12小時賣出13,190顆小籠包，樂天皇朝寫下金氏世界紀錄！資深編輯李維唐觀察，台灣11週年推出八色公仔盲盒，滿額免費送、集滿換蒸籠，讓美食與收藏成為雙重話題。

樂天皇朝這次不只要讓小籠包控吃得開心，還要把超萌小籠包直接帶回家。歡慶來台11週年、會員人數突破11萬人，樂天皇朝首次推出「八色小籠包專屬盲盒」，把招牌八色小籠包變成8款不同顏色的可愛公仔吊飾，即日起至12月6日，單筆消費滿3,000元就能免費獲得1盒，滿1,000元還能用168元加購。更讓收藏控心動的是，只要集滿8款不同顏色的公仔，就能兌換品牌特製蒸籠。這波週年活動還碰上品牌在新加坡創下金氏世界紀錄，12小時賣出13,190顆小籠包，讓原本就很有話題的八色小籠包，再次成為美食圈焦點。

▲一打開蒸籠就能看到熱氣冒出，顆顆小籠包有著細緻的18摺薄皮，包著鮮美肉餡與湯汁。樂天皇朝原味小籠包每顆約25公克，講究皮餡比例與多汁口感，喜歡經典小籠包的人，可以從這款招牌原味開始品嚐。圖／樂天皇朝提供；窩客島整理



樂天皇朝11週年盲盒免費送

平常到樂天皇朝吃飯，最讓人期待的就是一籠排得整整齊齊、色彩繽紛的八色小籠包。這次品牌乾脆把招牌美食縮小成可以隨身攜帶的公仔吊飾，8款不同顏色的小籠包各有造型，圓滾滾的身體搭配可愛表情，還附上品牌專屬吊飾。從餐桌上的蒸籠變成包包上的小配件，讓喜歡可愛小物的人多了一個收藏理由。

這次推出的「11週年×11萬粉絲回娘家」活動，從11月2日一路舉辦至12月6日，指定5間門市同步參與。單筆消費滿3,000元即可免費獲得1盒公仔盲盒，消費滿1,000元則能以168元加購1盒，每桌限贈1盒、加購1盒。由於採隨機款式出貨，打開盒子前完全不知道會抽到哪個顏色，對喜歡蒐集整套周邊的人來說，每次開盒都有不同期待。

▲小籠包控這次真的要收集整籠了。8隻不同顏色的小籠包公仔整齊排進竹製蒸籠，連抱著小蒸籠的可愛表情都讓人捨不得移開目光。只要集齊8款不同顏色，就能兌換樂天皇朝品牌特製Logo蒸籠1組，把整套萌物帶回家收藏。圖／樂天皇朝提供；窩客島整理

八色小籠包公仔集滿8款換蒸籠

這次最值得收藏控留意的，就是樂天皇朝特別準備的集滿獎勵。8款小籠包公仔以不同顏色呈現，從粉嫩色調到鮮明亮色都有，公仔本身保留小籠包圓潤的輪廓，搭配不同表情與吊飾設計，整排掛起來相當吸睛。無論是掛在日常使用的包包、鑰匙上，或是放在桌面收藏，都能讓人一眼認出這是樂天皇朝的招牌小籠包。

如果成功收集8款不同顏色的公仔，還可以兌換品牌特製Logo蒸籠一組。把8隻小籠包公仔整齊放進蒸籠裡，就像把樂天皇朝經典的八色小籠包縮小收藏，連展示方式都呼應餐廳最具代表性的蒸籠意象。對原本就喜歡八色小籠包的老顧客而言，這次週年限定周邊也多了一份紀念意義。

▲樂天皇朝把招牌八色小籠包變成超萌公仔吊飾，8種顏色搭配不同表情，每隻還抱著迷你蒸籠，圓滾滾的模樣讓人想整套收藏。11週年限定活動消費滿3,000元就能免費抽1盒，滿1,000元也能用168元加購。圖／樂天皇朝提供；窩客島整理



樂天皇朝八色小籠包8種口味

說到樂天皇朝，當然不能錯過最經典的八色小籠包。品牌以天然食材為麵皮調色，不添加人工色素及化學添加劑，讓每顆小籠包呈現不同色彩與風味。台灣供應的8款口味包括原味、糟溜絲瓜、鮑汁鮑魚、黑松露、起司、蟹粉、蒜香及川味，一籠就能吃到8種不同組合，光是端上桌時的繽紛色彩，就很容易成為聚餐時大家搶著拍照的主角。

每顆小籠包約25公克，外皮講究18摺的細緻工法，透過薄皮包覆內餡與湯汁，讓入口時能感受到皮餡之間的層次。喜歡傳統鮮美風味，可以從原味開始品嚐，想換點不同感受，則有黑松露、起司、蟹粉等口味可以選擇。品牌也特別調整湯汁製作方式，讓小籠包保有鮮美多汁的特色，同時減少油膩感。從經典肉香到不同食材帶來的風味變化，正是八色小籠包多年來持續受到關注的原因。

▲小籠包也能吃得這麼繽紛。樂天皇朝招牌八色小籠包一次集合原味、糟溜絲瓜、鮑汁鮑魚、黑松露、起司、蟹粉、蒜香及川味8種口味，白色、綠色、紅色等不同色彩排滿整籠，光看就很有食慾。麵皮使用天然食材調色，一籠就能品嚐8種不同風味。圖／樂天皇朝提供；窩客島整理

樂天皇朝12小時賣出13,190顆小籠包

這次11週年活動之所以格外有話題，還因為樂天皇朝剛在新加坡寫下金氏世界紀錄。11月7日，品牌選在新加坡Wisma Atria門市舉辦挑戰，從上午10點一路持續至晚上10點，目標是在12小時內賣出10,000顆原味小籠包。活動當天吸引超過1,000名顧客到場，門市外排起長長人龍，前場忙著接待客人，後場則是一籠接著一籠製作小籠包。

為了完成這項挑戰，超過20名點心師傅持續擀皮、包餡、捏出18摺皺褶，再將小籠包送入蒸籠。原本設定的10,000顆目標，在大約9小時就提前達成，最終12小時累計售出13,190顆原味小籠包。經金氏世界紀錄官方認證官Austin Johnson現場核實，正式創下「12小時內銷售最多小籠包」紀錄，並於隔日舉行頒證儀式。這場從早忙到晚的小籠包挑戰，也讓樂天皇朝的手工製作工藝再次受到關注。

樂天皇朝來台11年突破11萬會員

樂天皇朝2015年正式進駐台灣，開幕初期每日平均銷售就上看3,000顆小籠包，經過11年經營，累積銷售規模已達千萬顆，會員人數也正式突破11萬人。目前品牌在大台北與桃園地區共有5間門市，從台北信義區、新店、新莊到桃園中壢，都能吃到品牌招牌的八色小籠包。

這次選在11週年推出限定公仔盲盒，也讓熟悉的聚餐多了一點新樂趣。無論是朋友相約吃小籠包、家庭聚餐，或是特別為了收藏公仔安排一頓美食，都能順便參加滿額贈送及加購活動。不過盲盒採隨機款式，每桌也有贈送與加購數量限制，想集齊8款的收藏控，記得先確認活動規則與門市供應情況。

▲小籠包竟然能賣到創下世界紀錄。新加坡樂天皇朝Wisma Atria門市集結超過20名點心師傅，挑戰12小時不間斷製作小籠包，最終賣出13,190顆原味小籠包，成功獲得金氏世界紀錄認證。這張珍貴的認證合影，也替品牌寫下全新里程碑。圖／樂天皇朝提供；窩客島整理











樂天皇朝11週年盲盒活動資訊

樂天皇朝11週年×11萬粉絲回娘家

活動時間：2026年11月2日至12月6日

活動內容：

滿額贈禮：單筆消費滿3,000元，免費贈送八色小籠包公仔盲盒1盒。

限定加購：單筆消費滿1,000元，可用168元加購公仔盲盒1盒。

收藏獎勵：集齊8款不同顏色的小籠包公仔，可兌換品牌特製Logo蒸籠1組。

活動限制：每桌限贈1盒、加購1盒，公仔款式隨機，數量有限，送完為止。

樂天皇朝盲盒活動5間門市

．樂天皇朝微風信義店：台北市忠孝東路五段68號4樓，電話02－2722－6545。

．樂天皇朝誠品新店店：新北市新店區中興路三段70號4樓，電話02－2719－9688。

．樂天皇朝新莊宏匯店：新北市新莊區新北大道四段3號5樓，電話02－8522－4688。

．樂天皇朝桃園大江店：桃園市中壢區中園路二段501號4樓，電話03－434－3668。

．樂天皇朝Signature遠東Garden City店：台北市信義區忠孝東路四段505號7樓，電話02－2756－0238。

喜歡這類萌系小物，不妨接著看看還有哪些聯名新品與限定收藏

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