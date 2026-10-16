長榮酒店線上旅展22折起！平均每晚只要2,900元起，還能爽吃波士頓龍蝦與雙人百匯

長榮酒店2026線上旅展開跑，住宿最低2,900元起。資深生活旅遊媒體編輯李維唐分析，這波優惠值得關注的是跨館住宿選擇、礁溪泡湯票券門檻降低，以及長達14個月的使用彈性。

想安排一趟不用花大錢的飯店小旅行，這波住宿優惠可以先收進口袋！長榮酒店2026線上旅展自10月12日正式開跑，推出年度唯一一檔聯合住宿券優惠，最低下殺22折、平均每晚只要2,900元起，就能入住全台多間長榮酒店旗下飯店。無論是台北城市度假、台南美食旅行、嘉義親子住宿，還是到礁溪享受溫泉假期，都能依照不同票券組合安排。這次連雙人自助百匯、中式海陸套餐及巧克力伴手禮也納入優惠，聯合餐券每張1,888元，加上票券使用期限長達14個月，想先買優惠再慢慢規劃假期，時間安排更有彈性。

▲長榮酒店線上旅展開搶，住宿最低2,900元起就能安排飯店小旅行，聯合住宿券最低22折、餐券66折，想住飯店、吃美食都能趁這波優惠先買起來。圖／長榮酒店提供；窩客島整理



長榮酒店旅展住宿券最低2,900元起，20張套票平均每張最划算

今年長榮酒店以「下一趟旅行，現在就準備」為主題，讓還沒決定旅遊目的地的人，也能先用旅展價格把住宿優惠買起來。聯合住宿券提供單張3,399元、6張套票19,200元，以及20張套票58,000元共3種購買選擇。其中20張套票平均每張只要2,900元，6張套票平均每張3,200元，適合依照個人住宿需求、家庭旅遊次數或未來假期安排選擇。

這次聯合住宿券最大的特色，就是不必在購買當下決定每一趟旅行要去哪裡。想趁週末安排雙人小旅行，或等到家人都有空再出發，都可以先購入票券，再依照適用飯店與住宿方案規劃行程。對於一年會安排多次國內旅行的人來說，也能透過不同張數的套票組合，提前掌握住宿預算。

▲親子出遊不用煩惱房間不夠睡！長榮桂冠酒店基隆館高級家庭房配置兩張大床，平日持1張住宿券就能入住，還包含雙人早餐，4歲含以下幼兒免費入住不加價。圖／長榮酒店提供；窩客島整理

長榮酒店住宿券一張住雙人，台北、台中、台南、嘉義多間飯店任選

不想一次購買太多住宿券，也能從一張券的雙人住宿開始安排。持一張聯合住宿券，就能選擇長榮桂冠酒店基隆、台北、台中館，以及台糖長榮酒店台南、長榮文苑酒店嘉義或采．寓halo house，享有雙人住宿含早餐方案。

不同城市也能搭配不同的旅行節奏。想安排城市小旅行，可以把台北或台中列入住宿清單；喜歡台南美食與嘉義旅遊的人，則能依照自己的行程挑選適合飯店。住宿方案已包含雙人早餐，早上不必急著外出尋找餐廳，可以先在飯店享用早餐，再展開當天的旅遊行程。

長榮酒店親子住宿兩張券住4人，基隆家庭房還有幼兒免費入住優惠

帶小朋友出門最在意住宿空間與早餐安排，這次長榮酒店也提供家庭旅遊適用的票券組合。只要持兩張聯合住宿券，就能在指定適用飯店入住4人家庭房，並享有4人早餐，不論是安排親子旅行，或是全家人一起出遊，都能依照人數選擇住宿方式。

其中長榮桂冠酒店基隆館還有適合小家庭的平日住宿優惠。平日持一張住宿券，即可入住標準樓層高級家庭房，房內配置兩張大床，方案包含兩客早餐，4歲含以下幼兒免費入住不加價。若以20張套票平均每張2,900元計算，就能用相對划算的住宿成本安排親子小旅行，對於家中有年幼孩子的旅客尤其值得留意。

長榮鳳凰酒店礁溪泡湯只要兩張券，溫泉假期比往年更容易安排

喜歡泡湯的人，這次可以特別留意長榮鳳凰酒店礁溪館的住宿方案。過去入住礁溪館需要使用3張聯合住宿券，今年調整為2張券就能入住高級洋式客房，享有雙人純住宿方案，還能使用美人湯溫泉及館內設施。

想像安排一趟不用趕行程的礁溪小旅行，抵達飯店後先放下行李，把時間留給溫泉與館內休閒設施，晚上再回房間好好休息。這次住宿券所需張數從3張降為2張，讓泡湯度假的票券門檻更低。不過要特別留意，礁溪館這項方案不包含早餐，與其他指定飯店的雙人含早餐住宿方案不同，購買前可以先確認自己的旅行需求。

▲礁溪泡湯假期可以先安排！長榮鳳凰酒店礁溪館今年只要2張住宿券，就能入住雙人高級洋式客房，享受美人湯溫泉與館內休閒設施，想找個時間放鬆度假又多了一個選擇。圖／長榮酒店提供；窩客島整理



長榮酒店平日入住再加碼，房型升等、餐飲抵用券與寶格麗洗沐組都有機會拿

除了住宿券本身的價格優惠，長榮酒店各館也針對平日使用票券入住推出額外禮遇。依照不同飯店的活動內容，旅客有機會享有房型升等、餐飲抵用券回饋，或獲贈寶格麗洗沐組，讓原本的住宿方案多了升級體驗。

對於可以彈性安排休假的旅客來說，平日入住值得優先考慮。像是房型升等能讓住宿空間與房內配置有不同選擇，餐飲抵用券則可搭配飯店用餐需求使用，而寶格麗洗沐組也為飯店住宿增添精品生活質感。由於各館提供的加碼內容不同，並非每間飯店都能同時享有全部優惠，建議訂房前先確認適用條件。

長榮酒店聯合餐券1,888元，雙人Buffet從基隆吃到嘉義

住宿優惠之外，這次線上旅展也替喜歡飯店美食的人準備了聯合餐券。每張售價1,888元，可以在基隆、台中、礁溪、台南及嘉義指定飯店兌換雙人自助百匯，也能依照個人口味選擇其他餐飲方案。

對於喜歡約朋友吃飯、安排雙人聚餐的人來說，一張餐券就能有不同用餐選擇。想吃Buffet，可以挑選適用館別的自助百匯；想換個口味，也有中式分享餐、精緻海陸套餐與地方特色料理可以考慮。餐券不只適合安排約會或家庭聚餐，也能作為節日聚會與親友送禮的選擇。

▲飯店聚餐也能趁旅展優惠先買券！長榮酒店1,888元聯合餐券除了雙人自助百匯，還能選擇中式分享餐與特色料理，從豐盛炒飯、肉類料理到多道精緻菜色，約家人朋友一起吃頓好料更有理由。圖／長榮酒店提供；窩客島整理

台北八珍玉食、台南波士頓龍蝦，長榮酒店餐券還能換特色海陸套餐

不想吃自助餐的人，也能利用聯合餐券探索不同飯店的招牌料理。台北長榮桂冠酒店推出經典中式八珍玉食雙人分享餐，適合喜歡中式合菜、想坐下來慢慢享用一頓飯的人。

台糖長榮酒店台南館則以精緻海陸套餐帶出不同的用餐質感，菜色包含波士頓龍蝦與咖啡醬焗羊小排，將海鮮與肉類料理安排在同一套餐之中。從龍蝦的海味到羊小排搭配咖啡醬的特色風味，讓這張餐券不再只有Buffet一種選擇，也能用來安排雙人約會或特別節日的聚餐。

喜歡在地特色料理的人，還能考慮長榮文苑酒店嘉義館推出的和牛松阪豬砂鍋魚頭。將和牛、松阪豬與嘉義代表性的砂鍋魚頭結合，讓原本熟悉的地方料理多了不同食材搭配。若計畫到嘉義旅遊，也可以把這項餐飲體驗納入行程，替旅程安排一頓具有地方特色的飯店料理。

台中長榮桂冠酒店巧克力禮盒也能換，鐵觀音拿鐵巧克力曾獲ICA亞太區獎項

這次聯合餐券還有一個特別之處，就是不一定要拿來吃正餐。台中長榮桂冠酒店提供可可金巧克力禮盒與香橙長條蛋糕作為兌換選項，讓餐券也能變成甜點伴手禮。其中可可金巧克力禮盒集結多款創意風味，像是醬油泡麵、鹹焦糖烏龍茶，都把熟悉的鹹甜元素轉化成巧克力口味。禮盒還收錄榮獲2026年ICA亞太區獎項的鐵觀音拿鐵巧克力，以茶香與巧克力的組合呈現不同層次的甜點特色。

從中式餐點、雙人Buffet到精緻巧克力禮盒，這張1,888元的聯合餐券提供多種兌換方向。若近期沒有聚餐需求，也能考慮以甜點或伴手禮的方式使用，讓票券安排更有彈性。

▲巧克力控會想收藏的精緻伴手禮！台中長榮桂冠酒店可可金巧克力禮盒，以多層抽屜式包裝收納繽紛巧克力，還有醬油泡麵、鹹焦糖烏龍茶及獲獎鐵觀音拿鐵等創意風味，1,888元聯合餐券也能兌換。圖／長榮酒店提供；窩客島整理



長榮酒店旅展票券效期14個月，電子票券可保存、轉贈親友

不少人購買旅展住宿券時，最擔心的就是還沒安排旅行，票券卻快到期。長榮酒店今年將聯合票券使用期限設定為2026年10月12日至2027年12月30日，效期長達14個月，讓旅客有更充裕的時間安排住宿與餐飲體驗。購買方式也提供紙本與電子票券兩種選擇。透過長榮酒店官網購入電子票券後，票券會直接存入會員中心的票券夾，不需要等待紙本寄送，使用時出示即可。平常可以在會員中心查找與管理票券，也能轉贈親友，對於習慣使用手機管理行程的人來說相當方便。

長榮酒店2026線上旅展已於10月12日上午10點開賣，無論是想安排雙人住宿、親子旅行、礁溪泡湯，還是準備下一次飯店聚餐，都能依照需求選擇票券。想趁優惠期間先購入住宿或餐券的人，可以至長榮酒店官方線上旅展活動頁面確認各館適用方案、兌換方式與詳細使用規定。





長榮酒店2026線上旅展

開賣時間：2026年10月12日早上10點正式開跑。

票券效期：長達14個月（自2026年10月12日起至2027年12月30日止）。

票券形式：提供紙本與電子票券兩種選擇。其中電子票券免寄送、免等待，購買後直接存入會員中心票券夾，方便隨時查找管理與轉贈親友。

聯合住宿券優惠重點

優惠價格：最低22折起。

單張：3,399元。

6張套票：19,200元。

20張套票：58,000元（平均每張最低2,900元起）。

持1張住宿券適用

可任選長榮桂冠酒店（基隆／台北／台中）、台糖長榮酒店（台南）、長榮文苑酒店（嘉義）或采．寓halo house，享雙人住宿含早餐。

平日入住長榮桂冠酒店（基隆）標準樓層高級家庭房兩大床，含兩客早餐，4歲（含）以下幼兒免費入住不加價。

持2張住宿券適用

可入住上述酒店享家庭房四人住宿含早餐。

可入住長榮鳳凰酒店（礁溪）高級洋式客房，享雙人純住宿不含早餐及美人湯溫泉設施（今年升級只需2張券）。

平日加碼優惠：各館針對平日使用票券入住，提供房型升等、餐飲抵用券回饋，或贈送寶格麗洗沐組等加碼禮。

聯合餐券優惠重點

優惠價格：每張1,888元（約66折）。

餐飲兌換選擇：

雙人自助百匯：可於基隆、台中、礁溪、台南及嘉義享用。

中式精緻套餐：

台北酒店：經典中式八珍玉食雙人分享餐。

台南酒店：中餐廳精緻海陸套餐（含波士頓龍蝦、咖啡醬焗羊小排等）。

嘉義酒店：和牛松阪豬砂鍋魚頭等在地特色料理。

精緻甜點與伴手禮：

台中酒店：香橙長條蛋糕，或可可金巧克力禮盒。

巧克力禮盒特色：集結醬油泡麵、鹹焦糖烏龍茶等創意風味，並收錄榮獲2026年ICA亞太區得獎的鐵觀音拿鐵巧克力。

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