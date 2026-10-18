圓山大飯店旅展2.6折起開搶！台北住宿3,999元、高雄3,199元，松鶴自助餐買十送一再加碼密道導覽

圓山大飯店2026旅展優惠2.6折起，台北住宿3,999元、高雄3,199元。資深媒體編輯李維唐從旅遊消費角度提醒，選購住宿券應留意適用日期、房型及附加禮遇，才能真正掌握旅展優惠價值。

圓山大飯店2026台灣國際旅展優惠開搶，五星住宿最低2.6折起，台北住宿券3,999元、高雄樂齡住宿3,199元，還有松鶴自助餐7.5折起、經典片皮鴨五吃與海陸雙人套餐，想安排年底聚餐或提前規劃明年旅行，這波優惠可以先收進口袋。圓山大飯店今年以「圓山慢旅，玩美啟程」為主題，集結台北、高雄兩地共11款餐券與4款住宿券，即日起至11月16日開放線上限時搶購，11月6日至9日更將進駐南港展覽館一館，現場加碼限量住宿升等券、餐券買十送一及高雄住宿券買六送一，從五星美食、飯店住宿到神秘密道導覽，通通可以趁旅展一次安排。

▲圓山大飯店松鶴餐廳自助餐海陸美食一次滿足，鮮蝦、蟹腳、鮭魚、生魚片、烤肉與精緻甜點通通上桌，光看滿桌料理就讓人食指大動。2026旅展餐券最低7.5折起，還首度推出結合西密道導覽的限量套券，吃飽還能探索飯店歷史。圖／圓山大飯店提供；窩客島整理



圓山大飯店旅展必搶片皮鴨五吃，金龍餐廳5,980元享經典粵菜

喜歡吃烤鴨的人，這次可以直接鎖定圓山大飯店金龍餐廳。「平假日金龍廳片皮鴨歡聚餐」每套5,980元，以家傳片皮鴨五吃為主角，從現切片鴨、鴨腿、生菜鴨鬆到鴨絲伊麵，最後還有利用鴨骨慢火熬製、加入手工酸菜的湯品，將整隻烤鴨變化成不同料理。想吃烤鴨的經典風味，也想一次品嚐多種鴨肉料理，這套很適合安排親友聚餐，從片鴨一路吃到熱湯，讓聚餐更有完整的用餐節奏。

▲圓山大飯店金龍餐廳招牌片皮鴨五吃，油亮酥香的烤鴨由師傅現場片切，從片鴨、鴨腿、生菜鴨鬆到鴨絲伊麵，最後還能喝到鴨骨慢火熬製的酸菜湯。2026旅展推出歡聚餐每套5,980元，烤鴨控可以直接列入聚餐清單。圖／圓山大飯店提供；窩客島整理

金龍餐廳港式早茶1,299元，鮮蝦腸粉與鮑魚燒賣一次滿足

週末喜歡找間餐廳慢慢喝茶、吃港點的人，金龍餐廳也推出「假日金龍中式早茶超值雙饗券」，每張1,299元，主打鮮蝦腸粉、鮑魚燒賣等經典港式點心。從腸粉滑嫩的外皮、鮮蝦內餡，到燒賣結合鮑魚的海味層次，光是菜色組合就很有港式飲茶的吸引力。比起匆忙解決一餐，更適合留一段假日時間，與家人朋友坐下來喝茶聊天，享受港點一道道上桌的用餐樂趣。

▲假日就是要悠閒吃港點。圓山大飯店金龍餐廳端出鮮蝦腸粉、鮑魚燒賣等經典港式點心，搭配熱茶慢慢享用，從蒸籠上桌到服務人員斟茶，都很有傳統飲茶的儀式感。旅展早茶雙饗券每張1,299元，週末聚餐又多一個好選擇。圖／圓山大飯店提供；窩客島整理



圓苑餐廳江浙料理4,980元，花膠醃篤鮮、無錫排骨端上桌

偏愛中式合菜的人，則可以看看圓苑餐廳推出的「平假日圓苑餐廳共饗餐」，每套4,980元，集結砂鍋花膠醃篤鮮、無錫排骨及金沙蝦球等經典江浙料理。砂鍋花膠醃篤鮮以湯品展現江浙菜的傳統特色，無錫排骨則是帶有濃郁醬香的代表菜色，搭配金沙蝦球，讓整桌料理從湯品、肉類到海鮮都有不同選擇。無論是家族聚會、朋友慶祝，或想安排一頓比較正式的中式聚餐，都能把這套菜單列入考慮。

▲喜歡中式合菜的人看過來。圓山大飯店圓苑餐廳把砂鍋花膠醃篤鮮、無錫排骨、金沙蝦球等經典江浙料理一次端上桌，從濃郁湯品、醬香肉料理到金黃蝦球，整桌菜色豐富又有份量感。旅展共饗餐每套4,980元，很適合安排親友聚餐。圖／圓山大飯店提供；窩客島整理

圓山牛排館海陸雙人套餐3,880元，熟成和牛搭配虎斑蝦與大比目魚

想把約會或紀念日安排得更有儀式感，圓山牛排館這次推出的「平日圓山牛排館海陸雙人套餐券」每張3,880元，直接把牛排與海鮮兩大主角放進同一套菜單。餐點選用澳洲熟成和牛肋眼，搭配爐烤虎斑蝦與大比目魚，從熟成牛肉的風味、爐烤海鮮的香氣，到魚肉與蝦肉不同的口感特色，讓喜歡牛排又捨不得放棄海鮮的人，不需要在兩種料理之間做選擇。平日想找個理由好好吃一頓，這張雙人餐券就很值得留意。

▲牛排控與海鮮控這次不用二選一。圓山大飯店牛排館推出海陸雙人套餐，澳洲熟成和牛肋眼搭配爐烤虎斑蝦與大比目魚，鐵盤上牛排與海鮮一起登場，搭配精緻擺盤與用餐氛圍，約會儀式感直接拉滿。旅展套餐券每張3,880元。圖／圓山大飯店提供；窩客島整理



松鶴餐廳自助餐7.5折起，午晚餐、下午茶再推買十送一

圓山大飯店人氣餐廳松鶴餐廳，也是這次旅展的優惠重點。平日自助午晚餐及下午茶券推出單人、雙人與四人等不同選擇，最低7.5折起，無論想安排兩人約會、家庭聚餐，或是多人一起吃Buffet，都能依照用餐需求挑選票券。午晚餐單人券每本100張，旅展特惠價117,000元，換算每張1,170元，下午茶單人券每本76,000元，雙人及四人券另有買十送一優惠。

這次更特別的是，圓山大飯店首度推出結合「松鶴餐廳平日自助午晚餐及下午茶」與「西密道導覽」的限量單人套券，並於旅展現場提供買十送一優惠。吃完五星飯店自助餐，還能安排探索圓山大飯店具有歷史特色的西密道，讓原本單純的美食聚餐，多了一段文化參觀行程。對想帶外地朋友認識台北，或希望假日行程不只有吃飯的人來說，這種美食搭配導覽的玩法更有新鮮感。

台北圓山大飯店住宿券3,999元，3.6折入住還能體驗東密道

想在台北安排一趟不用跑太遠的城市小旅行，台北圓山大飯店「平日住宿通用券」每張3,999元，主打3.6折優惠，依照使用券數不同，可以入住精緻無窗客房、天際客房或天際套房，並搭配早餐、東密道導覽、鳳梨酥咖啡禮盒及松鶴自助晚餐等不同禮遇。從基本客房到套房住宿，都能依照預算與旅遊需求規劃，想住得更舒適，或希望把餐飲、文化體驗一起安排進住宿行程，也有不同組合可以選擇。

入住期間還能免費使用飯店的奧林匹克標準戶外泳池與健身房，不必特別安排遠程景點，也能享受飯店設施。喜歡戶外活動的人，則可以順遊附近的劍潭山步道，串聯台北大縱走第五段，從山林步道欣賞城市風光。白天走進自然景色，晚上回到飯店休息，隔天再享受早餐，讓台北住宿不只是睡一晚，而是多了一種結合城市與山林的慢旅行方式。

高雄圓山大飯店住宿2.6折起，3,199元享樂齡專屬優惠

南台灣住宿優惠同樣不能錯過。高雄圓山大飯店這次推出最低2.6折起的平日住宿方案，其中「平日市景客房住宿券」每張3,590元，包含雙人早餐，適合想安排高雄雙人旅行的人。「平日一泊二食住宿券」每張4,890元，則讓旅客可以把住宿與餐飲一起規劃，減少另外安排用餐行程的麻煩。

如果準備帶長輩出遊，還有樂齡專屬的「平日花漾住宿券」，每張3,199元。高雄圓山大飯店鄰近澄清湖與果嶺自然公園，旅行步調可以放慢一些，不必把每天行程塞滿，安排湖畔漫遊、欣賞自然景色，再回飯店休息，就能享受不同於市中心觀光的住宿體驗。對想規劃親子旅行、長輩出遊或雙人假期的人來說，高雄圓山的住宿優惠提供了另一種選擇。

圓山大飯店旅展現場限定優惠，高雄住宿買六送一、住宿升等券限量登場

除了線上旅展已經開賣的優惠票券，11月6日至9日實體旅展期間，圓山大飯店還準備多項現場限定活動。包括每日限量住宿升等券、高雄圓山平日市景客房住宿券買六送一，以及松鶴餐廳搭配西密道導覽的限量單人套券買十送一。對經常安排家庭聚餐、企業餐敘，或一年會多次入住飯店的旅客來說，可以特別比較單張購買與多張組合的差異，挑選適合自己使用需求的方案。

旅展現場消費滿6,000元，還可以參加轉轉樂活動，消費滿10,000元再贈送摸彩券，單筆最高可獲得10張，有機會抽中圓山大飯店熱銷年菜。想把住宿券、餐券一次買齊的人，除了比較票券本身的優惠，也可以留意滿額贈獎活動，讓旅展採購多一份驚喜。

▲圓山大飯店天際套房連客廳都充滿度假氛圍，寬敞沙發、典雅木質地板與大面落地窗，搭配陽台外的城市景色，待在房裡喝茶聊天就很愜意。2026旅展推出平日住宿通用券，依使用券數還能搭配早餐、東密道導覽及松鶴自助晚餐等禮遇。圖／圓山大飯店提供；窩客島整理

2026圓山大飯店線上旅展至11月16日，15款餐宿優惠限時開賣

2026ITF台灣國際旅展將於11月6日至9日在南港展覽館一館登場，圓山大飯店線上旅展則從即日起開賣至11月16日，總計推出11款餐券與4款住宿券，涵蓋台北、高雄兩地的五星餐飲、飯店住宿與文化體驗。想吃片皮鴨、港式早茶、海陸牛排或松鶴自助餐，可以先從餐券挑選；想安排城市度假、親友出遊或長輩旅行，則可以比較台北與高雄的住宿方案。

這次旅展從2.6折住宿、7.5折起自助餐，到結合東西密道導覽的餐宿體驗，都提供不同的旅遊規劃方向。由於住宿通用券依使用張數搭配不同房型與禮遇，部分買贈活動也限定實體展場，購買前建議先確認各票券適用日期、使用條件及優惠內容，再依照自己的旅行計畫挑選，才能真正把旅展優惠用得划算。

▲不用特別跑遠，在台北也能享受一晚慢旅行。圓山大飯店客房以溫潤木質地板、典雅中式家具搭配大片景觀窗，窗外還能看見經典紅色欄杆與城市天際線，坐在窗邊喝杯茶就很放鬆。2026旅展住宿券3,999元起，入住還能免費使用戶外泳池與健身房。圖／圓山大飯店提供；窩客島整理











圓山2026 ITF台灣國際旅展 活動整理

線上旅展資訊

活動期間：即日起至11月16日止。

實體展期：11月6日至11月9日於南港展覽館一館登場。

線上旅展優惠購票： https://reurl.cc/xe8Ebb

圓山大飯店官方資訊： https://reurl.cc/RRob7D

餐券優惠整理（推出11款餐券，最低7.5折起）

松鶴餐廳（自助餐）：

平日自助午晚餐單人券：每本100張，特惠價117,000元。

平日下午茶單人券：每本76,000元。

雙人券及四人券：享買十送一優惠。

首度推出加碼套券：平日自助午晚餐及下午茶結合「西密道導覽」單人套券，享買十送一優惠。

金龍餐廳（粵菜）：

平假日金龍廳片皮鴨歡聚餐：每套5,980元（亮點為家傳片皮鴨五吃：現切片鴨、鴨腿、生菜鴨鬆、鴨絲伊麵、手工酸菜鴨骨湯）。

假日金龍中式早茶超值雙饗券：每張1,299元（含鮮蝦腸粉、鮑魚燒賣等港點）。

圓苑餐廳（江浙菜）：

平假日圓苑餐廳共饗餐：每套4,980元（集結砂鍋花膠醃篤鮮、無錫排骨、金沙蝦球等）。

圓山牛排館（西式）：

平日圓山牛排館海陸雙人套餐券：每張3,880元（含澳洲熟成和牛肋眼、爐烤虎斑蝦、大比目魚）。

住宿券優惠整理（推出4款住宿券，最低2.6折起）

台北圓山大飯店：

平日住宿通用券：每張3,999元（3.6折），可依券數入住精緻無窗客房、天際客房或天際套房。

住宿禮遇：依券數提供早餐、東密道導覽、鳳梨酥咖啡禮盒、松鶴自助晚餐等；並可免費使用奧林匹克標準戶外泳池與健身房。

高雄圓山大飯店：

平日市景客房住宿券：每張3,590元（含雙人早餐）。

平日一泊二食住宿券：每張4,890元。

平日花漾住宿券（樂齡專屬）：每張3,199元。

展場限量加碼與滿額好禮

消費滿額轉轉樂：單筆消費滿6,000元即可參加轉轉樂。

滿額抽獎：單筆消費滿10,000元贈摸彩券乙張（單筆最高可獲10張），有機會抽中圓山熱銷年菜。

現場限定優惠：

每日限量住宿升等券。

高雄圓山平日市景客房住宿券買六送一。

松鶴午晚餐及下午茶結合西密道導覽單人套券買十送一。

其他五星飯店最近又有哪些新菜單與餐飲優惠值得安排一餐？

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