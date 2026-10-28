全家、7-11巧克力大賞！超過100款巧克力第二件0元先吃，GODIVA開心果巧克力夾心小七才有

編輯 鄭雅之 表示：又到了巧克力控狂吃的好日子！全家、7-11巧克力大賞率先登場～

入秋時節就是想品嚐濃郁甜點的療癒日子，全家便利商店搭配7-11兩大超商龍頭正式展開秋冬巧克力大賞。這次兩家業者一口氣推出上百款話題新品，從無糖高蛋白點心到爆漿餡料烘焙應有盡有。現場更分別祭出全家抽第二件0元以及7-11指定商品75折優惠，甚至還有萬聖節限時滿額贈禮。無論是想滿足嘴饞或是追求高性價比，這次的甜點盛宴絕對不能錯過。



▲全家獨家引進土耳其傳統甜點天使髮絲內餡，搭配濃郁開心果醬與牛奶巧克力，堆疊出蓬鬆綿密的獨特層次口感。

▲全家巧克力大賞推出滿額贈活動，購買指定商品滿額即贈巧克力原色捏捏吊飾，萬聖節期間更有滿額好禮禮券兌換。

全家專為控糖族打造無糖高蛋白輕食系列

針對重視體態又想享受甜點的消費者，全家特別推出兼具營養與美味的輕食點心。其中「無加糖開心果牛奶夾心巧克力」嚴選滑順奶香配合堅果內餡。「乳清蛋白花生夾心牛奶球」配合「乳清蛋白花生夾心可可球」更含有高達30%的蛋白質，讓人在補充能量時完全無負擔。再搭配口感鬆軟的「布朗尼風味牛奶蛋白餅」，成為健身族日常嘴饞的絕佳選擇。



▲全家巧克力大賞推出超過百款人氣商品，包含無加糖高蛋白點心與特殊內餡等50款獨家新品，滿足巧克力控的嚐鮮需求。





全家獨家引進土耳其天使髮絲

想要體驗特殊口感的巧克力控，全家這次引進的異國新品絕對讓人驚豔。像是將土耳其傳統甜點融入內餡的「天使之髮・開心果雲芯巧克力」配合「PATISLOVE天使髮絲開心果夾心牛奶巧克力」，交織出蓬鬆綿密的獨特層次。視覺系商品則有吸睛的「酥脆棒棒腿造型夾心巧克力」，以及極具收藏價值的「小酒桶造型綜合巧克力」配合「貝禮詩草莓奶酒風味夾心巧克力」，好看又好拍。



▲全家推出吸睛度十足的酥脆棒棒腿造型夾心巧克力，迷你炸雞腿外型裹上酥脆顆粒搭配榛果奶油內餡，創造趣味視覺反差。





7-11強打開心果風潮配合酷炫雙重吃法冰品

7-11今年持續引領開心果熱潮，精選「Miskets杜拜開心果沾醬餅乾」配合「Konak熔岩開心果心牛奶巧克力」等多款話題商品。冰品部分除了熱銷的「黑雷神巧克力風味霜淇淋」配合「日本黑雷神巧克力雪糕」，更有全通路獨家的「雀巢KitKat濃黑可可脆片冰棒」。最酷的莫過於「好時可可風味飲料(常溫冰棒)」，常溫喝或是冰凍變成冰淇淋都極具驚喜。



▲7-11搶攻開心果風潮，引進GODIVA開心果夾心巧克力與杜拜開心果沾醬餅乾杯，打造多重沾醬吃法。

▲7-11開賣超夯杜拜開心果巧克力，香濃牛奶巧克力包覆酥脆卡達伊夫與開心果醬內餡，交織濃郁嚼感。





7-11攜手冠軍大師推出爆漿巧克力麵包、甜點

在烘焙配合甜點領域，7-11嚴選頂級可可素材推出「爆漿巧克力脆糖菠蘿」，配合吳寶春師傅合作打造「巧克力布朗尼軟法」，帶來濃郁苦甜的迷人風味。甜點控還能品嚐到「LaDears巧克力生乳捲」配合「好時巧克力塔」。此外更推出「昂舒巴黎巧克力小泡芙」配合「多拿滋雪絨可可生甜甜圈」，滿足所有甜點迷的品嚐渴望。



▲7-11爆漿巧克力脆糖菠蘿選用經典HERSHEY'S好時可可粉製作，呈現香濃苦甜的爆漿濃郁餡料。

▲7-11巧克力大賞集結多國特色品項，包含開心果夾心餅乾、杜拜巧克力威化與抹醬，打造異國選品架。

小七線上預購誌巧克力甜點推薦

除了門市現購商品外，7-11線上預購誌同步推出多款適合年末聚會的蛋糕，包含「蠻洋長崎蛋糕(巧克力風味)」配合「法藍四季魅惑70%黑巧克力蛋糕」。若想挑選質感禮盒，旗下精品選品店CupiCho更集結16國品牌，推出捷克「SNOOPY 70%黑巧克力」配合立陶宛RUTA「聖誕倒數含餡巧克力禮盒」，送禮自用兩相宜。



▲CupiCho精選捷克進口SNOOPY70%黑巧克力鐵盒，收藏感十足的卡通圖案包裝成為歲末聖誕節質感送禮首選。

▲精品巧克力選品店CupiCho推出世界巧克力大賞，集結多國節慶禮盒與杜拜風味巧克力，享任選折扣優惠。





全家巧克力大賞

活動時間：2026/10/28～11/24

活動內容：

購買全品項巧克力商品任2件即可參加巧克力抽抽樂，有機會抽中第二件0元、任2件66折、77折或88折優惠。

購買35元（含）以上指定商品滿3件，即贈巧克力原色全家捏捏吊飾乙個（全台限量2萬個，贈完為止）。

萬聖節限時加碼（10/29～10/31）：全店指定商品單筆消費折扣後滿199元，即贈好禮3選1兌換券乙張（可兌換健達奇趣蛋、葡萄造型軟糖或人氣造型壓克力掛飾，兌換至11/1止）。





7-11 巧克力大賞

活動時間：10/28～11/24

活動內容：

指定商品可享2件79折，持uniopen聯名卡享3件75折優惠。

烘焙指定品項（10/28～11/10）：指定麵包第二件省10元。

線上預購誌（10/28～2027/02/14）：指定品項任選2件95折，多款商品另享團購優惠價。





7-11 CupiCho丘彼巧世界巧克力大賞

活動時間：11/05～12/02

活動內容：

於台北DREAM PLAZA、高雄夢時代及台南ZEELAND-MARK湖美廣場門市，巧克力任選2件9折、3件88折。

單筆消費滿888元即贈精美珠寶盒。





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