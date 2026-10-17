台北君悅旅展吃到飽買1送1！凱菲屋、彩日本料理每週五限量搶，雙人餐券73折、五星住宿58折起再送早餐

台北君悅旅展開搶，吃到飽雙人券73折、住宿58折起。資深媒體編輯李維唐分析，這波優惠值得留意的是每週五限量買1送1，以及餐券、住宿券兼顧的選擇彈性。

台北君悅酒店2026線上旅展優惠開搶，想吃五星飯店自助餐、安排信義區小旅行，這次可以一起把餐券和住宿券買起來。10月16日至11月15日推出限時旅展優惠，餐券最低61折起、豪華客房住宿券58折起，其中凱菲屋與彩日本料理雙自助餐通用平日午餐雙人券只要2,870元，每週五還有「兩人同行一人免費」限量快閃餐券。從日本料理吃到飽、義式四人聚餐，到黃金片皮燒鵝與雙人飯店住宿，年底想聚餐或提前安排假期，都能趁這波旅展優惠挑選適合自己的方案。

▲日本料理控看到這桌真的會選擇困難，壽司、海鮮、炸物與各式日式料理擺滿餐檯，光是想著要先吃哪一道就很期待。台北君悅彩日本料理推出6張套券7,620元，平均每人只要1,270元。圖／台北君悅酒店提供；窩客島整理



台北君悅旅展必搶餐券，凱菲屋和彩日本料理雙人吃到飽73折

這次台北君悅線上旅展最值得注意的優惠，就是凱菲屋與彩日本料理推出的雙自助餐通用平日午餐雙人券，每張2,870元、相當於73折。對於平常就喜歡飯店吃到飽，又想在不同餐廳之間保留選擇彈性的人來說，這張餐券可以依照用餐喜好，安排凱菲屋或彩日本料理的平日午餐聚會。

想揪朋友一起吃下午茶，凱菲屋推出平假日下午茶四人同行券，每張3,600元、69折，平均每人900元。喜歡義大利料理的聚餐族，Ziga Zaga義大利餐廳則有平假日適用的「義式饗樂四人券」，每張6,580元、66折，平均每人1,645元。從雙人約會到四人好友聚餐，都能依照人數與想吃的料理挑選餐券。

彩日本料理吃到飽73折，生魚片、現握壽司、炭烤海鮮一次吃

日本料理控可以特別留意彩日本料理的平日午餐或晚餐單人6張套券，旅展價7,620元，原價10,428元，相當於73折，換算每人只要1,270元。這張套券適合揪家人、朋友一起購買，也能提前準備年底聚餐的用餐需求。

彩日本料理主打豐富的日式自助餐選擇，從現流生魚片、現握壽司，到熱騰騰的現煮拉麵，都能依照喜好自由搭配。想吃熟食也有炭烤海鮮、酥炸天婦羅，還能留點胃給日式甜點，從冷食、熱食一路吃到甜點，滿足喜歡多樣化日本料理的食客。餐券平日適用，若於週五、週六、週日及假日使用，每位需加價200元。

台北君悅黃金片皮燒鵝85折，4公斤白羅曼鵝打造廣式聚餐大菜

喜歡港式料理的人，漂亮廣式海鮮餐廳這次推出「平日黃金燒鵝四人歡享券」，每張6,800元，原價7,980元、相當於85折，平均每人1,700元。這道黃金片皮燒全鵝也是餐廳歷年旅展銷售前3名的人氣商品，適合安排家庭聚餐或朋友相約品嚐廣式大菜。

招牌黃金片皮燒全鵝選用宜蘭4公斤白羅曼鵝，以紹興酒、蔥、薑、八角等食材醃製，經過1日風乾，再加入秘製香料增添風味。進烤爐前還會淋上自製醋水，將外皮烘烤出焦糖色澤，最後以熱油搶皮提升酥脆度。整套菜單包含廣東片皮燒鵝、廣烤鵝腿切盤、廣式熱菜、甜點及時鮮水果，從主菜到餐後甜點都有安排。週六、週日及例假日午晚餐使用，每券需加價800元，持券加購3道甜點或港點則需加價600元及10％服務費。

▲烤得油亮亮的黃金片皮燒全鵝，焦糖色外皮光看就讓人食指大動。台北君悅漂亮廣式海鮮餐廳選用宜蘭4公斤白羅曼鵝，經過醃製、風乾與熱油搶皮，打造酥脆外皮，旅展四人歡享券6,800元。圖／台北君悅酒店提供；窩客島整理

台北君悅茶苑蔬食吃到飽82折，50種以上蔬果打造全植料理

想換個口味吃自助餐，台北君悅茶苑推出的「蔬食自助饗宴」雙人券也是這次旅展的特色選擇，每張2,490元，原價3,036元、82折，平均每人1,245元。茶苑曾獲英國Food Made Good三星榮譽，餐點主打以植物性食材呈現不同料理風格，讓蔬食不再只有一般印象中的沙拉與清炒蔬菜。

茶苑每週四至週日午、晚餐供應蔬食自助饗宴，每餐期提供超過50種嚴選在地有機小農蔬果，並運用燕麥奶入菜，融合歐陸、印度及台灣料理元素。由執行總廚陳萬欽帶領團隊設計菜色，其中「烤松露豆腐芝麻千層酥」以綠色威靈頓概念呈現，還有原型蔬果鮮切台、植系甜點、特色佐餐沾醬與有機花草茶。無論蛋奶素或全素飲食者，都能在這裡找到適合自己的料理選擇。

台北君悅義式料理66折，牛肉麵、漢堡與海陸套餐也有優惠

除了自助餐，這次線上旅展也把飯店內不同風格的餐廳一起納入優惠。Ziga Zaga推出「義式饗樂四人券」，每張6,580元、66折，平日與假日皆可使用，適合喜歡義式料理、想找朋友一起安排聚餐的人。

想吃得輕鬆一點，Cheers歡飲廊推出「雙牛套餐雙人券」，每張1,180元，平均每人590元，平假日適用。每人可從雙寶牛肉麵、雙層乳酪牛肉堡中擇一，並搭配一杯汽水或可樂。寶艾西餐廳則推出平假日適用的海陸盤雙人套餐券，每張5,480元、77折。雲錦中餐廳另有四人珍饕饗食券，提供喜歡中式桌菜的消費者不同選擇。

▲義式聚餐就是要吃得豐盛，香烤帶骨肉排、章魚料理搭配繽紛配菜，光看擺盤就讓人想揪朋友一起開吃。台北君悅Ziga Zaga義大利餐廳推出義式饗樂四人券6,580元，平日假日都能使用。圖／台北君悅酒店提供；窩客島整理



台北君悅住宿券58折起，6,888元入住豪華客房含雙人早餐

除了餐券，想在台北安排一趟不用跑太遠的小旅行，這次台北君悅的住宿優惠也值得留意。旅展推出「豪華客房平日一泊一食」住宿券，每張6,888元，原價11,781元、58折起，內容包含豪華客房平日住宿1晚，以及翌日凱菲屋雙人自助早餐。

入住期間可使用24小時開放的綠洲健身房及戶外溫水泳池，凱悅天地會員入住期間還可免費使用三溫暖設施。飯店位於台北信義區，周邊就有影城與百貨商圈，白天可以安排逛街購物，晚上回飯店休息，隔天再享用雙人自助早餐，適合規劃週末前的平日放鬆行程。住宿券使用期限至2027年3月31日，購買前可先確認預計入住日期是否符合使用規範。

▲想在信義區安排一晚五星飯店小旅行，台北君悅豪華客房的大片景觀窗、柔軟寢具與舒適休憩空間，讓人只想放慢腳步好好休息。旅展住宿券6,888元，還包含隔天凱菲屋雙人自助早餐。圖／台北君悅酒店提供；窩客島整理

Oasis SPA按摩療程5,280元起，135分鐘舒壓體驗同步優惠

想把旅展預算留給自己，台北君悅Oasis SPA也推出按摩療程優惠，包含135分鐘單次體驗券，以及每套5張的療程套券，優惠價格從5,280元至27,500元不等。其中購買療程套券，還可加贈1張135分鐘日式指壓按摩券。對於平常就有安排SPA療程習慣，或想與家人朋友分享按摩體驗的人來說，可以依照使用次數選擇單次券或套券，不必將所有旅展預算都花在餐飲與住宿上。

台北君悅每週五限量買1送1，凱菲屋和彩日本料理快閃開賣

這次線上旅展除了固定優惠餐券，還安排每週五限量快閃活動。凱菲屋與彩日本料理將推出「兩人同行一人免費券」，讓想吃飯店自助餐的人多了一個搶優惠的機會。由於這項優惠採限量方式推出，想買的人可以特別留意每週五的線上旅展活動。若是準備多人聚餐，飯店也推出每套6張的餐券團購套票，最低7折起，適合企業採購或揪團購券。至於一般旅展餐券，依平假日使用規範，有效期限至2027年5月底，贈券使用期限至2027年1月29日，且贈券不得加價使用，購買前記得確認票券條件。

台北君悅ITF旅展現場加碼，滿額送凱菲屋餐券還能抽住宿

如果想直接到旅展現場購買，台北君悅也將於11月6日至11月9日進駐南港展覽館，攤位編號M3009，推出滿額贈、指定時段排隊禮及購券幸運禮。現場單筆消費滿16,800元，可獲得凱菲屋平日晚餐單人券1張，滿25,800元則送平日凱菲屋午餐單人券2張。每天上午11時至12時、下午3時至4時還有指定排隊禮時段，持排隊禮DM及符合門檻的單筆消費發票，滿28,800元可獲得凱菲屋平日晚餐單人券2張，滿35,800元則送3張。滿額禮與排隊禮不得合併兌換。

4天展期也將抽出購券幸運禮，獎項包含9入手工巧克力禮盒、茶苑雙人餐券、Oasis SPA券與平日豪華客房住宿券。打算一次購買多張餐券或住宿券的人，可以比較線上優惠與現場滿額贈內容，再決定適合自己的購買方式。

▲台北君悅凱菲屋吃到飽優惠開搶，滿滿海鮮鋪在冰台上超吸睛，還有主廚現場料理各式熱食。這次旅展雙自助餐通用平日午餐雙人券只要2,870元，想揪朋友大吃一頓可以先搶券。圖／台北君悅酒店提供；窩客島整理



台北君悅尾牙春酒專案開賣，20人聚餐享餐費8折起

迎接年底尾牙、春酒及企業聚餐需求，台北君悅也同步推出宴會與團體用餐方案。宴會廳中式桌宴每桌23,800元起，自助餐每位2,500元起，搭配多元場地選擇、影音設備，以及果汁、汽水和精選啤酒暢飲禮遇，讓不同規模的企業可以依照活動形式安排聚會。

若偏好餐廳聚餐，凱菲屋與彩日本料理針對20位以上團體推出餐費8折起優惠。Ziga Zaga則提供包區、包場的客製自助餐方案，每位1,980元起。從小型部門聚餐到大型企業尾牙，都能依照人數、預算與餐飲需求選擇不同方案。





台北君悅酒店2026線上旅展

活動時間：2026年10月16日至11月15日

活動優惠：

台北君悅旅展餐券優惠

凱菲屋、彩日本料理：雙自助餐通用平日午餐雙人券2,870元，73折。

凱菲屋：平假日下午茶四人同行券3,600元，69折。

彩日本料理：平日午餐或晚餐單人6張套券7,620元，73折，平均每人1,270元。週五、週六、週日及假日使用每人加價200元。

Ziga Zaga：義式饗樂四人券6,580元，66折，平假日適用。

Cheers歡飲廊：雙牛套餐雙人券1,180元，平假日適用。

寶艾西餐廳：海陸盤雙人套餐券5,480元，77折，平假日適用。

茶苑：蔬食自助饗宴雙人券2,490元，82折，每週四至週日午、晚餐適用。

漂亮廣式海鮮餐廳：平日黃金燒鵝四人歡享券6,800元，85折。週六、週日及例假日午晚餐使用，每券加價800元。

雲錦中餐廳：推出四人珍饕饗食券，原始資料未提供售價。

台北君悅住宿與SPA優惠

豪華客房平日一泊一食：每張6,888元，原價11,781元，58折起。

住宿內容：豪華客房平日住宿1晚、凱菲屋翌日雙人自助早餐。

住宿設施：24小時綠洲健身房、戶外溫水泳池，凱悅天地會員入住期間可免費使用三溫暖。

住宿券期限：2027年3月31日。

Oasis SPA：135分鐘單次體驗券及5張療程套券，優惠價5,280元至27,500元。

SPA加碼優惠：購買療程套券，加贈135分鐘日式指壓按摩券1張。

2026 ITF旅展現場滿額贈

活動時間：2026年11月6日至11月9日

活動地點：南港展覽館

攤位編號：M3009

滿額贈優惠：

單筆滿16,800元，贈凱菲屋平日晚餐單人券1張。

單筆滿25,800元，贈凱菲屋平日午餐單人券2張。

指定時段排隊禮：

活動時間：每日11：00至12：00、15：00至16：00。

持排隊禮DM及單筆消費滿28,800元發票，贈凱菲屋平日晚餐單人券2張。

持排隊禮DM及單筆消費滿35,800元發票，贈凱菲屋平日晚餐單人券3張。

滿額禮與排隊禮不得合併兌換。

購券幸運禮：

9入手工巧克力禮盒。

茶苑雙人餐券。

Oasis SPA券。

平日豪華客房住宿券。

台北君悅2026尾牙春酒專案

中式桌宴：每桌23,800元起。

宴會自助餐：每位2,500元起。

凱菲屋、彩日本料理：20位以上團體享餐費8折起。

Ziga Zaga：包區、包場客製自助餐，每位1,980元起。

宴會禮遇：多元場地選擇、影音設備、果汁汽水及精選啤酒暢飲。

宴會訂席網址：https://pse.is/9rfc9q

台北君悅旅展餐券使用期限

一般餐券：依平假日使用規範，有效期限至2027年5月底。

贈券：有效期限至2027年1月29日，不得加價使用。

住宿券：有效期限至2027年3月31日。

注意事項：部分餐券於週末及假日使用需加價，實際適用條件依各券種規範辦理。

11月旅展不只台北君悅有優惠，想一次掌握其他飯店推出的限時住宿專案、現場滿額贈與抽獎活動

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