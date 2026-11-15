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CoCo買一送一喝到年底！3大買一送一飲料優惠，果咖、焙茶、葡萄柚果粒茶都有

買一送一CoCo都可優惠果咖
2026-11-15 17:20文字：編輯 鄭雅之 圖片提供:coco
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編輯 鄭雅之 表示：飲料控到年底都有買一送一也太幸福！

年底工作忙碌之餘，來杯暖心手搖飲最能療癒身心。知名連鎖茶飲CoCo都可近期大動作回饋粉絲，不僅與外送平台合作推出指定飲品買一送一，更祭出每週1到週3連續3天的咖啡與手搖優惠。無論是上班族想揪團訂下午茶，或是早晨需要咖啡提神，都能一路省錢喝到12月底。

▲CoCo都可週1與週2咖啡醒腦日，指定紅柚香檸美式與西西里手搗檸檬美式享同價位買一送一。
▲CoCo都可週1與週2咖啡醒腦日，指定紅柚香檸美式與西西里手搗檸檬美式享同價位買一送一。

4款人氣手搖買一送一喝到年底

天冷不想出門吹風，在家動動手指就能享受優惠。即日起至12月30日止，透過foodpanda外送平台點購CoCo都可，指定4款人氣飲品直接買一送一，包含焙火香氣十足的「日式焙茶」、茶奶交融的「日焙珍珠奶茶」、果香酸甜的「葡萄柚果粒茶」，以及口感Q彈的大杯「粉角奶茶」，冷熱皆可自由選擇。

▲CoCo都可人氣果茶葡萄柚果粒茶，搭配foodpanda外送平台獨家活動享買一送一優惠至12月30日。
▲CoCo都可人氣果茶葡萄柚果粒茶，搭配foodpanda外送平台獨家活動享買一送一優惠至12月30日。

咖啡醒腦日同價位買一送一

為了幫大家趕走開工疲憊，CoCo都可將每週1與週2定為咖啡醒腦日。消費者只要前往門市臨櫃購買，或是使用都可訂線上點餐，挑選指定「職人美式」、「西西里手搗檸檬美式」、「紅柚香檸美式」，以及充滿南洋風情的「生椰拿鐵」系列，通通享有同價位買一送一，用高質感現煮咖啡開啟滿滿活力。

▲每週1、週2購買CoCo都可職人咖啡生椰拿鐵系列，臨櫃或線上點餐皆享同價位買一送一提神優惠。
▲每週1、週2購買CoCo都可職人咖啡生椰拿鐵系列，臨櫃或線上點餐皆享同價位買一送一提神優惠。

招牌粉角奶茶2杯只要60元

除了週初的咖啡提神優惠，每週3更是飲料控最期待的好友日。11月18日當天只要開啟CoCo都可官方LINE帳號即可免費領券，享大杯「粉角奶茶」買一送一，等於2杯只要60元就能入手。堅持每日現煮蜜糖入味的金黃粉角，搭配經典阿薩姆奶茶，每人最多可領2張券，甜度與溫度都能隨心調整。

▲11月18日CoCo都可週3好友日，於官方LINE領券購買大杯粉角奶茶享買一送一，兩杯特價60元。
▲11月18日CoCo都可週3好友日，於官方LINE領券購買大杯粉角奶茶享買一送一，兩杯特價60元。


CoCo都可 foodpanda外送買一送一

活動日期：即日起至2026年12月30日
優惠內容：透過foodpanda訂購日式焙茶、日焙珍珠奶茶、葡萄柚果粒茶、大杯粉角奶茶，享買一送一優惠，商場與部分門市不適用，實際供應依各門市為準

CoCo都可 週1週2咖啡醒腦日買一送一

活動日期：每週1與每週2，11月16日至11月17日適用
優惠內容：臨櫃或透過都可訂線上點餐，購買指定職人美式、果咖美式、生椰拿鐵系列，享同價位買一送一，商場與部分門市不適用

CoCo都可 週3好友日粉角奶茶買一送一

活動日期：2026年11月18日
優惠內容：於官方LINE領券並線上點購，享大杯粉角奶茶買一送一，2杯特價60元，每人限領2張券，數量有限售完為止，優惠恕不併用

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