

下面跟大家分享東京必逛市集，溫馨提醒市集舉辦日期請以官方公告為準，如遇下雨天通常都會停辦，大家若是怕白跑一趟，可以去市集主辦的IG查看最新資訊，或是追蹤日本市集資訊站IG，每週會公布完整市集資訊唷！

東京最大二手市集｜大井競馬場

Tokyo City Flea Market in 大井競馬場

in 大井競馬場 市集位置：大井競馬場 第一駐車場（google map）

開催日期：幾乎每週六、日舉辦

市集時間：9:00-14:30

市集主辦官方資訊

大家有空真的一定要去挖寶！大井競馬場的Tokyo City Flea Market，每次攤位約有1000攤，主要有古著、二手衣物、老物、雜貨，建議預留三小時慢慢逛，通常為現金交易，記得準備足夠的日圓唷～雖然東西都很便宜，但是會買不停！

古董迷必逛｜大江戸骨董市

喜歡古董、老物的朋友們，大江戶古董市一定要逛！每次約有250攤的古董雜貨，而且這個市集是在大樓的一樓廣場，半戶外空間有不會曬太陽，夏天逛起來比較舒服！

質感手作市集｜雑司谷手創市

雑司谷手創市是東京最有名的手作市集之一，手作人一定會逛的市集，每個月會在大鳥神社裡面舉辦一次，攤位數約200攤，可以欣賞日本手作職人的工藝，每一攤都可以逛很久，真的很好買！

圖片取自官方IG

赤坂蚤の市 in ARK HILLS

赤坂蚤の市是我很喜歡的市集，每次月底來東京一定會安排來逛逛，主要攤位為手作、跳蚤、衣服類別都有，位在大樓裡的半露天的場地，不用曬太陽可以舒服的逛街，之前在這裡有買到很美的手作飾品、包包唷～

東京蚤の市

東京蚤の市

市集位置：地點待公布

開催日期：每年5月、11月舉辦

市集時間：9:30-17:00

市集主辦官方資訊

每年最期待的活動之一「東京蚤の市」，每年於5月、11月舉辦，入場需要門票2000日圓，現場有各式各樣手作活動，目前確認最新的活動時間是2025/11/1 ~ 2025/11/3，地點尚未公布。

新宿澀谷市集推薦

渋谷蚤の市

渋谷蚤の市

市集位置：Sumitomo Real Estate（google map）

開催日期：毎月第二、第四個週日

市集時間：10:00-16:00

市集主辦官方資訊

位在渋谷的市集，有好多手作商品～雖然攤位不是非常多，但是每一樣都好美好想買～

代代木公園跳蚤市集

東京除了大井競馬場市集之外，主辦單會還會舉辦其他大型市集，若是有機會遇到「代代木公園」舉辦的跳蚤市集，推薦大家一定要安排去逛逛，超好逛的跳蚤市集，可以挖到很多好物，娃娃10日圓、衣服300日圓、古著皮衣竟然只要1000日圓，真的好讚！大家記得要準備足夠的日幣，預留3小時以上～慢慢逛唷～

代代木公園跳蚤市集

市集位置：代代木公園 活動廣場（google map）

開催日期：不定期舉辦

市集時間：9:00-15:00

Vintage & Artisan Market

Vintage & Artisan Market

市集位置：渋谷立北谷公園（google map）

開催日期：預計每個週末舉辦

市集時間：11:00-17:00

市集主辦官方資訊

花園神社青空骨董市

花園神社青空骨董市

市集位置：花園神社（google map）

開催日期：每週日

市集時間：8:00-17:00

東京車站週邊市集推薦

東京廣場花園手作市集

Screenshot

東京廣場花園市集

市集位置： 東京廣場花園 （google map）

（google map） 開催日期：預計每月第二個週六舉辦

市集時間：11:00-17:00

市集主辦官方資訊

OLD NEW MARKET

照片取自官方IG

東京質感市集推薦，OLD NEW MARKET主要販售手作、雜貨、古著，市集每個月不定期舉辦，喜歡市集的朋友如果有遇到這個市集，推薦去逛逛唷～

OLD NEW MARKET

市集位置：COREDO室町 仲通り（google map）

開催日期：每月不定期舉辦

市集時間：12:00-17:00

市集主辦官方資訊

照片取自官方IG

東京神社裡的市集推薦

雑司谷手創市

雑司谷手創市是東京最有名的手作市集之一，手作人一定會逛的市集，每個月會在大鳥神社裡面舉辦一次，攤位數約200攤，可以欣賞日本手作職人的工藝，每一攤都可以逛很久，真的很好買！

圖片取自官方IG

根津神社道草手作市

赤城神社手作市集

赤城神社手作市集

市集位置：赤城神社（google map）

開催日期：每月舉辦一次

市集時間：10:00-17:00

[東京] 東京手作市集「赤城市集」｜神樂坂散策／赤城神社手作市集／東京市集開箱

花園神社青空骨董市

花園神社青空骨董市

市集位置：花園神社（google map）

開催日期：每週日

市集時間：8:00-17:00

一年一回！東京盛大市集推薦

東京蚤の市

東京蚤の市

市集位置：地點待公布

開催日期：每年5月、11月舉辦

市集時間：9:30-17:00

市集主辦官方資訊

每年最期待的活動之一「東京蚤の市」，每年於5月、11月舉辦，入場需要門票2000日圓，現場有各式各樣手作活動，目前確認最新的活動時間是2025/11/1 ~ 2025/11/3，地點尚未公布。

世田谷ボロ市

照片取自官方網站

擁有超過400年歷史的古董市集，每年僅舉辦四天：12/15、12/16、1/15、1/16，非常盛大的市集，年末來東京過聖誕節、跨年，可以安排來感受當地活動的氛圍唷！

延伸閱讀

麗星郵輪探索星號，直航2025大阪萬博必看，探索星號航線介紹。

日本[日本] 福岡景點懶人包｜帶你去福岡賞花，吃Tabelog百名店（內有優惠券）

日本[沖繩] 沖繩FunPASS 旅遊攻略｜省很大！一票暢遊沖繩，沖繩旅遊必買套票

日本[日本] 西湖療癒之里根場｜東京近郊！櫻花季富士山景點推薦｜搭公車怎麼玩？

日本[日本美食] Sweets Paradise 甜點吃到飽日幣1690元｜草莓季限定「草莓之王」吃到飽?