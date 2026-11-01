全黑控準備鎖定！星巴克攜手BEAMS把黑咖啡的深韻化作12款全黑穿搭與生活單品，從皮革外套、925純銀戒指到線上限定隨行杯一應俱全，11月26日晚間還將率先舉辦線上直播公開搭配靈感。

星巴克與日本選物品牌BEAMS共同主理的生活風格企劃「STARBUCKS STAND by BEAMS」，近期發表EXTRA Collection第5彈「STARBUCKS STAND BLACK Collection」。設計團隊回溯星巴克的起點「黑咖啡」，將黑咖啡濃郁深邃的氣息轉化為純黑色調，打造涵蓋衣著、飾品與日用品的12款聯名單品，預計於2026年11月27日起在日本指定據點及星巴克官方線上商店正式發售。

▲黑色鴨舌帽與黑白印花頭巾展現低調街頭質感，能輕鬆融入日常全黑穿搭造型 圖／日本星巴克提供；窩客島整理

▲星巴克與BEAMS共同推出「STARBUCKS STAND BLACK Collection」，以黑咖啡為靈感打造皮革外套、包款與配件等12款黑色系單品。 圖／日本星巴克提供；窩客島整理

黑咖啡概念融入全黑單品，皮革外套與925銀戒成亮點

這次系列不走直接印製咖啡圖案的路線，而是透過整體純黑視覺與材質層次詮釋主題。陣容中份量感十足的單品包含皮革外套與皮革包款，皮件表面結合雙方品牌具代表性的標誌，在沉穩黑調中保留鮮明辨識細節；飾品方面則推出925純銀戒指，為簡約造型增添金屬質感。



▲黑色皮革外套背面以立體壓紋呈現星巴克經典女神標誌，在沉穩全黑視覺中展現細膩質感。圖／日本星巴克提供；窩客島整理

▲黑色鴨舌帽與黑白印花頭巾展現低調街頭質感，能輕鬆融入日常全黑穿搭造型。 圖／日本星巴克提供；窩客島整理

服飾圍裙延伸生活場景，黑色隨行杯為線上限定

除了皮革與銀飾之外，全系列共12款型式也涵蓋T恤、運動衫、帽子與圍裙，能輕鬆組合成日常外出或工作時的黑色穿搭。生活器物則推出印有「STARBUCKS STAND by BEAMS」字樣的黑色隨行杯，且該款隨行杯採取通路區隔策略，僅在星巴克官方線上商店獨家販售，不會於實體店點上架。



▲黑色隨行杯身印有「STARBUCKS STAND by BEAMS」標誌，此款單品僅限於星巴克官方線上商店獨家販售。 圖／日本星巴克提供；窩客島整理

開賣前一晚舉辦線上直播，公開單品細節與穿搭示範

在11月27日正式開賣前夕，官方將於11月26日晚間先行播出「LIVE SHOWCASE STARBUCKS STAND by BEAMS」線上直播，由星巴克夥伴與BEAMS工作人員親自介紹各款單品特色並示範穿搭技巧。隔日起商品將於星巴克官方線上商店、BEAMS LIFE YOKOHAMA、BEAMS JAPAN 3樓（新宿）、BEAMS UMEDA，以及期間限定店POP UP SHOP BEAMS HAKATA同步登場。



▲「STARBUCKS STAND BLACK Collection」925純銀戒指在戒面刻有星巴克經典女神標誌，並附有印製系列字樣的專屬黑色收納盒。圖／日本星巴克提供；窩客島整理

STARBUCKS STAND BLACK Collection 販售資訊

開賣日期：2026年11月27日起

線上直播：2026年11月26日晚間（LIVE SHOWCASE STARBUCKS STAND by BEAMS，由星巴克夥伴與BEAMS工作人員介紹商品及穿搭提示）

販售通路： 星巴克官方線上商店 、BEAMS LIFE YOKOHAMA 、BEAMS JAPAN 3樓（新宿）、BEAMS UMEDA 、期間限定POP UP SHOP BEAMS HAKATA

亮點： 全系列共12款黑色主題單品，包含皮革外套、皮革包、925銀戒、T恤、運動衫、帽子、圍裙及隨行杯等 ；皮件配置星巴克與BEAMS代表性標誌細節 ；黑色隨行杯杯身印有STARBUCKS STAND by BEAMS字樣

注意事項： 隨行杯僅於星巴克官方線上商店販售

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