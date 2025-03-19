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拍攝時間：2024/4/25

東京近郊景點，除了來到河口湖看富士山，推薦大家可以一起玩西湖，「櫻花＋富士山絕景」西湖療癒之里根場真的太美了，每年4月中後是賞櫻的最佳時間，可以看到很美的合掌屋村落與富士山和櫻花同框，非常值得來玩喔！東京近郊賞櫻絕對不能錯過櫻花和富士山，今年就安排一趟富士五湖之旅吧！

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富士山櫻花季景點「西湖療癒之里 根場」

我心目中最美的富士山櫻花景點，就是「西湖療癒之里根場」，想要拍到富士山與櫻花同框，就來西湖吧，現場有40間超可愛的合掌屋木造建築，整排的垂枝櫻，真的怎麼拍都很美，可以邊走邊逛，每個角落都很好拍！

西湖療癒之里根場｜營業時間／門票資訊

西湖療癒之里根場

▪️營業時間

3月-11月｜9:00〜17:00（最終入場16:30）

12月-2月｜9:30〜16:30（最終入場16:00）



▪️入場費用

大人【高校生以上】500円

小人【小･中学生】 250円



▪️西湖療癒之里根場 官方網站

西湖療癒之里根場｜搭公車怎麼玩？

富士五湖周遊巴士

不開車也可以輕鬆玩河口湖！東京近郊必遊景點，世界遺產富士山腳下的富士五湖，不用開車自駕也能輕鬆玩，只要搭乘富士五湖巴士「河口湖・西湖・本栖湖 周遊公車」，一日券不限次數搭乘成人1500日幣。

搭乘綠線在48號西湖療癒之里根場下車，就能抵達西湖療癒之里，時間約40分鐘，每小時有一班車，非常方便喲～推薦給大家。

富士五湖周遊巴士時刻表

富士五湖周遊巴士 地圖＆時刻表下載

2025年日本櫻花開花預測

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西湖療癒之里根場｜櫻花季建議季節？

西湖療癒之里根場的櫻花是這樣兩排的垂枝櫻，我這次前往時間是2024/4/25，已經過來滿開，可以看到微微的綠葉，但櫻花的狀態還是很密集很漂亮！

西湖療癒之里根場｜富士山櫻花景點推薦

粉色枝垂櫻花綻放真的很美，這裡是山梨縣的合掌村，春天可以拍到合掌村和櫻花的美景，曾被譽為「全日本最美麗的合掌造村落」🏠！

超可愛的合掌村～日本不只白川鄉有合掌村，大家也可以來到東京近郊看合掌村喔！

西湖的合掌村落比另一個有名的景點「忍野八海」更值得去，這裡有可較少，村落較大，逛起來更舒服，而且拍攝角度我覺得更美❤️

第一次進到合掌村裡面參觀，從窗外可以拍到富士山、櫻花等美景，真的圓夢了～推薦你們一定要去喔！

西湖療癒之里根場的櫻花季約在4月中，可以拍到垂枝櫻與合掌村、櫻花與富士山🗻真的是此生必去一次景點～超療癒！

這個時節的富士山🗻還有可愛的白頭，有時候會有白雲飄過，祝大家都遇到天氣好，可以拍到清楚的富士山，我這次運氣真的不錯，拍到好多美美的富士山呀！

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河口湖登坂飯店」一晚只要一千元，窗外就是富士山！

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