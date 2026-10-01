貓奴飛日本必喝！星巴克萬聖節紫色貓咪星冰樂登場，黑耳白耳任選還能玩尋貓遊戲

日本星巴克萬聖節讓貓奴心動！10月9日推出紫色貓咪星冰樂，黑白貓耳任選。資深美食旅遊編輯李維唐指出，貓咪造型結合莓果飲品與門市尋貓活動，是這次新品值得關注的特色。

日本星巴克萬聖節新品讓貓奴準備衝一波！2026年日本星巴克以「Halloween purple cat in mystery forest」為主題，10月9日起推出超吸睛的「黑莓優格星冰樂」，整杯夢幻紫色飲品搭配從鮮奶油上冒出來的巧克力貓耳，還能選擇黑耳或白耳造型，彷彿有隻調皮的紫色小貓躲在杯子裡。這次還有外型像幽靈吐舌頭的黑色抹茶紅豆奶油司康，以及門市尋找神秘紫貓的互動活動，讓今年秋天到日本旅遊的星巴克控，從喝飲料到拍照都有新話題。

▲貓奴們看到絕對會尖叫。萬聖節限定的「黑莓優格星冰樂」，杯頂鮮奶油還能選白貓耳或黑貓耳巧克力裝飾，看起來就像貓咪從杯子探出頭來，真的超吸睛。圖／日本星巴克提供；窩客島整理



日本星巴克萬聖節星冰樂登場，紫色貓咪搭配黑白巧克力貓耳

今年日本星巴克萬聖節的主角，是躲藏在神秘森林裡的「夢幻紫貓」。以這隻紫色小貓為靈感設計的「黑莓優格星冰樂（ブラックベリー ヨーグルト フラペチーノ）」，最吸引目光的就是整杯帶著神秘感的紫色外觀，以及從杯頂探出頭來的巧克力貓耳。遠遠看過去，就像有隻紫色小貓正躲在飲料裡，讓人還沒喝到就想先拿起手機拍照。

這次推出黑耳版與白耳版2種選擇，黑耳版使用帶有微苦風味的巧克力貓耳，搭配紫色飲品更顯俏皮神秘。白耳版則換上帶有奶香甜味的白巧克力，整體視覺多了一點可愛感。2款飲品的主要配方相同，差別就在貓耳巧克力的風味與顏色，想走酷帥路線還是可愛風格，都能依照當天心情挑選。

黑莓優格星冰樂喝得到莓果酸甜，巧克力醬搭配藍莓果肉更有層次

這杯萬聖節限定星冰樂並非只有外型可愛，飲品本身也以莓果與巧克力的搭配為特色。基底選用帶有清爽酸味的藍莓優格，加入能感受到果肉口感的藍莓，再結合黑莓巧克力醬，讓莓果的酸甜與巧克力的濃郁風味交織在一起。

黑莓巧克力醬帶有黑莓特有的酸甜香氣，同時融合巧克力較深沉的滋味，與藍莓優格的清爽酸味形成對比。喝的時候可以感受莓果果肉帶來的口感變化，搭配杯頂的巧克力貓耳，從飲品到配料都有不同風味。喜歡莓果系飲料、又不想只有單一甜味的人，可以把這杯列入日本旅遊期間的星巴克新品清單。

▲微醺般的神祕紫光森林裡，來杯超應景的星冰樂，旁邊還有夢幻紫貓相伴，萬聖節最酷的打卡組合非它莫屬。圖／日本星巴克提供；窩客島整理

日本星巴克萬聖節甜點也有驚喜，黑色抹茶紅豆奶油司康像幽靈吐舌頭

除了紫色貓咪星冰樂，日本星巴克也推出一款充滿萬聖節氣氛的「抹茶紅豆奶油巧克力司康夾心（抹茶あんバター チョコスコーンサンド）」。整體以黑色巧克力司康為主體，中間夾入抹茶紅豆餡與奶油，夾心從黑色司康之間露出來的模樣，就像萬聖節幽靈偷偷伸出舌頭，帶點搞怪又可愛的感覺。

這款甜點的風味重點放在甜、鹹、苦與烘烤香氣的平衡。抹茶餡帶來微苦茶香，讓甜味不會過於突出，奶油則提供鹹香與濃郁口感，再搭配巧克力司康本身的烘烤香氣，形成較有層次的味覺組合。對喜歡抹茶、紅豆與奶油搭配的人來說，這款黑色司康也是值得留意的萬聖節限定甜點。

▲這款「抹茶奶油巧克力司康」也太有萬聖節氛圍。濃郁的黑巧克力司康夾入厚厚一層抹茶餡與奶油，多層次的口感加上逗趣的外觀，是絕對不能錯過的萬聖節甜點。圖／日本星巴克提供；窩客島整理



日本星巴克萬聖節價格公開，黑白貓耳星冰樂10月9日開賣

想把紫色貓咪星冰樂排進日本旅遊行程，這次2款飲品皆自2026年10月9日起在日本全國星巴克門市販售，部分門市除外。尺寸統一為Tall，黑耳版與白耳版價格相同，外帶為717日圓，內用則為730日圓，價格皆已含稅。

由於商品可能因原料短缺而暫時缺貨，也可能提前結束販售，黑耳與白耳巧克力配件同樣有可能遇到無法選擇的情況。若是特別為了某款貓耳造型前往門市，建議先確認當天供應狀況，避免撲空。

日本星巴克門市尋找神秘紫貓，跟著貓腳印發現萬聖節小驚喜

今年日本星巴克還把萬聖節的趣味延伸到門市空間。活動期間，神出鬼沒的「夢幻紫貓」會悄悄藏在店內不同角落，顧客可以沿著貓咪腳印尋找牠的蹤影，讓原本單純買杯咖啡的日常，多了一點尋寶遊戲的樂趣。

特別的是，每間參與門市的紫貓藏身位置都可能不同，因此即使已經在某家星巴克找到牠，走進另一間門市還是有機會遇見不同的驚喜。這項活動於部分門市不適用，對正在日本自由行、習慣沿途逛星巴克的旅客來說，也多了一個觀察店內布置的小樂趣。

日本星巴克官方X推出紫貓追逐遊戲，8種結果還藏有稀有圖片

不只實體門市能找貓，日本星巴克官方X也從10月6日起推出「與夢幻紫貓玩追逐遊戲（幻のパープルキャットとの追いかけっこ）」，讓粉絲透過社群平台參加互動。只要針對官方指定貼文轉發、使用指定標籤留言，或標記日本星巴克官方帳號並搭配指定標籤發文，就有機會透過自動回覆收到專屬的追逐結果圖片。

追逐遊戲共有8種不同結果，有時紫貓會得意地逃走，有時又會乖乖被抓住，呈現牠調皮又難以捉摸的個性。收到結果後，如果再將圖片分享出去，還能獲得紫貓傳來的訊息圖片，共有4種版本，其中1種更是較難出現的特殊款式。活動持續至10月18日23時59分，喜歡收集限定圖片的粉絲，可以留意官方X的活動貼文與參加方式。

▲這款貓咪貼紙真的太萌了。紫色小貓不管是坐著抬頭看、還是站起來伸長爪子玩耍，旁邊還配上新鮮的黑莓與藍莓，簡直讓人看了心都要融化。圖／日本星巴克提供；窩客島整理

日本星巴克會員限定優惠，黑莓優格星冰樂免費加巧克力碎片

想讓黑莓優格星冰樂喝起來更有口感，日本星巴克也準備了會員限定的客製化優惠。10月9日至10月15日期間，星巴克Rewards會員包含APP臨時會員，購買黑耳版或白耳版黑莓優格星冰樂，可享有免費添加巧克力碎片的優惠。原本以莓果酸甜、藍莓果肉與巧克力醬為主的飲品，加入巧克力碎片後，又多了一層咀嚼口感。符合資格的會員可透過手機預點服務，或在門市結帳時出示指定QR Code使用優惠。對於喜歡巧克力口感的人來說，可以趁活動期間試試這款限定搭配。

日本星巴克 2026 萬聖節活動

主打飲品

黑莓優格星冰樂（黑耳ver.）：頂層為苦甜黑巧克力貓耳，視覺酷帥。

黑莓優格星冰樂（白耳ver.）：頂層為濃郁白巧克力貓耳，風格甜美。

風味特色：以清爽果肉感的藍莓優格為基底，融合甘酸果香與濃郁苦甜層次的黑莓巧克力醬。

規格與價格：僅提供 Tall 尺寸；外帶 717 日圓、內用 730 日圓。

開賣日期：2026年10月9日（金）起開賣，數量有限售完為止。

限定甜點

抹茶紅豆奶油黑司康三明治：黑色巧克力司康夾入抹茶紅豆餡與切片奶油，完美平衡甜、鹹、苦與香氣。

門市實體尋貓活動

內容：活動期間全日本門市（部分門市除外）將隱藏「幻之紫貓」足跡與蹤影，每家門市藏身之處皆不相同，邀請顧客到店尋寶。

官方 X（原 Twitter）線上追逐遊戲：

活動期間：2026年10月6日（火）～10月18日（日）23:59。

玩法：透過轉發指定貼文、帶指定 HashTag 留言或 Tag 官方帳號投稿，即可自動收到 8 款隨機貓咪結果圖片；分享結果還能獲得 4 款限定訊息桌布（含 1 款稀有隱藏版）。

星巴克會員專屬優惠

好康內容：Starbucks Rewards 會員（含 App 臨時會員）可享免費加點「巧克力碎片（Chocolate Chips）」客製化服務一次。

適用期間：2026年10月9日（金）～10月15日（木）。

兌換方式：透過 Mobile Order（行動預點）或於門市出示二次元條碼。

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