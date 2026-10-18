Hello Kitty萬聖節變身4款萌鬼！AIR SPACE獨家長腿吊飾開賣，南西店打卡送雙好禮

AIR SPACE萬聖Hello Kitty聯名登場，4款獨家萌鬼造型與長腿吊飾成為收藏焦點。從資深生活消費編輯李維唐的選題角度來看，南西店粉紅南瓜裝置、拍照雙好禮與滿額贈品，是本次最值得關注的亮點。
萬聖節Hello Kitty粉絲真的要失心瘋了！AIR SPACE攜手三麗鷗推出2026萬聖節Hello Kitty聯名系列，10月12日起正式開賣，這次把Hello Kitty變成木乃伊、小惡魔、魔法師與小幽靈，4款全球獨家自繪造型一次登場，還有比例超反差的限量長腿Hello Kitty吊飾，從秋冬針織服飾到療癒周邊都讓人想收藏。更吸睛的是，r.fav南西店同步變身粉紅南瓜「SPOOKY PARTY」萌鬼派對，現場不只有大型萬聖節裝置可以拍照，消費打卡還能領貼紙、免費體驗主題拍貼機，指定週末更有限定優惠與前50名消費贈禮。
AIR SPACE萬聖Hello Kitty聯名登場，4款全球獨家萌鬼造型太欠收
每年萬聖節少不了南瓜、幽靈與小惡魔，今年AIR SPACE直接把這些經典元素搬進Hello Kitty的可愛世界。這次聯名經過三麗鷗官方授權，由AIR SPACE自行繪製4款全球獨家萬聖造型，讓平常甜美的Hello Kitty換上截然不同的搗蛋裝扮。裹著繃帶的木乃伊、帶點俏皮個性的小惡魔、充滿神祕感的魔法師，以及輕飄飄的小幽靈，每款都有自己的角色特色，讓萬聖節不再只有暗黑風格，也多了讓人忍不住想收藏的可愛魅力。
這些萬聖造型也被運用在服飾與生活配件上，從滿版圖案到角色主視覺，都能看見不同的Hello Kitty變裝巧思。對於喜歡Hello Kitty卻又不想把萬聖節穿搭得太誇張的人來說，這系列剛好能把節慶感融入平常的穿衣風格，無論是日常出門、假日逛街，或是準備參加萬聖節活動，都能找到適合自己的可愛單品。
Hello Kitty秋冬針織新品開賣，粉紅毛衣與立體蝴蝶結打造甜美穿搭
除了角色造型讓人眼睛一亮，這次AIR SPACE也把秋冬穿搭的重點放在保暖針織與柔和色系。從粉紅色系針織上衣到滿版Hello Kitty圖案設計，搭配大尺寸角色圖像與立體蝴蝶結細節，讓原本帶點搞怪氣息的萬聖節元素，轉換成日常也能穿出門的甜美風格。
尤其粉紅色針織上衣搭配Hello Kitty圖案，整體視覺帶有柔和的少女感，搭配短裙、長靴或秋冬配件，都能延伸出不同的穿搭方向。想走可愛路線，可以選擇角色圖案比較鮮明的款式，喜歡低調一點的風格，也能從針織色系與細節設計挑選適合自己的單品，讓Hello Kitty不只是收藏角色，也成為秋冬衣櫃裡的穿搭亮點。
全球獨家長腿Hello Kitty吊飾登場，頸枕毛毯與購物袋也能收藏
這次聯名最有話題性的周邊之一，就是全球獨家販售的限量萬聖長腿Hello Kitty吊飾。不同於大家熟悉的圓潤角色比例，這款吊飾特別拉長腿部線條，讓Hello Kitty呈現意想不到的修長造型，原本就很可愛的角色多了一種反差感，對於喜歡蒐集特殊版本Hello Kitty的粉絲來說，絕對是值得留意的限定單品。
聯名周邊也不只有吊飾，還推出頸枕、毛毯與購物袋等生活用品，讓Hello Kitty從穿搭一路陪伴到通勤、旅行與居家生活。搭車時可以使用頸枕，待在家裡則能搭配毛毯，外出購物也有角色主題袋款可以選擇。把喜歡的角色融入每天都會使用的物品，比起單純擺著欣賞，又多了一份實用的收藏樂趣。
r.fav南西店變身Hello Kitty萬聖節主題店，粉紅南瓜拍照場景超好拍
想親眼感受這次萬聖節聯名的可愛魅力，r.fav南西店也有期間限定驚喜。10月12日至11月1日，門市推出「SPOOKY PARTY」萌鬼派對主題裝置，以南瓜橘搭配粉紅色打造整體空間，從店外就能看見萬聖Hello Kitty、蝙蝠與糖果圖案，還加入Hello Kitty造型霓虹燈光設計，讓原本熟悉的門市多了濃濃的萬聖節氣氛。
走進店內，最吸睛的就是層層堆疊的南瓜裝置，搭配魔法帽、Hello Kitty角色立牌與棕色沙發，直接打造出一個可以坐下來拍照的萬聖節場景。橘色南瓜與粉紅色店裝形成鮮明對比，搭配各種Hello Kitty角色周邊，從大型裝置到商品陳列都充滿拍照亮點。週末安排中山商圈逛街行程時，也能順道來這裡看看秋冬新品，留下與萬聖Hello Kitty的限定合照。
Hello Kitty南西店打卡送貼紙，Threads上傳再享主題拍貼體驗
這次主題店除了好拍，還準備了粉絲可以帶回家的限定好禮。活動期間前往r.fav南西店消費，並與萬聖Hello Kitty拍照，上傳至Threads且標記「airspacetaiwan」官方帳號，依照活動規定向門市出示畫面，就能獲得萬聖Hello Kitty貼紙1張，以及品牌IP主題拍貼機體驗1次。
對喜歡拍貼、收藏限定小物的Hello Kitty粉絲來說，這項活動等於把逛街、拍照與收藏一次安排好。可以先在南瓜裝置前拍下萬聖節合照，再體驗主題拍貼，把當天的可愛回憶留成實體紀念。需要留意的是，這項打卡贈禮必須符合來店消費與社群上傳條件，並非單純拍照就能直接領取。
AIR SPACE萬聖Hello Kitty消費優惠，不限金額送提袋與貼紙
想把這次聯名新品帶回家，AIR SPACE也推出全台通路同步贈禮活動。10月12日起，在全台AIR SPACE、PLUS門市及官方網站賣場購買萬聖Hello Kitty系列商品，不限消費金額，就能獲得萬聖Hello Kitty提袋1個及貼紙1張，其中貼紙標示市價為100元。
如果一次購入多款服飾或周邊，單筆消費滿3,500元，還能再獲得市值890元的萬聖Hello Kitty造型面紙套1個。品牌SVIP與VIP會員則有專屬門檻，只要單筆消費滿2,500元，就能獲得同款面紙套。對原本就打算購入秋冬服飾的粉絲來說，可以依照自己的購物清單與會員資格，確認適用的贈禮條件。
Hello Kitty可收納頸枕限時790元，10月17日再送前50名大禮包
週末準備前往南西店的粉絲，還有兩項限定活動可以留意。10月17日至18日，萬聖Hello Kitty可收納頸枕推出週末限定優惠，原價890元，活動期間只要790元，現省100元。這款兼具旅行實用性與角色收藏感的周邊，也讓想找可愛出遊配件的人多了一個入手機會。
10月17日當天，r.fav南西店還推出前50名限定贈禮，只要購買萬聖Hello Kitty系列服飾，並成功加入及綁定AIR SPACE品牌LINE官方好友，符合條件就能獲得限量大禮包，內含萬聖Hello Kitty貼紙1組共3張、提袋1個及造型面紙套1個。要特別注意，這項活動限定購買系列服飾，單買吊飾、頸枕等配件小物並不符合資格，想參加的粉絲記得先確認購買品項。
台南FOCUS店也有Hello Kitty限定贈禮，萬聖節周邊收藏再加碼
除了台北南西店的主題裝置與週末活動，台南的Hello Kitty粉絲也有專屬驚喜。AIR SPACE同步規劃台南FOCUS店限定贈禮，包含南瓜款手提袋與小惡魔款貼紙，讓不同地區的粉絲都能感受這次萬聖節聯名的收藏樂趣。
從4款獨家自繪造型、反差感十足的長腿吊飾，到粉紅南瓜主題店與消費贈禮，AIR SPACE這次把Hello Kitty的可愛延伸到秋冬穿搭、生活小物與實體逛街體驗。想趁萬聖節替衣櫃增加一點新鮮感，或是單純想收藏限定角色周邊，都可以趁活動期間安排一趟Hello Kitty主題逛街行程。各項贈品數量有限，送完為止，實際領取仍須符合各通路活動條件。
AIR SPACE萬聖Hello Kitty聯名系列
開賣日期：2026年10月12日起。
販售通路：全台AIR SPACE、PLUS門市及官方網站賣場。
聯名特色：三麗鷗官方授權，AIR SPACE全球獨家自繪4款萬聖Hello Kitty造型。
限定角色：木乃伊、小惡魔、魔法師、小幽靈。
商品品項：秋冬針織服飾、限量長腿Hello Kitty吊飾、頸枕、毛毯、購物袋等。
AIR SPACE萬聖Hello Kitty消費贈禮
活動日期：2026年10月12日起。
活動通路：全台AIR SPACE、PLUS門市及官方網站賣場。
- 不限金額贈：購買萬聖Hello Kitty系列商品，即贈限定提袋1個及貼紙1張，貼紙市價100元。
- 單筆滿3,500元：贈萬聖Hello Kitty造型面紙套1個，市值890元。
- VIP與SVIP會員：單筆滿2,500元，即贈萬聖Hello Kitty造型面紙套1個，市值890元。
注意事項：所有贈品數量有限，贈完為止。
r.fav南西店SPOOKY PARTY萌鬼派對
活動日期：2026年10月12日至11月1日。
活動地點：r.fav南西店。
- 主題特色：南瓜橘與粉紅色萬聖節主題店裝。
- 拍照場景：大型南瓜裝置、Hello Kitty角色立牌、魔法帽、棕色沙發及萬聖節霓虹燈光設計。
r.fav南西店Threads拍照打卡雙好禮
活動地點：r.fav南西店。
活動條件：來店消費並與萬聖Hello Kitty拍照，上傳Threads並標記品牌官方帳號airspacetaiwan，向門市出示畫面。
- 打卡好禮1：萬聖Hello Kitty貼紙1張。
- 打卡好禮2：品牌IP主題拍貼機體驗1次。
注意事項：須符合消費及打卡條件，贈品數量有限。
Hello Kitty可收納頸枕週末限定優惠
活動日期：2026年10月17日至10月18日。
活動地點：r.fav南西店。
- 優惠商品：萬聖Hello Kitty可收納頸枕。
- 原價：890元。
- 優惠價：790元。
- 優惠內容：現省100元。
r.fav南西店前50名限定大禮包
活動日期：2026年10月17日限定。
活動地點：r.fav南西店。
活動名額：當日前50名符合資格的消費者。
參加條件：購買萬聖Hello Kitty系列服飾，並加入AIR SPACE品牌LINE官方好友且完成綁定。
限定贈品：萬聖Hello Kitty貼紙1組共3張、限定提袋1個、造型面紙套1個。
注意事項：僅限購買聯名服飾，配件及生活小物不符合活動資格。
AIR SPACE台南FOCUS店限定贈禮
活動地點：AIR SPACE台南FOCUS店。
限定贈品：Hello Kitty南瓜款手提袋、小惡魔款貼紙。
活動條件：原始新聞稿未提供詳細消費門檻及贈送方式。
AIR SPACE官方購買資訊
官方網站：https://airspace.site/LxsHR
蝦皮商城：https://airspace.site/9TTXy
活動提醒：各項贈品數量有限，贈完為止，不另通知。實際活動資格、贈品供應與優惠內容依品牌現場公告為準。
Hello Kitty換上萬聖節限定裝扮讓人想收藏，其他人氣角色又有哪些跨界聯名新品值得關注？
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