Hello Kitty萬聖節變身4款萌鬼！AIR SPACE獨家長腿吊飾開賣，南西店打卡送雙好禮

AIR SPACE萬聖Hello Kitty聯名登場，4款獨家萌鬼造型與長腿吊飾成為收藏焦點。從資深生活消費編輯李維唐的選題角度來看，南西店粉紅南瓜裝置、拍照雙好禮與滿額贈品，是本次最值得關注的亮點。

萬聖節Hello Kitty粉絲真的要失心瘋了！AIR SPACE攜手三麗鷗推出2026萬聖節Hello Kitty聯名系列，10月12日起正式開賣，這次把Hello Kitty變成木乃伊、小惡魔、魔法師與小幽靈，4款全球獨家自繪造型一次登場，還有比例超反差的限量長腿Hello Kitty吊飾，從秋冬針織服飾到療癒周邊都讓人想收藏。更吸睛的是，r.fav南西店同步變身粉紅南瓜「SPOOKY PARTY」萌鬼派對，現場不只有大型萬聖節裝置可以拍照，消費打卡還能領貼紙、免費體驗主題拍貼機，指定週末更有限定優惠與前50名消費贈禮。

▲Hello Kitty控的秋冬出遊穿搭一次看，粉白滿版針織上衣搭配短裙與毛絨耳罩，手上再拿著復古相機，連白色長腿Hello Kitty吊飾都能成為拍照亮點，從旋轉木馬到遊樂園散步都充滿甜美氛圍。圖／AIR SPACE提供；窩客島整理



AIR SPACE萬聖Hello Kitty聯名登場，4款全球獨家萌鬼造型太欠收

每年萬聖節少不了南瓜、幽靈與小惡魔，今年AIR SPACE直接把這些經典元素搬進Hello Kitty的可愛世界。這次聯名經過三麗鷗官方授權，由AIR SPACE自行繪製4款全球獨家萬聖造型，讓平常甜美的Hello Kitty換上截然不同的搗蛋裝扮。裹著繃帶的木乃伊、帶點俏皮個性的小惡魔、充滿神祕感的魔法師，以及輕飄飄的小幽靈，每款都有自己的角色特色，讓萬聖節不再只有暗黑風格，也多了讓人忍不住想收藏的可愛魅力。

這些萬聖造型也被運用在服飾與生活配件上，從滿版圖案到角色主視覺，都能看見不同的Hello Kitty變裝巧思。對於喜歡Hello Kitty卻又不想把萬聖節穿搭得太誇張的人來說，這系列剛好能把節慶感融入平常的穿衣風格，無論是日常出門、假日逛街，或是準備參加萬聖節活動，都能找到適合自己的可愛單品。

▲Hello Kitty萬聖節聯名不只服飾可愛，周邊也很有看頭，白色毛絨連帽外套搭配紅色小惡魔抱枕，甜美中帶點搞怪氣息，長腿魔法師吊飾掛在褲頭就成了穿搭亮點，紫色滿版角色購物袋則讓日常出門也能帶著滿滿萬聖節氛圍。圖／AIR SPACE提供；窩客島整理

Hello Kitty秋冬針織新品開賣，粉紅毛衣與立體蝴蝶結打造甜美穿搭

除了角色造型讓人眼睛一亮，這次AIR SPACE也把秋冬穿搭的重點放在保暖針織與柔和色系。從粉紅色系針織上衣到滿版Hello Kitty圖案設計，搭配大尺寸角色圖像與立體蝴蝶結細節，讓原本帶點搞怪氣息的萬聖節元素，轉換成日常也能穿出門的甜美風格。

尤其粉紅色針織上衣搭配Hello Kitty圖案，整體視覺帶有柔和的少女感，搭配短裙、長靴或秋冬配件，都能延伸出不同的穿搭方向。想走可愛路線，可以選擇角色圖案比較鮮明的款式，喜歡低調一點的風格，也能從針織色系與細節設計挑選適合自己的單品，讓Hello Kitty不只是收藏角色，也成為秋冬衣櫃裡的穿搭亮點。

▲萬聖Hello Kitty這次真的變得不一樣了，戴上星星魔法帽、換上紅色小惡魔裝，還有白色小幽靈造型，每隻都有可愛的絨毛細節與長腿設計，光是把不同角色排在一起就充滿收藏樂趣。圖／AIR SPACE提供；窩客島整理



全球獨家長腿Hello Kitty吊飾登場，頸枕毛毯與購物袋也能收藏

這次聯名最有話題性的周邊之一，就是全球獨家販售的限量萬聖長腿Hello Kitty吊飾。不同於大家熟悉的圓潤角色比例，這款吊飾特別拉長腿部線條，讓Hello Kitty呈現意想不到的修長造型，原本就很可愛的角色多了一種反差感，對於喜歡蒐集特殊版本Hello Kitty的粉絲來說，絕對是值得留意的限定單品。

聯名周邊也不只有吊飾，還推出頸枕、毛毯與購物袋等生活用品，讓Hello Kitty從穿搭一路陪伴到通勤、旅行與居家生活。搭車時可以使用頸枕，待在家裡則能搭配毛毯，外出購物也有角色主題袋款可以選擇。把喜歡的角色融入每天都會使用的物品，比起單純擺著欣賞，又多了一份實用的收藏樂趣。

▲萬聖Hello Kitty小惡魔造型可愛到犯規，紅色絨毛外觀搭配立體蝴蝶結與黑色小角，另一邊還有白色小幽靈、穿著魔法師服裝的長腿Hello Kitty吊飾，從圓滾滾的臉蛋到修長雙腿，每款都有讓人想收藏的反差萌。圖／AIR SPACE提供；窩客島整理

r.fav南西店變身Hello Kitty萬聖節主題店，粉紅南瓜拍照場景超好拍

想親眼感受這次萬聖節聯名的可愛魅力，r.fav南西店也有期間限定驚喜。10月12日至11月1日，門市推出「SPOOKY PARTY」萌鬼派對主題裝置，以南瓜橘搭配粉紅色打造整體空間，從店外就能看見萬聖Hello Kitty、蝙蝠與糖果圖案，還加入Hello Kitty造型霓虹燈光設計，讓原本熟悉的門市多了濃濃的萬聖節氣氛。

走進店內，最吸睛的就是層層堆疊的南瓜裝置，搭配魔法帽、Hello Kitty角色立牌與棕色沙發，直接打造出一個可以坐下來拍照的萬聖節場景。橘色南瓜與粉紅色店裝形成鮮明對比，搭配各種Hello Kitty角色周邊，從大型裝置到商品陳列都充滿拍照亮點。週末安排中山商圈逛街行程時，也能順道來這裡看看秋冬新品，留下與萬聖Hello Kitty的限定合照。

▲AIR SPACE南西店直接變身Hello Kitty萬聖節萌鬼派對，滿滿橘色南瓜堆出超吸睛的拍照場景，還有戴著繃帶的Hello Kitty角色立牌與可愛沙發，粉紅色店裝搭配萬聖節元素，隨手拍都充滿俏皮又療癒的節慶氛圍。圖／AIR SPACE提供；窩客島整理



Hello Kitty南西店打卡送貼紙，Threads上傳再享主題拍貼體驗

這次主題店除了好拍，還準備了粉絲可以帶回家的限定好禮。活動期間前往r.fav南西店消費，並與萬聖Hello Kitty拍照，上傳至Threads且標記「airspacetaiwan」官方帳號，依照活動規定向門市出示畫面，就能獲得萬聖Hello Kitty貼紙1張，以及品牌IP主題拍貼機體驗1次。

對喜歡拍貼、收藏限定小物的Hello Kitty粉絲來說，這項活動等於把逛街、拍照與收藏一次安排好。可以先在南瓜裝置前拍下萬聖節合照，再體驗主題拍貼，把當天的可愛回憶留成實體紀念。需要留意的是，這項打卡贈禮必須符合來店消費與社群上傳條件，並非單純拍照就能直接領取。

▲Hello Kitty聯名秋冬新品連自拍都很有戲，粉白配色的滿版角色針織上衣，搭配粉紅耳機與復古透明相機，細看還有滿滿蝴蝶結圖案，甜美中帶著一點俏皮的復古氛圍。圖／AIR SPACE提供；窩客島整理

AIR SPACE萬聖Hello Kitty消費優惠，不限金額送提袋與貼紙

想把這次聯名新品帶回家，AIR SPACE也推出全台通路同步贈禮活動。10月12日起，在全台AIR SPACE、PLUS門市及官方網站賣場購買萬聖Hello Kitty系列商品，不限消費金額，就能獲得萬聖Hello Kitty提袋1個及貼紙1張，其中貼紙標示市價為100元。

如果一次購入多款服飾或周邊，單筆消費滿3,500元，還能再獲得市值890元的萬聖Hello Kitty造型面紙套1個。品牌SVIP與VIP會員則有專屬門檻，只要單筆消費滿2,500元，就能獲得同款面紙套。對原本就打算購入秋冬服飾的粉絲來說，可以依照自己的購物清單與會員資格，確認適用的贈禮條件。





Hello Kitty可收納頸枕限時790元，10月17日再送前50名大禮包

週末準備前往南西店的粉絲，還有兩項限定活動可以留意。10月17日至18日，萬聖Hello Kitty可收納頸枕推出週末限定優惠，原價890元，活動期間只要790元，現省100元。這款兼具旅行實用性與角色收藏感的周邊，也讓想找可愛出遊配件的人多了一個入手機會。

10月17日當天，r.fav南西店還推出前50名限定贈禮，只要購買萬聖Hello Kitty系列服飾，並成功加入及綁定AIR SPACE品牌LINE官方好友，符合條件就能獲得限量大禮包，內含萬聖Hello Kitty貼紙1組共3張、提袋1個及造型面紙套1個。要特別注意，這項活動限定購買系列服飾，單買吊飾、頸枕等配件小物並不符合資格，想參加的粉絲記得先確認購買品項。

台南FOCUS店也有Hello Kitty限定贈禮，萬聖節周邊收藏再加碼

除了台北南西店的主題裝置與週末活動，台南的Hello Kitty粉絲也有專屬驚喜。AIR SPACE同步規劃台南FOCUS店限定贈禮，包含南瓜款手提袋與小惡魔款貼紙，讓不同地區的粉絲都能感受這次萬聖節聯名的收藏樂趣。

從4款獨家自繪造型、反差感十足的長腿吊飾，到粉紅南瓜主題店與消費贈禮，AIR SPACE這次把Hello Kitty的可愛延伸到秋冬穿搭、生活小物與實體逛街體驗。想趁萬聖節替衣櫃增加一點新鮮感，或是單純想收藏限定角色周邊，都可以趁活動期間安排一趟Hello Kitty主題逛街行程。各項贈品數量有限，送完為止，實際領取仍須符合各通路活動條件。

▲Hello Kitty粉絲看到這款真的很難不心動，粉紅色與酒紅色交織的針織毯，放大經典Hello Kitty臉部輪廓，搭配毛絨絨的視覺質感，光是裹在身上就充滿秋冬療癒氛圍。圖／AIR SPACE提供；窩客島整理











AIR SPACE萬聖Hello Kitty聯名系列

開賣日期：2026年10月12日起。

販售通路：全台AIR SPACE、PLUS門市及官方網站賣場。

聯名特色：三麗鷗官方授權，AIR SPACE全球獨家自繪4款萬聖Hello Kitty造型。

限定角色：木乃伊、小惡魔、魔法師、小幽靈。

商品品項：秋冬針織服飾、限量長腿Hello Kitty吊飾、頸枕、毛毯、購物袋等。

AIR SPACE萬聖Hello Kitty消費贈禮

活動日期：2026年10月12日起。

活動通路：全台AIR SPACE、PLUS門市及官方網站賣場。



不限金額贈：購買萬聖Hello Kitty系列商品，即贈限定提袋1個及貼紙1張，貼紙市價100元。

單筆滿3,500元：贈萬聖Hello Kitty造型面紙套1個，市值890元。

VIP與SVIP會員：單筆滿2,500元，即贈萬聖Hello Kitty造型面紙套1個，市值890元。

注意事項：所有贈品數量有限，贈完為止。

r.fav南西店SPOOKY PARTY萌鬼派對

活動日期：2026年10月12日至11月1日。

活動地點：r.fav南西店。

主題特色：南瓜橘與粉紅色萬聖節主題店裝。

拍照場景：大型南瓜裝置、Hello Kitty角色立牌、魔法帽、棕色沙發及萬聖節霓虹燈光設計。

r.fav南西店Threads拍照打卡雙好禮

活動地點：r.fav南西店。

活動條件：來店消費並與萬聖Hello Kitty拍照，上傳Threads並標記品牌官方帳號airspacetaiwan，向門市出示畫面。

打卡好禮1：萬聖Hello Kitty貼紙1張。

打卡好禮2：品牌IP主題拍貼機體驗1次。

注意事項：須符合消費及打卡條件，贈品數量有限。

Hello Kitty可收納頸枕週末限定優惠

活動日期：2026年10月17日至10月18日。

活動地點：r.fav南西店。

優惠商品：萬聖Hello Kitty可收納頸枕。

原價：890元。

優惠價：790元。

優惠內容：現省100元。

r.fav南西店前50名限定大禮包

活動日期：2026年10月17日限定。

活動地點：r.fav南西店。

活動名額：當日前50名符合資格的消費者。

參加條件：購買萬聖Hello Kitty系列服飾，並加入AIR SPACE品牌LINE官方好友且完成綁定。

限定贈品：萬聖Hello Kitty貼紙1組共3張、限定提袋1個、造型面紙套1個。

注意事項：僅限購買聯名服飾，配件及生活小物不符合活動資格。

AIR SPACE台南FOCUS店限定贈禮

活動地點：AIR SPACE台南FOCUS店。

限定贈品：Hello Kitty南瓜款手提袋、小惡魔款貼紙。

活動條件：原始新聞稿未提供詳細消費門檻及贈送方式。

AIR SPACE官方購買資訊

官方網站：https://airspace.site/LxsHR

蝦皮商城：https://airspace.site/9TTXy

活動提醒：各項贈品數量有限，贈完為止，不另通知。實際活動資格、贈品供應與優惠內容依品牌現場公告為準。

Hello Kitty換上萬聖節限定裝扮讓人想收藏，其他人氣角色又有哪些跨界聯名新品值得關注？

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