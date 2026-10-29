易遊網100元機票真的開搶！北海道首爾曼谷都能飛，饗食天堂餐券100元、雙11大阪機票1,111元

易遊網100元機票開搶！北海道、首爾、沖繩、曼谷通通入列，五星餐券也只要100元。資深編輯李維唐提醒，這波旅展最重要的是掌握每日11點搶購時間，雙11還有1,111元機票。

想去日本、韓國、泰國玩，這次真的要先把鬧鐘設定好！易遊網攜手台灣人氣原創IP「小心臟」，自10月28日至11月11日推出「超心動100貨公司」線上旅展，直接端出100元日韓泰機票、100元五星餐券、日韓跟團第二人100元等限量優惠，就連饗食天堂、漢來海港、君悅凱菲屋等人氣餐廳也加入百元搶購行列。每天平日上午11點開搶指定商品，中午12點還有全台超過30間飯店輪流推出百元起一口價，全球訂房最低44折起，11月11日再加碼大阪、釜山機票1,111元，想安排年底出國、冬季泡湯或明年春節旅行，這波優惠可以好好研究。

▲沖繩的海真的美得讓人想立刻訂機票！湛藍海水一路延伸到天際，靠近岸邊還能看見清澈的漸層藍綠色海景。易遊網11月4日上午11點限量開搶沖繩100元機票，想安排日本海島假期，記得提前準備。圖／易遊網提供；窩客島整理



易遊網100元機票每天11點搶

這次易遊網旅展最吸引人的，就是一張100元鈔票也有機會換到出國機票！活動期間每個平日上午11點推出不同的限量商品，10月28日由北海道、首爾100元機票打頭陣，11月4日換成沖繩、曼谷100元機票，對於想飛日本賞楓、安排韓國美食旅行，或是趁冬天到泰國享受暖陽的旅客來說，都是值得留意的搶票機會。

除了單買機票，11月6日還有日韓跟團5日遊第二人100元優惠，適合想與另一半、朋友或家人一起出國的旅客。不過要特別留意，這裡的100元是指定團體行程第二人的活動價格，並非兩人團費合計100元。所有百元商品均採限量搶購，實際航班、出發日期及適用條件仍須以活動頁面公告為準。

▲冬天去韓國就是要玩雪！穿上滑雪裝備、踩上雪板，在一整片白茫茫的雪道上練習滑雪，光是站在雪地裡就很有冬季度假的感覺。易遊網推出釜山冬季限定5日遊，安排伊甸園滑雪與採果體驗，每人含稅21,900元起。圖／易遊網提供；窩客島整理

饗食天堂漢來海港餐券100元

愛吃Buffet的人，10月29日也要記得準時上線！易遊網將在當日上午11點推出100元餐券限量搶購，名單包含漢來海港、饗食天堂、君悅凱菲屋、美福彩匯，以及聚日式鍋物。平常想安排一頓飯店自助餐，從海鮮、熱食到甜點一次吃個過癮，這次就有機會用百元價格入手指定餐券。

對於喜歡揪朋友聚餐、慶生或安排家庭聚會的人來說，這波餐券的吸引力不只是價格，而是一次集結多家熱門餐廳。想吃自助百匯可以鎖定漢來海港、饗食天堂與飯店餐廳，偏愛日式鍋物則有聚日式鍋物可以選擇。只是百元餐券並非活動期間每天都能購買，必須鎖定10月29日指定時段，並確認搶購成功後的使用規則。



全台30間飯店百元起限量搶

出國機票很誘人，國內住宿同樣有好康。易遊網在10月28日至11月11日活動期間，每個平日中午12點安排「飯店心動一口價百元起」，集結全台超過30間飯店輪番推出優惠，從海景度假、山林住宿、親子飯店到冬季溫泉通通有選擇，想趁年底安排一趟國內小旅行，可以先把喜歡的飯店列入清單。

想住得有質感，可以關注帶有英倫城堡風格的清境老英格蘭莊園，或是坐擁海景的墾丁凱撒大飯店。親子出遊則能留意關西六福莊生態度假旅館，以及設有大型室內遊戲空間的台中鳳凰酒店。冬天想泡湯放鬆，還有品文旅礁溪、台東知本金聯世紀酒店等選項。由於每日推出的飯店不同，百元起也不代表所有飯店房型均為100元，訂房前要確認當日商品與適用日期。

雙11大阪釜山機票1,111元

錯過前面的100元機票也別急，易遊網將在11月11日再推出雙11限定優惠，當天下午1點加碼大阪、釜山機票1,111元一口價。對於喜歡日本購物、美食與城市散步的人來說，大阪一直是熱門選擇，想安排韓國烤肉、咖啡廳或冬季旅行，釜山同樣值得放進清單。這次2個熱門航點都列入雙11限量搶購商品。

同一天還有五星飯店餐券1,111元折扣碼，合作餐飲名單包含全台老爺酒店聯合餐券、台北寒舍艾美酒店探索廚房、台北圓山大飯店、台中金典酒店柏麗廳，以及JR東日本大飯店台北鉑麗安。另有指定五星飯店住宿券折扣碼，想趁雙11安排聚餐或住宿的人，也能同步比較優惠。要注意的是，1,111元餐券與住宿券屬於折扣碼活動，不能直接理解為所有餐券或住宿券售價都是1,111元。

易遊網機票75折起免萬元出國

不想跟大家一起搶限量百元機票，也能直接比較易遊網旅展的航空票價。這次集結中華航空、長榮航空、星宇航空、國泰航空、日本航空及新加坡航空等航空公司，推出指定航線優惠，最低75折起。短程旅遊最值得注意的是日本越洋航空沖繩來回含稅7,066元起，想安排海島假期則有星宇航空宿霧來回含稅8,071元起。

東南亞航線同樣有萬元內選擇，長榮航空胡志明市來回含稅9,355元起，中華航空曼谷來回含稅9,688元起。若打算安排明年的長程旅行，新加坡航空飛義大利米蘭來回含稅23,734元起、西班牙馬德里24,227元起，國泰航空飛澳洲雪梨則為26,360元起。從亞洲短程度假到歐洲城市旅行，都能依照預算與假期長度挑選。

▲曼谷夜景控一定懂這個畫面的魅力！夕陽剛落下，鄭王廟整座金色佛塔亮起燈光，倒映在河面上格外迷人。易遊網11月4日上午11點推出曼谷100元機票限量搶購，想去泰國吃美食、逛夜市、拍美照，這波可以鎖定。圖／易遊網提供；窩客島整理



全球飯店44折起大阪住宿2,050元

機票訂好了，下一步就是找住宿。易遊網這次全球訂房最低44折起，想安排日本自由行，可以留意大阪普樂美雅凱賓總統酒店，每晚含稅2,050元起。這間四星級飯店以早餐受到關注，適合喜歡早上在飯店好好吃一頓，再開始大阪購物與城市行程的旅客。

偏愛日式溫泉住宿，則可以考慮東京小傳馬町多美迎高級酒店，每晚含稅3,550元起。韓國首爾也有東大門美居大使酒店，每晚含稅3,850元起，適合重視住宿設計感的旅客。若是準備飛泰國曼谷，五星級奔集格蘭德中心大酒店每晚含稅3,090元起，飯店位於市區精華地段，方便安排購物與城市觀光。這些都是指定飯店的起始價格，實際房價仍會隨入住日期與房型變動。

宮古島自由行9,999元起

想出國卻懶得分開訂機票、飯店，這次也有機加酒與跟團行程可以直接比較。易遊網推出宮古島自由行4天，每人含稅9,999元起，安排搭乘星宇航空往返，入住微笑酒店宮古島。喜歡海島景色、又想在晚上走進當地居酒屋感受日本小島生活的人，可以留意這款自由行商品。

想去越南拍照打卡，峴港5日行程每人含稅17,900元起，包含巴拿山黃金佛手橋與五行山等景點。冬天想玩雪，釜山5日遊每人含稅21,900元起，安排伊甸園滑雪與採果體驗，並標榜不進人蔘與保肝店。不同於單純買便宜機票，這類套裝行程已安排部分交通、住宿或景點，適合希望減少自行規劃時間的旅客。

馬來西亞水上Villa跟團22,900元

如果這次旅行想住得更有度假感，易遊網也推出馬來西亞吉隆坡五星大紅花6日行程，每人含稅22,900元起。住宿安排大紅花海上泳池Villa渡假村，房間擁有私人獨立陽台與專屬泳池，能把不少度假時間留在飯店裡，享受水上別墅的空間與海島氛圍。

另一款北越吉婆島6日行程，每人含稅25,900元起，安排走訪吉婆島國家公園，並搭乘遊船欣賞下龍灣景觀。對於已經去過熱門亞洲城市，想把下一趟旅行安排得更貼近自然風景的人，這兩款行程提供了不同選擇，一款主打水上別墅住宿，一款則將重點放在海灣與國家公園景色。

澎湖五星自由行4,999元起

國內旅遊也有不少值得注意的價格。易遊網推出2026臺中國際花毯節一日遊，每人599元起，今年活動結合三麗鷗明星，對於想安排週末賞花、拍照，又不想自行處理交通的人來說，可以留意這款一日遊行程。

想趁冬天去離島走走，澎湖自由行3天每人4,999元起，包含五星級澎澄飯店2晚住宿，適合想暫時離開城市、安排海島放鬆假期的旅客。另有金廈小三通旅行套票，每人3,599元起，整合台灣至金門機票、金門至廈門船票，以及金門機場與碼頭接駁，讓跨海交通安排更集中。

2027春節三麗鷗列車旅遊開賣

已經開始規劃2027年春節的人，這次也能提早看看國內套裝行程。易遊網推出三麗鷗萌旅號台東3日遊，每人13,900元起，結合台東東海岸、南橫霧鹿峽谷與池上溫泉，將列車旅行、自然景色與溫泉假期安排在同一趟行程中。

中部出發的旅客，還有台東輕鬆選3日遊，每人12,000元起，行程包含南橫峽谷、紅葉谷溫泉、部落體驗及伯朗大道敞篷車。南部旅客則可以參考高雄出發的阿里山3日遊，每人10,500元起，安排森林鐵路、日出雲海、神木與奮起湖等經典景點。若春節假期想避開自行開車與規劃交通的麻煩，這類已安排路線的行程也能納入比較。

▲三麗鷗粉絲看到這個空間應該會捨不得離開！美樂蒂、酷洛米等人氣角色一起現身，粉色與紫色的佈置充滿可愛氛圍，隨手拍都很有紀念感。易遊網2027年春節推出三麗鷗萌旅號台東3日遊，結合東海岸、南橫霧鹿峽谷與池上溫泉，每人13,900元起。圖／易遊網提供；窩客島整理

易遊網折扣碼最高現折1,000元

除了百元限量商品，10月28日與11月4日上午10點，易遊網還會開放全站最高現折1,000元限量折扣碼，活動主打可疊加優惠。對於已經選好機票、飯店或團體行程的旅客，記得先查看折扣碼適用商品與使用門檻，再決定何時下單。

旅展期間還有抽獎活動，全站下單滿10,000元即可參加10,000元旅遊金抽獎。另外，透過易遊網APP參加「超心動易遊賞」遊戲，也有機會免費抽東京來回機票、台北艾麗希爾頓格芮住宿券、饗食天堂餐券，以及小心臟聯名底片相機等獎品。想參加抽獎的旅客，除了注意消費金額，也要確認活動登錄與抽獎規則。

易遊網小心臟LINE貼圖免費下載

這次易遊網與小心臟合作，不只是讓旅展主視覺多了可愛角色，還推出聯名LINE貼圖。只要加入易遊網LINE官方帳號好友，就能依照活動規則限時免費下載「易遊網與小心臟」聯名貼圖，對於平常喜歡收藏角色貼圖的人來說，即使沒有打算立刻訂機票，也有一項免費好康可以領。

這波易遊網線上旅展從10月28日一路延續至11月11日，從100元機票、餐券、國內飯店，到雙11的1,111元機票及海外住宿優惠，每天都有不同搶購重點。想搶到心儀商品，最重要的不是看到優惠才開始找，而是提前確認日期、開賣時間及使用條件，才不會錯過真正想買的旅遊好康。

▲小心臟粉絲又有免費貼圖可以收藏了！這次易遊網攜手小心臟推出LINE聯名貼圖，粉嫩角色搭配旅行元素，連搭飛機的可愛模樣都收進貼圖裡。只要加入易遊網LINE官方帳號好友，就能依活動規則限時免費下載，記得在2026年11月26日前領取。圖／易遊網提供；窩客島整理







易遊網2026線上旅展活動條列整理

活動名稱：「超心動100貨公司」線上旅展

活動期間：2026年10月28日至11月11日

活動品牌：易遊網與小心臟聯名

官方網址：https://www.eztravel.com.tw/activity/ITF/promo/

易遊網100元機票限量搶

活動時間：10月28日、11月4日上午11點

10月28日：北海道、首爾機票100元限量搶購。

11月4日：沖繩、曼谷機票100元限量搶購。

優惠限制：指定航線、指定商品限量開放，實際航班與使用條件依官方公告。

饗食天堂漢來海港餐券100元

活動時間：10月29日上午11點

漢來海港：指定餐券100元限量搶購。

饗食天堂：指定餐券100元限量搶購。

君悅凱菲屋：指定餐券100元限量搶購。

美福彩匯：指定餐券100元限量搶購。

聚日式鍋物：指定餐券100元限量搶購。

易遊網日韓跟團第二人100元

活動時間：11月6日上午11點

日韓跟團5日遊：指定行程第二人100元。

優惠限制：第二人享100元優惠，並非兩人團費合計100元。

適用行程：依易遊網當日限量開放商品為準。

易遊網雙11機票1,111元

活動時間：11月11日下午1點

大阪機票：指定航班1,111元一口價限量搶購。

釜山機票：指定航班1,111元一口價限量搶購。

優惠限制：指定商品限量開放，實際適用條件依官方公告。

易遊網雙11五星餐券折扣碼

活動時間：11月11日上午11點

全台老爺酒店：指定聯合餐券1,111元折扣碼。

台北寒舍艾美酒店探索廚房：指定餐券1,111元折扣碼。

台北圓山大飯店：指定餐券1,111元折扣碼。

台中金典酒店柏麗廳：指定餐券1,111元折扣碼。

JR東日本大飯店台北鉑麗安：指定餐券1,111元折扣碼。

優惠限制：此為折扣碼優惠，並非餐券售價1,111元。

易遊網五星飯店住宿券折扣碼

活動時間：11月11日上午11點

台灣指定飯店：基隆長榮桂冠酒店、台北美福大飯店、高雄日航酒店、礁溪長榮鳳凰酒店、花蓮遠雄悅來大飯店。

海外指定飯店：包含銀座賽萊斯廷酒店、百樂達斯釜山酒店等指定飯店。

優惠內容：限量搶購1,111元住宿券折扣碼，適用條件依官方公告。

易遊網飯店百元起一口價

活動時間：10月28日至11月11日，平日中午12點

活動內容：全台超過30間指定飯店輪流推出百元起一口價。

清境老英格蘭莊園：英倫城堡風格住宿。

墾丁凱撒大飯店：海景度假飯店。

關西六福莊生態度假旅館：親子生態主題住宿。

台中鳳凰酒店：設有大型室內遊戲空間。

品文旅礁溪：冬季溫泉住宿選擇。

台東知本金聯世紀酒店：台東溫泉度假住宿。

優惠限制：每日飯店與房型不同，並非所有飯店均為100元。

易遊網全球機票75折起

活動時間：10月28日至11月11日

日本沖繩：日本越洋航空來回含稅7,066元起。

菲律賓宿霧：星宇航空來回含稅8,071元起。

越南胡志明市：長榮航空來回含稅9,355元起。

泰國曼谷：中華航空來回含稅9,688元起。

義大利米蘭：新加坡航空來回含稅23,734元起。

西班牙馬德里：新加坡航空來回含稅24,227元起。

澳洲雪梨：國泰航空來回含稅26,360元起。

優惠內容：指定航空與航線最低75折起。

易遊網全球飯店44折起

活動時間：10月28日至11月11日

日本大阪：大阪普樂美雅凱賓總統酒店，每晚含稅2,050元起。

日本東京：東京小傳馬町多美迎高級酒店，每晚含稅3,550元起。

韓國首爾：首爾東大門美居大使酒店，每晚含稅3,850元起。

泰國曼谷：奔集格蘭德中心大酒店，每晚含稅3,090元起。

優惠內容：全球指定飯店訂房最低44折起，價格依入住日期與房型而異。

易遊網海外自由行與跟團優惠

活動時間：10月28日至11月11日

宮古島自由行4天：星宇航空來回機票搭配微笑酒店宮古島，每人含稅9,999元起。

越南峴港5日：安排巴拿山黃金佛手橋、五行山，每人含稅17,900元起。

韓國釜山滑雪5日：包含伊甸園滑雪、採果體驗，每人含稅21,900元起。

馬來西亞五星大紅花6日：入住大紅花海上泳池Villa渡假村，每人含稅22,900元起。

北越吉婆島6日：包含吉婆島國家公園、下龍灣遊船，每人含稅25,900元起。

易遊網國內旅遊599元起

活動時間：10月28日至11月11日

2026臺中國際花毯節一日遊：結合三麗鷗明星花卉活動，每人599元起。

澎湖自由行3天：搭配五星級澎澄飯店住宿2晚，每人4,999元起。

金廈小三通旅行套票：包含台灣至金門機票、金廈船票及接駁，每人3,599元起。

易遊網2027春節旅遊優惠

活動時間：2027年春節行程，旅展期間開放選購

三麗鷗萌旅號台東3天：東海岸、南橫霧鹿峽谷、池上溫泉，每人13,900元起。

台東輕鬆選3天：台中出發，包含南橫峽谷、紅葉谷溫泉與部落體驗，每人12,000元起。

阿里山森林鐵路3天：高雄出發，包含森林鐵路、日出雲海、神木與奮起湖，每人10,500元起。

易遊網eMoney折扣碼限量兌換

活動時間：10月30日至11月10日，指定平日上午11點

10月30日：100點eMoney兌換10,000元國外飯店折扣碼。

11月2日：50點eMoney兌換5,000元MSC郵輪折扣碼。

11月5日：100點eMoney兌換10,000元國外跟團折扣碼。

11月10日：100點eMoney兌換10,000元機加酒折扣碼。

優惠限制：折扣碼限量兌換，實際抵用條件依官方公告。

易遊網交通票券100元限量搶

活動時間：11月3日、11月9日上午11點

11月3日：三麗鷗萌旅號列車套票100元。

11月3日：臺中國際花毯節巴士一日遊100元。

11月9日：機場送機指定票券100元。

11月9日：六福村門票指定票券100元。

11月9日：金廈小三通指定套票100元。

11月9日：日韓eSIM吃到飽指定商品100元。

易遊網全站折扣碼與抽獎

活動時間：10月28日至11月11日，依各活動指定時段

全站折扣碼：10月28日、11月4日上午10點開放，最高現折1,000元，限量領取。

旅遊金抽獎：全站下單滿10,000元，可參加10,000元旅遊金抽獎。

超心動易遊賞：參加易遊網APP遊戲，免費抽東京來回機票。

住宿券抽獎：獎項包含台北艾麗希爾頓格芮住宿券。

餐券抽獎：獎項包含饗食天堂餐券。

聯名贈品抽獎：獎項包含小心臟聯名底片相機。

易遊網小心臟LINE貼圖免費下載

活動時間：限時免費下載，新聞稿未載明截止日期

易遊網線上旅展注意事項

100元機票、餐券、交通票券均為指定商品限量搶購，並非所有商品適用百元優惠。

日韓跟團第二人100元僅適用指定行程，實際團費、出發日期及相關條件須以官方公告為準。

雙11的1,111元餐券與住宿券屬折扣碼優惠，不代表餐券或住宿券售價為1,111元。

機票與飯店所列價格均為指定商品起始價，實際售價、供應情況及優惠限制以易遊網訂購頁面為準。

官方活動網址：https://www.eztravel.com.tw/activity/ITF/promo/

10月底到11月還有秋季賞花與冬季溫泉行程值得安排，想趁假日出遊的人可以接著比較不同玩法

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