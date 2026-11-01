京都錦市場被吉伊卡哇攻佔！雞蛋糕11月18日開幕，10顆700日圓起，玩偶杯套、限定貼紙與預約攻略一次看

京都錦市場又多一間必逛新店！吉伊卡哇雞蛋糕11月18日開幕，10顆700日圓起。窩客島資深編輯李維唐提醒，首波入店抽選11月4日開放，想買限定周邊記得先預約。
京都自由行又有新理由可以排進行程了！日本超人氣角色「吉伊卡哇」把可愛變成甜點，繼北海道小樽店之後，第2間「吉伊卡哇雞蛋糕」（ちいかわベビーカステラ）專賣店確定於2026年11月18日進駐京都錦市場。從現烤雞蛋糕、角色霜淇淋，到全新絨毛玩偶杯套與開幕紀念貼紙，讓粉絲從吃甜點到挑周邊都能一次滿足。不過這次想進店不能直接排隊，官方宣布開幕期間採LINE抽選預約，首波11月4日開放申請，準備前往京都的旅客可得先把時間記下來。
京都錦市場吉伊卡哇新店登場
由日本寺子屋株式會社經營的「吉伊卡哇雞蛋糕」，首間門市設於北海道小樽，這次選在京都錦市場開設第2間店「吉伊卡哇雞蛋糕京都錦店」（ちいかわベビーカステラ京都錦店）。新店延續小樽店的餐點與周邊商品，讓原本就充滿京都美食特色的錦市場，又多了一處可以買甜點、挑選角色商品的停留點。
吉伊卡哇是日本插畫家Nagano創作的人氣角色，故事圍繞吉伊卡哇、小八貓與兔兔等角色展開，從社群漫畫延伸至動畫、周邊商品與聯名餐飲。這次京都新店將角色造型融入雞蛋糕與冰品，讓粉絲在逛街途中，也能把喜歡的角色變成旅行裡的一份甜蜜回憶。
吉伊卡哇雞蛋糕10顆700日圓
來到吉伊卡哇雞蛋糕專賣店，最不能錯過的就是現場烘烤的迷你雞蛋糕。這款日本傳統小點心主打鬆軟又帶點Q彈的口感，原味每份10顆售價700日圓，想吃得更豐富，也能選擇附奶油版本，每份10顆800日圓，提供草莓、巧克力與布丁3種口味。
每份雞蛋糕還會隨機附上1支原創捕捉叉造型叉籤（さすまたピック），共有2種款式，實際獲得的角色隨機分配。對喜歡收集角色小物的粉絲來說，除了雞蛋糕本身，連附贈的叉籤也多了一點收藏樂趣。
吉伊卡哇霜淇淋700日圓
除了熱騰騰的雞蛋糕，店內還有「雞蛋糕霜淇淋」（ベビーカステラ付きソフト），把角色造型雞蛋糕放在霜淇淋上，讓日本旅遊常見的冰品多了可愛亮點。口味提供牛奶、巧克力與綜合3種，每份售價700日圓，不論是喜歡奶香或巧克力風味，都能依照喜好選擇。
這款霜淇淋還有一個讓粉絲特別期待的設計，就是搭配的雞蛋糕角色可以從5種造型中自行選擇，並隨機附上1支原創捕捉叉造型叉籤。比起單純買一支霜淇淋，能夠挑選喜歡的角色，也讓這份甜點多了收藏與拍照的趣味。
吉伊卡哇冰棒3款角色登場
想吃點清爽的冰品，還有季節限定的「角色冰棒」（アイスキャンディ）。吉伊卡哇代表草莓口味，小八貓是汽水口味，兔兔則搭配鳳梨口味，每支售價650日圓。官方主打帶有冰沙感與Q彈感的特殊口感，3種不同風味也讓粉絲可以依照喜歡的角色挑選。
不過冰棒屬於季節限定商品，販售至售完為止，而且官方特別註明，購買時會拆開包裝交付，並非可供保存攜帶的外帶商品。想吃這款角色冰棒的旅客，建議購買後直接享用，不適合當成伴手禮帶回飯店或台灣。
吉伊卡哇玩偶杯套11月18日開賣
甜點之外，這次京都錦店開幕還有2款全新周邊商品同步上市。其中「可連接杯子的玩偶組」（カップと繋がるマスコットセット）售價5,280日圓，另一款「絨毛玩偶杯套」（ぬいぐるみカップホルダー）共有3種款式，每款2,200日圓。把吉伊卡哇角色與日常杯具結合，讓原本只是喝飲料的小動作，也多了一份可愛的生活感。
這2款新品將於11月18日起，在京都錦店與北海道小樽店同步販售，並非京都獨家限定。官方也提醒，商品只在實體門市販售，線上商店無法購買，但可以單獨選購，不需要搭配餐點。至於其他既有周邊，京都錦店則延續小樽店的商品陣容。
吉伊卡哇紀念杯與保冷袋必看
如果想把角色周邊帶進日常生活，店內還準備了可以搭配餐點加購的紀念商品。「可重複使用杯」（リユーザブルカップ）共有2款，每款550日圓，另外還有售價2,640日圓的「保冷保溫午餐袋」（保冷温ランチバッグ），讓吉伊卡哇的可愛不只停留在甜點，也能延續到日常使用的小物上。
不過這類紀念商品有特別的購買規定，每購買1份餐點，才能加購1件紀念商品，與可以單獨購買的全新玩偶周邊不同。若是專程為了紀念杯或保冷袋前往，記得先確認想搭配的餐點，避免到現場才發現無法單獨購買。
京都錦店開幕送限定貼紙
為了慶祝京都錦店開幕，官方還推出「原創貼紙」（オリジナルステッカー）購物贈禮。只要在京都錦店購買餐點或商品，就能依規定獲得1張非賣品紀念貼紙，讓這次京都旅行多了一份專屬收藏。
貼紙採每人每筆結帳限領1張的方式發放，而且不能透過拆分結帳重複領取。這項活動僅限京都錦店，北海道小樽店不適用。由於原始公告未提供贈品總數及明確截止日期，實際發放情況仍須依店鋪公告為準。
京都吉伊卡哇11月4日開放預約
想在開幕期間買到吉伊卡哇雞蛋糕，記得先完成入店預約。京都錦店自2026年11月18日至2027年1月3日採LINE事前抽選與指定時段完全換場制，首波預約於11月4日18時開放申請，11月7日18時截止，11月9日公布結果，中選者可於11月18日至22日期間依指定時段入店。後續還有6波抽選，涵蓋聖誕節與跨年假期，準備年底前往京都的旅客，可以依照旅行日期留意官方LINE公告。
每個受理期間內，每人每天可申請1次，但最多只能中選1次，入店時每人都需要持有數位票券。小學生以下兒童可以同行，但僅限申請者結帳1次，中選後票券不能取消或轉讓。抽選時間均為日本時間，比台灣快1小時，因此首波申請換算為台灣時間11月4日17時開始。2027年1月3日之後若仍有入店管制，官方將另行公告。
京都吉伊卡哇手機點餐不收現金
成功抽中入店資格後，點餐方式也要先了解。京都錦店採手機點餐制度，旅客入店後掃描現場提供的QR Code，使用自己的手機或行動裝置選購餐點與商品，完成付款後系統會產生取餐號碼，再依序叫號領取。
若無法使用手機點餐，現場也設有自助結帳機，支援信用卡、電子支付與QR Code支付，但不接受現金。習慣帶日圓現鈔逛日本市場的旅客，記得提前準備可使用的付款工具，避免好不容易抽中入店資格，卻在結帳時遇到問題。
京都吉伊卡哇錦市場店資訊
吉伊卡哇雞蛋糕京都錦店位於京都府京都市中京區鍛冶屋町205番地，營業時間為10時30分至17時30分，全年無休，但可能依季節或現場情況調整。想安排京都自由行的旅客，可以將錦市場散步與吉伊卡哇甜點排進同一段行程，不過開幕期間採預約入店，還是要以抽中的指定時段為準。
從現烤雞蛋糕、角色霜淇淋，到全新絨毛玩偶杯套與開幕紀念貼紙，這間新店讓吉伊卡哇粉絲多了一個京都旅行的收藏理由。出發前先確認預約日期、購買規定與付款方式，才能把這份可愛的旅行回憶順利帶回家。
京都吉伊卡哇雞蛋糕新店開幕
活動日期：2026年11月18日起
- 店鋪名稱：吉伊卡哇雞蛋糕京都錦店（ちいかわベビーカステラ京都錦店）。
- 店鋪地址：京都府京都市中京區鍛冶屋町205番地，位於京都錦市場。
- 營業時間：10：30至17：30，全年無休，實際時間可能依季節及現場情況調整。
- 原味雞蛋糕：10顆700日圓，現場烘烤，隨機附贈1支原創角色造型叉籤。
- 奶油雞蛋糕：10顆800日圓，草莓、巧克力、布丁3種口味可選。
- 雞蛋糕霜淇淋：700日圓，牛奶、巧克力、綜合3種口味，雞蛋糕有5種角色造型可選。
- 角色冰棒：650日圓，吉伊卡哇草莓、小八貓汽水、兔兔鳳梨3種口味，季節限定售完為止。
官方網站：吉伊卡哇雞蛋糕官方網站
吉伊卡哇全新玩偶周邊開賣
販售日期：2026年11月18日起
- 可連接杯子的玩偶組：5,280日圓，京都錦店與北海道小樽店同步上市。
- 絨毛玩偶杯套：共3種款式，每款2,200日圓，可單獨購買，不需搭配餐點。
- 販售通路：京都錦店及北海道小樽店實體門市限定，官方線上商店不販售。
官方網站：吉伊卡哇雞蛋糕官方網站
吉伊卡哇紀念杯與保冷袋加購
販售資訊：京都錦店延續小樽店既有商品陣容
- 可重複使用杯：共2種款式，每款550日圓，須搭配餐點購買。
- 保冷保溫午餐袋：每個2,640日圓，須搭配餐點購買。
- 加購限制：每購買1份餐點，僅可加購1件紀念商品，不開放單獨購買。
官方網站：吉伊卡哇雞蛋糕官方網站
京都錦店開幕限定貼紙贈送
活動日期：2026年11月18日起，官方未公布截止日期
- 開幕贈品：購買餐點或周邊商品，即可依規定獲得1張原創非賣品紀念貼紙。
- 領取限制：每人每筆結帳限領1張，不得透過拆分結帳重複領取。
- 適用門市：僅限京都錦店，北海道小樽店不適用。
官方網站：吉伊卡哇吃吃本舖官方網站
京都吉伊卡哇LINE入店抽選預約
預約管制期間：2026年11月18日至2027年1月3日
- 首波申請：11月4日18：00至11月7日18：00，時間均為日本時間。
- 首波結果：11月9日公布，中選者可於11月18日至22日依指定時段入店。
- 後續抽選：另有6波申請時程，涵蓋聖誕節及跨年假期。
- 抽選限制：每個受理期間每天可申請1次，但同一期間最多中選1次。
- 入店規定：每人須持有數位票券，依指定時段入場，中選後不得取消或轉讓。
- 兒童同行：小學生以下兒童可陪同入店，但僅限申請者結帳1次。
- 台灣時間：日本比台灣快1小時，首波申請換算為台灣11月4日17：00開始。
官方預約：吉伊卡哇吃吃本舖LINE官方帳號
京都錦店手機點餐與付款規定
適用日期：2026年11月18日開幕起
- 點餐方式：入店後掃描現場QR Code，使用手機選購餐點與商品。
- 取餐流程：完成付款後取得取餐號碼，由店員依序叫號交付商品。
- 其他設備：無法使用手機點餐者，可使用店內設置的自助結帳機。
- 付款限制：支援信用卡、電子支付與QR Code支付，不接受現金。
官方網站：吉伊卡哇雞蛋糕官方網站
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