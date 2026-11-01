信義區新餐廳開幕！GIMME地中海小盤菜190元起，冬瓜茶變威士忌調酒，會員9折優惠吃到12月13日

信義區聚餐新選擇！GIMME主打190元起地中海小盤菜、台灣茶創意調酒，會員享9折。窩客島資深編輯李維唐認為，小盤分享與在地茶酒的組合，正好呼應都會族群下班後的輕社交需求。

信義區聚餐又有新選擇！雄獅集團旗下欣食旅全新餐飲品牌「GIMME」正式進駐台北信義區新光三越A8館3樓，主打190元起的地中海風格小盤菜、台灣烏龍茶創意調酒，開幕期間還祭出調酒買一送一、會員用餐9折優惠。想找地方和朋友吃飯聊天，或是下班後喝杯調酒放鬆一下，這間結合健康料理、創意餐酒與都會生活風格的新餐廳，可以先收進口袋名單。從炙烤高麗菜、優格燕麥炸雞，到加入冬瓜茶與話梅的台味調酒，GIMME把熟悉的食材變成餐桌上的新鮮話題，連老爹帽、個性T恤等品牌周邊也一起推出。

▲信義區聚餐又多一間口袋名單。GIMME把鮭魚、牛排、鮮蝦、酪梨沙拉與各式蔬菜料理一次端上桌，從清爽的原型食材到香氣濃郁的肉類主餐通通有。想吃得豐富又兼顧蔬菜攝取，揪朋友一起點滿一桌，分享不同料理剛剛好。圖／GIMME提供；窩客島整理



信義區GIMME新開幕！主打輕社交餐酒體驗

台北信義區百貨餐廳選擇不少，但想找一間可以好好吃飯，又不需要太拘謹的聚餐空間，GIMME這次帶來不同的用餐提案。品牌名稱取自英文口語「Give me」，延伸出想吃得更健康、享受更多美好事物的生活態度。餐廳定位為「Healthy Light Bistro」，把健康飲食與輕鬆聚會放在同一張餐桌上，不需要為了吃得清爽而放棄美味，也不用每次聚餐都只能選擇大份量的正式套餐。

GIMME延續欣食旅旗下gonna共樂遊的健康餐飲概念，卻把用餐節奏調整得更適合都會生活。比起單純吃一頓正餐，這裡更鼓勵朋友點幾道小盤菜一起分享，搭配各自喜歡的主餐與飲品，從午間聚餐、下午逛街休息，到下班後的小酌時光，都能找到適合自己的用餐方式。尤其餐廳就位在新光三越A8館3樓，對經常在信義商圈活動的上班族與購物族來說，又多了一個可以相約吃飯的地方。

▲朋友聚餐就是要每道都想吃。GIMME從鮮蝦搭配烤麵包、酪梨雞肉沙拉，到炙烤高麗菜與肉類主餐，讓一桌料理同時有海鮮、蔬菜與肉香。尤其炙烤高麗菜搭配堅果烤紅椒醬，焦香與醬汁的濃郁風味，讓平常熟悉的蔬菜也能成為餐桌亮點。圖／GIMME提供；窩客島整理

地中海小盤菜190元起！炙烤高麗菜與炸雞必看

喜歡點滿一桌料理、每道都想吃一口的人，可以從GIMME的地中海風格小盤菜開始。190元的「炙烤高山高麗菜與堅果烤紅椒」，把平常熟悉的高麗菜換個方式呈現，經過炙烤後帶出蔬菜本身的自然甜味，表面多了迷人的焦香，再搭配榛果烤紅椒醬與是拉差腰果醬汁。堅果、芝麻的香氣與醬汁交織，讓原本清爽的蔬菜多了不同層次，適合當作聚餐開場的小盤料理。

想吃點有飽足感的，330元「優格燕麥炸雞與Jalapeno優格醬汁」也很值得留意。去骨雞腿裹上優格、燕麥與杏仁後油炸，外層帶著酥脆口感，裡面則保留雞腿肉的柔嫩，再沾上帶有墨西哥辣椒風味的優格醬汁，讓炸雞不只有酥香，還多了一點微辣與清爽的酸香。比起一人獨享，這道料理更適合放在桌子中央，和朋友一邊聊天、一邊分食。





GIMME主餐推薦！爐烤鮭魚與酪梨沙拉

如果今天不只是想吃點小東西，而是打算認真吃頓飯，GIMME也準備了完整主餐。550元的「爐烤鮭魚、烤酪梨和玉米莎莎」，以鮭魚菲力搭配南美風味香料爐烤，再加入南美風味青醬、炙烤新鮮酪梨與玉米莎莎。鮭魚的魚肉口感，配上酪梨的柔滑與玉米莎莎的清爽，讓整道料理不會只有單一味道，也很適合喜歡魚料理與蔬菜搭配的人。

另一道450元的「舊金山酪梨雞肉羽衣甘藍沙拉」，則把原型食材的豐富度一次端上桌。除了招牌鹽煎舒肥雞胸與新鮮酪梨，還加入藜麥、毛豆、鷹嘴豆、黑豆、玉米、青花菜、紫高麗菜與蔓越莓乾，搭配女神羅勒腰果醬汁及蜂蜜紅酒油醋。從豆類的紮實口感、蔬菜的爽脆，到酪梨的柔滑，每一口都能吃到不同食材的組合，對於平常喜歡沙拉碗、又希望一餐吃得豐富的人來說，是相當有存在感的選擇。

▲鮭魚控可以先鎖定這道。GIMME「爐烤鮭魚、烤酪梨和玉米莎莎」550元，厚實鮭魚菲力經過爐烤，搭配南美風味青醬、炙烤酪梨與繽紛玉米莎莎，旁邊還有鮮豔的粉紅色配菜點綴。魚肉搭配柔滑酪梨與清爽玉米，一盤就能吃到豐富的食材組合。圖／GIMME提供；窩客島整理



牛排寬麵490元！芝麻奶油醬香氣濃郁

偏愛義大利麵與濃郁醬汁的人，則可以把目光放在490元的「LEO哥的松子芝麻奶油牛排寬麵」。這道料理以烤嫩肩牛排搭配寬麵，醬汁結合Tahini芝麻與煙燻奶油，再加入大蒜、洋蔥、羽衣甘藍、松子與少許辣椒，最後撒上蒔蘿及羅馬諾乳酪，並搭配檸檬增添風味。

比起一般以奶香為主的義大利麵，這道料理特別把芝麻與松子的堅果香氣放進醬汁裡，搭配煙燻奶油的濃郁風味，讓麵條與牛排之間多了一層香氣連結。喜歡濃厚醬汁的人，可以期待芝麻、乳酪與奶油交織的味道，想轉換口味時，也能利用搭配的檸檬增添清爽感。

台灣茶變創意調酒！冬瓜茶與烏龍茶入酒

GIMME另一個吸引人的地方，就是把台灣熟悉的飲料元素變成創意調酒。240元的「老街情懷」，選用泥煤威士忌結合冬瓜茶、話梅、萊姆與氣泡，將台灣人熟悉的古早味冬瓜茶與話梅酸香，放進帶有泥煤風味的威士忌裡。甜香、酸度與酒體風味相互交錯，光看原料組合就讓人好奇，原來從小喝到大的冬瓜茶，也能成為餐酒館裡的調酒主角。

另一杯240元的「粉霧花園」，則以琴酒搭配烏龍茶、番石榴與接骨木，讓茶香、果香與花香成為這杯調酒的特色。相較於「老街情懷」的台式懷舊風味，「粉霧花園」走的是清新花果香路線，適合喜歡茶系調酒的人。兩杯都把台灣日常飲食元素融入西式調酒手法，也讓朋友聚餐時多了可以討論、交換品飲心得的話題。

不喝酒也能乾杯！森語無酒精調飲220元

聚餐不一定每個人都想喝酒，GIMME也準備了220元的無酒精調飲「森語」。以紫蘇、蜜桃、紅茶與氣泡組合，讓草本香氣、果香與茶韻融合在同一杯飲品裡。紫蘇帶來鮮明的草本特色，蜜桃增加果香，紅茶則讓整體風味多了茶感，再利用氣泡增添清爽度。這杯飲品也讓餐桌上的選擇更加自由。無論是開車前來、不習慣酒精，或單純想喝點有層次的飲料，都能參與朋友之間的乾杯時刻，不需要因為不喝酒就只能選擇一般汽水或果汁。

▲下班想喝一杯，GIMME把台灣熟悉的冬瓜茶、烏龍茶變成調酒靈感。240元「老街情懷」結合泥煤威士忌、冬瓜茶與話梅，「粉霧花園」則以琴酒搭配烏龍茶、番石榴與接骨木。喜歡無酒精飲品，也有紫蘇、蜜桃與紅茶調製的「森語」可以選擇。喝酒請勿開車，未滿18歲請勿飲酒。圖／GIMME提供；窩客島整理

GIMME周邊首度登場！老爹帽與個性T恤

除了餐點與調酒，GIMME這次也把品牌風格延伸到日常生活，首度推出系列周邊商品，包括老爹帽、個性T恤、馬克杯與壓克力鑰匙圈。從可以搭配日常穿搭的帽款與服飾，到辦公桌、居家生活都能使用的馬克杯，讓原本只存在於餐廳裡的品牌識別，也能跟著消費者走進不同生活場景。

對喜歡蒐集餐飲品牌周邊的人來說，這些商品也是到店時可以順道留意的小亮點。尤其近年不少餐飲品牌都開始經營自己的生活風格，GIMME也透過服飾與小物，讓餐廳不只是吃飯的地方，而是多了一點可以帶回家的品牌個性。周邊商品售價與販售方式仍以門市公告為準。

▲吃完飯還想把GIMME帶回家。這次品牌首度推出生活周邊，從白色馬克杯、老爹帽，到紅白配色的壓克力鑰匙圈與徽章，每款都能看到醒目的GIMME字樣。尤其小巧的鑰匙圈與徽章，掛在包包、鑰匙上就能增加一點個性，喜歡蒐集餐飲品牌小物的人可以留意。圖／GIMME提供；窩客島整理 ▲GIMME連老爹帽都準備好了。經典黑白配色搭配紅色「Gimme Love」、黑色「GIMME COFFEE」及「Gimme good Vibes」等字樣，從簡約到活潑的風格都有。帽身帶有休閒感，平常搭配T恤、牛仔褲或週末出遊穿搭，都能讓品牌標語成為造型上的小亮點。圖／GIMME提供；窩客島整理

雄獅集團欣食旅再展店！旗下餐飲達12間

GIMME的加入，也讓雄獅集團旗下欣食旅的餐飲布局更加完整。欣食旅自2017年發展餐飲事業，以「好肉好菜」及兼顧健康與美味為核心，目前旗下包括gonnaEAT6間、gonnaEXPRESS2間、gonnaPLUS1間、光一咖啡廳2間，加上全新開幕的GIMME，合計達12間門市。欣食旅也透露，2026年營收目標上看6億元，預估年增超過1成，未來5年計畫將旗下全品牌展店至50間，並以2032年朝向IPO為目標。對消費者來說，最直接的變化就是信義區又多了一間不同定位的餐廳，從健康料理、地中海小盤菜到台灣茶調酒，都能在同一個空間裡找到適合自己的選擇。

GIMME開幕優惠與餐點價格整理

GIMME開幕優惠活動

活動時間：2026年11月12日至12月13日，依各優惠項目而定。

會員嚐鮮9折：11月12日至12月13日，會員結帳享9折優惠。

滿額贈88折券：會員單筆消費滿1,000元，贈送88折回訪券。

GIMME地中海小盤菜與主餐價格

炙烤高山高麗菜與堅果烤紅椒：190元。

優格燕麥炸雞與Jalapeno優格醬汁：330元。

爐烤鮭魚、烤酪梨和玉米莎莎：550元。

舊金山酪梨雞肉羽衣甘藍沙拉：450元。

LEO哥的松子芝麻奶油牛排寬麵：490元。

GIMME創意調酒與無酒精飲品價格

老街情懷：240元，泥煤威士忌、冬瓜茶、話梅、萊姆與氣泡。

粉霧花園：240元，琴酒、烏龍茶、番石榴與接骨木。

森語：220元，紫蘇、蜜桃、紅茶與氣泡調製的無酒精飲品。

GIMME信義新光三越A8門市

．門市地址：台北市信義區松高路12號3樓，新光三越A8館。

．門市電話：02 7728 3337。

．週日至週四：11：00至21：30。

．週五、週六及例假日前一天：11：00至22：00。

．注意事項：開幕活動依指定日期與會員資格適用，實際優惠及使用規則以門市公告為準。





除了GIMME新開幕，還可以留意其他品牌同期推出的期間限定餐飲體驗

推薦閱讀：CoCo買一送一喝到年底！3大買一送一飲料優惠，果咖、焙茶、葡萄柚果粒茶都有

推薦閱讀：蛋撻自由來了！肯德基蛋撻買一盒送一盒，加碼7塊炸雞桶299元優惠

推薦閱讀：50元吃蜷尾家冰！COLD STONE「零酒精奶油啤酒、蜷尾家麵茶冰」新品，黑五優惠50元多一杯