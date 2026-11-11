高雄港灣聖誕節浪漫點燈！17米巨型粉勾TREE登場、旋轉木馬、聖誕市集與點燈時間總整理

高雄流行音樂中心迎來五週年，今年特別以品牌色系打造極具話題的粉紅聖誕季。從17米巨型的「粉勾TREE」到港灣邊的旋轉木馬，完美將現代建築與浪漫童話元素結合。活動橫跨超過50天，不僅串聯多場音樂表演與金光糖果市集，更成功將高流海景第一排打造成全台最具特色且夢幻的冬日打卡熱點，為高雄觀光再添一波強勁聲量。

為呼應高雄流行音樂中心五週年，今年聖誕節特別以品牌色系粉紅熱鬧登場！自11月14日起，超過50天的璀璨燈光將點亮高雄夜空，為冬日吹響序曲，將海景第一排完美化身為最浪漫的打卡勝地。現場最吸睛的莫過於17米高的巨型「粉勾TREE」，以又「粉」又「勾錐」的夢幻之姿聳立於港灣旁。從下午5點半開始，每半小時就會上演一場3分鐘的燈光音樂展演，璀璨光影倒映在波光粼粼的海面上，創造出從白天到夜晚都絕美迷人的聖誕港景。



▲高雄流行音樂中心蜂巢建築特別換上經典的紅綠耶誕色彩，耀眼的燈光映照在沉靜的港灣海面上，漫成極具節慶氛圍的彩色波影。 圖／斑比，旅行生活計畫提供；窩客島整理





旋轉木馬與金光糖果市集打造溫馨冬日饗宴

除了巨型粉紅耶誕樹外，現場更加碼新增了浪漫的旋轉木馬，在港灣夜色下定格出溫馨夢幻的童話瞬間。此外，活動期間集結3大主題舞台與15組音樂人，邀請金曲樂團與實力歌手接力開唱，帶來多元曲風不間斷的聽覺享受。每逢週六日登場的「港灣聖誕趴．金光糖果市集」，則有精選品牌市集與超萌麋鹿造型佈置，搭配多樣互動式街頭表演快閃，伴著徐徐海風與市集美食，邀請大小朋友一同歡度溫馨歡樂的聖誕佳節。





▲璀璨矗立於海灣邊的巨型耶誕樹，隨著時間變換著繽紛光影與漸層色彩，為港灣夜晚注入絢麗多變的冬日童話感。 圖／斑比，旅行生活計畫提供；窩客島整理

高雄高流港灣聖誕節活動懶人包

粉勾TREE展期：2026/11/14 – 2027/1/3（17:30 - 22:30 每30分鐘一場、3分鐘燈光音樂展演）

聖誕特燈展期：2026/11/23 – 2027/1/3（17:30 - 23:00）

高流聖誕趴×聖誕市集：2026/12/25 – 2026/12/27（16:00 – 21:00，演出至20:30）

港灣聖誕趴．金光糖果市集：2026/11/14 – 2026/12/27（每週六日）及 12/25-12/27（15:00-21:00）

活動亮點：17米巨型粉勾TREE、浪漫旋轉木馬（僅供拍照）、3大主題舞台15組音樂人開唱、金光糖果市集與街頭藝人互動

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