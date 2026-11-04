囤貨趁雙11優惠！萊爾富咖啡買11送11寄杯還能轉送，0元辛拉麵多一件也要搶

編輯 鄭雅之 表示：萊爾富雙十一優惠也要搶！連辛拉麵都有買一送一誒～

迎接年末最受矚目的雙十一購物盛宴，萊爾富全面升級生活消費體驗，重磅推出一系列讓通勤族眼睛為之一亮的應援方案，只要花費1111元就能把香醇咖啡與蛋白質早餐一次備齊，平均每一套都是超甜銅板價，同場加映「買11送11」快閃特惠，動動手指集章還能換購超精緻積木與萌系周邊。



▲萊爾富雙十一咖啡買11送11。





咖啡控必收的高CP值晨光組合

對每天都需要被咖啡香喚醒的上班族來說，這波促銷簡直是守護荷包的救星，主打大杯美式配茶葉蛋38套只要1111元，換算下來單套不到30元，喜歡香濃奶香則可鎖定大杯拿鐵搭茶葉蛋30套組合，全數支援手機分批兌換及跨店領取，還能一鍵轉贈同事，讓晨間日常變得無比彈性又愜意。



▲萊爾富雙11祭出早餐神組合，1111元就能入手38杯美式咖啡配38顆茶葉蛋，換算單組不到30元，支援APP分次領取超划算。





雙11限定買11送11狂省百元

除了超值套餐之外，門市更推出震撼力十足的快閃補給專案，限時三天主打Hi café指定品項買11送11，從「特大杯美式」、「特大杯拿鐵」到奶香濃郁的「大杯重乳拿鐵」全部享有超狂半價回饋，就連茶飲控熱愛的「特大杯四季春」與「紅玉紅茶」單杯都不到23元，同樣支援線上分次領取超貼心。



▲限時三天搶喝買11送11，特大杯美式只要30元、四季春不到23元，APP整買零取還能跨店兌換與轉贈好友。





限時加碼泡麵買一送一

為了讓吃貨們囤得更過癮，門市更加碼推出極具吸引力的限時快閃專區，泡麵控必搶的「辛拉麵」與人氣甜品「阿奇儂鮮乳坊煉乳雪糕」強勢祭出買一送一，前期還有「大杯拿鐵」全系列同價位第2杯5元、「指定小美冰品」同價位第2件10元，以及「果昔全系列」均一價69元等滿滿折扣，走進超商就能把美味一次掃空。



▲萊爾富果C果昔推出均一價69元優惠。





桌上型迷你門市模型掀起收藏潮

除了填飽肚子之外，療癒日常的趣味小物更是這次的吸睛焦點，會員只要挑選喜愛的便當鮮食或人氣飲品就能累積點數，集滿門檻即可免費品嚐清涼消暑的「果C果昔」，或是以銅板價換購做工細緻的「迷你門市積木模型」，更有機會入手話題性十足的「ZANMANG LOOPY聯名滑板迴力車」，非常適合擺在辦公桌上點綴心情。



▲這次真的能把萊爾富搬回家了。迷你積木門市連招牌、Hi Café咖啡吧與手拿飲料的小店員都做出來，拼好擺在桌上就是一間可愛的小超商。黑卡會員購買指定商品集滿5點，再加69元就能兌換1組，收藏控可以留意。圖／萊爾富提供；窩客島整理





數位轉輪天天轉出驚喜與頂級權益

超商把數位互動體驗搬進手機裡，會員只要每天登入應用程式就能免費試手氣兩次，不僅網羅各式零食飲品折抵，更跨界結合返家接送與行動電源借電服務，解決日常出門在外的突發需求，年底前完成頂級會員升格者，還有機會獲贈2027年整年度黑卡專屬殊榮，享受消費點數雙倍放大與不定期的尊榮專屬禮遇。



▲年末會員慶消費滿額即可加價換購超精緻的迷你門市積木模型，年底前升級黑卡還能抽2027年整年度會員尊榮禮遇。

萊爾富雙11優惠整理

雙11咖啡組合：11月11日至12月8日，大杯美式38杯搭配茶葉蛋38顆特價1111元、大杯拿鐵30杯搭配茶葉蛋30顆特價1111元，支援跨店分次領取及轉贈





門市限時買一送一：11月4日至11月18日，辛拉麵、阿奇儂鮮乳坊煉乳雪糕（生巧克力、生白巧）享買一送一





飲品冰品限時折扣：即日起至11月10日，大杯拿鐵全系列享第2杯5元（冰熱任選同價位，燕麥奶拿鐵除外）、指定小美冰品同價位第2件10元、Hi café果昔全系列限時均一價69元（芋頭戀乳及芋仔憨吉不適用）





會員集章兌好禮：11月11日至2027年1月5日，APP購買指定品項集滿4章免費兌換指定果昔乙杯，集滿5章加價69元換萊爾富迷你門市積木模型、或加價199元換ZANMANG LOOPY聯名滑板迴力車





萊玩遊戲每日刮：11月11日至12月8日，APP會員每日享2次免費刮卡機會，有機會獲得零食飲品折扣券、台灣代駕100元折價券、旅電借電券





黑卡尊榮抽獎：即日起至2026年12月31日，升級為黑卡會員可抽2027年整年度黑卡會員資格，限量200名





箱購與跨界優惠：純萃喝指定品項任選20件520元、LP33優酪乳8件195元；11月11日起APP專區提供愛車管家200元折價券與旅電30分鐘免費借電券優惠序號領取





小資優惠一定要吃！

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