易遊網100元機票真的開搶！北海道首爾曼谷都能飛，饗食天堂餐券100元、雙11大阪機票1,111元

易遊網100元機票開搶！北海道、首爾、沖繩、曼谷通通入列，五星餐券也只要100元。資深編輯李維唐提醒，這波旅展最重要的是掌握每日11點搶購時間，雙11還有1,111元機票。
想去日本、韓國、泰國玩，這次真的要先把鬧鐘設定好！易遊網攜手台灣人氣原創IP「小心臟」，自10月28日至11月11日推出「超心動100貨公司」線上旅展，直接端出100元日韓泰機票、100元五星餐券、日韓跟團第二人100元等限量優惠，就連饗食天堂、漢來海港、君悅凱菲屋等人氣餐廳也加入百元搶購行列。每天平日上午11點開搶指定商品，中午12點還有全台超過30間飯店輪流推出百元起一口價，全球訂房最低44折起，11月11日再加碼大阪、釜山機票1,111元，想安排年底出國、冬季泡湯或明年春節旅行，這波優惠可以好好研究。
易遊網100元機票每天11點搶
這次易遊網旅展最吸引人的，就是一張100元鈔票也有機會換到出國機票！活動期間每個平日上午11點推出不同的限量商品，10月28日由北海道、首爾100元機票打頭陣，11月4日換成沖繩、曼谷100元機票，對於想飛日本賞楓、安排韓國美食旅行，或是趁冬天到泰國享受暖陽的旅客來說，都是值得留意的搶票機會。
除了單買機票，11月6日還有日韓跟團5日遊第二人100元優惠，適合想與另一半、朋友或家人一起出國的旅客。不過要特別留意，這裡的100元是指定團體行程第二人的活動價格，並非兩人團費合計100元。所有百元商品均採限量搶購，實際航班、出發日期及適用條件仍須以活動頁面公告為準。
饗食天堂漢來海港餐券100元
愛吃Buffet的人，10月29日也要記得準時上線！易遊網將在當日上午11點推出100元餐券限量搶購，名單包含漢來海港、饗食天堂、君悅凱菲屋、美福彩匯，以及聚日式鍋物。平常想安排一頓飯店自助餐，從海鮮、熱食到甜點一次吃個過癮，這次就有機會用百元價格入手指定餐券。
對於喜歡揪朋友聚餐、慶生或安排家庭聚會的人來說，這波餐券的吸引力不只是價格，而是一次集結多家熱門餐廳。想吃自助百匯可以鎖定漢來海港、饗食天堂與飯店餐廳，偏愛日式鍋物則有聚日式鍋物可以選擇。只是百元餐券並非活動期間每天都能購買，必須鎖定10月29日指定時段，並確認搶購成功後的使用規則。
全台30間飯店百元起限量搶
出國機票很誘人，國內住宿同樣有好康。易遊網在10月28日至11月11日活動期間，每個平日中午12點安排「飯店心動一口價百元起」，集結全台超過30間飯店輪番推出優惠，從海景度假、山林住宿、親子飯店到冬季溫泉通通有選擇，想趁年底安排一趟國內小旅行，可以先把喜歡的飯店列入清單。
想住得有質感，可以關注帶有英倫城堡風格的清境老英格蘭莊園，或是坐擁海景的墾丁凱撒大飯店。親子出遊則能留意關西六福莊生態度假旅館，以及設有大型室內遊戲空間的台中鳳凰酒店。冬天想泡湯放鬆，還有品文旅礁溪、台東知本金聯世紀酒店等選項。由於每日推出的飯店不同，百元起也不代表所有飯店房型均為100元，訂房前要確認當日商品與適用日期。
雙11大阪釜山機票1,111元
錯過前面的100元機票也別急，易遊網將在11月11日再推出雙11限定優惠，當天下午1點加碼大阪、釜山機票1,111元一口價。對於喜歡日本購物、美食與城市散步的人來說，大阪一直是熱門選擇，想安排韓國烤肉、咖啡廳或冬季旅行，釜山同樣值得放進清單。這次2個熱門航點都列入雙11限量搶購商品。
同一天還有五星飯店餐券1,111元折扣碼，合作餐飲名單包含全台老爺酒店聯合餐券、台北寒舍艾美酒店探索廚房、台北圓山大飯店、台中金典酒店柏麗廳，以及JR東日本大飯店台北鉑麗安。另有指定五星飯店住宿券折扣碼，想趁雙11安排聚餐或住宿的人，也能同步比較優惠。要注意的是，1,111元餐券與住宿券屬於折扣碼活動，不能直接理解為所有餐券或住宿券售價都是1,111元。
易遊網機票75折起免萬元出國
不想跟大家一起搶限量百元機票，也能直接比較易遊網旅展的航空票價。這次集結中華航空、長榮航空、星宇航空、國泰航空、日本航空及新加坡航空等航空公司，推出指定航線優惠，最低75折起。短程旅遊最值得注意的是日本越洋航空沖繩來回含稅7,066元起，想安排海島假期則有星宇航空宿霧來回含稅8,071元起。
東南亞航線同樣有萬元內選擇，長榮航空胡志明市來回含稅9,355元起，中華航空曼谷來回含稅9,688元起。若打算安排明年的長程旅行，新加坡航空飛義大利米蘭來回含稅23,734元起、西班牙馬德里24,227元起，國泰航空飛澳洲雪梨則為26,360元起。從亞洲短程度假到歐洲城市旅行，都能依照預算與假期長度挑選。
全球飯店44折起大阪住宿2,050元
機票訂好了，下一步就是找住宿。易遊網這次全球訂房最低44折起，想安排日本自由行，可以留意大阪普樂美雅凱賓總統酒店，每晚含稅2,050元起。這間四星級飯店以早餐受到關注，適合喜歡早上在飯店好好吃一頓，再開始大阪購物與城市行程的旅客。
偏愛日式溫泉住宿，則可以考慮東京小傳馬町多美迎高級酒店，每晚含稅3,550元起。韓國首爾也有東大門美居大使酒店，每晚含稅3,850元起，適合重視住宿設計感的旅客。若是準備飛泰國曼谷，五星級奔集格蘭德中心大酒店每晚含稅3,090元起，飯店位於市區精華地段，方便安排購物與城市觀光。這些都是指定飯店的起始價格，實際房價仍會隨入住日期與房型變動。
宮古島自由行9,999元起
想出國卻懶得分開訂機票、飯店，這次也有機加酒與跟團行程可以直接比較。易遊網推出宮古島自由行4天，每人含稅9,999元起，安排搭乘星宇航空往返，入住微笑酒店宮古島。喜歡海島景色、又想在晚上走進當地居酒屋感受日本小島生活的人，可以留意這款自由行商品。
想去越南拍照打卡，峴港5日行程每人含稅17,900元起，包含巴拿山黃金佛手橋與五行山等景點。冬天想玩雪，釜山5日遊每人含稅21,900元起，安排伊甸園滑雪與採果體驗，並標榜不進人蔘與保肝店。不同於單純買便宜機票，這類套裝行程已安排部分交通、住宿或景點，適合希望減少自行規劃時間的旅客。
馬來西亞水上Villa跟團22,900元
如果這次旅行想住得更有度假感，易遊網也推出馬來西亞吉隆坡五星大紅花6日行程，每人含稅22,900元起。住宿安排大紅花海上泳池Villa渡假村，房間擁有私人獨立陽台與專屬泳池，能把不少度假時間留在飯店裡，享受水上別墅的空間與海島氛圍。
另一款北越吉婆島6日行程，每人含稅25,900元起，安排走訪吉婆島國家公園，並搭乘遊船欣賞下龍灣景觀。對於已經去過熱門亞洲城市，想把下一趟旅行安排得更貼近自然風景的人，這兩款行程提供了不同選擇，一款主打水上別墅住宿，一款則將重點放在海灣與國家公園景色。
澎湖五星自由行4,999元起
國內旅遊也有不少值得注意的價格。易遊網推出2026臺中國際花毯節一日遊，每人599元起，今年活動結合三麗鷗明星，對於想安排週末賞花、拍照，又不想自行處理交通的人來說，可以留意這款一日遊行程。
想趁冬天去離島走走，澎湖自由行3天每人4,999元起，包含五星級澎澄飯店2晚住宿，適合想暫時離開城市、安排海島放鬆假期的旅客。另有金廈小三通旅行套票，每人3,599元起，整合台灣至金門機票、金門至廈門船票，以及金門機場與碼頭接駁，讓跨海交通安排更集中。
2027春節三麗鷗列車旅遊開賣
已經開始規劃2027年春節的人，這次也能提早看看國內套裝行程。易遊網推出三麗鷗萌旅號台東3日遊，每人13,900元起，結合台東東海岸、南橫霧鹿峽谷與池上溫泉，將列車旅行、自然景色與溫泉假期安排在同一趟行程中。
中部出發的旅客，還有台東輕鬆選3日遊，每人12,000元起，行程包含南橫峽谷、紅葉谷溫泉、部落體驗及伯朗大道敞篷車。南部旅客則可以參考高雄出發的阿里山3日遊，每人10,500元起，安排森林鐵路、日出雲海、神木與奮起湖等經典景點。若春節假期想避開自行開車與規劃交通的麻煩，這類已安排路線的行程也能納入比較。
易遊網折扣碼最高現折1,000元
除了百元限量商品，10月28日與11月4日上午10點，易遊網還會開放全站最高現折1,000元限量折扣碼，活動主打可疊加優惠。對於已經選好機票、飯店或團體行程的旅客，記得先查看折扣碼適用商品與使用門檻，再決定何時下單。
旅展期間還有抽獎活動，全站下單滿10,000元即可參加10,000元旅遊金抽獎。另外，透過易遊網APP參加「超心動易遊賞」遊戲，也有機會免費抽東京來回機票、台北艾麗希爾頓格芮住宿券、饗食天堂餐券，以及小心臟聯名底片相機等獎品。想參加抽獎的旅客，除了注意消費金額，也要確認活動登錄與抽獎規則。
易遊網小心臟LINE貼圖免費下載
這次易遊網與小心臟合作，不只是讓旅展主視覺多了可愛角色，還推出聯名LINE貼圖。只要加入易遊網LINE官方帳號好友，就能依照活動規則限時免費下載「易遊網與小心臟」聯名貼圖，對於平常喜歡收藏角色貼圖的人來說，即使沒有打算立刻訂機票，也有一項免費好康可以領。
這波易遊網線上旅展從10月28日一路延續至11月11日，從100元機票、餐券、國內飯店，到雙11的1,111元機票及海外住宿優惠，每天都有不同搶購重點。想搶到心儀商品，最重要的不是看到優惠才開始找，而是提前確認日期、開賣時間及使用條件，才不會錯過真正想買的旅遊好康。
易遊網2026線上旅展活動條列整理
活動名稱：「超心動100貨公司」線上旅展
活動期間：2026年10月28日至11月11日
活動品牌：易遊網與小心臟聯名
官方網址：https://www.eztravel.com.tw/activity/ITF/promo/
易遊網100元機票限量搶
活動時間：10月28日、11月4日上午11點
- 10月28日：北海道、首爾機票100元限量搶購。
- 11月4日：沖繩、曼谷機票100元限量搶購。
- 優惠限制：指定航線、指定商品限量開放，實際航班與使用條件依官方公告。
饗食天堂漢來海港餐券100元
活動時間：10月29日上午11點
- 漢來海港：指定餐券100元限量搶購。
- 饗食天堂：指定餐券100元限量搶購。
- 君悅凱菲屋：指定餐券100元限量搶購。
- 美福彩匯：指定餐券100元限量搶購。
- 聚日式鍋物：指定餐券100元限量搶購。
易遊網日韓跟團第二人100元
活動時間：11月6日上午11點
- 日韓跟團5日遊：指定行程第二人100元。
- 優惠限制：第二人享100元優惠，並非兩人團費合計100元。
- 適用行程：依易遊網當日限量開放商品為準。
易遊網雙11機票1,111元
活動時間：11月11日下午1點
- 大阪機票：指定航班1,111元一口價限量搶購。
- 釜山機票：指定航班1,111元一口價限量搶購。
- 優惠限制：指定商品限量開放，實際適用條件依官方公告。
易遊網雙11五星餐券折扣碼
活動時間：11月11日上午11點
- 全台老爺酒店：指定聯合餐券1,111元折扣碼。
- 台北寒舍艾美酒店探索廚房：指定餐券1,111元折扣碼。
- 台北圓山大飯店：指定餐券1,111元折扣碼。
- 台中金典酒店柏麗廳：指定餐券1,111元折扣碼。
- JR東日本大飯店台北鉑麗安：指定餐券1,111元折扣碼。
- 優惠限制：此為折扣碼優惠，並非餐券售價1,111元。
易遊網五星飯店住宿券折扣碼
活動時間：11月11日上午11點
- 台灣指定飯店：基隆長榮桂冠酒店、台北美福大飯店、高雄日航酒店、礁溪長榮鳳凰酒店、花蓮遠雄悅來大飯店。
- 海外指定飯店：包含銀座賽萊斯廷酒店、百樂達斯釜山酒店等指定飯店。
- 優惠內容：限量搶購1,111元住宿券折扣碼，適用條件依官方公告。
易遊網飯店百元起一口價
活動時間：10月28日至11月11日，平日中午12點
- 活動內容：全台超過30間指定飯店輪流推出百元起一口價。
- 清境老英格蘭莊園：英倫城堡風格住宿。
- 墾丁凱撒大飯店：海景度假飯店。
- 關西六福莊生態度假旅館：親子生態主題住宿。
- 台中鳳凰酒店：設有大型室內遊戲空間。
- 品文旅礁溪：冬季溫泉住宿選擇。
- 台東知本金聯世紀酒店：台東溫泉度假住宿。
- 優惠限制：每日飯店與房型不同，並非所有飯店均為100元。
易遊網全球機票75折起
活動時間：10月28日至11月11日
- 日本沖繩：日本越洋航空來回含稅7,066元起。
- 菲律賓宿霧：星宇航空來回含稅8,071元起。
- 越南胡志明市：長榮航空來回含稅9,355元起。
- 泰國曼谷：中華航空來回含稅9,688元起。
- 義大利米蘭：新加坡航空來回含稅23,734元起。
- 西班牙馬德里：新加坡航空來回含稅24,227元起。
- 澳洲雪梨：國泰航空來回含稅26,360元起。
- 優惠內容：指定航空與航線最低75折起。
易遊網全球飯店44折起
活動時間：10月28日至11月11日
- 日本大阪：大阪普樂美雅凱賓總統酒店，每晚含稅2,050元起。
- 日本東京：東京小傳馬町多美迎高級酒店，每晚含稅3,550元起。
- 韓國首爾：首爾東大門美居大使酒店，每晚含稅3,850元起。
- 泰國曼谷：奔集格蘭德中心大酒店，每晚含稅3,090元起。
- 優惠內容：全球指定飯店訂房最低44折起，價格依入住日期與房型而異。
易遊網海外自由行與跟團優惠
活動時間：10月28日至11月11日
- 宮古島自由行4天：星宇航空來回機票搭配微笑酒店宮古島，每人含稅9,999元起。
- 越南峴港5日：安排巴拿山黃金佛手橋、五行山，每人含稅17,900元起。
- 韓國釜山滑雪5日：包含伊甸園滑雪、採果體驗，每人含稅21,900元起。
- 馬來西亞五星大紅花6日：入住大紅花海上泳池Villa渡假村，每人含稅22,900元起。
- 北越吉婆島6日：包含吉婆島國家公園、下龍灣遊船，每人含稅25,900元起。
易遊網國內旅遊599元起
活動時間：10月28日至11月11日
- 2026臺中國際花毯節一日遊：結合三麗鷗明星花卉活動，每人599元起。
- 澎湖自由行3天：搭配五星級澎澄飯店住宿2晚，每人4,999元起。
- 金廈小三通旅行套票：包含台灣至金門機票、金廈船票及接駁，每人3,599元起。
易遊網2027春節旅遊優惠
活動時間：2027年春節行程，旅展期間開放選購
- 三麗鷗萌旅號台東3天：東海岸、南橫霧鹿峽谷、池上溫泉，每人13,900元起。
- 台東輕鬆選3天：台中出發，包含南橫峽谷、紅葉谷溫泉與部落體驗，每人12,000元起。
- 阿里山森林鐵路3天：高雄出發，包含森林鐵路、日出雲海、神木與奮起湖，每人10,500元起。
易遊網eMoney折扣碼限量兌換
活動時間：10月30日至11月10日，指定平日上午11點
- 10月30日：100點eMoney兌換10,000元國外飯店折扣碼。
- 11月2日：50點eMoney兌換5,000元MSC郵輪折扣碼。
- 11月5日：100點eMoney兌換10,000元國外跟團折扣碼。
- 11月10日：100點eMoney兌換10,000元機加酒折扣碼。
- 優惠限制：折扣碼限量兌換，實際抵用條件依官方公告。
易遊網交通票券100元限量搶
活動時間：11月3日、11月9日上午11點
- 11月3日：三麗鷗萌旅號列車套票100元。
- 11月3日：臺中國際花毯節巴士一日遊100元。
- 11月9日：機場送機指定票券100元。
- 11月9日：六福村門票指定票券100元。
- 11月9日：金廈小三通指定套票100元。
- 11月9日：日韓eSIM吃到飽指定商品100元。
易遊網全站折扣碼與抽獎
活動時間：10月28日至11月11日，依各活動指定時段
- 全站折扣碼：10月28日、11月4日上午10點開放，最高現折1,000元，限量領取。
- 旅遊金抽獎：全站下單滿10,000元，可參加10,000元旅遊金抽獎。
- 超心動易遊賞：參加易遊網APP遊戲，免費抽東京來回機票。
- 住宿券抽獎：獎項包含台北艾麗希爾頓格芮住宿券。
- 餐券抽獎：獎項包含饗食天堂餐券。
- 聯名贈品抽獎：獎項包含小心臟聯名底片相機。
易遊網小心臟LINE貼圖免費下載
活動時間：限時免費下載，新聞稿未載明截止日期
- 聯名角色：易遊網攜手台灣原創IP小心臟推出限定貼圖。
- 領取方式：加入易遊網LINE官方帳號好友，依活動規則免費下載。
- 貼圖網址：https://line.me/S/sticker/37926
易遊網線上旅展注意事項
- 100元機票、餐券、交通票券均為指定商品限量搶購，並非所有商品適用百元優惠。
- 日韓跟團第二人100元僅適用指定行程，實際團費、出發日期及相關條件須以官方公告為準。
- 雙11的1,111元餐券與住宿券屬折扣碼優惠，不代表餐券或住宿券售價為1,111元。
- 機票與飯店所列價格均為指定商品起始價，實際售價、供應情況及優惠限制以易遊網訂購頁面為準。
官方活動網址：https://www.eztravel.com.tw/activity/ITF/promo/
10月底到11月還有秋季賞花與冬季溫泉行程值得安排，想趁假日出遊的人可以接著比較不同玩法
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