編輯 鄭雅之 表示：全家也變得太可愛！咖啡杯、杯套、提袋都變成三麗鷗聖誕節造型～

天氣變冷最適合走進巷口超商買杯熱飲暖身，全家便利商店自11月25日起推出超萌三麗鷗聖誕企劃，不僅買熱飲免費送立體杯套、買指定飲品任2件再送「三麗鷗聖誕提袋」，還有白金版玩偶吊飾加價購與39元「牛乳吉棒棒」，陪伴大家度過溫馨冬季。



▲全家三麗鷗聖誕限定杯身、立體杯套與聖誕提袋同步登場，買熱飲與指定飲品就能一次收齊美樂蒂與花小兔周邊。

▲全家三麗鷗白金版玩偶吊飾集結帕洽狗、美樂蒂、花小兔與漢頓4大明星，11月25日至隔年1月5日購買指定商品任2件加價99元即可換購。





迷你全家積木59元加購

上班族每天必喝的提神咖啡也有新驚喜，全家便利商店人氣單品「巴西黃水晶」於11月25日起全新升級，喝起來滑順不苦澀並帶有杏桃與烤榛果甜韻，11月25日至12月8日大杯「單品美式」只要59元、「單品拿鐵」69元，12月22日前買指定現調飲品任2杯加59元還可帶走迷你版「咖啡轉角店積木」。



▲全家場景積木宇宙推出第5彈咖啡轉角店積木，前4款人氣場景積木也同步以每組99元開放預購。

39元牛乳吉棒棒免排隊開吃

下午茶嘴饞想吃吉拿棒不用再跑電影院排隊，全家便利商店端出話題新品「牛乳吉棒棒」，採用日本配方打造外層酥脆、內裡鬆軟的雙重口感，花圈造型淋上香甜糖漿方便單手拿取，12月2日還有酸甜藍莓風味的「典藏莓果Q堤」接力上市，指定甜甜圈任選2件還能現省10元。



▲全家推出39元新品牛乳吉棒棒與12月2日上市的典藏莓果Q堤，11月25日至12月8日指定甜甜圈任選2件省10元。

免費拿三麗鷗聖誕版杯套與提袋

距離聖誕節只剩一個月，全家便利商店11月25日起推出美樂蒂與花小兔兩款「三麗鷗聖誕版」立體杯套，購買熱飲即可免費擁有，質感深綠搭配白金線條超級吸睛，11月25日至12月8日購買指定現調飲品、霜淇淋或酷繽沙任2件，加碼免費贈送超可愛的「三麗鷗聖誕提袋」。



▲全家三麗鷗聖誕限定杯身與立體杯套同步亮相，買熱飲免費拿美樂蒂與花小兔杯套充滿濃濃過節氛圍。

▲11月25日至12月8日購買全家指定現調飲品、霜淇淋或酷繽沙任2件，即免費贈送三麗鷗聖誕提袋。

三麗鷗白金玩偶吊飾99元必收

除了免費杯套與提袋讓人心動，三麗鷗家族更化身白金限定版玩偶吊飾陪大家過節，集結花小兔、帕洽狗、美樂蒂與漢頓4大人氣明星，11月25日至隔年1月5日期間，購買20元以上指定飲料、冰品、沖調飲品或杯湯任2件，加價99元就能把「三麗鷗白金版玩偶吊飾」帶回家。



▲全家三麗鷗白金版玩偶吊飾推出花小兔、帕洽狗、美樂蒂與漢頓4款，購買指定商品任2件加99元換購。

▲11月25日至隔年1月5日購買20元以上指定飲料、冰品或杯湯任2件，加價99元可換購三麗鷗白金版玩偶吊飾。

帕恰狗與三眼怪水晶球超欠買

年底交換禮物還在苦惱要買什麼的人看過來，全家便利商店同步推出超夢幻的「三眼怪水晶球」與「帕恰狗水晶球」，不僅水晶球內部充滿濃厚聖誕氛圍，外層還貼心附上專屬角色造型絨毛套，摸起來軟綿綿超級療癒，無論送禮或放在辦公桌擺飾都讓人愛不釋手。



▲全家推出聖誕交換禮物首選，帕恰狗與三眼怪水晶球搭配專屬造型絨毛套可愛度加倍。

▲全家聖誕周邊再推聖誕樹造型絨毛收納包，搭配三麗鷗玩偶吊飾隨身掛在包包上超級吸睛。





全家三麗鷗與冬季午茶優惠資訊

三麗鷗聖誕版立體杯套：11月25日起購買全家熱飲即免費贈送，共美樂蒂、花小兔2款隨機供應。

三麗鷗聖誕提袋：11月25日至12月8日，購買指定現調飲品、霜淇淋或酷繽沙任2件，即免費贈送1個。

三麗鷗白金版玩偶吊飾：11月25日至隔年1月5日，購買20元以上指定飲料、冰品、沖調飲品或杯湯任2件，加價99元可換購1個，共4款隨機出貨。

單品咖啡嚐鮮優惠：11月25日至12月8日，大杯單品美式優惠價59元、大杯單品拿鐵優惠價69元。

飲品與咖啡轉角店積木：11月25日至12月22日，指定現調飲品全品項任選第2杯8折，購買指定咖啡飲品任2杯加59元可獲咖啡轉角店積木1個，前4款場景積木預購價每組99元。

甜甜圈新品與優惠：牛乳吉棒棒11月25日上市、典藏莓果Q堤12月2日上市，售價均為39元，搭配指定飲品享59元餐促優惠，11月25日至12月8日指定甜甜圈任選2件省10元。





三麗鷗新品、新打卡點都要跟上！

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