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社畜消業障很需要！清心福全「咖波木魚」開賣日、售價曝，新聯名咖波紙杯、3大周邊攻略

聯名咖波清心加價購
2026-11-02 08:20文字：編輯 鄭雅之 圖片提供:清心福全
編輯 鄭雅之

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編輯 鄭雅之 表示：咖波粉決定只喝清心了！竟然還出咖波木魚，很需要消業障～

咖波粉絲們荷包又要失守了！國民手搖飲品牌清心福全自11月1日起正式啟動咖波聯名企劃的壓軸第四波活動。全台門市不僅同步換上全新設計的9款外帶紙杯，更陸續推出「咖波造型木魚」、「咖波相框磁吸燈」與「3D立體小吊飾」等三款實用生活好物，滿足現代上班族對療癒儀式感的熱切渴望。

▲清心福全聯名貓貓蟲咖波壓軸第4波全面登場，9款森林主題紙杯搭配木魚、相框燈與隨身吊飾同步掀起搶購潮。
▲清心福全聯名貓貓蟲咖波壓軸第4波全面登場，9款森林主題紙杯搭配木魚、相框燈與隨身吊飾同步掀起搶購潮。
▲咖波相框磁吸燈自11月13日起限量加購，支援雙色光源切換與微縮公仔擺飾，為居家床頭營造溫馨療癒夜光。
▲咖波相框磁吸燈自11月13日起限量加購，支援雙色光源切換與微縮公仔擺飾，為居家床頭營造溫馨療癒夜光。

九款奇幻森林主題杯身化身外帶午茶小驚喜

剛被機車客戶的無理改稿要求轟炸完，走進手搖店立刻需要甜份救贖。清心全台門市自11月1日起換上印製精美的全新包裝，將主角群穿梭於綠意原野的故事畫面，以全彩環繞技術呈現在杯身之上。現場隨機供應的9款不同圖樣宛如抽取盲盒，讓咖波粉在午休外帶飲料時，能藉由掌心中的可愛畫面洗滌疲憊心靈。

▲清心福全攜手貓貓蟲咖波推出第4波聯名紙杯，9款全彩滿版奇幻森林探險杯身自11月1日起全台門市隨機出杯。
▲清心福全攜手貓貓蟲咖波推出第4波聯名紙杯，9款全彩滿版奇幻森林探險杯身自11月1日起全台門市隨機出杯。

辦公室解壓必備木魚教主教你敲打除晦氣

每當遇到主管情緒化飆罵或是白目同事甩鍋推託，內心怒火瀕臨爆發時正需要情緒出口。清心將於11月6日上午11點起推出「咖波造型木魚」，圓潤身軀搭配嘴角沾染紅色醬汁的俏皮神態，再附上一柄專屬愛心敲槌。咖波粉只要隨手拿起敲槌輕敲幾下，就能在清脆聲響與自嘲笑聲中化解焦躁情緒。

▲社畜必備辦公室解壓神器，咖波造型木魚自11月6日起限量加價購，附贈專屬愛心敲槌讓粉絲隨手敲擊消業障。
▲社畜必備辦公室解壓神器，咖波造型木魚自11月6日起限量加價購，附贈專屬愛心敲槌讓粉絲隨手敲擊消業障。

居家夜燈與隨身吊飾雙重萌物點亮生活

針對常常被迫留在辦公室加班到深夜的社畜，清心門市於11月13日上午11點同步祭出兩款實用好物。「咖波相框磁吸燈」將立體公仔置於森林背板即可點亮雙色光源，在漆黑桌面散發溫暖微光撫慰疲憊，而百元有找的「3D立體小吊飾」則一次串聯主角與招牌茶飲，掛在隨身通勤包上就能隨時替咖波粉加油打氣。

▲百元有找高性價比萌物，3D立體小吊飾自11月13日起開放加購，水藍色編織繩串聯咖波公仔與手搖茶飲隨身掛。
▲百元有找高性價比萌物，3D立體小吊飾自11月13日起開放加購，水藍色編織繩串聯咖波公仔與手搖茶飲隨身掛。


清心福全Ｘ咖波聯名 加價購商品資訊

  • 聯名紙杯全台登場：11月1日起，全台清心福全門市換裝共9款奇幻森林探險主題紙杯，採隨機出杯。
  • 咖波造型木魚加價購：11月6日上午11點起開跑，現場購買任一飲品加價350元（原價599元）即可加購一個。
  • 咖波相框磁吸燈加價購：11月13日上午11點起開跑，現場購買任一飲品加價450元（原價699元）即可加購一個。
  • 3D立體小吊飾加價購：11月13日上午11點起開跑，現場購買任一飲品加價99元即可加購一個。
  • 活動注意事項：每杯飲品限加購一款周邊，僅限門市現場臨櫃購買享有加購資格，電話預約、線上點餐、門市外送及第三方外送平台皆不列入此活動計算，數量有限、售完為止。

超療癒聯名加價購都要收藏！

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