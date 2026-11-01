清心福全「綠＋紅」竟獲媽祖一擲聖杯，成為話題轉運茶！資深編輯李維唐觀察，這波熱潮最吸睛的，是網友隱藏喝法與台南廟會文化意外碰撞，連創始店都成為打卡焦點。

清心福全這杯「綠＋紅」最近真的紅到媽祖面前了！原本只是Threads網友分享的隱藏版喝法，沒想到意外掀起轉運茶話題，連台南塩埕天后宮廟方都特別向媽祖擲筊請示，結果一擲就獲得聖杯，讓「綠＋紅」多了「媽祖認證轉運茶」的話題稱號。清心福全也順勢將這杯人氣飲品正式納入菜單，想跟著試試好運喝法的人不用再研究怎麼點。適逢品牌首度擔任台南塩埕天后宮建醮大典總主會，台南金華街創始店更搭起華麗牌樓，入夜後燈光璀璨，讓喝飲料、拍美照與感受台南廟會熱鬧氣氛，成為近期值得關注的台南話題。

▲這真的是清心福全嗎？台南金華街創始店直接換上超氣派廟會造景，金色屋簷、盤龍立柱與整排燈飾超級搶眼，入夜後整座牌樓閃閃發亮，買杯手搖飲還能順便拍一波台南限定打卡美照。圖／清心福全提供；窩客島整理



清心福全綠＋紅爆紅！媽祖一擲聖杯認證轉運茶

最近滑Threads，除了美食開箱與手搖飲推薦，連喝什麼飲料能轉運都成為熱門話題。其中清心福全「綠＋紅」原本只是網友分享的特殊喝法，將無糖綠茶加入紅茶，推薦選擇無糖或三分糖，搭配溫飲享用。看似簡單的茶飲組合，卻因為轉運話題吸引網友關注，相關貼文更累積數千次轉發，讓這杯原本不在正式菜單上的隱藏版飲品，逐漸成為手搖飲迷討論的新選擇。

更有趣的是，這股轉運茶熱潮還一路延燒到台南塩埕天后宮。廟方特別向媽祖擲筊請示，沒想到第一次就獲得聖杯，讓「綠＋紅」被冠上「媽祖認證轉運茶」的稱號。雖然喝飲料能不能真的改變運勢沒有科學根據，但對喜歡討個好彩頭的人來說，買杯茶飲也多了一份生活中的小小儀式感。清心福全看準這股討論熱度，已將「綠＋紅」正式納入菜單，讓想跟風嘗鮮的民眾更方便點購。

▲連媽祖都給聖杯的手搖飲話題。清心福全「綠＋紅」因為網友分享意外爆紅，台南塩埕天后宮廟方特別向媽祖擲筊請示，第一次就獲得聖杯，讓這杯人氣茶飲多了「媽祖認證轉運茶」的好彩頭。圖／清心福全提供；窩客島整理

清心福全綠＋紅怎麼點？無糖、三分糖溫飲成推薦喝法

想知道這杯「綠＋紅」究竟有什麼特別？關鍵就在綠茶與紅茶的組合。綠茶帶有清新的茶香，紅茶則有較為醇厚的茶韻，將2種茶飲搭配在一起，喝的就是不同茶香交疊的變化。對平常喜歡純茶、不想喝太甜的人來說，這樣的組合也提供了另一種選擇，不需要額外加入奶類或其他配料，就能試試不同於單喝綠茶、紅茶的風味。

依照最初Threads網友分享的喝法，推薦選擇無糖或三分糖，並以溫飲方式享用。無糖版本適合想感受茶葉本身香氣的人，三分糖則能在茶香之外增加一點甜味。如果平常習慣喝微糖或少糖純茶，不妨從這2種推薦甜度開始嘗試。至於網路盛傳的轉運效果，就當作替日常生活增添一點好運期待，真正值得親自確認的，還是這杯「綠＋紅」合不合自己的口味。

▲綠茶加紅茶竟然成為話題轉運茶。清心福全「綠＋紅」把2種茶香混搭在一起，從Threads網友分享的隱藏喝法一路紅到正式菜單，推薦無糖或三分糖搭配溫飲，想試試這杯人氣茶飲，現在不用再煩惱怎麼跟店員點餐。圖／清心福全提供；窩客島整理



清心福全頂級可可拿鐵！網友封打牌幸運飲品

除了「綠＋紅」成為轉運茶話題主角，清心福全另一款「頂級可可拿鐵」也意外在Threads掀起討論，甚至被網友稱為打牌必備的幸運飲品。這杯飲料選用頂級可可粉搭配瑞穗鮮乳，主打濃郁可可香氣與細緻奶香，入口香醇滑順，讓喜歡巧克力風味的人多了一款可以放進口袋名單的手搖飲。相較於純茶的清爽路線，頂級可可拿鐵走的是醇厚、帶有奶香的甜點系飲品風格。

這波討論起因於有網友在Threads分享自己的打牌經驗，表示「以後打牌都要買，今天大概摸了20把！」一句話意外引來其他網友分享邊喝飲料、邊打牌的戰績，相關討論累積上千則留言及轉發。原本單純推薦口味的飲料，因為牌桌上的趣味巧合，變成另一款被賦予幸運話題的手搖飲。不過，飲料與牌運並沒有已知的因果關係，想試試這杯可可拿鐵，還是以享受濃郁可可與鮮乳交融的滋味為主。

▲濃濃巧克力控先收這杯。清心福全「頂級可可拿鐵」選用頂級可可粉搭配瑞穗鮮乳，濃郁可可香與細緻奶香交融，喝起來香醇滑順，沒想到還被網友封為打牌幸運飲品，讓人忍不住想跟風喝一杯。圖／清心福全提供；窩客島整理

清心福全台南創始店變身！金華街華麗牌樓夜晚必拍

這次清心福全不只飲料成為話題，位於台南金華街的品牌創始店，也因為地方宗教盛事換上相當吸睛的新面貌。配合台南塩埕天后宮丙午年五朝慶成祈安建醮大典，清心福全創始店門口搭起華麗牌樓，傳統廟宇建築元素與手搖飲店面結合，形成平常不容易看到的街景。牌樓上方有層層屋簷、龍形裝飾與鮮明色彩，門口兩側的立柱也相當搶眼，讓熟悉的飲料店多了濃厚的台南廟會氣氛。

尤其到了晚上，整座牌樓亮起燈光，金色屋簷與傳統裝飾在夜色中更加醒目，連原本簡單的買飲料行程，都多了一個可以停下腳步拍照的理由。對喜歡台南老城區街景、傳統文化與特色打卡景點的人來說，這次創始店的限定造景相當有辨識度。近期經過金華街，不妨留意這座燈光璀璨的牌樓，感受手搖飲品牌與地方廟會文化結合的特別畫面。

清心福全首度擔任總主會！塩埕天后宮11月19日建醮

清心福全與台南塩埕天后宮的緣分，其實比這次轉運茶話題還要深。品牌1987年從台南起家，至今已陪伴台灣消費者近40年。清心福全執行長趙啟宏表示，自己從小就經常到塩埕天后宮參拜，對這座廟宇有著特別的情感。今年品牌首度擔任台南塩埕天后宮丙午年五朝慶成祈安建醮大典總主會，也讓這段長年累積的地方情誼，有了新的延續。

而這次總主會人選的確定過程，也有一段頗具話題性的故事。塩埕天后宮總幹事蕭暉憲分享，今年籌備建醮大典期間，直到農曆9月仍未找到總主會人選，讓廟方相當著急。當時王爺降駕指示「10天內人選必定出現」，就在10天後，清心福全接受廟方邀請，正式接下總主會重任。建醮大典將於11月19日揭開序幕，除了地方信眾可以參與祈福，也讓外地旅客有機會認識台南傳統宗教文化與在地品牌之間的連結。

▲一杯手搖飲竟然紅到媽祖面前。清心福全「綠＋紅」掀起轉運茶討論，台南塩埕天后宮廟方特別擲筊請示，沒想到一擲就獲得聖杯，也讓原本只是網友分享的特殊喝法，意外成為結合手搖飲與廟宇祈福文化的熱門話題。圖／清心福全提供；窩客島整理











清心福全「綠＋紅」媽祖認證轉運茶

．話題飲品：清心福全「綠＋紅」。

．推薦喝法：無糖綠茶加入紅茶，推薦無糖或三分糖，搭配溫飲享用。

．媽祖認證：台南塩埕天后宮廟方向媽祖擲筊請示，第一次便獲得聖杯。

．品牌官網：https://www.chingshin.tw/

清心福全頂級可可拿鐵幸運飲品

．飲品特色：頂級可可粉搭配瑞穗鮮乳，主打濃郁可可香氣與細緻奶香。

．社群話題：Threads網友分享打牌經驗，意外成為網路討論的幸運飲品。

．販售資訊：實際售價及供應情況以門市公告為準。

台南清心福全創始店華麗牌樓打卡

．活動地點：台南市金華街清心福全創始店。

．活動亮點：創始店門口搭建傳統廟宇風格牌樓，結合龍形裝飾與華麗屋簷。

．夜間特色：入夜後牌樓燈光璀璨，吸引民眾駐足拍照。



台南塩埕天后宮2026建醮大典

活動時間：2026年11月19日起

．活動名稱：丙午年五朝慶成祈安建醮大典。

．活動地點：台南塩埕天后宮。

．活動亮點：清心福全首度擔任建醮大典總主會，支持地方宗教盛事。

．活動內容：11月19日正式揭開序幕，邀請民眾參與祈福迎祥。



