宜蘭綠舞買一送一！線上旅展下殺33折起，每人1,922元爽住和風Villa玩翻萌寵園區

榮獲最美親子享樂獎肯定的宜蘭綠舞推出線上旅展，住房最低3.3折起，資深編輯李維唐指出：早鳥預訂不只旺日免加價，更能免費享用日式鍋物或六人烤肉盛宴，是CP值極高的度假選擇。

宜蘭飯店住宿優惠來了！綠舞國際觀光飯店推出「2026 ITF線上旅展」，住房券最低33折起，每人最低1,922元起就能安排一趟宜蘭度假，還有Villa房型加贈雙人免費入住、早鳥旺日免加價等優惠。這次連園區人氣水豚、羊駝互動、滑索及日式浴衣體驗都一起打包，想帶小孩放電、約朋友住Villa，或是和另一半安排日式風格小旅行，都能找到適合的住宿選擇。只要在11月30日前完成訂房，並於2027年1月31日前入住，符合指定條件還能享免費下午茶或日式味噌小火鍋，讓住宿、吃喝與遊園行程一次安排好。

▲扣緊安全繩索從高空呼嘯而過，感受風吹過耳際的極速刺激感，腳下還能將全長85公尺的日式園區與湖光山色盡收眼底。 圖／宜蘭綠舞國際觀光飯店提供；窩客島整理



綠舞ITF旅展33折起！雙人房5,288元、Villa入住4人13,888元

想趁旅展撿便宜安排宜蘭小旅行，這次綠舞的住宿優惠可以先收進口袋。曾3度獲得「易遊網最美親子享樂獎」的綠舞國際觀光飯店，2026 ITF線上旅展從10月13日開賣至11月9日，從適合情侶入住的雙人房、親子出遊的四人房，到能讓一家三代一起度假的六人套房通通有優惠。其中「玥」山景雙人客房一泊一食5,288元起，「嵐」山景家庭四人房7,688元起，想要更寬敞的住宿空間，也能選擇「漓」海景六人套房，一泊一食17,888元。

喜歡住Villa的人，這次更值得留意。高級庭園Villa一泊一食原價41,552元，旅展優惠33折只要13,888元，還能直接享4人入住，相當於每人3,472元。想把度假行程升級成湖畔住宿，豪華湖畔Villa一泊一食26,888元起，除了享有獨立空間，也能安排親友一起入住，享受不用趕行程的假期。

▲清澈湛藍的池水環繞著獨棟日式 Villa，隨手一拍都是絕美景致，這次線上旅展最低只要3.3折起，每人平均不用2,000元就能輕鬆入住超值奢華空間。 圖／宜蘭綠舞國際觀光飯店提供；窩客島整理

宜蘭親子飯店玩水豚、羊駝！滑索、浴衣、和菓子體驗一起送

住飯店最怕小孩玩不夠，大人又得忙著安排下一個景點。綠舞這次把園區體驗一起納入旅展住宿券，入住就能安排與水豚、羊駝、梅花鹿等動物近距離互動，還能體驗滑索，感受從空中飛越園區的刺激感。對親子家庭來說，不用把時間花在不同景點之間移動，光是在園區裡就有不少活動可以安排。

想拍日式風格的旅行照片，也能換上經典浴衣走進日式園區，感受宛如京都旅行的氛圍。一般客房住宿券另有經典體驗4選1，可以選擇浴衣、和菓子製作、黑RURU CAFÉ下午茶，或是到擼LALA Sweets與貓店長共度午後時光。從日式文化體驗到動物互動，讓原本單純住一晚的行程，多了可以慢慢玩的內容。

▲拿著新鮮牧草靠近，看著水豚君呆萌踏著小步前來討食，溫熱又有些粗糙的手感摸起來超撫慰人心，瞬間卸下所有日常壓力。 圖／宜蘭綠舞國際觀光飯店提供；窩客島整理



綠舞Villa體驗升級6選2！忍者體驗、妖怪島大冒險也能玩

如果入住指定套房或Villa，園區體驗還會再升級。旅展住宿券提供經典體驗6選2，除了浴衣、和菓子、指定下午茶之外，也能依活動日期選擇忍者體驗或妖怪島大冒險。其中忍者體驗安排在週五、週日，妖怪島大冒險則限定週六，適合想讓孩子嘗試不同活動的家庭。

套房與Villa住宿券還包含虛擬高爾夫1小時體驗，並依房型提供萌寵互動、黑RuRu遊園及滑索等活動。指定房型另享加贈雙人加床1組的優惠，不過「漓」海景六人套房不適用。部分體驗有人數及房型限制，安排活動時記得依照住宿券內容確認，才能把想玩的項目排進行程。

▲穿上質感細緻的花色浴衣，漫步在掛滿紅色燈籠的日式長廊下，微風吹過帶點涼意，瞬間擁有秒飛京都度假的滿滿儀式感。 圖／宜蘭綠舞國際觀光飯店提供；窩客島整理

綠舞早鳥訂房加碼！旺日免加價、下午茶與日式小火鍋免費選

已經打算在年底或寒假前安排宜蘭旅行的人，這次早鳥優惠可以特別留意。只要持旅展住宿券於11月30日前完成訂房，並在2027年1月31日前入住，就能享有旺日免加價優惠，對想安排家庭出遊或朋友聚會的人來說，也多了一個挑選入住日期的彈性。

如果選擇平日或旺日的週一至週四入住，還能依房型人數享有精選餐食2選1，可以到黑RURU CAFÉ享用下午茶，或是選擇日式味噌小火鍋當午餐。對想在飯店待上一整天的旅客來說，白天玩完園區活動，接著坐下來吃點東西，不用另外安排午餐或下午茶行程，就能讓度假節奏更輕鬆。

豪華湖畔Villa加贈住宿券！住3天2夜再送6人烤肉晚餐

想約一群朋友住Villa，或是安排一家三代的家庭旅行，豪華湖畔Villa這次還有額外加碼。只要符合早鳥訂房及入住條件，購買豪華湖畔Villa住宿券，還能獲得「玥」房型平日住宿券1張，使用期限至2027年6月30日，等於這次住完Villa，還能再安排一趟雙人住宿。

如果直接規劃3天2夜的Villa假期，還會再贈送6人份烤肉盛宴晚餐1次。白天可以在園區體驗活動，晚上則和親友一起吃烤肉，省去另外尋找聚餐餐廳的麻煩。這項優惠特別適合希望把住宿、活動與晚餐集中在同一個地方的旅客，讓3天2夜的度假行程不用排得太滿。

綠舞露營車7,988元起！專人備料BBQ、日式壽喜燒都能吃

不想住一般飯店客房，也可以試試綠舞的黑RuRu露營車。這次推出適合2大2小入住的四人房方案，一泊二食7,988元起，還有專人生火備料的BBQ體驗。想帶孩子感受露營氣氛，又不想自己準備烤肉食材、處理生火工作，就能把露營車列入住宿選擇。這項旅展方案限量50間，有興趣的人可以先確認票券供應情況。

至於喜歡飯店餐飲的人，綠舞一泊二食方案也提供不同選擇。可以到蝶舞咖啡廳，在大片落地窗景旁享用自助料理與現做餐點，或是選擇日光璽舞壽喜燒．割烹，品嚐以醬香濃郁為特色的關東風壽喜燒套餐。到了晚上，還能享有住客專屬宵夜時光，從早餐、晚餐到夜間餐食，都能留在飯店慢慢享受。

▲蝶舞咖啡廳及日光璽舞壽喜燒．割烹推出「雙廳平日共用餐券」，每人僅 $890起，可於雙廳擇一使用，滿足不同聚餐需求。圖／宜蘭綠舞國際觀光飯店提供；窩客島整理



綠舞餐券890元起！泡湯遊園10張3,900元、日式體驗套票899元

這次ITF旅展也不只有住宿券，想單純安排宜蘭一日遊，或是找個地方吃飯、泡湯放鬆，也有不同票券可以選擇。蝶舞咖啡廳與日光璽舞壽喜燒．割烹推出平日共用餐券，4人優惠組3,560元，換算每人890元，可依照當天想吃的餐點類型，從2間餐廳擇一使用。

天氣逐漸轉涼，想泡湯的人也可以留意「平日泳池＋浴場遊園券」，10張優惠價3,900元，平均每張390元，除了能使用泳池與浴場，也能走進日式主題園區散步。若是喜歡日式文化體驗，還有899元的「幸福綠舞套票」，包含園區門票、浴衣體驗、和菓子或抹茶體驗2選1，以及指定DIY兌換券與牧草券。另一款1,449元的「超萌幸福綠舞套票」，則加入日光璽舞壽喜燒套餐，適合想把日式體驗與餐食排在同一天的旅客。

綠舞2026 ITF旅展開賣至11月9日！住宿券可用到2027年10月

這次綠舞ITF線上旅展從2026年10月13日持續至11月9日，住宿券使用期限則到2027年10月12日，除了年底小旅行，也能提前為明年的親子假期、朋友聚會或家庭旅行做準備。想現場了解住宿方案的人，11月6日至11月9日也能前往台北南港展覽館1館，於M706攤位選購旅展票券。

另外，綠舞也推出20,888元的年度會員優惠，提供飯店專屬禮遇。這次旅展住房單筆消費滿20,000元，還有機會抽中原價57,200元的Villa住宿券。從雙人房、家庭房到Villa，加上園區萌寵互動、日式體驗與餐飲優惠，想趁旅展安排宜蘭度假的人，可以依照同行人數、住宿預算與想玩的活動，挑選適合自己的方案。

▲氤氳蒸氣在溫暖的風呂浴池間繚繞，將舀水木桶輕輕舀起溫熱水流，浸泡其中瞬間釋放全身疲憊，冬日放鬆選這套票組合準沒錯。 圖／宜蘭綠舞國際觀光飯店提供；窩客島整理





2026 ITF線上旅展重點速覽

開賣時間：10/13（二）至 11/09（一），每人最低 1,922 元起，住宿券 3.3 折起。

滿額抽獎：住房單筆滿 2,0000 元，可抽原價 57,200 元的 Villa 住宿券。

早鳥好康：11/30 前訂房且於 2027/1/31 前入住，享旺日免加價，平日/旺日週一至週四再送下午茶或日式鍋物。

線上網址：https://pse.is/9qk5wh

熱門住宿票券

【玥】雙人房：一泊一食 5,288 元（42 折） / 一泊二食 6,788 元（46 折）。

【嵐】四人房：一泊一食 7,688 元（43 折） / 一泊二食 10,588 元（47 折）。

【黑RuRu露營車】四人房：一泊二食 7,988 元（42 折，含專人烤肉）。

【高級庭園Villa】：一泊一食 13,888 元（33 折，可 4 人入住）。

【豪華湖畔Villa】：一泊一食 26,888 元（39 折），住三天兩夜再送烤肉盛宴與平日雙人房住宿券 1 張。

餐飲與體驗票券

雙廳平日共用餐券（4 人組）：3,560 元（69 折），蝶舞咖啡廳與壽喜燒二選一。

平日泳池＋浴場遊園券（10 張組）：3,900 元（65 折）。

幸福綠舞套票：899 元（64 折，含門票、浴衣體驗、和菓子或抹茶體驗、DIY、牧草券）。

還想掌握各大集團全台線上旅展與熱門餐券的極致省錢搶購密技嗎？

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