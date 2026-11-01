京都錦市場被吉伊卡哇攻佔！雞蛋糕11月18日開幕，10顆700日圓起，玩偶杯套、限定貼紙與預約攻略一次看

京都錦市場又多一間必逛新店！吉伊卡哇雞蛋糕11月18日開幕，10顆700日圓起。窩客島資深編輯李維唐提醒，首波入店抽選11月4日開放，想買限定周邊記得先預約。

京都自由行又有新理由可以排進行程了！日本超人氣角色「吉伊卡哇」把可愛變成甜點，繼北海道小樽店之後，第2間「吉伊卡哇雞蛋糕」（ちいかわベビーカステラ）專賣店確定於2026年11月18日進駐京都錦市場。從現烤雞蛋糕、角色霜淇淋，到全新絨毛玩偶杯套與開幕紀念貼紙，讓粉絲從吃甜點到挑周邊都能一次滿足。不過這次想進店不能直接排隊，官方宣布開幕期間採LINE抽選預約，首波11月4日開放申請，準備前往京都的旅客可得先把時間記下來。

▲吉伊卡哇、小八貓與兔兔變成一顆顆圓滾滾的迷你雞蛋糕，搭配粉嫩草莓奶油，甜點瞬間可愛到犯規！店內現烤雞蛋糕主打鬆軟又帶點Q彈的口感，原味10顆700日圓，奶油版本則是800日圓。圖／寺子屋提供；窩客島整理



京都錦市場吉伊卡哇新店登場

由日本寺子屋株式會社經營的「吉伊卡哇雞蛋糕」，首間門市設於北海道小樽，這次選在京都錦市場開設第2間店「吉伊卡哇雞蛋糕京都錦店」（ちいかわベビーカステラ京都錦店）。新店延續小樽店的餐點與周邊商品，讓原本就充滿京都美食特色的錦市場，又多了一處可以買甜點、挑選角色商品的停留點。

吉伊卡哇是日本插畫家Nagano創作的人氣角色，故事圍繞吉伊卡哇、小八貓與兔兔等角色展開，從社群漫畫延伸至動畫、周邊商品與聯名餐飲。這次京都新店將角色造型融入雞蛋糕與冰品，讓粉絲在逛街途中，也能把喜歡的角色變成旅行裡的一份甜蜜回憶。

▲連裝雞蛋糕的杯子都印上吉伊卡哇，粉絲真的很難空手離開！一顆顆角色造型雞蛋糕裝進透明杯，圓滾滾的模樣超療癒，原味10顆700日圓，逛京都錦市場時正好可以買一份當作散步甜點。圖／寺子屋提供；窩客島整理

吉伊卡哇雞蛋糕10顆700日圓

來到吉伊卡哇雞蛋糕專賣店，最不能錯過的就是現場烘烤的迷你雞蛋糕。這款日本傳統小點心主打鬆軟又帶點Q彈的口感，原味每份10顆售價700日圓，想吃得更豐富，也能選擇附奶油版本，每份10顆800日圓，提供草莓、巧克力與布丁3種口味。

每份雞蛋糕還會隨機附上1支原創捕捉叉造型叉籤（さすまたピック），共有2種款式，實際獲得的角色隨機分配。對喜歡收集角色小物的粉絲來說，除了雞蛋糕本身，連附贈的叉籤也多了一點收藏樂趣。

▲一整盒吉伊卡哇角色雞蛋糕排排站，光看就捨不得吃！10顆雞蛋糕搭配滿滿奶油，還能選擇草莓、巧克力或布丁口味，每份800日圓，連隨餐附贈的角色造型叉籤都讓人想收藏。圖／寺子屋提供；窩客島整理



吉伊卡哇霜淇淋700日圓

除了熱騰騰的雞蛋糕，店內還有「雞蛋糕霜淇淋」（ベビーカステラ付きソフト），把角色造型雞蛋糕放在霜淇淋上，讓日本旅遊常見的冰品多了可愛亮點。口味提供牛奶、巧克力與綜合3種，每份售價700日圓，不論是喜歡奶香或巧克力風味，都能依照喜好選擇。

這款霜淇淋還有一個讓粉絲特別期待的設計，就是搭配的雞蛋糕角色可以從5種造型中自行選擇，並隨機附上1支原創捕捉叉造型叉籤。比起單純買一支霜淇淋，能夠挑選喜歡的角色，也讓這份甜點多了收藏與拍照的趣味。

▲霜淇淋上面竟然坐著一顆吉伊卡哇雞蛋糕！牛奶、巧克力與綜合3種口味一次排開，每份700日圓，還能從5種角色造型中挑選喜歡的雞蛋糕，讓原本就很適合旅行途中享用的冰品，瞬間變成拍照焦點。圖／寺子屋提供；窩客島整理

吉伊卡哇冰棒3款角色登場

想吃點清爽的冰品，還有季節限定的「角色冰棒」（アイスキャンディ）。吉伊卡哇代表草莓口味，小八貓是汽水口味，兔兔則搭配鳳梨口味，每支售價650日圓。官方主打帶有冰沙感與Q彈感的特殊口感，3種不同風味也讓粉絲可以依照喜歡的角色挑選。

不過冰棒屬於季節限定商品，販售至售完為止，而且官方特別註明，購買時會拆開包裝交付，並非可供保存攜帶的外帶商品。想吃這款角色冰棒的旅客，建議購買後直接享用，不適合當成伴手禮帶回飯店或台灣。

▲吉伊卡哇變草莓、小八貓變汽水、兔兔則是鳳梨口味！3款角色冰棒各650日圓，粉嫩紅色、清爽藍色與明亮黃色排在一起，光是挑口味就讓人猶豫。這款季節限定冰棒主打冰沙般又帶點Q彈的口感，售完就結束。圖／寺子屋提供；窩客島整理



吉伊卡哇玩偶杯套11月18日開賣

甜點之外，這次京都錦店開幕還有2款全新周邊商品同步上市。其中「可連接杯子的玩偶組」（カップと繋がるマスコットセット）售價5,280日圓，另一款「絨毛玩偶杯套」（ぬいぐるみカップホルダー）共有3種款式，每款2,200日圓。把吉伊卡哇角色與日常杯具結合，讓原本只是喝飲料的小動作，也多了一份可愛的生活感。

這2款新品將於11月18日起，在京都錦店與北海道小樽店同步販售，並非京都獨家限定。官方也提醒，商品只在實體門市販售，線上商店無法購買，但可以單獨選購，不需要搭配餐點。至於其他既有周邊，京都錦店則延續小樽店的商品陣容。

吉伊卡哇紀念杯與保冷袋必看

如果想把角色周邊帶進日常生活，店內還準備了可以搭配餐點加購的紀念商品。「可重複使用杯」（リユーザブルカップ）共有2款，每款550日圓，另外還有售價2,640日圓的「保冷保溫午餐袋」（保冷温ランチバッグ），讓吉伊卡哇的可愛不只停留在甜點，也能延續到日常使用的小物上。

不過這類紀念商品有特別的購買規定，每購買1份餐點，才能加購1件紀念商品，與可以單獨購買的全新玩偶周邊不同。若是專程為了紀念杯或保冷袋前往，記得先確認想搭配的餐點，避免到現場才發現無法單獨購買。

▲飲料杯也能穿上吉伊卡哇外套！全新絨毛玩偶杯套共有吉伊卡哇、小八貓與兔兔3種款式，搭配印滿甜點圖案的長背帶，連杯套都變成可愛的隨身配件。每款2,200日圓，11月18日起於京都錦店及小樽店販售，而且不用搭配餐點就能單獨購買。圖／寺子屋提供；窩客島整理

京都錦店開幕送限定貼紙

為了慶祝京都錦店開幕，官方還推出「原創貼紙」（オリジナルステッカー）購物贈禮。只要在京都錦店購買餐點或商品，就能依規定獲得1張非賣品紀念貼紙，讓這次京都旅行多了一份專屬收藏。

貼紙採每人每筆結帳限領1張的方式發放，而且不能透過拆分結帳重複領取。這項活動僅限京都錦店，北海道小樽店不適用。由於原始公告未提供贈品總數及明確截止日期，實際發放情況仍須依店鋪公告為準。





京都吉伊卡哇11月4日開放預約

想在開幕期間買到吉伊卡哇雞蛋糕，記得先完成入店預約。京都錦店自2026年11月18日至2027年1月3日採LINE事前抽選與指定時段完全換場制，首波預約於11月4日18時開放申請，11月7日18時截止，11月9日公布結果，中選者可於11月18日至22日期間依指定時段入店。後續還有6波抽選，涵蓋聖誕節與跨年假期，準備年底前往京都的旅客，可以依照旅行日期留意官方LINE公告。

每個受理期間內，每人每天可申請1次，但最多只能中選1次，入店時每人都需要持有數位票券。小學生以下兒童可以同行，但僅限申請者結帳1次，中選後票券不能取消或轉讓。抽選時間均為日本時間，比台灣快1小時，因此首波申請換算為台灣時間11月4日17時開始。2027年1月3日之後若仍有入店管制，官方將另行公告。

京都吉伊卡哇手機點餐不收現金

成功抽中入店資格後，點餐方式也要先了解。京都錦店採手機點餐制度，旅客入店後掃描現場提供的QR Code，使用自己的手機或行動裝置選購餐點與商品，完成付款後系統會產生取餐號碼，再依序叫號領取。

若無法使用手機點餐，現場也設有自助結帳機，支援信用卡、電子支付與QR Code支付，但不接受現金。習慣帶日圓現鈔逛日本市場的旅客，記得提前準備可使用的付款工具，避免好不容易抽中入店資格，卻在結帳時遇到問題。

京都吉伊卡哇錦市場店資訊

吉伊卡哇雞蛋糕京都錦店位於京都府京都市中京區鍛冶屋町205番地，營業時間為10時30分至17時30分，全年無休，但可能依季節或現場情況調整。想安排京都自由行的旅客，可以將錦市場散步與吉伊卡哇甜點排進同一段行程，不過開幕期間採預約入店，還是要以抽中的指定時段為準。

從現烤雞蛋糕、角色霜淇淋，到全新絨毛玩偶杯套與開幕紀念貼紙，這間新店讓吉伊卡哇粉絲多了一個京都旅行的收藏理由。出發前先確認預約日期、購買規定與付款方式，才能把這份可愛的旅行回憶順利帶回家。

▲吉伊卡哇、小八貓與兔兔一起窩在雞蛋糕造型杯裡，手上還拿著迷你雞蛋糕，連小配件都充滿細節！這款全新可連接杯子的玩偶組售價5,280日圓，11月18日起於京都錦店與北海道小樽店同步開賣，喜歡收藏角色玩偶的粉絲可別錯過。圖／寺子屋提供；窩客島整理











京都吉伊卡哇雞蛋糕新店開幕

活動日期：2026年11月18日起

店鋪名稱：吉伊卡哇雞蛋糕京都錦店（ちいかわベビーカステラ京都錦店）。

店鋪地址：京都府京都市中京區鍛冶屋町205番地，位於京都錦市場。

營業時間：10：30至17：30，全年無休，實際時間可能依季節及現場情況調整。

原味雞蛋糕：10顆700日圓，現場烘烤，隨機附贈1支原創角色造型叉籤。

奶油雞蛋糕：10顆800日圓，草莓、巧克力、布丁3種口味可選。

雞蛋糕霜淇淋：700日圓，牛奶、巧克力、綜合3種口味，雞蛋糕有5種角色造型可選。

角色冰棒：650日圓，吉伊卡哇草莓、小八貓汽水、兔兔鳳梨3種口味，季節限定售完為止。

官方網站：吉伊卡哇雞蛋糕官方網站

吉伊卡哇全新玩偶周邊開賣

販售日期：2026年11月18日起

可連接杯子的玩偶組：5,280日圓，京都錦店與北海道小樽店同步上市。

絨毛玩偶杯套：共3種款式，每款2,200日圓，可單獨購買，不需搭配餐點。

販售通路：京都錦店及北海道小樽店實體門市限定，官方線上商店不販售。

官方網站：吉伊卡哇雞蛋糕官方網站

吉伊卡哇紀念杯與保冷袋加購

販售資訊：京都錦店延續小樽店既有商品陣容

可重複使用杯：共2種款式，每款550日圓，須搭配餐點購買。

保冷保溫午餐袋：每個2,640日圓，須搭配餐點購買。

加購限制：每購買1份餐點，僅可加購1件紀念商品，不開放單獨購買。

官方網站：吉伊卡哇雞蛋糕官方網站

京都錦店開幕限定貼紙贈送

活動日期：2026年11月18日起，官方未公布截止日期

開幕贈品：購買餐點或周邊商品，即可依規定獲得1張原創非賣品紀念貼紙。

領取限制：每人每筆結帳限領1張，不得透過拆分結帳重複領取。

適用門市：僅限京都錦店，北海道小樽店不適用。

官方網站：吉伊卡哇吃吃本舖官方網站

京都吉伊卡哇LINE入店抽選預約

預約管制期間：2026年11月18日至2027年1月3日

首波申請：11月4日18：00至11月7日18：00，時間均為日本時間。

首波結果：11月9日公布，中選者可於11月18日至22日依指定時段入店。

後續抽選：另有6波申請時程，涵蓋聖誕節及跨年假期。

抽選限制：每個受理期間每天可申請1次，但同一期間最多中選1次。

入店規定：每人須持有數位票券，依指定時段入場，中選後不得取消或轉讓。

兒童同行：小學生以下兒童可陪同入店，但僅限申請者結帳1次。

台灣時間：日本比台灣快1小時，首波申請換算為台灣11月4日17：00開始。

官方預約：吉伊卡哇吃吃本舖LINE官方帳號

京都錦店手機點餐與付款規定

適用日期：2026年11月18日開幕起

點餐方式：入店後掃描現場QR Code，使用手機選購餐點與商品。

取餐流程：完成付款後取得取餐號碼，由店員依序叫號交付商品。

其他設備：無法使用手機點餐者，可使用店內設置的自助結帳機。

付款限制：支援信用卡、電子支付與QR Code支付，不接受現金。

官方網站：吉伊卡哇雞蛋糕官方網站

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