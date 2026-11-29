編輯 鄭雅之 表示：火鍋買一送一外送到家也太幸福了吧！249元就能吃兩份聚火鍋～

氣溫驟降正是大口吃鍋的季節，適逢登台十週年的Uber Eats外送平台首度串聯全聯、王品，即日起至 12 月 15 日推出超狂外送火鍋季。本次集結王品旗下四大人氣鍋物買一送一與全聯百款生鮮 6 折起優惠，更祭出跨品牌百元折抵金，無論宅家開煮或直接點熟食都能輕鬆省荷包。



▲Uber Eats十週年攜手全聯與王品集團推出外送火鍋季，跨品牌消費再享百元折抵金並抽500元點數。





王品聚、青花驕人氣餐點買一送一

深受台灣饕客喜愛的王品集團進軍外送半年即創下百萬筆訂單紀錄，趁勢端出旗下四大鍋物超值回饋。活動期間點購聚日式鍋物的「和風昆布雪花豬肉鍋」，或是青花驕熱銷榜上有名的「驕心涼拌酸辣粉套餐」，通通直接享買一送一優惠，換算下來最低 249 元起就能在家享受餐廳級美味。



▲石二鍋外送火鍋組合輕鬆備齊蔬菜盤與肉品，活動期間購買王品指定鍋物再享滿額折抵回饋。





石二鍋、快煮鍋下殺8折！再享冰沙買一送一

除了直接買一送一，石二鍋與 12mini 快煮小火鍋也針對小資族推出超有感 8 折優惠。石二鍋的「生鮮外送組上選豬套餐」折後只要 310 元，會員再享人氣「檸檬冬瓜冰沙」買一送一，而快煮小火鍋的「東北酸白菜鍋滷味套餐」下殺 206 元，搭配「蒙古香辣滷味」買一送一讓人吃得超滿足。



▲12mini快煮小火鍋推出東北酸白菜鍋滷味套餐8折優惠，會員再享蒙古香辣滷味買一送一。





全聯百款火鍋食材6折起！湯底買一送一

喜歡自己動手搭配豐富配料的火鍋控，透過外送採買全聯生鮮既省時又省力。活動期間全聯火鍋專區集結上百款商品，不僅推出單筆消費滿 699 元現折 70 元優惠，指定湯底與茶飲更享有買一送一好康，多款生鮮肉片與蔬菜也祭出 6 折起超殺折扣，動動手指就能一鍵備齊整桌圍爐食材。





跨品牌消費再享百元折抵

本次活動貼心串聯生鮮採買與熟食外送兩大需求，推出超划算的跨品牌接力回饋。只要購買全聯商品就能獲得王品指定品牌滿 599 元折 100 元優惠，消費王品指定鍋物也能拿全聯首購滿 549 元折 100 元好康，兩大通路各完成一筆訂單，還有機會直接把 500 元平台點數或全聯折抵金帶回家。



▲Uber Eats外送火鍋季集結全聯上百款生鮮食材6折起，指定湯底與茶飲買一送一免出門扛重物。

Uber Eats王品、全聯火鍋季 優惠活動

活動時間：即日起至 2026 年 12 月 15 日止，優惠數量有限，兌完為止





Uber Eats王品集團四大鍋物優惠

聚日式鍋物：和風昆布雪花豬肉鍋享買一送一優惠，優惠價 258 元

青花驕：驕心涼拌酸辣粉套餐享買一送一優惠，優惠價 249 元

石二鍋：生鮮外送組上選豬套餐享 8 折優惠，特價 310 元，會員獨享檸檬冬瓜冰沙買一送一，優惠價 39 元

12mini 快煮小火鍋：東北酸白菜鍋滷味套餐享 8 折優惠，特價 206 元，會員獨享蒙古香辣滷味買一送一，優惠價 49 元

加碼回饋：購買上述四大鍋物品牌，單筆消費滿 499 元再享 50 元折抵優惠，並可同步累積瘋美食點數享 1% 回饋





Uber Eats全聯生鮮雜貨優惠

滿額折扣：全聯火鍋專區單筆訂單滿 699 元享 70 元折抵優惠

精選好康：指定湯底與茶飲享買一送一優惠，指定生鮮商品享 6 折起優惠





Uber Eats 跨品牌接力與抽獎優惠

買全聯送王品：購買全聯商品，即贈王品指定品牌單筆滿 599 元折 100 元優惠

買王品送全聯：購買王品指定鍋物且符合全聯首購資格，可獲全聯首單滿 549 元折 100 元優惠，限量 1000 份

雙重抽獎：活動期間於全聯及王品指定鍋物各完成一筆符合資格訂單，有機會抽中 500 元點數或全聯 500 元折抵優惠，各抽出 20 名得主





優惠美食全都要跟上吃！

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