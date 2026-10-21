2026 ITF旅展亮點太夢幻！104天環遊世界49萬元起、南極郵輪賞企鵝，白川鄉點燈與銀山溫泉保證入住

2026 ITF台灣國際旅展11月6日至9日在台北南港展覽館登場，集結極地探險、奢華郵輪與深度慢旅等豐富主題產品。資深編輯 李維唐 表示，今年旅遊產品更聚焦於獨特體驗與季節限定活動，從南極探險到阿里山森林療癒，充分滿足現代旅人對高品質深度的旅遊需求。

想安排一趟真正難忘的旅行，2026 ITF台灣國際旅展這次連環遊世界、南極探險、北極圈極光與日本夢幻雪景都準備好了！11月6日至9日將在台北南港展覽館登場，從104天環遊世界郵輪49萬元起、百萬南極探險，到白川鄉冬季限定點燈、銀山溫泉保證入住，還有阿里山森林療癒與台灣特色列車，無論想飛出國追極光，還是留在台灣享受深度慢旅，都能找到不同玩法。旅展預售票每張180元，想趁年底規劃跨年、寒假與春節旅行，這次可以先把喜歡的主題行程列入口袋名單。

▲滿天綠色極光像絲帶般在夜空中舞動，映照著雪山與湖面，夢幻程度讓人捨不得眨眼。2026 ITF旅展集結多款極光主題行程，想親眼收藏北國限定的浪漫夜景，這次可以好好規劃一趟追光之旅。圖／永信旅遊提供；窩客島整理



2026 ITF旅展環遊世界郵輪登場，104天走訪非洲與阿拉斯加49萬元起

如果旅行不再只是短短幾天，而是一次花上3個多月探索世界，會是什麼樣的體驗？今年ITF旅展最受矚目的長天數行程之一，就是東南旅遊獨家代理的「和平船」環遊世界航程。2027年從基隆出發，安排104天橫跨非洲、阿拉斯加等地，旅費49萬元起，讓旅人有機會把不同大陸的風景串成一趟完整旅程。

想把極光與世界文化遺產也納入旅行清單，2028年還有從高雄啟航的106天環遊世界航程，串聯冰島極光、玻里尼西亞與馬丘比丘，旅費52.5萬元起。從冰島夜空的極光，到南美洲山間的馬丘比丘，這類長天數航程最大的吸引力，就是不必把旅行拆成好幾次，而是用一趟旅程慢慢探索不同國家與文化。

南極探險郵輪百萬元起，20天登陸冰原近距離看企鵝

想把人生旅行清單推向更遠的地方，雄獅旅遊推出「2027璽寶追夢號南極半島20日」，以奢華郵輪帶領旅客深入南極。行程將穿越德瑞克海峽，並由探險隊帶領登陸冰原，近距離欣賞企鵝與冰川，旅費百萬元起。

比起一般觀光行程，南極旅行最吸引人的地方，就是能親自走進平常只能透過紀錄片認識的極地世界。從郵輪上遠望壯闊冰川，到登陸後感受冰原環境、觀察企鵝活動，整趟旅程圍繞自然景觀與探索體驗展開，也讓南極成為追求特殊旅行經驗的旅人值得關注的目的地。

▲巨大冰川就在眼前，搭乘奢華郵輪深入南極，光想像就讓人期待。雄獅旅遊推出「2027璽寶追夢號南極半島20日」，不只能欣賞壯闊冰原，還能跟著探險隊登陸，近距離觀賞企鵝與冰川，體驗難得的極地旅行。圖／雄獅旅遊提供；窩客島整理

歐洲景觀列車與北極圈極光，少女峰、馬特洪峰一次排進旅行清單

不想挑戰極地探險，偏愛歐洲山景與鐵道旅行的人，今年也有不少選擇。雄獅旅遊推出「德瑞阿爾卑斯夏境14日」，結合冰河列車、景觀列車一等艙，以及少女峰、馬特洪峰等經典景點，讓搭乘列車本身也成為旅行的重要體驗。

沿著鐵道路線欣賞阿爾卑斯山景，與單純搭車移動的感受截然不同。對喜歡山岳風景的旅人而言，從車窗欣賞沿途景色，再走進少女峰與馬特洪峰所在的山區，就是這類主題行程最值得期待的安排。

偏愛冬季夢幻景色，還能留意芬蘭玻璃屋、加拿大黃刀鎮極光等旅遊產品。從北國住宿體驗到追尋夜空極光，旅行不再只是到此一遊，而是為了某個特別的畫面出發。想體驗野生動物與自然生態，也有東非動物大遷徙及地中海郵輪等不同主題可以選擇。

日本白川鄉冬季限定點燈，銀山溫泉保證入住成旅展亮點

日本冬季旅行控最期待的雪景行程，今年ITF旅展也沒有缺席。雄獅旅遊推出白川鄉合掌村冬季限定點燈行程，讓旅人有機會欣賞合掌造聚落在雪季燈光映照下的經典景色。白雪覆蓋傳統屋頂，搭配夜晚亮起的燈火，正是許多人嚮往的日本冬季旅行畫面。

另一個值得留意的重點，是日和旅行社主打「銀山溫泉保證入住」。對想親自走進日本人氣溫泉街、體驗冬季溫泉住宿的人而言，這項行程特色相當具有吸引力。尤其銀山溫泉的魅力不只是泡湯，還有溫泉街建築與冬季景色交織出的懷舊氛圍，適合喜歡日式溫泉文化的旅人。

除了白川鄉與銀山溫泉，多家旅行業者也規劃日本、韓國滑雪行程，以及跨年煙火、寒假與農曆春節旅遊產品。想在雪季安排第一次滑雪，或利用連續假期出國迎接新年，都能依照旅遊主題與出發時間挑選。

▲北海道冬天就是要看雪景！小樽運河兩側的復古石造倉庫披上白雪，傍晚街燈亮起，暖黃色燈光倒映在水面上，整條運河浪漫到像明信片。想感受北海道冬季氛圍，找到了旅行社「北海道玩雪五日」就安排走訪這座人氣景點。圖／找到了旅行社提供；窩客島整理



沖繩馬拉松保證參賽，熊野古道健行挑戰雙朝聖證書

現在出國旅行，也能為了一場運動賽事或一條健行路線特別安排。東南旅遊推出2027沖繩馬拉松保證參賽行程，這場賽事的一大特色，就是能跑進嘉手納空軍基地，對喜歡海外馬拉松的跑者而言，是相當特別的參賽體驗。

喜歡用雙腳探索文化與自然景觀，還可以留意熊野古道健行行程。東南旅遊提供熊野古道與西班牙聖雅各之路「雙朝聖手帳」，旅人完成日本熊野古道路線後，未來再完成西班牙聖雅各朝聖之路，即可申請雙朝聖證書。這種跨越日本與西班牙的健行目標，讓每一段步行都有更具體的旅行意義。

韓國方面，富立旅行社推出「動首爾5日」，以世界田徑白金標籤賽事首爾國際馬拉松為主題。從日本沖繩到韓國首爾，跑步愛好者也能把海外賽事變成安排旅行的理由。若想探索不同文化，印度、尼泊爾等春節行程同樣是今年旅展的主題選擇。

ITF旅展首見橘焱胡同與屏東慈鳳宮，從美食到媽祖文化都有新玩法

今年ITF旅展除了傳統旅行社與旅遊產品，也出現更多跨領域參展單位。橘焱胡同與屏東市聖帝廟慈鳳宮首度參展，分別從飲食文化與地方信仰切入，讓旅人發現旅行不只是景點與住宿，也可以從熟悉的生活文化開始探索。其中，屏東市聖帝廟慈鳳宮將宮廟意象帶進旅展現場，透過媽祖信仰與地方文化介紹屏東。對喜歡台灣地方文化、廟宇建築與民俗特色的人而言，也能從不同角度認識屏東的在地魅力。

旅展主辦單位今年也與保健品牌威德合作推出入場禮，每日於4樓入口處發送贈品。逛展之餘還能留意現場贈禮活動，不過實際品項、數量與領取條件，仍須以主辦單位公告為準。

台灣深度慢旅成焦點，阿里山森林療癒與特色列車一次體驗

不一定要搭飛機出國，台灣也有許多值得慢慢探索的旅行路線。今年ITF旅展集結森林、鐵道、客庄、部落旅遊與地方文化等主題，讓想安排國內假期的人，也能從自然生態、藝術文化與地方特色找到旅行靈感。

東南旅遊推出結合故宮南院《龍藏經》特展、阿里山與特富野步道的文化主題遊程。從博物館展覽走進阿里山森林，再延伸至步道健行，將文化欣賞與自然探索安排在同一趟旅程，適合喜歡深度旅遊、不想只走熱門打卡景點的旅人。

雄獅旅遊「栩悅號」嘉義行程則結合高鐵、特色列車、阿里山五感森林療癒與達娜伊谷生態體驗，並融入淨零旅遊概念。從搭乘不同交通工具，到走進森林感受自然環境，再深入認識地方生態，讓嘉義旅行呈現更多元的樣貌。

▲藍色車頭搭配復古風格車廂，穿梭在阿里山雲霧繚繞的山林間，光是搭車就充滿旅行儀式感。雄獅旅遊「栩悅號」嘉義行程串聯特色列車、阿里山五感森林療癒與達娜伊谷生態體驗，讓台灣深度慢旅多了不同玩法。圖／雄獅旅遊提供；窩客島整理

國家森林館霧林帶主題登場，山林製造台灣野生動物布偶吸睛

喜歡山林、野生動物與療癒系周邊商品的人，今年也可以把國家森林館排進逛展清單。展館以「霧林帶」為主題，並將帶來人氣「山林製造」台灣野生動物布偶，讓原本生活在山林裡的動物，透過布偶造型成為旅展現場的焦點。

對喜歡動物造型商品的旅人而言，這類以台灣野生動物為主題的布偶，不只是可愛周邊，也能成為認識台灣山林生態的起點。國家森林館希望透過霧林帶主題，吸引更多民眾關注自然環境與山林永續，進一步走進台灣森林，探索不同季節的山林風景。

▲圓滾滾的台灣野生動物布偶也太可愛！深藍色帝雉搭配橘白色小鳥玩偶，療癒造型讓人忍不住多看幾眼。2026 ITF旅展國家森林館以霧林帶為主題，帶來人氣「山林製造」系列布偶，喜歡動物周邊與台灣山林文化的朋友，這一區值得排進逛展清單。圖／台灣觀光協會提供；窩客島整理



2026 ITF旅展門票180元，南港展覽館11月6日至9日登場

準備安排年底出國、寒假親子旅行或春節假期的人，可以先留意2026 ITF台灣國際旅展的展出時間。今年展期從11月6日至9日，地點位於台北南港展覽館一館1樓與4樓，預售票每張180元，販售至11月5日。

預售票可透過Klook、KKday、ibon售票系統、FamiTicket、udn售票網及TaiTIX等通路購買。11月6日開展首日開放時間為12點至18點，11月7日至9日則為10點至18點。從環遊世界郵輪、極地探險、日本冬季限定行程，到台灣森林療癒與文化慢旅，想比較不同主題旅行的人，不妨先整理心中的必玩清單，再到旅展尋找適合自己的下一趟旅程。





2026 ITF 台灣國際旅展

展覽日期：11月6日（五）12:00–18:00、11月7日（六）至11月9日（一）10:00–18:00

展覽地點：台北南港展覽館一館 1樓、4樓

預售票資訊：即日起至11月5日販售，每張 180 元

售票通路：Klook、KKday、ibon售票系統、FamiTicket、udn售票網、TaiTIX

官方管道：

官網：https://www.taiwanitf.org.tw/

FB：https://www.facebook.com/tvaitf/

IG：https://www.instagram.com/itf_taiwan

海外主題與長線行程亮點

長線環遊世界與極地探險：

東南旅遊：獨家代理「和平船」環遊世界航程。2027年基隆出發（104天，橫跨非洲、阿拉斯加，49萬元起）；2028年高雄啟航（106天，串聯冰島極光、玻里尼西亞與馬丘比丘，52.5萬元起）。

雄獅旅遊：「2027璽寶追夢號南極半島20日」（搭乘奢華郵輪穿越德瑞克海峽、登陸冰原看企鵝與冰川，100萬元起）；「德瑞阿爾卑斯夏境14日」（含景觀列車一等艙、少女峰、馬特洪峰）。

其他極地與自然主題：芬蘭玻璃屋、加拿大黃刀鎮極光、東非動物大遷徙、地中海郵輪等產品。

季節限定與主題旅遊：

日和旅行社：主打「銀山溫泉保證入住」。

節慶與雪季：雄獅推出白川鄉合掌村冬季限定點燈，另有多家業者推出日韓滑雪、跨年煙火、春節（印度、尼泊爾等）行程。

運動與深度健行：

東南旅遊：2027沖繩馬拉松保證參賽（唯一可跑進嘉手納空軍基地）。

熊野古道健行：提供「雙朝聖手帳」（結合熊野古道與西班牙聖雅各之路，完成可申請雙朝聖證書）。

富立旅行社：「動首爾5日」（世界田徑白金標籤賽事首爾國際馬拉松）。

台灣深度慢旅與主題館

國家森林館：以霧林帶為主題，推出超人氣「山林製造」台灣野生動物布偶，宣導山林永續。

東南旅遊：結合故宮南院《龍藏經》特展、阿里山與特富野步道的文化主題行程。

雄獅旅遊：「栩悅號」嘉義行程，結合高鐵、特色列車、阿里山五感森林療癒與達娜伊谷生態體驗（融入淨零旅遊概念）。

多元主題：集結森林、鐵道、客庄、部落旅遊與地方文化行程。





想安排年底出國又不想花冤枉錢，還可以比較各家旅遊產品的價格、出發日期與行程內容。

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