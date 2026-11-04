小資族7-11雙11必搶！咖啡買11送11、黑糖撞奶買2送2先寄杯，37個雙十一優惠攻略

編輯 鄭雅之 表示：小七雙十一優惠下殺！要先搶咖啡買11送11寄杯優惠啊～

一年一度的7-11雙11購物節盛大登場，全台門市攜手線上電商推出超狂優惠，不只帶來買11送11的現煮咖啡，就連取件繳費都能抽大獎，搭配各大網購平台天天免運與生鮮水果破盤價，讓精打細算的小資族從早晨喝咖啡到包裹到店取件都能輕鬆省荷包。



▲小資族上班必備的7-11現煮咖啡，趁著雙11優惠買起來天天喝超療癒。



▲7-11不可思議茶BAR推出創意風味飲品，雙11活動期間購買多杯享有專屬折扣。





咖啡買11送11先寄杯

上班族最愛的7-11現煮咖啡祭出年度最強折扣，行動隨時取推出特大美式與厚乳拿鐵買11送11，還有多款茶飲任選組合價，門市現場更同步享有黑糖珍珠撞奶買2送2，甚至不可思議茶飲專區也有多杯折扣，每天早上用銅板價就能補滿整天的滿滿活力。



▲7-11限定門市的現煮茶飲任選兩杯就有折扣，揪朋友喝好茶。





產地直送麝香葡萄甜甜價

7-11線上團購平台深耕生鮮市場帶來極致美味，即日起推出韓國直送的頂級麝香葡萄原裝箱，一箱6串只要1599元，活動期間加價1111元就能再多帶走一箱，換算下來平均單串只要226元，碩大飽滿又甜美多汁的果肉絕對是辦公室揪團送禮首選。此外，雪淋霜也在11/4~11/9推出全口味任選買一送一下殺。



▲霜淇淋控11/4~11/9期間，趁買一送一吃雪淋霜，全口味任選超佛。





門市取貨繳費抽夢幻新機

除了喝飲料與買生鮮之外，到7-11處理生活大小事也有意外驚喜，民眾只要到店取包裹就能獲得滿額折抵券，期間內報會員電話取件或是繳交帳單，還能天天累積點數參加抽獎活動，有機會把未上市的夢幻新手機或是超保值的實體小金豆直接帶回家。



▲咀嚼控下午茶時間到，黑糖珍珠撞奶趁雙11直接買10送10，跟同事分著喝剛剛好。





線上網購天天免運賺點數

7-11旗下各大電商購物平台同步迎戰年度大檔，線上購物主打天天免運費，刷指定信用卡或使用電子支付滿額最高享15%點數回饋，另外寄取件平台也發放大量常溫與冷凍免運券，甚至下單滿額還能抽百杯咖啡與熱門新手機，滿足所有網購族的採買需求。



▲咖啡控趕快囤貨，手機打開APP就能搶特大杯美式買11送11，天天喝省荷包。





7-11雪淋霜買一送一

2026/11/4~11/9雪淋霜全口味任選買一送一





7-11門市現做茶飲優惠

即日起至11月9日，現萃茶黑糖珍珠撞奶買2送2、梔子花青茶買2送2。

即日起至11月24日，每天早上7點至10點，指定門市奶茶系列單杯半價。

即日起至11月9日，不可思議茶BAR全品項2杯79折、4杯75折，蹦米香茶拿鐵系列2杯100元。





7-11行動隨時取優惠

11月3日至11月12日，特大美式、特大厚乳拿鐵、琥珀小葉紅茶或梔子花青茶任選買11送11。

11月3日至11月12日，推出711元均一價組合，包含精品咖啡11杯、卡布奇諾19杯、特選咖啡16杯、指定風味冰飲14杯、西西里咖啡13杯、指定奶茶18杯。

11月7日至11月11日，品茶趣推出黃金蕎麥茶買10送10、黑糖珍珠撞奶買10送10，另有多款指定飲品6杯組合。





7-11 i划算團購優惠

即日起至11月8日，韓國麝香葡萄6串裝一箱1599元，加價1111元再多一箱。





7-11門市取件與繳費好康

11月2日至11月9日，交貨便取件送20元滿額折抵券，於指定期間滿250元可折抵。

11月11日至12月22日，取件或繳費報會員電話集點，抽iPhone 18 Pro或1公克小金豆。





7-11電商平台回饋

i預購即日起至11月30日天天免運，刷聯名卡最高享11%點數回饋，使用icash Pay最高享15%點數回饋，並設有111元至11111元專區及買1送1專區。

iOPEN Mall即日起至12月2日，下單抽111杯咖啡、抽11111點OPENPOINT，累積滿額再抽iPhone Duo。

賣貨便於11月指定日發放滿額折價券、常溫及冷凍免運券，門市消費滿1711元亦贈送常溫免運券一張。





小資族優惠都要吃到！

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