編輯 鄭雅之 表示：終於又等到一年一度繼光香香雞生日慶！就是要吃炸雞買一送一啊～

炸雞控吃買一送一的時候到了，創立超過半世紀的台灣人氣品牌繼光香香雞迎來53歲生日，特別在歲末年終祭出誠意十足的週年慶回饋。只要在指定8天活動期間前往全台門市購買「香香炸雞XL」，就能免費帶走「香香炸雞L」兌換券，還能用53元銅板價加購「墨魚甜不辣（海苔）」，從11月底一路爽吃到跨年。



▲繼光香香雞53週年慶開跑，指定期間買「香香炸雞XL」送「香香炸雞L」兌換券，憑券回店還能加價升級包含「蒜脆杏鮑菇」的「2號套餐」(攝影：鄭雅之)

▲繼光香香雞連續兩週祭出限時買一送一好康，11月26日至29日及12月3日至6日到全台指定門市買特大份炸雞就送大份兌換券(攝影：鄭雅之)





連續兩週限時四天炸雞買一送ㄧ

看準台灣人熱愛在週末聚會分享美食，這次繼光香香雞週年慶特別選在連續兩週的週四至週日登場，分別是11月26日至11月29日，以及12月3日至12月6日。消費者只要到現場門市點購一份大份量的「香香炸雞XL」，店家就直接贈送「香香炸雞L」兌換券一張，無論是一個人大口吃肉，或是與好友分食都不用擔心份量不夠。



▲炸雞控年末聚餐必搶繼光香香雞週年慶優惠，不僅享有買特大送大份，持券回店消費滿100元更直接加贈「印尼蝦餅」一份(攝影：鄭雅之)





銅板價53元加購人氣炸物，海苔墨魚甜不辣必點

除了主餐買大送小的超值優惠之外，老饕們最愛的配角炸物也同步推出週年慶專屬加購價。活動期間只要購買特大份炸雞，就能以53元的優惠價格加購原價70元的「墨魚甜不辣（海苔）」。剛起鍋的墨魚甜不辣外皮酥脆、內裡Q彈有嚼勁，撒上鹹香海苔粉後更是涮嘴，是許多熟客每次到店必點的經典搭配。



▲週年慶期間購買特大份香香炸雞，只要53元銅板價就能加購原價70元的「墨魚甜不辣（海苔）」，外酥內Q超涮嘴(攝影：鄭雅之)





升級套餐再送印尼蝦餅

拿到兌換券的民眾千萬別急著收進抽屜忘記使用，兌換期限從12月7日起至2027年1月3日止，長達28天橫跨聖誕節與元旦假期。活動期間憑券回店不僅能免費兌換大份炸雞，還能加價40元升級為「香香炸雞XL」，或加價99元升級為包含「香香炸雞XL」與「蒜脆杏鮑菇」的「2號套餐」，單筆消費滿100元更直接加贈「印尼蝦餅」一份。



▲繼光香香雞53歲生日推出年末雙享優惠，12月7日起至2027年1月3日憑大份炸雞兌換券回店，加價40元就能升級為特大份(攝影：鄭雅之)







繼光香香雞買一送一

活動日期：11月26日至11月29日、12月3日至12月6日，共8天

優惠內容：門市購買香香炸雞XL，贈送香香炸雞L兌換券1張，限下次使用

加購好康：購買特大份炸雞可用53元加購墨魚甜不辣海苔口味，原價70元

適用門市：全台繼光香香雞現場門市，桃園機場一航管制區外與二航管制區內除外





繼光香香雞 持券回店享年末雙享加碼優惠

兌換日期：12月7日至2027年1月3日，共28天

升級優惠：憑週年慶大雞兌換券回店，加價40元可升級香香炸雞XL

套餐優惠：憑券加價99元可升級2號套餐，內含香香炸雞XL與蒜脆杏鮑菇，原加購價118元

滿額加贈：憑券消費滿100元直接贈送印尼蝦餅1份，上述三項優惠可合併使用





小資族要吃的買送一優惠！

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