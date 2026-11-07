只有中山站有買一送一！Bacha Coffee咖啡0元多一杯，必喝招牌、人氣可頌推薦

編輯 鄭雅之 表示：小資族要趁買一送一來喝杯Bacha Coffee！

Bacha Coffee買一送一只有中山站有！來自摩洛哥的傳奇精品咖啡Bacha Coffee，特別為新光三越台北南西店量身打造限定回饋，自11月5日開始一路到11月11日連續7天祭出買一送一，只要外帶指定飲品就能免費再多拿一杯，絕對是附近辦公大樓小資族與咖啡愛好者不可錯過的省荷包捷徑。



▲Bacha Coffee精緻外帶咖啡組合附上專屬紙托、香草豆鮮奶油與蔗糖棒，讓外帶咖啡也能輕鬆拍出奢華美照。





Bacha Coffee二號店新據點

被各國饕客推崇為咖啡界愛馬仕的Bacha Coffee，自從首度插旗台北信義區掀起排隊熱潮之後，全新二號門市於秋季正式進駐熱鬧的中山站周邊，滿滿摩洛哥宮廷風的奢華裝潢，讓旅客不必特地搭機飛往新加坡或北非，出捷運站就能沉浸在金碧輝煌的異國氛圍裡，隨手外帶一杯來自世界產區的頂級豆款。



▲Bacha Coffee內用空間洋溢摩洛哥宮廷氛圍，點一杯精品咖啡搭配香濃可頌，享受頂級奢華的下午茶儀式感。





Bacha Coffee買一送一攻略

本次主打的買一送一專屬優惠，只要購買同價位的外帶咖啡品項，原價190元的奢華享受直接用單杯價格帶走兩杯，整整7天不間斷回饋，不過要注意優惠無法與百貨其他折扣合併計算，建議大家在午休時段提早揪同事或閨蜜一起排隊領單，用最親民的小資預算把高規格的頂級風味輕鬆帶回辦公室分享。



▲Bacha Coffee新光三越台北南西店祭出外帶咖啡買一送一優惠，招牌焦糖清晨咖啡香醇順口，連續7天開喝超划算。





Bacha Coffee招牌必點咖啡、可頌推薦

外帶陣容除了貼心的低咖啡因豆款，初訪老饕首推帶有甜美尾韻的「焦糖清晨咖啡」，隨杯還會大方附贈香草豆鮮奶油與純蔗糖棒，讓外帶也能享有尊榮儀式感，櫃檯旁出爐的現烤酥皮點心更是神級配角，包含熱帶風味濃厚的「咖椰可頌」、香醇的「開心果可頌」與奶香撲鼻的「經典牛油可頌」，都是午茶的最佳搭檔。



▲Bacha Coffee台北南西店推出多款現烤酥脆可頌，包含超人氣咖椰可頌與經典牛油可頌，是咖啡控下午茶必吃點心。

Bacha Coffee買一送一 優惠活動

活動時間：11月5日至11月11日，連續7天登場。

活動地點：Bacha Coffee新光三越台北南西店。

優惠內容：購買同價位外帶咖啡享買一送一優惠，原價190元品項即享免費多贈送一杯。

活動規範：本活動不得與百貨其他折扣活動併用，每日數量有限售完為止。





更多優惠小資族都要看！

推薦閱讀：2026旅展優惠懶人包！超過30間飯店、9大航空機票優惠一次看，百元機票限量搶、自助餐買10送1

推薦閱讀：LOPIA台北大巨蛋開了！日本傳奇甜點師海外首店、20元生鮭魚壽司亮點看，必買推薦要筆記

推薦閱讀：囤貨趁雙11優惠！萊爾富咖啡買11送11寄杯還能轉送，0元辛拉麵多一件也要搶