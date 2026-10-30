哈利波特快閃店一次4間！哈利波特、嘿美超過20款周邊新品推薦，專屬四學院吊飾必收

哈利波特快閃店連4間！編輯鄭亦庭表示：嘿美、玻璃獸、四學院周邊新品一次看。

哈利波特快閃店連開4間！哈利波特快閃店以經典場景「斜角巷」為主題，在台北、台南及高雄一次推出4大主題快閃店，現場不只打造哈利波特打卡牆場景，更推出全新《哈利波特》秋冬服飾系列、四學院周邊新品，以及限定拍貼機與公仔鑰匙圈加購等活動，即日起快閃至11/22，哈利波特粉快衝快閃店爆買。



▲哈利波特快閃店即日起在台北、台南與高雄推出4大主題店，哈利波特周邊新品、秋冬服飾系列一次看。(攝影：鄭亦庭)



▲哈利波特快閃店周邊新品！開賣四學院周邊、哈利波特周邊新品等。(攝影：鄭亦庭)





哈利波特快閃店4大主題場景

▲4大哈利波特快閃店打卡點！以斜角巷為主題，推出霍格華茲大禮堂、咿啦貓頭鷹商店、魁地奇精品店等風格快閃店。(攝影：鄭亦庭)





哈利波特快閃店秋冬服飾系列

▲哈利波特快閃店新品！全新推出秋冬服飾系列，四學院圍巾、毛帽鐵粉必買。(攝影：鄭亦庭)





哈利波特快閃店周邊新品推薦

▲哈利波特快閃店周邊新品！嘿美、分類帽、玻璃獸等4款吊飾組，搭配信信封皮革包、光輪2000等。(攝影：鄭亦庭)



▲哈利波特快閃店周邊新品！嘿美、哈利波特書造型娃包。(攝影：鄭亦庭)





哈利波特限定拍貼機做專屬吊飾

▲哈利波特快閃店限定活動！不只限定拍貼機，還能加購四學院吊飾，做成專屬紀念吊飾。(攝影：鄭亦庭)



▲哈利波特快閃店周邊新品！哈利波特、榮恩被子娃娃吊飾。(攝影：鄭亦庭)





哈利波特快閃店一次在台北、台南、高雄推出4大主題店，台北101店以「霍格華茲大禮堂」為核心主題場景，打造充滿哈利波特魔法氛圍的打卡空間，台北東區則以「咿啦貓頭鷹商店」打造，台南南紡店以「奧利凡德魔杖商店」、SKM Park Outlets 高雄草衙店以「魁地奇精品店」為設計概念，讓哈利波特粉絲走進不同特色的主題場景打卡。除了不同主題店裝，哈利波特快閃店同步推出全新《哈利波特》秋冬服飾系列，包括葛來分多、史萊哲林、雷文克勞與赫夫帕夫四學院經典代表色服飾，像是粉絲必買四學院圍巾、毛帽系列，以及有著學院徽章的「徽章襯衫領大學T」、「徽章撞色麂皮帽T」、「中性款毛織上衣」等，這次也加入白色、藍色與咖啡色等流行色系服飾，立領大學T、V領毛織開襟衫、長袖襯衫、毛織背心都有，滿滿的秋冬學院風服飾開買。CACO同步哈利波特快閃店，推出一系列獨家哈利波特周邊新品，像是可以帶出門的四學院收納擦手巾、縮小版圍巾毛帽吊飾等，其中必收嘿美、分類帽、玻璃獸等4款吊飾組，搭配信信封皮革包、錢幣皮革包、光輪2000等，推薦買2個以上，還可以自己重新組裝搭配，另外，也有哈利波特、榮恩被子娃娃吊飾，跟嘿美、哈利波特書造型娃包整組買剛剛好。來哈利波特快閃店，別錯過限定拍貼機，拍完4格照片後，還能250元購買「四學院吊飾」，將照片裝入做成專屬紀念吊飾，在CACO官網、哈利波特快閃店買哈利波特系列商品，單筆滿1,200元還能以299元加價公仔鑰匙圈，哈利波特、妙麗、石內卜與鄧不利多4款隨機贈送，單筆消費滿2,500元，就能優惠250元，哈利波特秋冬服飾、周邊新品一次收。

CACO哈利波特快閃店資訊

CACO哈利波特快閃店台北101店

CACO哈利波特快閃店台北東區店

CACO哈利波特快閃店台南南紡店

CACO哈利波特快閃店 SKM Park Outlets高雄草衙店

CACO哈利波特快閃店周邊推薦必買

CACO哈利波特快閃店 期間限定活動資訊

地址：台北市信義區市府路45號B1F活動日期：2026/10/29(四) - 11/22(日)營業時間：週日~週四11:00-21:30/週五~周六11:00-22:00主題場景：霍格華茲大禮堂地址：臺北市大安區建倫里敦化南路1段219號活動日期：2026/10/29(四) - 11/22(日)營業時間：週日~週四12:00-21:00/週五~週六12:00-22:00主題場景：咿啦貓頭鷹商店地址：台南市東區中華東路一段366號1樓活動日期：2026/10/29(四) - 11/22(日)營業時間：週一～週日11:00-22:00主題場景：奧利凡德魔杖商店地址：高雄市前鎮區中安路1-1號中央廣場活動日期：2026/10/29(四) - 11/22(日)營業時間：週一~週四11:00-21:30/週五11:00-22:00/週六~週日10:30-22:00主題場景：魁地奇精品店四學院圍巾790元四學院圍毛帽590元四學院圍巾毛帽吊飾490元四學院收納擦手巾490元嘿美造型收納娃包690元哈利波特書造型收納娃包690元哈利波特款被子娃娃吊飾690元榮恩款被子娃娃吊飾690元嘿美+信封皮革包吊飾組790元光輪2000+金探子吊飾組790元分類帽+學院皮革包吊飾組790元玻璃獸+錢幣皮革包吊飾組790元1、拍貼機+四學院吊飾拍攝4格照片後，可將照片放入隨機扭出的「四學院吊飾」，製作專屬照片吊飾。(拍貼100元/次，四學員吊飾250元/個，四學院吊飾共4款)2、滿額加價購於CACO官網與4大CACO哈利波特快閃店，購買哈利波特系列商品單筆滿1,200元，即可以299元加購公仔鑰匙圈(共4款，哈利波特、妙麗、石內卜、鄧不利多款式隨機)3、滿額折優惠於CACO官網與哈利波特快閃店 byCACO，購買指定《哈利波特》系列商品，單筆消費滿2,500元，優惠250元(部分商品不列入)

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▲哈利波特快閃店新品！全新推出白色、藍色與咖啡色等流行色系服飾。(攝影：鄭亦庭)



▲哈利波特快閃店開賣四學院周邊、哈利波特周邊新品等。(攝影：鄭亦庭)

