Klook旅展優惠太狂！日本環球影城買1送1、天天抽萬元購物金，11月連4天加碼5折券、最高現折2,222元

Klook線上旅展開搶，日本環球影城買1送1、天天抽萬元購物金。資深編輯李維唐提醒，11月6日至9日還有4天限定加碼，晚上9點、10點各有不同優惠，想省旅費得看準時間。

Klook線上旅展10月30日正式開跑，這次想去日本環球影城、東京迪士尼樂園，或是安排日韓自由行的人，可以先把優惠時間記下來。活動一路舉辦至11月13日，除了日本環球影城等熱門景點輪流推出買1送1，全站優惠最高折1,111元，還有天天能參加的萬元購物金抽獎。11月6日至9日配合ITF台灣國際旅展再加碼，連續4天推出熱門目的地5折券，滿額消費最高現折2,222元，想趁年底安排出國旅行，這波優惠值得仔細比較。

▲北海道冬季最讓人期待的破冰船體驗，橘色觀光船航行在大片白色浮冰之間，近距離感受冰海景色的震撼。根據Klook數據，北海道破冰船等冬季體驗預訂時間較去年提前約2週，想安排冬季限定行程，可得提早做功課。圖／Klook提供；窩客島整理



Klook線上旅展最高折1,111元

年底準備出國，最怕機票、飯店、景點門票一路加上去，原本抓好的旅遊預算突然超支。Klook這次把住宿、行程體驗與景點門票的優惠一起端出來，讓已經決定目的地的旅客，可以趁著旅展期間比較價格，再決定什麼時候下訂。

10月30日至11月13日活動期間，Klook推出限量全站96折優惠，最高可折抵1,111元。全球飯店與行程體驗另有5折優惠券，最高折抵1,000元，兩項優惠皆無最低消費限制，不過優惠券數量有限，想訂年底住宿、熱門景點或當地體驗行程，還是得留意實際領券與使用情況。對於習慣自己安排自由行的人來說，這類優惠最適合用來重新檢查購物清單。像是住宿是否已經確定、景點門票有沒有需要提前預訂，或是一日遊行程能不能趁優惠期間先安排，都可以依照自己的旅行日期與預算逐項比較。

日本環球影城買1送1輪流搶

日本旅遊最讓人期待的行程之一，就是把整天留給人氣主題樂園。無論想去大阪玩日本環球影城，還是安排東京迪士尼樂園，光是景點門票就可能占掉一部分旅費，這次Klook線上旅展推出的買1送1優惠，自然成為值得留意的焦點。

活動期間，Klook安排每日輪番推出買1送1商品，包含日本環球影城、東京迪士尼樂園、東京哈利波特製片廠之旅，以及名古屋樂高樂園。想安排不同日本城市的旅客，可以先確認自己最想去的景點，再留意對應的優惠推出日期。

其中，東京哈利波特製片廠之旅適合想把電影場景排進東京行程的粉絲，名古屋樂高樂園則是親子旅行可以考慮的景點。至於大阪與東京兩大熱門樂園，更適合已經規劃好旅遊日期、準備購買門票的人，提前比較優惠與票券使用條件。

▲瑪利歐迷看到這個場景怎麼可能不心動。日本環球影城超級任天堂世界把熟悉的遊戲場景搬到眼前，碧姬公主城堡、問號磚塊與庫巴城堡通通登場，滿滿遊戲感讓人想立刻衝進去玩。Klook線上旅展推出日本環球影城買1送1優惠，11月6日至9日晚上9點還有限時加碼。圖／Klook提供；窩客島整理

▲米奇、米妮、唐老鴨、高飛與布魯托一次同框，光是站在東京迪士尼樂園的夢幻城堡前，就讓人忍不住想安排一趟日本旅行。Klook線上旅展推出熱門景點每日輪流買1送1優惠，東京迪士尼樂園也在活動名單內，迪士尼迷記得留意開賣時間。圖／Klook提供；窩客島整理

韓國樂天世界與釜山通行證買1送1

不只日本，這次Klook也把韓國熱門旅遊商品放進買1送1名單。打算安排首爾自由行的人，可以留意樂天世界優惠，想往釜山走走的旅客，則有釜山通行證可以比較，讓不同城市的旅行安排都多一個省錢選擇。如果是和朋友一起出遊，買1送1商品尤其值得研究。兩人同行時，可以先比較原本預計購買的票券價格，再確認優惠適用日期、名額及使用方式，避免只看到折扣就匆忙下訂。不過這次買1送1並非所有景點每天同時開放，而是每日輪流推出，實際販售日期與數量仍須以Klook活動頁面公告為準。

Klook天天抽1萬元購物金

除了搶優惠券，Klook這次還推出旅展限定「省一點，這樣才酷」輪盤活動，讓旅客在規劃旅行之餘，也有機會抽到購物金。活動期間每個帳號每天可以參加1次，對於正在慢慢安排年底假期的人來說，不必把所有注意力都放在單一優惠日。

這次最大獎為國泰世華CUBE信用卡購物金10,000元，共有2個名額。二獎則是1,000元購物金，共100個名額。無論是準備日本自由行、韓國旅行，或是正在尋找下一趟旅遊靈感，都可以留意每日抽獎機會。輪盤還安排其他限量優惠，包括全球機場接送5折、最高折抵600元，以及饗食天堂100元等好禮。從出國前往返機場的交通安排，到日常聚餐可能用得上的優惠，都成為這次旅展抽獎的內容。

ITF旅展11月6日連續4天加碼

如果10月底還沒決定好旅行目的地，也可以把11月6日至9日這4天記進行事曆。Klook配合ITF台灣國際旅展，安排連續4天限定加碼，而且不同優惠有不同推出時間，想搶便宜就得看準時段。活動期間每天晚上9點推出日本環球影城買1送1優惠，晚上10點再開放熱門目的地5折券，最高折抵1,000元。適用目的地涵蓋台灣、日本、韓國、泰國、港澳，以及歐美等地，不管想安排國內小旅行、亞洲城市自由行，或是較長天數的海外旅程，都有機會找到適合的商品。

這4天還有滿額折扣，活動期間消費滿15,000元現折1,111元，滿30,000元現折2,222元。對於一次安排多項住宿、交通或景點行程的旅客，可以先整理預計購買的商品，再比較滿額優惠是否符合自己的預算。需要留意的是，這些加碼優惠皆為限量發送，用完即止。原稿也未說明不同折扣能否同時使用，因此實際結帳前，仍應以活動頁面及購物車顯示的優惠條件為準。

國泰世華CUBE卡日本商品88折

近期準備去日本的人，除了Klook線上旅展，也可以留意國泰世華CUBE信用卡的「秋日遊」活動。這項優惠期間至11月30日，適用於Klook平台上的全日本商品，持指定信用卡付款即可享88折優惠。如果再將CUBE信用卡權益切換至「秋日遊」，還可享小樹點信用卡5%回饋。對於正在安排日本住宿、景點門票與當地行程體驗的人，可以把這項信用卡優惠一起納入比較。

例如規劃東京自由行時，除了主題樂園，也可能需要安排市區景點或一日遊；前往北海道賞冬景時，則可能想提前預訂季節限定體驗。這些都是旅客可以先整理需求，再檢查適用優惠的行程類型。至於88折與5%回饋的實際適用條件、回饋上限及是否能與旅展折扣合併，原稿沒有完整說明，使用前仍須確認信用卡活動規定。

日本富士山行程訂單成長近5成

這波旅展優惠背後，也反映出旅客規劃秋冬旅行的習慣正在改變。根據Klook2026下半年「亞太區旅遊脈動大調查」，面對油價與旅遊成本波動，旅客比以往更加重視優惠資訊，也更傾向提前預訂行程。Klook平台10月數據顯示，日本富士山周邊一日遊訂單較去年同期成長近50%，北海道破冰船等冬季體驗的預訂時間，也較去年提前約2週。

這代表不少旅客雖然會仔細計算旅費，卻沒有因此放棄想去的景點。反而更願意提前確認旅行日期、搜尋優惠，將熱門行程先安排進旅遊計畫。尤其像富士山周邊一日遊、北海道冬季限定體驗這類具有季節性的商品，旅客除了比較價格，也需要留意實際開放日期與預訂狀況，才能避免行程安排與優惠使用期間不一致。

▲秋天到日本賞楓，富士山絕對是不能錯過的經典風景。白雪覆蓋的山頂搭配橘紅色楓葉，隨手拍都是讓人想收藏的旅行畫面。Klook數據顯示，富士山周邊一日遊訂單較去年同期成長近50%，人氣相當驚人。圖／Klook提供；窩客島整理









Klook線上旅展2026優惠活動整理

Klook線上旅展全站優惠

活動時間：2026年10月30日至11月13日

全站優惠：限量96折優惠券，最高折抵1,111元，無最低消費限制。

全球飯店與行程體驗：限量5折優惠券，最高折抵1,000元，無最低消費限制。

熱門景點買1送1：日本環球影城、東京迪士尼樂園、東京哈利波特製片廠之旅、名古屋樂高樂園、首爾樂天世界及釜山通行證，每日輪流推出。

官方網址：Klook線上旅展優惠活動

Klook萬元購物金天天抽

活動時間：2026年10月30日至11月13日

每日抽獎：「省一點，這樣才酷」輪盤活動，每個帳號每天限抽1次。

最大獎：國泰世華CUBE信用卡購物金10,000元，共2名。

第二獎：1,000元購物金，共100名。

其他優惠：全球機場接送5折，最高折抵600元，另有饗食天堂100元等限量好禮。

官方網址：Klook每日抽獎活動

ITF旅展日本環球影城買1送1

活動時間：2026年11月6日至11月9日

晚上9點：連續4天推出日本環球影城買1送1限量優惠。

晚上10點：推出熱門目的地5折券，最高折抵1,000元。

適用地區：台灣、日本、韓國、泰國、港澳及歐美等熱門目的地。

官方網址：Klook ITF旅展限時加碼

Klook ITF旅展滿額折扣

活動時間：2026年11月6日至11月9日

．滿額優惠一：活動期間消費滿15,000元，現折1,111元。

．滿額優惠二：活動期間消費滿30,000元，現折2,222元。

．優惠限制：折扣限量發送，用完即止，實際適用條件以官方公告為準。

官方網址：Klook旅展滿額優惠

國泰世華CUBE卡日本旅遊優惠

活動時間：原稿記載即日起至2026年11月30日

．日本商品優惠：使用國泰世華CUBE信用卡購買Klook全日本商品，享88折。

．信用卡回饋：切換CUBE信用卡「秋日遊」權益，再享小樹點信用卡5%回饋。

．適用商品：日本住宿、景點門票及行程體驗等日本旅遊商品。

．注意事項：折扣與回饋能否合併、回饋上限及其他限制，須依信用卡活動規定確認。

Klook旅展搶優惠注意事項

．買1送1景點採每日輪流推出，並非所有商品每天都有優惠，實際品項與數量依官方公告。

．11月6日至9日晚上9點及10點分別推出不同優惠，建議提前確認搶券時間。

．全站折扣、滿額優惠及信用卡回饋是否可合併使用，原稿未明確說明，結帳前須確認。





準備飛日本的你，還想知道其他主題樂園最近有哪些新設施與限定體驗值得排進行程嗎？

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