日本企業的行銷創意向來讓人驚豔，大幸藥品為迎接創業80周年，攜手Osaka Metro打造了地鐵史上首輛「藥品彩繪列車」。不僅將經典橘色包裝直接放大搬上御堂筋線車身，更精準鎖定通勤族痛點，把廣告直接延伸進四橋線本町站的男女廁所隔間內，從場景行銷到話題製造都堪稱教科書等級。近期準備前往大阪旅遊的民眾，不妨在搭乘地鐵時多加留意，捕捉這列幽默感十足的「腸胃救星」列車。
本大幸藥品為迎接創業80周年，特別與Osaka Metro合作推出地鐵史上首輛藥品彩繪列車，自2026年11月10日起正式於大阪南北向主要幹道「御堂筋線」運行，預計為期約1年。這列話題十足的列車使用一列編組的第1與第10車廂作為車頭，車身大面積採用正露丸標誌性的亮眼橘色，連續排列正露丸與正露丸Quick C的包裝圖樣，並搭配「ニッポンのお腹トラブルに。」（守護日本人的腸胃困擾）標語，讓整輛列車宛如放大的藥品包裝穿梭於大阪市區。更特別的是，運行開始後約1個月內，車頭牌還將換上大幸藥品品牌象徵的「喇叭標誌」特別版本，成為鐵道迷與旅客捕捉的焦點。
本町站廁所神創意從入口一路延伸至個室內
除了吸睛的彩繪列車，大幸藥品也在距離總公司最近的Osaka Metro四橋線「本町站」，推出另一項大阪Metro首度嘗試的創意企劃。位於往難波、大國町、北加賀屋、住之江公園方向月台的男女廁所，從入口、個室外門到個室內門全數設置正露丸廣告，讓幽默宣傳隨著進入廁所的動線層層展開。入口處以通勤途中肚子不適為主題切入，個室外門呈現正露丸Quick C與攜帶用糖衣A包裝，進入個室內門後則進一步介紹通勤時可能遇到的腸胃狀況，完美結合使用情境，廣告預計同樣展出約1年。
官方X同步舉辦兩階段抽獎送限定列車鑰匙圈
配合彩繪列車與車站廣告上線，正露丸官方X帳號（@seirogan_cp）自2026年11月10日至12月9日同步舉辦回饋抽獎活動。活動期間只要追蹤官方X帳號並轉發指定活動貼文，即可參加第一階段「Amazon禮品卡1,000日圓」抽獎；若再加上指定標籤「#正露丸電車運行開始」回覆該篇貼文，還能加碼參加第二階段「正露丸彩繪列車造型壓克力鑰匙圈」抽獎，兩階段將各抽出100名幸運得主，並預計於2027年1月透過官方X私訊通知。
大阪Metro「正露丸彩繪列車」資訊
時間：2026年11月10日起約1年
路線：Osaka Metro御堂筋線（1列編組的第1車與第10車）
亮點： 車身以正露丸經典橘色為主視覺，呈現正露丸與正露丸Quick C包裝圖樣 ；運行開始約1個月內，車頭牌特別加掛品牌象徵「喇叭標誌」
注意事項： 列車實際運行時刻與行駛區間不提供查詢，運行內容與期間亦可能調整
【大幸藥品 本町站廁所廣告】
時間：2026年11月10日起約1年
地點：Osaka Metro四橋線本町站（往難波、大國町、北加賀屋、住之江公園方向月台的男女廁所）
亮點： 廁所入口、個室外門、個室內門同步設置主題情境廣告
【正露丸官方X抽獎活動】
時間：2026年11月10日至12月9日
詳情請參考：正露丸官方X帳號（@seirogan_cp /
第一階段：追蹤正露丸官方X帳號並轉發活動貼文，抽Amazon禮品卡1,000日圓（100名）
第二階段：以「#正露丸電車運行開始」回覆活動貼文，抽正露丸彩繪列車造型壓克力鑰匙圈（100名）
得獎通知：預計2027年1月由官方X私訊通知
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