燒肉控來吃優惠！乾杯感謝祭100%中獎刮刮卡，送和牛套餐、再推迷你肉盤吊飾

編輯 鄭雅之 表示：燒肉控免費吃乾杯和牛套餐就靠手氣了！

燒肉控年底聚餐就選乾杯！乾杯在11月集結旗下8大品牌與全台50多間門市，自11月2日至11月30日推出盛大回饋，只要加入會員消費滿1000元即可現領刮刮卡，中獎機率百分之百，最高還能直接免費品嚐價值2398元的和牛套餐，讓饕客吃得過癮又能拿滿滿好康。



▲乾杯集團感謝祭自11月2日盛大開跑，串聯全台門店祭出滿千抽獎與限量微縮美食吊飾加購，讓肉食族吃燒肉還能拿好康。

▲經典人氣料理鹽蔥牛舌化身超逼真迷你美食吊飾，兼具療癒收藏性與日常隨身搭配巧思。





百分之百中獎狂抽老乾杯豪華拼盤

對於熱愛燒肉鍋物的饕客而言，這次滿額活動端出極具吸引力的餐點陣容，凡於門市消費滿額就能抽大獎，最大獎豪邁送出「和牛盛合特選牛排拼盤」，一次品嚐7種細緻和牛部位，另有「和牛炎肉與和牛超薄切雙人份」、「標準日本和牛季節鍋」與「上選牛舌定食」，輕鬆幫下一餐加菜。



▲老乾杯和牛盛合特選牛排雙人拼盤集結7款嚴選日本和牛部位，為滿千刮刮樂價值2398元的最大獎項。





超萌微縮美食加價購手機一碰就預約

除了豐富餐食好康之外，品牌自11月16日起更將人氣佳餚化作迷你周邊，包含「鹽蔥牛舌」、「炸牛排三明治」、「博多風摩滋鍋」及「紐約客牛排」共4款盲袋吊飾，加購價79元即可入手，每款限量500個，內部更植入智慧感應功能，只要手機一碰就能立即連結訂位，兼具收藏價值與便利性。



▲乾杯集團將招牌鹽蔥牛舌、炸牛排三明治、博多風摩滋鍋與紐約客牛排化作4款限量微縮美食吊飾，加價79元即可開盲袋收集。

乾杯 優惠

活動日期：11月2日至11月30日止，全台乾杯旗下品牌門店皆可參加。

優惠內容：

滿千抽獎活動於11月2日啟動，會員單筆消費達1000元即贈電子刮刮卡乙張，保證人人有獎，最大獎為價值2398元的老乾杯雙人和牛拼盤。

微縮美食吊飾加購自11月16日推出，用餐加價79元或扣50點會員點數可換盲袋乙只，4款造型各限量500個售完為止。





台北和牛人氣必吃店！

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