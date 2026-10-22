阿沁登麗星郵輪開海上同學會KTV！月牙灣、我們的愛全場接唱，2027東京大阪新航次開賣、兒童船票0元再搶早鳥優惠

阿沁把麗星郵輪「探索星號」變成海上同學會KTV！經典金曲〈月牙灣〉、〈我們的愛〉勾起青春回憶。窩客島資深編輯李維唐觀察，2027年東京、大阪新航次與兒童船票0元優惠，也是親子旅遊規劃亮點。

麗星郵輪直接把海上假期變成大型同學會KTV！FIR飛兒樂團歌手阿沁登上「探索星號」，帶來〈月牙灣〉、〈我們的愛〉等經典金曲，還邀請旅客一起接唱、合影，讓熟悉的青春旋律在郵輪上再次響起。這場海上音樂聚會結合親子藝術手作，也為麗星郵輪2027年全新航次暖身，包含東京、大阪航程、暑假兒童船票0元，以及早鳥每人每晚3,100元起等優惠，想安排下一趟海上旅行的旅客，可以提前把假期排進行事曆。

▲阿沁直接把麗星郵輪「探索星號」變成海上演唱會。站上舞台唱起經典金曲，搭配現場樂團演出，熟悉的旋律一響起，瞬間勾起歌迷的青春回憶，搭郵輪也能享受近距離聽歌的樂趣。圖／麗星郵輪提供；窩客島整理



阿沁登探索星號開唱！月牙灣、我們的愛變海上同學會KTV

搭郵輪除了享受海景、餐飲與休閒設施，還能跟著熟悉的經典金曲一起唱歌。麗星郵輪10月19日至20日邀請FIR飛兒樂團歌手阿沁登上「探索星號」，與駐船樂團攜手演出，把原本屬於陸地上的音樂聚會搬進海上假期。演出分別在郵輪大廳與12樓棕櫚閣登場，讓旅客在航程中就能感受音樂現場的熱鬧氣氛。

對許多從學生時期就聽著FIR歌曲長大的樂迷來說，〈月牙灣〉、〈你的微笑〉、〈我們的愛〉都是再熟悉不過的青春旋律。這次阿沁沒有讓演出停留在單純的台上演唱，而是主動邀請旅客接唱、一起合影，讓歌手與觀眾之間多了自然互動。熟悉的歌詞成為彼此交流的話題，也讓這場海上演出多了一份老朋友相聚的親切感。



阿沁經典金曲勾起青春回憶！從音樂創作延伸兒少教育

從〈月牙灣〉、〈你的微笑〉到〈我們的愛〉，阿沁參與創作的歌曲陪伴許多樂迷走過不同階段。這次登上探索星號，透過與駐船樂團合作演出，讓旅客重新聽見那些熟悉的旋律，也讓原本以觀光與休閒為主的郵輪行程，多了一場能夠共同參與的音樂聚會。

除了歌手與音樂製作人的身分，阿沁近年也創辦「小未來音樂人」，投入兒少音樂創作教育，鼓勵孩子透過歌曲表達自己的故事。從為歌王歌后打造作品，到陪伴下一代探索音樂創作，他持續把累積多年的音樂經驗延伸至教育領域。這次海上演出也呼應麗星郵輪希望透過音樂連結不同世代的策展理念，讓旅客在欣賞表演之外，也能從熟悉的歌曲找到共同話題。

▲這場海上同學會KTV也太有參與感。阿沁走近旅客席，拿起手機與大家開心自拍，現場不少旅客舉手、拿手機記錄，連樓上觀眾都一起圍觀，讓整艘郵輪充滿熱鬧的音樂派對氣氛。圖／麗星郵輪提供；窩客島整理

探索星號親子藝術手作！青花拾光手繪藝術扇登場

海上假期不只有音樂演出，喜歡藝術創作的旅客也能找到不同的旅行樂趣。麗星郵輪同一航程邀請當代書法家、墨兒藝術創辦人王貞懿登船，在探索星號公共空間展出藝術作品，並於10月19日至20日上午舉辦「青花拾光．手繪藝術扇」課程，讓大人與孩子一起體驗動手創作的樂趣。

這堂手作課程以扇面取代一般畫紙，讓參與者透過色彩與筆觸，感受東方美學的不同表現方式。王貞懿親自帶領創作，讓大人與孩子依照自己的想像完成作品。相較於單純欣賞展覽，親手在扇面上描繪圖案，多了共同討論與動手嘗試的機會，完成後還能把作品帶回家，成為這趟郵輪假期的旅行紀念。

▲搭郵輪還能體驗充滿東方美學的藝術手作。墨兒藝術「青花拾光．手繪藝術扇」以扇面當畫布，拿起畫筆慢慢描繪藍色花卉與枝葉，簡約的藍白配色充滿雅緻感，親手完成的作品還能帶回家當旅行紀念。圖／麗星郵輪提供；窩客島整理



墨兒藝術以展覽取代比賽！讓孩子在郵輪上自由創作

墨兒藝術創辦人王貞懿長期提倡「以展覽取代比賽」，希望透過作品展示，讓孩子不同的觀察角度與想像力都能獲得欣賞。這次將藝術展覽與手作課程帶上探索星號，也讓郵輪公共空間成為親子接觸藝術的另一種場域。

從阿沁投入兒少音樂創作教育，到墨兒藝術鼓勵孩子用色彩表達想法，兩場活動雖然分屬音樂與視覺藝術，卻有著相近的核心理念。孩子可以透過音樂與畫作認識創作，大人則能陪伴參與，讓原本各自欣賞的娛樂活動，延伸成全家共同體驗的旅行時光。

麗星郵輪打造策展式假期！音樂藝術結合親子旅行

麗星郵輪近年持續結合駐船演出團隊、藝人與藝文夥伴，將音樂表演、藝術展覽及互動課程融入航程。這次阿沁邀旅客接唱經典歌曲，墨兒藝術則帶領親子完成手繪藝術扇，讓旅客不只是觀看演出，也能實際加入活動，為海上假期增添不同的參與方式。

麗星郵輪副總裁徐牧柔表示：「我們持續打造策展式郵輪假期，透過音樂與藝術連結世代、傳承文化，讓每一段旅程都留下美好記憶。」未來也將持續搭配探索星號的餐飲、休閒設施與娛樂活動，提供旅客不同的度假選擇。這項結合娛樂與學習的規劃，也將延伸至2027年暑假「星海夏令營」，讓親子旅客在海上旅行期間，有更多共同參與的機會。

麗星郵輪2027東京大阪航次開賣！暑假兒童船票0元

想把郵輪旅行排進2027年假期，現在已經可以開始規劃。麗星郵輪宣布探索星號2027年全新航次開放預訂，其中包含東京、大阪獨家航次，讓喜歡日本旅遊的旅客，多了一種結合海上度假與目的地探索的旅行選擇。

親子家庭最值得留意的優惠，則是2027年暑假推出的兒童船票0元方案。對準備安排暑假出遊的家庭而言，除了考量目的地與航程，也能把船上娛樂、餐飲及親子活動一起納入規劃。麗星郵輪預計於2027年暑假推出的「星海夏令營」，也將為親子假期增加學習與成長體驗。不過兒童船票0元的適用條件、另付費用及各航次活動安排，仍須以麗星郵輪正式公告為準。

▲想搭郵輪出國玩，麗星郵輪「探索星號」可以先列入口袋名單。白色船身搭配繽紛海洋彩繪，在藍天大海中特別搶眼，2027年東京、大阪新航次已開放預訂，還有暑假兒童船票0元及早鳥每人每晚3,100元起優惠。圖／麗星郵輪提供；窩客島整理

麗星郵輪冬季第五晚0元！聖誕釜山航程搶先規劃

如果不想等到2027年暑假，今年冬季同樣有郵輪假期可以安排。麗星郵輪推出聖誕釜山航程，讓想在年底出國的旅客，可以考慮以郵輪方式規劃韓國旅行。對喜歡把交通、住宿與船上休閒活動結合在同一趟旅程的旅客來說，也多了一種冬季出遊選擇。

除了聖誕釜山航程，麗星郵輪冬季另有「第五晚0元」適用航次，提供正在比較不同旅行方案的旅客參考。由於優惠並非適用所有航程，實際出發日期、艙等、適用條件及另付費用，都需要在預訂前確認，才能掌握完整旅費。

麗星郵輪早鳥每晚3,100元起！探索星號旅展優惠預訂攻略

準備提前安排郵輪假期的旅客，也可以留意麗星郵輪推出的早鳥優惠，每人每晚新臺幣3,100元起。搭配已經開放預訂的2027年東京、大阪新航次，以及暑假兒童船票0元、冬季第五晚0元等不同方案，旅客可以依照出遊季節、同行人數與目的地需求，選擇適合自己的航程。





麗星郵輪探索星號2026至2027活動優惠整理

2027東京大阪新航次：探索星號2027年全新航次開放預訂，包含東京、大阪獨家航次。

2027暑假兒童船票0元：暑假推出兒童船票0元優惠，另規劃「星海夏令營」親子活動。

冬季郵輪限定優惠：推出聖誕釜山航程，另有冬季「第五晚0元」適用航次。

郵輪早鳥優惠：每人每晚新臺幣3,100元起，可透過麗星郵輪銷售聯盟查詢及預訂。

麗星郵輪優惠注意事項

優惠適用限制：兒童船票0元、第五晚0元及早鳥優惠，須依各航次適用條件確認。

額外費用說明：各項優惠的另付費用、艙等與活動安排，以麗星郵輪正式公告為準。

預訂方式：可洽大登旅行社、鳳凰旅遊、AsiaYo等麗星郵輪銷售聯盟通路。

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