不只桃園史努比萬聖城！5大史努比快閃活動整理，買一送一、吸血鬼史努比先搶

5大史努比快閃活動！編輯鄭亦庭表示：萬聖節史努比打卡點、史努比新周邊全都要。
史努比鐵粉直接買爆！超人氣巨星史努比不只與2026桃園萬聖城合作，打造超可愛巨型史努比打卡裝置、動畫秀等，更與各大品牌合作，推出一系列史努比快閃活動、史努比周邊新品，從超可愛史努比桃園萬聖城、萬聖節限定吸血鬼史努比，到星宇航空聯名新品、康寧史努比買一送一，5大努比快閃活動，史努比控全都要拍、要收藏。
史努比桃園萬聖城免費拍桃園史努比萬聖城萌翻！一年一度桃園人盛事「2026桃園萬聖城」這次特別請來超紅的人氣巨星史努比，把整座城市變身成奇幻冒險樂園，不只有超可愛的搞怪打卡裝置、夜間限定動畫秀，還有開城演唱會與限定快閃店等著大家來探索，今年萬聖節跟著萌寵角色一起開城狂歡就對了。
2026桃園萬聖城 活動資訊活動時間：2026年10月24日至11月1日，一連9天
活動地點：桃園藝文廣場、綠1公園、綠2公園
現場打卡裝置藝術：
桃園藝文廣場：史努比魔法南瓜、史努比好宅、史努比搗蛋趴、歐拉夫幽靈派對
綠1公園與綠2公園：Peanuts魔法長廊、查理布朗的萬聖夜驚魂、討糖大作戰、Peanuts玩具屋、Peanuts歡樂幽靈花園、南瓜蹦蹦派對、Snoopy萬花鏡
全文介紹：史努比桃園萬聖城試燈了！巨型史努比南瓜、歐拉夫吸血鬼14大必拍，史努比光雕秀、見面會時間曝
史努比快閃店信義A9館免費入場史努比鐵粉衝信義區！YOYOGI PICK市集即日起快閃台北信義新天地A9館5 樓，集結超豐富史努比周邊、玩偶、服飾等，粉絲們必搶萬聖節限定吸血鬼史努比、變裝系列玩偶吊飾，此外，現場也有矮袋鼠、三麗鷗、蠟筆小新周邊，推出第二件5折、買一送一超值優惠，粉絲們快衝信義區A9館帶回家。
YOYOGI PICK 市集 活動資訊活動時間：2026/10/15(四)~2027/01/17(日）
活動地點：信義新天地A9館5樓
營業時間：依百貨營業時間為主
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星宇航空X史努比聯名新周邊星宇航空這回再度發揮強大聯名企劃力，再度攜手全球超高人氣的史努比推出兩款兼具高顏值與實用機能的生活小物，包含化身夢幻吊飾的「PEANUTS X STARLUX 玩偶購物提袋」以及極具質感莫蘭迪灰藍色調的「PEANUTS X STARLUX 輕芯鈦瓷保溫杯」，從搭機出國到日常上班逛街都能帶來滿滿療癒感。
全文介紹：史努比控買起來！星宇航空X史努比新聯名周邊，機長玩偶提袋、保溫杯超實用
23款英倫風SNOOPY周邊微涼的季節最需要溫暖的居家儀式感。康是美即日起推出了全新的周邊加價購企劃，這次主角請到了紅遍全球的史努比，以充滿英倫風情的經典格紋為設計主軸，一次登場了高達23款質感小物。只要消費滿額就能輕鬆加價入手，從居家擺飾、餐盒食器到外出包款通通包辦，為大家的冷天生活注入滿滿的幸福療癒感。
全文介紹：史努比控衝康是美！23款英倫風SNOOPY加價購，伸縮票卡零錢包、小夜燈超實用
史努比買一送一年末想要提升居家用餐儀式感，絕對不能錯過這次全台百貨週年慶的超強餐廚優惠。康寧餐具特別祭出正價商品66折優惠，多款熱銷組合更直接下殺至37折起。今年最吸睛的就是首度亮相的哈利波特聯名餐具，搭配經典史努比系列買一送一與多重滿額好禮，幫大家省荷包又能打造夢幻生活餐桌。
全文介紹：史努比買一送一！康寧Ｘ哈利波特聯名12款杯盤麻瓜要收，4大週年慶優惠再送史努比傘
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