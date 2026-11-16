日韓男神台灣美食地圖曝光！木村拓哉來台狂吃滷肉飯杏仁豆腐，崔始源低調現身高雄80年火鍋老店

木村拓哉來台吃欣葉台菜，崔始源則現身高雄汕頭泉成沙茶火鍋。窩客島資深編輯李維唐觀察，2位日韓男神不約而同選擇老字號，讓經典台味成為粉絲朝聖焦點。

日韓男神來台灣，連吃飯都能變成粉絲最新朝聖行程。日本天王木村拓哉來台開唱，特別安排時間大啖台北老字號「欣葉台菜」，從滷肉飯、菜脯蛋一路吃到杏仁豆腐，滿桌經典台菜讓粉絲看了直流口水。另一邊，韓流天團Super Junior成員崔始源也悄悄現身高雄，選中飄香超過70年的「汕頭泉成沙茶火鍋」，手切霜降牛肉搭配招牌沙茶醬，光看鍋物照片就讓人想立刻訂位。2位男神不約而同愛上台灣老味道，從台北經典手路菜到高雄傳統沙茶火鍋，這份南北男神美食地圖，現在就可以收進口袋。

▲日韓男神的台灣美食清單一次看。崔始源選擇高雄汕頭泉成沙茶火鍋，整盤霜降牛肉油花細緻，搭配滾燙鍋物超有食慾。木村拓哉則分享欣葉台菜的杏仁豆腐，白嫩滑順的甜點還讓他特別留下初次品嚐的感想。圖／崔始源社群平台及木村拓哉Instagram截圖；窩客島整理



木村拓哉來台開唱！54歲生日吃欣葉台菜

日本天王木村拓哉於2026年11月12日來台，在台北流行音樂中心舉辦2場「CheckPoint」個人演唱會，還在台灣度過54歲生日。難得來台灣，當然不能錯過在地美食。11月15日離台前夕，他透過個人Instagram限時動態分享多張台灣料理照片，滿桌熟悉的台式菜色立刻引起粉絲注意，更有眼尖網友從餐盤與料理認出，用餐地點正是台北知名老字號「欣葉台菜」。

比起精緻華麗的高級餐廳，木村拓哉這次選擇的台菜餐桌，反而讓台灣粉絲格外有親切感。沒有刻意追求稀奇料理，桌上擺滿的就是許多人從小吃到大的經典家常菜，從白飯最需要的滷肉、香氣十足的熱炒，到飯後甜點通通沒少。尤其欣葉台菜多年來以傳統台灣手路菜聞名，講究火候與家常滋味，也讓這頓男神同款台菜宴更有話題。

欣葉台菜同款菜單！滷肉飯菜脯蛋必吃

想跟著木村拓哉吃一輪，滷肉飯絕對要先記下來。油亮的滷肉鋪在熱騰騰的白飯上，鹹香醬汁與米飯交織的熟悉滋味，就是台灣人最難抗拒的家常美食。接著還有經典菜脯蛋，煎得金黃的蛋皮帶著焦香，搭配菜脯特有的鹹香與爽脆口感，簡單卻非常下飯。另一道煎豬肝更是傳統台菜的代表，講究火候的豬肝料理，迷人的地方就在滑嫩口感與濃郁醬香之間的平衡。

整桌菜色還包含麻婆豆腐、炒水蓮、蝦餃與蘿蔔糕，從濃郁重口味到清爽蔬菜都有。麻婆豆腐的香辣醬汁適合配飯，炒水蓮則以清脆口感替整桌料理增添清爽層次，蝦餃與蘿蔔糕也讓這頓台菜宴多了不同選擇。想安排一場男神同款聚餐，不妨揪朋友一起點上幾道經典菜，感受木村拓哉這次在台灣品嚐的熟悉滋味。

木村拓哉愛上杏仁豆腐！飯後甜點成亮點

整桌台菜吃下來，讓木村拓哉留下深刻印象的還有飯後甜點「杏仁豆腐」。這道看似簡單的傳統甜品，靠的就是滑順細緻的質地與淡雅杏仁香氣，不需要過多裝飾，入口柔嫩的口感就很有記憶點。對第一次品嚐的木村拓哉而言，杏仁豆腐也成了這趟台灣美食行程中值得分享的小驚喜。

吃完台菜還有另一段讓粉絲羨慕的行程。木村拓哉隨後前往中山商圈的星達拓官方周邊商店「FAMILY CLUB.STORE台北店」，不但留下親筆簽名，還與現場粉絲擊掌互動。從欣葉台菜到偶像周邊店，這趟台北行程除了演唱會，也多了不少貼近台灣日常生活的片段。

▲木村拓哉來台開唱，連台灣經典美食也沒錯過。麻婆豆腐裹滿紅亮醬汁，煎豬肝帶著誘人醬色，飯後再來一碗滑嫩杏仁豆腐，鹹香與清爽甜味一次滿足。圖／木村拓哉Instagram截圖；窩客島整理

▲木村拓哉來台開唱還留下驚喜。親自拿筆在演唱會相關海報上簽名，身旁滿滿的彩色留言卡也相當吸睛，讓這趟台灣行程多了一份值得粉絲收藏的回憶。圖／木村拓哉Instagram截圖；窩客島整理

崔始源高雄美食曝光！汕頭泉成沙茶火鍋入選

台北有木村拓哉吃台菜，高雄則有崔始源開吃沙茶火鍋。Super Junior成員崔始源向來與台灣粉絲互動密切，這回在2026年11月15日前後現身高雄，選擇的不是華麗餐酒館，而是位於捷運美麗島站圓環附近、擁有超過70年歷史的「汕頭泉成沙茶火鍋中山總店」。他穿著輕便休閒服裝、戴著口罩低調入座，隨後在社群分享一桌豐盛鍋物，也讓這家高雄老字號再次受到關注。

汕頭泉成沙茶火鍋最吸引人的地方，就是與一般麻辣鍋、昆布鍋截然不同的傳統沙茶風味。招牌扁魚沙茶湯底以扁魚、蝦米與大骨慢火熬煮，湯頭帶有海味鮮香與厚實層次，搭配一盤盤肉品、蔬菜與火鍋配料，很適合三五好友圍著熱鍋慢慢吃。尤其高雄在地人熟悉的沙茶火鍋吃法，從湯底到沾醬都有自己的特色，難怪連韓國男神也選擇來這裡解饞。

汕頭泉成必點霜降牛！花生沙茶醬是靈魂

跟著崔始源吃汕頭泉成沙茶火鍋，手切霜降牛肉絕對是重點。牛肉切片帶著分布均勻的細緻油花，放進熱騰騰的扁魚湯底輕涮，肉片隨著溫度變化逐漸轉色，粉嫩肉質搭配湯頭鮮香，光是想像就很有食慾。對喜歡牛肉火鍋的饕客來說，這種以湯底襯托肉香的吃法，正是傳統汕頭火鍋令人著迷的地方。

另一個不能忽略的主角，就是店家手工炒製的花生沙茶醬。傳統吃法可以將沙茶醬搭配新鮮生蛋黃、蔥花與蒜末拌勻，讓醬料多了花生香氣、蛋黃滑順感與辛香層次，再把涮好的牛肉輕輕裹上一層醬汁，濃郁風味與牛肉鮮甜相互襯托。喜歡重口味的人可以多沾一些，偏好清爽口感則可以先品嚐原味湯煮牛肉，再慢慢搭配沙茶醬，吃出不同層次。生蛋黃則建議依個人飲食習慣與店家供應方式選用。

▲Super Junior崔始源來高雄也要吃在地老字號。汕頭泉成沙茶火鍋滿桌好料超澎湃，大片霜降牛肉排成花朵造型，搭配熱騰騰的招牌鍋底，光看就讓人想立刻揪朋友開鍋。圖／崔始源社群平台截圖；窩客島整理

木村拓哉崔始源美食地圖！台北高雄2家老店收藏

這次木村拓哉與崔始源的台灣美食行程，剛好串起南北2種截然不同的經典台味。位於台北市中山區雙城街一帶的欣葉台菜，適合喜歡傳統手路菜、想一次吃到滷肉飯、菜脯蛋與煎豬肝的饕客。從一道道熟悉的家常料理，到飯後滑嫩的杏仁豆腐，整桌菜吃的是台灣人熟悉的辦桌與聚餐記憶。

高雄的汕頭泉成沙茶火鍋中山總店，則位於新興區中山橫路，鄰近捷運美麗島站，對安排高雄市區美食行程的人來說相當方便。想吃男神同款霜降牛肉，或是體驗傳統扁魚湯頭與花生沙茶醬的搭配，都可以列入下一次高雄聚餐清單。2家老店各有特色，沒有刻意追求華麗噱頭，卻靠著傳承多年的料理滋味，讓日韓巨星也願意在忙碌行程中坐下來好好吃一頓。下次不知道台北、高雄要吃什麼，不妨直接跟著男神的菜單點餐。





日韓男神同款美食資訊整理

木村拓哉同款餐廳：欣葉台菜

．餐廳名稱：欣葉台菜

．餐廳區域：台北市中山區雙城街一帶。

．男神同款菜色：滷肉飯、菜脯蛋、煎豬肝、麻婆豆腐、炒水蓮、蝦餃、蘿蔔糕、杏仁豆腐。

．朝聖亮點：木村拓哉來台開唱期間造訪，並在Instagram限時動態分享台灣料理。

崔始源同款餐廳：汕頭泉成沙茶火鍋

．餐廳名稱：汕頭泉成沙茶火鍋中山總店。

．餐廳地址：高雄市新興區中山橫路。

．交通方式：鄰近高雄捷運美麗島站。

．男神同款亮點：手切霜降牛肉、招牌扁魚沙茶湯底、手工花生沙茶醬。

．推薦吃法：霜降牛肉涮熟後搭配花生沙茶醬，依喜好加入蛋黃、蔥花與蒜末。

從傳統台菜到特色鍋物，下一間聚餐餐廳也可以跟著挑

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