台北君悅旅展吃到飽買1送1！凱菲屋、彩日本料理每週五限量搶，雙人餐券73折、五星住宿58折起再送早餐

台北君悅旅展開搶，吃到飽雙人券73折、住宿58折起。資深媒體編輯李維唐分析，這波優惠值得留意的是每週五限量買1送1，以及餐券、住宿券兼顧的選擇彈性。
台北君悅酒店2026線上旅展優惠開搶，想吃五星飯店自助餐、安排信義區小旅行，這次可以一起把餐券和住宿券買起來。10月16日至11月15日推出限時旅展優惠，餐券最低61折起、豪華客房住宿券58折起，其中凱菲屋與彩日本料理雙自助餐通用平日午餐雙人券只要2,870元，每週五還有「兩人同行一人免費」限量快閃餐券。從日本料理吃到飽、義式四人聚餐，到黃金片皮燒鵝與雙人飯店住宿，年底想聚餐或提前安排假期，都能趁這波旅展優惠挑選適合自己的方案。
台北君悅旅展必搶餐券，凱菲屋和彩日本料理雙人吃到飽73折
這次台北君悅線上旅展最值得注意的優惠，就是凱菲屋與彩日本料理推出的雙自助餐通用平日午餐雙人券，每張2,870元、相當於73折。對於平常就喜歡飯店吃到飽，又想在不同餐廳之間保留選擇彈性的人來說，這張餐券可以依照用餐喜好，安排凱菲屋或彩日本料理的平日午餐聚會。
想揪朋友一起吃下午茶，凱菲屋推出平假日下午茶四人同行券，每張3,600元、69折，平均每人900元。喜歡義大利料理的聚餐族，Ziga Zaga義大利餐廳則有平假日適用的「義式饗樂四人券」，每張6,580元、66折，平均每人1,645元。從雙人約會到四人好友聚餐，都能依照人數與想吃的料理挑選餐券。
彩日本料理吃到飽73折，生魚片、現握壽司、炭烤海鮮一次吃
日本料理控可以特別留意彩日本料理的平日午餐或晚餐單人6張套券，旅展價7,620元，原價10,428元，相當於73折，換算每人只要1,270元。這張套券適合揪家人、朋友一起購買，也能提前準備年底聚餐的用餐需求。
彩日本料理主打豐富的日式自助餐選擇，從現流生魚片、現握壽司，到熱騰騰的現煮拉麵，都能依照喜好自由搭配。想吃熟食也有炭烤海鮮、酥炸天婦羅，還能留點胃給日式甜點，從冷食、熱食一路吃到甜點，滿足喜歡多樣化日本料理的食客。餐券平日適用，若於週五、週六、週日及假日使用，每位需加價200元。
台北君悅黃金片皮燒鵝85折，4公斤白羅曼鵝打造廣式聚餐大菜
喜歡港式料理的人，漂亮廣式海鮮餐廳這次推出「平日黃金燒鵝四人歡享券」，每張6,800元，原價7,980元、相當於85折，平均每人1,700元。這道黃金片皮燒全鵝也是餐廳歷年旅展銷售前3名的人氣商品，適合安排家庭聚餐或朋友相約品嚐廣式大菜。
招牌黃金片皮燒全鵝選用宜蘭4公斤白羅曼鵝，以紹興酒、蔥、薑、八角等食材醃製，經過1日風乾，再加入秘製香料增添風味。進烤爐前還會淋上自製醋水，將外皮烘烤出焦糖色澤，最後以熱油搶皮提升酥脆度。整套菜單包含廣東片皮燒鵝、廣烤鵝腿切盤、廣式熱菜、甜點及時鮮水果，從主菜到餐後甜點都有安排。週六、週日及例假日午晚餐使用，每券需加價800元，持券加購3道甜點或港點則需加價600元及10％服務費。
台北君悅茶苑蔬食吃到飽82折，50種以上蔬果打造全植料理
想換個口味吃自助餐，台北君悅茶苑推出的「蔬食自助饗宴」雙人券也是這次旅展的特色選擇，每張2,490元，原價3,036元、82折，平均每人1,245元。茶苑曾獲英國Food Made Good三星榮譽，餐點主打以植物性食材呈現不同料理風格，讓蔬食不再只有一般印象中的沙拉與清炒蔬菜。
茶苑每週四至週日午、晚餐供應蔬食自助饗宴，每餐期提供超過50種嚴選在地有機小農蔬果，並運用燕麥奶入菜，融合歐陸、印度及台灣料理元素。由執行總廚陳萬欽帶領團隊設計菜色，其中「烤松露豆腐芝麻千層酥」以綠色威靈頓概念呈現，還有原型蔬果鮮切台、植系甜點、特色佐餐沾醬與有機花草茶。無論蛋奶素或全素飲食者，都能在這裡找到適合自己的料理選擇。
台北君悅義式料理66折，牛肉麵、漢堡與海陸套餐也有優惠
除了自助餐，這次線上旅展也把飯店內不同風格的餐廳一起納入優惠。Ziga Zaga推出「義式饗樂四人券」，每張6,580元、66折，平日與假日皆可使用，適合喜歡義式料理、想找朋友一起安排聚餐的人。
想吃得輕鬆一點，Cheers歡飲廊推出「雙牛套餐雙人券」，每張1,180元，平均每人590元，平假日適用。每人可從雙寶牛肉麵、雙層乳酪牛肉堡中擇一，並搭配一杯汽水或可樂。寶艾西餐廳則推出平假日適用的海陸盤雙人套餐券，每張5,480元、77折。雲錦中餐廳另有四人珍饕饗食券，提供喜歡中式桌菜的消費者不同選擇。
台北君悅住宿券58折起，6,888元入住豪華客房含雙人早餐
除了餐券，想在台北安排一趟不用跑太遠的小旅行，這次台北君悅的住宿優惠也值得留意。旅展推出「豪華客房平日一泊一食」住宿券，每張6,888元，原價11,781元、58折起，內容包含豪華客房平日住宿1晚，以及翌日凱菲屋雙人自助早餐。
入住期間可使用24小時開放的綠洲健身房及戶外溫水泳池，凱悅天地會員入住期間還可免費使用三溫暖設施。飯店位於台北信義區，周邊就有影城與百貨商圈，白天可以安排逛街購物，晚上回飯店休息，隔天再享用雙人自助早餐，適合規劃週末前的平日放鬆行程。住宿券使用期限至2027年3月31日，購買前可先確認預計入住日期是否符合使用規範。
Oasis SPA按摩療程5,280元起，135分鐘舒壓體驗同步優惠
想把旅展預算留給自己，台北君悅Oasis SPA也推出按摩療程優惠，包含135分鐘單次體驗券，以及每套5張的療程套券，優惠價格從5,280元至27,500元不等。其中購買療程套券，還可加贈1張135分鐘日式指壓按摩券。對於平常就有安排SPA療程習慣，或想與家人朋友分享按摩體驗的人來說，可以依照使用次數選擇單次券或套券，不必將所有旅展預算都花在餐飲與住宿上。
台北君悅每週五限量買1送1，凱菲屋和彩日本料理快閃開賣
這次線上旅展除了固定優惠餐券，還安排每週五限量快閃活動。凱菲屋與彩日本料理將推出「兩人同行一人免費券」，讓想吃飯店自助餐的人多了一個搶優惠的機會。由於這項優惠採限量方式推出，想買的人可以特別留意每週五的線上旅展活動。若是準備多人聚餐，飯店也推出每套6張的餐券團購套票，最低7折起，適合企業採購或揪團購券。至於一般旅展餐券，依平假日使用規範，有效期限至2027年5月底，贈券使用期限至2027年1月29日，且贈券不得加價使用，購買前記得確認票券條件。
台北君悅ITF旅展現場加碼，滿額送凱菲屋餐券還能抽住宿
如果想直接到旅展現場購買，台北君悅也將於11月6日至11月9日進駐南港展覽館，攤位編號M3009，推出滿額贈、指定時段排隊禮及購券幸運禮。現場單筆消費滿16,800元，可獲得凱菲屋平日晚餐單人券1張，滿25,800元則送平日凱菲屋午餐單人券2張。每天上午11時至12時、下午3時至4時還有指定排隊禮時段，持排隊禮DM及符合門檻的單筆消費發票，滿28,800元可獲得凱菲屋平日晚餐單人券2張，滿35,800元則送3張。滿額禮與排隊禮不得合併兌換。
4天展期也將抽出購券幸運禮，獎項包含9入手工巧克力禮盒、茶苑雙人餐券、Oasis SPA券與平日豪華客房住宿券。打算一次購買多張餐券或住宿券的人，可以比較線上優惠與現場滿額贈內容，再決定適合自己的購買方式。
台北君悅尾牙春酒專案開賣，20人聚餐享餐費8折起
迎接年底尾牙、春酒及企業聚餐需求，台北君悅也同步推出宴會與團體用餐方案。宴會廳中式桌宴每桌23,800元起，自助餐每位2,500元起，搭配多元場地選擇、影音設備，以及果汁、汽水和精選啤酒暢飲禮遇，讓不同規模的企業可以依照活動形式安排聚會。
若偏好餐廳聚餐，凱菲屋與彩日本料理針對20位以上團體推出餐費8折起優惠。Ziga Zaga則提供包區、包場的客製自助餐方案，每位1,980元起。從小型部門聚餐到大型企業尾牙，都能依照人數、預算與餐飲需求選擇不同方案。
台北君悅酒店2026線上旅展
活動時間：2026年10月16日至11月15日
活動優惠：
- 餐券最低61折起、住宿券58折起。
- 凱菲屋、彩日本料理每週五限量推出「兩人同行一人免費券」。
- 企業團購6張套票最低7折起。
- 線上購券網址：https://pse.is/9qta3e
台北君悅旅展餐券優惠
- 凱菲屋、彩日本料理：雙自助餐通用平日午餐雙人券2,870元，73折。
- 凱菲屋：平假日下午茶四人同行券3,600元，69折。
- 彩日本料理：平日午餐或晚餐單人6張套券7,620元，73折，平均每人1,270元。週五、週六、週日及假日使用每人加價200元。
- Ziga Zaga：義式饗樂四人券6,580元，66折，平假日適用。
- Cheers歡飲廊：雙牛套餐雙人券1,180元，平假日適用。
- 寶艾西餐廳：海陸盤雙人套餐券5,480元，77折，平假日適用。
- 茶苑：蔬食自助饗宴雙人券2,490元，82折，每週四至週日午、晚餐適用。
- 漂亮廣式海鮮餐廳：平日黃金燒鵝四人歡享券6,800元，85折。週六、週日及例假日午晚餐使用，每券加價800元。
- 雲錦中餐廳：推出四人珍饕饗食券，原始資料未提供售價。
台北君悅住宿與SPA優惠
豪華客房平日一泊一食：每張6,888元，原價11,781元，58折起。
- 住宿內容：豪華客房平日住宿1晚、凱菲屋翌日雙人自助早餐。
- 住宿設施：24小時綠洲健身房、戶外溫水泳池，凱悅天地會員入住期間可免費使用三溫暖。
- 住宿券期限：2027年3月31日。
Oasis SPA：135分鐘單次體驗券及5張療程套券，優惠價5,280元至27,500元。
- SPA加碼優惠：購買療程套券，加贈135分鐘日式指壓按摩券1張。
2026 ITF旅展現場滿額贈
活動時間：2026年11月6日至11月9日
活動地點：南港展覽館
攤位編號：M3009
滿額贈優惠：
- 單筆滿16,800元，贈凱菲屋平日晚餐單人券1張。
- 單筆滿25,800元，贈凱菲屋平日午餐單人券2張。
指定時段排隊禮：
- 活動時間：每日11：00至12：00、15：00至16：00。
- 持排隊禮DM及單筆消費滿28,800元發票，贈凱菲屋平日晚餐單人券2張。
- 持排隊禮DM及單筆消費滿35,800元發票，贈凱菲屋平日晚餐單人券3張。
- 滿額禮與排隊禮不得合併兌換。
購券幸運禮：
- 9入手工巧克力禮盒。
- 茶苑雙人餐券。
- Oasis SPA券。
- 平日豪華客房住宿券。
台北君悅2026尾牙春酒專案
- 中式桌宴：每桌23,800元起。
- 宴會自助餐：每位2,500元起。
- 凱菲屋、彩日本料理：20位以上團體享餐費8折起。
- Ziga Zaga：包區、包場客製自助餐，每位1,980元起。
- 宴會禮遇：多元場地選擇、影音設備、果汁汽水及精選啤酒暢飲。
宴會訂席網址：https://pse.is/9rfc9q
台北君悅旅展餐券使用期限
- 一般餐券：依平假日使用規範，有效期限至2027年5月底。
- 贈券：有效期限至2027年1月29日，不得加價使用。
- 住宿券：有效期限至2027年3月31日。
注意事項：部分餐券於週末及假日使用需加價，實際適用條件依各券種規範辦理。
11月旅展不只台北君悅有優惠，想一次掌握其他飯店推出的限時住宿專案、現場滿額贈與抽獎活動
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