麥當勞黑色風暴來襲！開賣即秒殺「巧克力三角派」回歸、免排隊優惠攻略，8款新品要吃

編輯 鄭雅之 表示：終於！麥當勞「巧克力三角派」回來了！今年要搶到啊～

速食控期待已久的黑色美食盛宴震撼回歸，麥當勞於10月21日起至11月24日推出全新探索黑的多變系列，除了嚴選濃郁松露醬打造的鹹食主餐「松露黑堡系列」，還同步帶來鹹香涮嘴的「海苔風味搖搖薯條」，甜點控更能品嚐全新的「黑森林冰炫風」與搶手「巧克力三角派」，滿足饕客的視覺與味蕾享受。



▲日本直送麥當勞巧克力三角派與全新黑森林冰炫風同步登場，帶來濃郁不甜膩的秋季大人系甜點盛宴。

▲麥當勞松露黑堡系列嚴選天然墨魚粉製成黑麵包，搭配濃郁松露醬，推出牛肉與鷄腿排等多款主餐選擇。





松露黑堡搭配海苔搖搖薯條絕配

午晚餐犒賞自己的奢華首選，非「金薯松露安格斯牛肉黑堡」莫屬，經典黑麵包夾入多汁牛肉與酥脆薯餅，淋上馥郁松露醬令人欲罷不同，不吃牛的消費者也能選擇鮮嫩的「金薯松露脆鷄腿黑堡」或輕食「藜麥黑脆鷄沙拉」，配餐升級大薯更可免費換成人氣「海苔風味搖搖薯條」，滿滿鹹香海苔粉裹滿薯條超涮嘴。



▲麥當勞期間限定推出金薯松露安格斯牛肉黑堡與海苔風味搖搖薯條，超適合萬聖節揪親友歡聚共享。





夢幻黑森林冰炫風酸甜亮相

甜點控絕不能錯過的創新亮點，麥當勞以經典蛋糕為靈感首度研發「黑森林冰炫風」，綿密柔軟的奶香冰淇淋中，拌入濃郁果香與酸甜滋味的莓果可可醬，搭配OREO餅乾碎片與酥脆甜筒碎片，每一口都能嚼出層次豐富的甜蜜滋味，完美還原精緻甜點的可口風味，堪稱今年秋季最具話題的夢幻冰品。



▲全新麥當勞黑森林冰炫風以經典蛋糕為靈感，融合莓果可可醬與OREO碎片，打造層次豐富的酸甜冰品。





秒殺級巧克力三角派搶手回歸

先前在台灣開賣立刻引爆搶購潮且秒殺售完的日本直送「巧克力三角派」強勢回歸，千層可可派皮層層堆疊出極致酥脆口感，裡頭裹著香濃滑順的大人系巧克力內餡，甜而不膩且溫潤厚實，這款超搶手甜點絕對是午後解饞首選，因應萬聖節歡聚氣氛，麥當勞也特別推出「金薯松露黑堡分享盒」等特餐供大家享用。



▲日本直送麥當勞巧克力三角派與全新黑森林冰炫風同步登場，帶來濃郁不甜膩的秋季大人系甜點盛宴。

▲人氣麥當勞海苔風味搖搖薯條驚喜回歸，經典金黃薯條撒上鹹香海苔粉，搭配升級套餐享優惠折扣。





麥當勞萬聖節黑色系列新品資訊

活動期間：2026年10月21日上午10時30分起至11月24日止，售完為止

新品：

金薯松露安格斯牛肉黑堡：單點119元，經典套餐189元

金薯松露脆鷄腿黑堡：單點119元，經典套餐189元

松露安格斯牛肉黑堡：單點109元，經典套餐179元

松露脆鷄腿黑堡：單點109元，經典套餐179元

藜麥黑脆鷄沙拉：單點149元，經典套餐219元

海苔風味搖搖薯條：單點69元，購買經典配餐選擇大薯可免費升級海苔風味搖搖薯條，搖搖粉包單買6元含袋，購買分享盒加價3元可升級

黑森林冰炫風：單點69元

巧克力三角派：單點50元





麥當勞 萬聖節分享餐與特餐

金薯松露黑堡分享盒：售價450元起，含2份金薯松露黑堡系列，20塊麥克鷄塊及1包大薯

冰酷萬聖節黑特餐：優惠價270元起，含1份金薯松露黑堡系列，1份海苔風味搖搖薯條，1杯黑森林冰炫風及1杯38元飲品

甜派萬聖節黑特餐：優惠價250元起，含1份金薯松露黑堡系列，1份海苔風味搖搖薯條，1個巧克力三角派及1杯38元飲品





麥當勞 外送限定雙享組

巧克力三角派雙享組：2個優惠價95元起，歡樂送、foodpanda、Uber Eats供應

黑森林冰炫風雙享組：2杯優惠價133元起，歡樂送、foodpanda供應







萬聖節限定新品、新打卡點要知道！

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