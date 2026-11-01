近年宮廟文創持續在傳統信仰與日常配件之間尋找平衡，七股龍山宮將廟內虎爺化作立體車縫鑰匙圈，同時保留香火袋收納平安符的實用結構，並以五營旗概念區分色彩與生肖對照，讓民眾在祈福之餘也能依照自身需求挑選款式。

台南七股龍山宮推出的文創平安符「護身虎」，以廟內坐鎮的虎爺為創作靈感，並巧妙運用「護身符」與「虎」的諧音命名。整體造型由台灣廠商代工製作，虎爺眼部與身上的紋飾皆採立體車縫工藝呈現，背面更結合傳統香火袋設計，可將保平安的護身符放入其中，每只緣金150元。

▲綠、紅、黃、白、黑5款「護身虎」背面皆設有護身符收納袋口，並搭配印有廟名的紅色織帶與鈴鐺配件。 圖／七股龍山宮提供；窩客島整理

▲「護身虎」結合傳統香火袋概念，背面印有「七股龍山宮」大印並設有開口，可將保平安的護身符放入其中。 圖／七股龍山宮提供；窩客島整理

五營旗色系融合五行與12生肖，綠紅黃白黑各有寓意

這款「護身虎」以五營旗為主色調，象徵東、西、南、北、中五方與五行能量，共推出綠、紅、黃、白、黑5種顏色供信眾依生肖、幸運色或祈願方向挑選。其中，綠色代表「木」，對應生肖蛇與馬，象徵成長、生命力與事業活力，適合想在事業上突破、需要創意能量者；紅色代表「火」，對應生肖牛、龍、羊、狗，寓意熱情、行動力與知名度，推薦給想提升人際魅力與行動力的人；黃色代表「土」，對應生肖猴與雞，象徵穩定、財庫與貴人運，適合想穩固財富基礎並吸引貴人者；白色代表「金」，對應生肖虎與兔，寓意財運、純淨與清晰決策，適合想聚財、招正財及強化金錢能量者；黑色則代表「水」，對應生肖鼠與豬，象徵智慧、冷靜與平衡火氣，適合在火馬年火氣過旺、需要降溫穩定者。



▲白色「護身虎」在五行中代表「金」，對應生肖虎與兔，寓意財運、純淨與清晰決策。 圖／七股龍山宮提供；窩客島整理

▲綠色「護身虎」在五行中代表「木」，對應生肖蛇與馬，象徵成長、生命力與事業活力。 圖／七股龍山宮提供；窩客島整理

▲黑色「護身虎」在五行中代表「水」，對應生肖鼠與豬，象徵智慧、冷靜與平衡火氣，背面印有宮廟印記並設有香火袋開口可收納平安符。 圖／七股龍山宮提供；窩客島整理

▲紅色「護身虎」在五行中代表「火」，對應生肖牛、龍、羊、狗，寓意熱情、行動力與知名度。 圖／七股龍山宮提供；窩客島整理

▲黃色「護身虎」在五行中代表「土」，對應生肖猴與雞，象徵穩定、財庫與貴人運。 圖／七股龍山宮提供；窩客島整理

搶購熱烈預購排至十一月底，前往取貨前先留意官方臉書

由於「護身虎」外觀細緻且兼具祈福功能，吸引許多民眾一次全套收藏，目前搶購狀況相當踴躍，現場未必隨時有現貨供應，且預購排程已排到十一月底。廟方提醒想請購的信眾先別急著直接前往以免撲空，建議密切鎖定七股龍山宮官方臉書粉絲專頁，待後續預購開放登記並完成確認後再前往取貨。

▲「護身虎」由台灣廠商代工製作，立體車縫眼部與毛絨細節精緻，隨身掛在鑰匙或包包上十分吸睛。 圖／七股龍山宮提供；窩客島整理

「七股龍山宮五行護身虎」資訊

地點： 七股龍山宮（臺南市七股區龍山里龍山208號）

價格： 每只結緣金150元

注意事項： 因搶購踴躍，現場不一定有貨，且目前預購已排到十一月底，建議勿直接白跑一趟，先密切注意七股龍山宮官方臉書，待預購開放後再前往取貨

龍山宮求護身虎！順道來一場台南旅遊

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