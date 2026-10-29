Kitty鐵粉、布丁狗控快衝！2026台中新社花毯節攜手三麗鷗，7大夢幻打卡點、接駁車資訊要看

編輯 鄭雅之 表示：每年都要衝的新社花毯節，今年三麗鷗甜點主題有夠可愛！

萬眾矚目的「2026台中國際花毯節」於2026/10/31至2026/11/22在台中新社夢幻登場。今年適逢十五週年，特別跨界聯名三麗鷗七大人氣明星，把在地糕餅文化轉化為甜點花海。橫跨4個週末的展期中，透過七大主題區與動態城堡，為 Kitty 鐵粉與布丁狗控帶來極致的秋日旅遊饗宴。



▲大耳狗喜拿依偎在棉花糖雲朵上，交織出2026台中新社花毯節超療癒的軟綿夢境花園。





Kitty鐵粉必朝聖！十九公尺巨型城堡動態秀

主花毯區「蜜糖奇遇」矗立著高達十九公尺的巨型城堡，絕對是無數 Kitty 鐵粉與粉絲的朝聖焦點。每日從早到晚半小時展演一次的音樂盒劇場，能看到「Hello Kitty」在城堡中央浪漫旋轉，伴隨著飄落的雪花與煙霧泡泡，帶來極具視覺震撼的頂級展演，讓人流連忘返。



▲主花毯蜜糖奇遇打造十九公尺高甜點城堡，2026台中新社花毯節精緻動態音樂盒秀登場。





酷洛米狂熱粉與布丁狗控的歡樂天堂

入口由「酷洛米」帶領大家走進「糖衣花園」，紫色花海與甜甜圈拱門讓酷洛米狂熱粉尖叫不已。接著來到「聖代樂園」，巨型「布丁狗」頂著鮮奶油坐在聖代上，溫暖的黃色花毯超級療癒。布丁狗控還能登上前方的舞台，拿著巨型湯匙與偶像合照，留下極具互動感的美好回憶。



▲酷洛米熱情開啟糖衣花園，2026台中新社花毯節甜甜圈迎賓拱門搭配絕美紫色花海。





草莓控與大耳狗迷必拍的夢幻打卡點

草莓控與 Kitty 迷會深深沉醉在「莓好時光」，只見Hello Kitty慵懶趴在草莓上，搭配粉紅蛋糕花毯令人直呼太可愛。隔壁「軟綿夢境」則是大耳狗迷的專屬天堂，「大耳狗喜拿」趴在棉花糖雲朵上，搭配繽紛花球與造型陽傘，隨風散發出無比放鬆的慢活氣息，吸引許多遊客拍照。



▲Hello Kitty趴在巨型草莓與奶油花毯上，共度2026台中新社花毯節甜美放鬆的莓好時光。





萬花筒鏡面空間與冰淇淋浪漫樂章

「彼安諾」在「夏日樂章」展區從彩色的花朵甜筒悄悄探出頭來，愛心花毯交織出沁涼浪漫的節奏。轉個彎走進「人魚漢頓」鎮守的「巧克奇境」，旅客不僅能登高眺望壯麗山景，走進鏡面花毯更能體驗光影萬花筒般的無限延伸，這座充滿巧思的地景造景，提供超高質感的戶外賞花新視野。



▲人魚漢頓與小百合在巧克奇境守護甜點王國，陪伴大家探索2026台中新社花毯節奇幻鏡面花毯。





美樂蒂陪伴品嚐法式午茶畫下完美句點

賞花之旅最後來到「美樂蒂」坐鎮的「法式午茶」，高低錯落的馬卡龍塔佇立在粉嫩花海之間，宛如精緻的童話花園。美樂蒂粉粉嫩嫩的造景與柔和花卉互相映襯，引領旅人穿梭其中。這場將城市文化與三麗鷗明星完美結合的盛會，絕對是今年秋天全台灣最令人期待且必訪的旅遊景點。



▲美樂蒂、彼安諾與布丁狗齊聚2026台中新社花毯節，打造馬卡龍、冰淇淋與聖代主題造景。





交通管制、接駁車攻略要先看

為因應新社山路狹窄及會場停車空間有限，活動期間將實施周邊道路管制與單行道措施，包含興義街及協興街劃為行人徒步區，興中街、協興街與興隆街採單行管制，並設有接駁車專用車道，警方將於各重要路口彈性疏導並嚴加取締違規停車，建議民眾善加利用豐原、太原、松竹（平假日營運）及東勢、會場環線（假日加開）等5條免費接駁路線，將車輛停放於8處外圍停車場後轉乘直達會場，自行開車則可停於展區第一、第二停車場，機車族可停於九渠溝滯洪池旁，輕鬆避開車潮順暢賞花。



▲搭乘松竹線與太原線免費接駁車，方便轉乘捷運台鐵直達2026台中新社花毯節展區。

▲豐原線與會場環線免費接駁車地圖，提供2026台中新社花毯節外圍停車場轉乘資訊。

2026台中國際花毯節「三麗鷗甜點王國」 活動資訊

活動日期：2026/10/31~2026/11/22

活動時間：每日08:30~16:30

活動地點：農業部種苗改良繁殖場二苗圃（台中市新社區）

主花毯動態秀時間：每日09:00~16:00，每30分鐘展演一次





2026台中國際花毯節「甜點王國」 三麗鷗裝置藝術

蜜糖奇遇：高達19公尺的巨型甜點城堡主花毯，結合旋轉Hello Kitty、雪花與煙霧泡泡動態音樂盒秀

糖衣花園：酷洛米主題迎賓拱門，結合甜甜圈造型裝置與紫色花海

聖代樂園：坐立於巨型聖代上的布丁狗，搭配可登台合照的巨型湯匙與布丁互動舞台

莓好時光：趴在巨型草莓與奶油花毯上的慵懶造型Hello Kitty

軟綿梦境：依偎於棉花糖雲朵與造型陽傘間的大耳狗喜拿

夏日樂章：從彩色冰淇淋甜筒探出頭的彼安諾與愛心花毯造景

巧克奇境：人魚漢頓與小百合所在的巧克力城堡，附設觀景平台與鏡面萬花筒花毯空間

法式午茶：美樂蒂坐鎮的馬卡龍塔與粉嫩花海童話森林

最夯免費景點要搶拍！

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