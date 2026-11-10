天冷喝7-11咖啡優惠！「燕麥可可瑪奇朵」領軍3大新品、12個優惠喝，雲朵杯袋加購收

編輯 鄭雅之 表示：小七又有新咖啡！大人系「熊津黑蔘元氣美式」感覺好補，變天也要喝燕麥可可瑪奇朵～
隨著冷氣團一波波接連報到，7-11搶先鎖定上班族與學生族群的抗寒需求，本季不僅跨國攜手韓國健康品牌推出滋養身心的「熊津黑蔘元氣美式」，旗下的不可思議咖啡也端出絲滑療癒的「燕麥可可瑪奇朵」與「金盞花膠原蜜香拿鐵」，更同步加碼推出造型吸睛的隨行杯袋，全方位攻佔咖啡控的味蕾。
補氣黑科技注入美式咖啡
天天加班的高壓上班族現在有了提神新解方，CITY CAFE這次跳脫傳統框架，把嚴選美式咖啡與韓國人氣黑蔘飲巧妙融合，打造出風味平衡的「熊津黑蔘元氣美式」，入口散發醇郁堅果深焙香氣，尾韻更帶出清甜回甘的漢方風味，徹底揮別傳統蔘茶的苦澀感受，隨時隨地都能替透支的身體快速充電。
不可思議咖啡打造雙重療癒
若是偏愛濃醇柔順口感的拿鐵控，不可思議咖啡這波全新端出的「燕麥可可瑪奇朵」絕對能抓住大家的目光，綿密雪白奶泡包覆著深黑可可的香甜滑順，入喉溫潤不甜膩，而同場推出的「金盞花膠原蜜香拿鐵」則在手沖咖啡中加入微甜蜜香與保養成分，入口層次豐厚甘美，讓日常品嚐咖啡也變成一種享受。
時髦外帶必備立體兩用杯袋
除了手拿熱騰騰咖啡暖手之外，不可思議咖啡更針對時下流行的穿搭趨勢，推出兼具機能性與潮流感的絎縫兩用隨行杯袋，外觀運用宛如雲朵般蓬鬆柔軟的特殊立體壓紋工藝，搭配可手提與肩背的便利兩用揹帶，不僅能完美固定外帶紙杯，俐落簡約的質感外型更是街拍時不可或缺的吸睛隨身配飾。
7-11門市限定新品嚐鮮優惠
- CITY CAFE 熊津黑蔘元氣美式：11月10日至11月24日止，大杯享元氣價89元，原價114元，冰熱皆可任選。
- 韓國熊津黑蔘飲單包：即日起至11月24日止，享特價59元，原價69元。
- 不可思議咖啡 燕麥可可瑪奇朵、金盞花膠原蜜香拿鐵：11月11日至12月8日止，享溫暖優惠價99元，原價120元。
- 不可思議咖啡 絎縫兩用隨行杯袋：11月11日起上市價450元，原價499元。12月8日前購買任2杯不可思議咖啡，享加購價299元。
7-11 OPENPOINT行動隨時取限定活動
- 不可思議咖啡隨行杯袋超值組：11月11日至12月31日止，購買大杯冠軍美式或拿鐵5杯加隨行杯袋組合價688元，購買10杯加隨行杯袋組合價888元。
- CITY系列咖啡分享季：11月13日至11月21日止，限時9天推出11杯超值組合價。每會員限購4組，兌換期限至2027年1月31日止，熱燕麥與現萃茶限指定門市兌領：
1、大杯濃萃拿鐵或大杯濃萃美式任選11杯：優惠價450元，最多省210元，限量8萬組。
2、特大杯拿鐵11杯：優惠價540元，現省230元，限量8萬組。
3、風味飲指定熱飲任選11杯，包含皇家伯爵紅茶、好時經典可可、黃金榛果太妃、香草焦糖風味瑪奇朵、靜岡濃抹茶、鹿兒島濃焙茶：優惠價490元，現省225元，限量5萬組。
4、CITY TEA 蕎麥奶茶或黑糖粉粿蕎麥茶任選11杯：優惠價570元，最多省255元，限量5萬組。
5、CITY CAFE 大杯燕麥拿鐵11杯：優惠價570元，現省255元，限量5萬組。
6、CITY TEA 香鑽水果茶11杯：優惠價490元，現省280元，限量5萬組。
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