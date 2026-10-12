7-11雛菊咖啡杯超潮！Mardi Mercredi聯名發光杯塞69元入手，咖啡17杯500元先寄杯

編輯 鄭雅之 表示：7-11真的很會！Mardi Mercredi聯名連喝個咖啡都可以變成超潮單品～

每天早上醒來沒來一杯咖啡真的醒不過來，但這次走進7-11不只為了續命，更要搶下這波爆紅的韓系時尚！7-11這次直接大搞跨界，找來韓劇女神私下最愛的流行品牌Mardi Mercredi獨家合作，把IG狂洗版的經典小雛菊與療癒臘腸狗通通塞進我們的日常裡，從溫暖床頭的微光杯塞到上班必備的實用周邊，再配上一杯限時省20元的CITY PRIMA精品咖啡「蜜桃協奏曲」，立刻讓忙碌的通勤生活變得優雅又質感滿分。



▲獨家開發四款發光造型杯塞公仔，附贈專屬貼紙供自由DIY黏貼，兼具擺飾與小夜燈功能。

▲大容量經典小雛菊冰壩杯附便利提把與吸管，是上班族週間與戶外野餐的質感好物。





療癒系微光夜燈杯塞限量開搶

深受年輕Z世代追捧的韓國時尚品牌Mardi Mercredi，本次以經典圖騰靈感延伸，獨家開發出四款兼具擺飾與實用功能的微光小夜燈公仔「發光造型杯塞」，隨盒附贈品牌專屬貼紙供消費者自由發揮創意，只要購買CITY CAFE指定飲品滿50元即可加價69元帶回家，不管是放置於辦公桌當療癒小放鬆，或是夜晚放在床頭充當氛圍燈都質感滿分，再搭配專屬聯名杯身拍照打卡，絕對能輕鬆制霸社群話題。



▲買CITY CAFE指定飲品滿額加價69元即可入手發光造型杯塞，搭配聯名主題杯拍照超搶眼。





全套潮流周邊打造生活儀式感

除了吸睛的「發光造型杯塞」之外，活動期間只要購買CITY CAFE指定大杯以上咖啡即可累積點數，集滿6點即可加價換購八款兼具美感與功能性的日常生活道具，包括省100元即可入手的大容量且附帶提把「Mardi Mercredi經典小雛菊冰壩杯」，以及附防塵臘腸狗造型蓋的「Mardi Mercredi雛菊馬克杯組」，還有省200元就能帶走的「Mardi Mercredi經典小雛菊野餐墊」，無論是週間辦公或是週末戶外野餐，都能輕鬆展現專屬於自己的法式慵懶美學。



▲雛菊馬克杯組搭配立體臘腸狗造型杯蓋，可愛防塵設計為午茶時光注入法式慵懶儀式感。





咖啡風味升級與官網加碼抽獎

這股時尚熱潮更一路延伸至數位平台與咖啡體驗，Mardi Mercredi官方網站於活動期間加碼推出消費滿額抽獎活動，官方社群也將不定期釋出獨家驚喜，同時7-11的CITY PRIMA精品咖啡也帶來全新風味突破，除了全台門市販售的「100%水洗花香耶加雪菲」外，更於限定門市推出精選三大產地咖啡豆並透過黃金發酵工藝打造的「蜜桃協奏曲」，展現出前所未有的濃郁果香味與層次感，搭配OPENPOINT行動隨時取推出指定飲品17杯超划算寄杯優惠，最便宜美式17杯只要500元，讓咖啡控隨時隨地享受極致品味。



▲集點活動換購全套Mardi Mercredi周邊，包含野餐墊、冰壩杯與識別證套等時尚生活道具。

▲造型蓬鬆可愛的臘腸狗面紙套可兼做療癒小抱枕，搭配卡套吊飾輕鬆帶出生活好心情。

CITY CAFE X Mardi Mercredi 發光造型杯塞 活動資訊

活動時間：2026年10月14日至2026年11月10日

活動內容：買CITY CAFE飲品滿50元即可加價69元獲得發光造型杯塞公仔1款，共4款，隨機出貨不挑款，數量有限，贈完為止，附贈品牌貼紙供黏貼。





CITY CAFE X Mardi Mercredi 集點資訊

活動時間：2026年10月14日至2026年11月10日，兌換至2026年11月12日止。

集點規則：買CITY CAFE大杯含以上每杯贈1點，特大杯贈2點，集滿6點即可加價購或指定點數免費換周邊。

集點周邊商品：

Mardi Mercredi經典小雛菊冰壩杯經典白或深藍款：6點加399元

Mardi Mercredi雛菊馬克杯組經典白或深藍款含臘腸造型杯蓋：6點加399元

Mardi Mercredi臘腸狗吊飾卡套：6點加299元

Mardi Mercredi經典雛菊仿皮雙層識別證卡套：6點加199元

Mardi Mercredi臘腸狗造型面紙套：6點加459元

Mardi Mercredi經典小雛菊野餐墊藍：6點加499元





Mardi Mercredi 官網加碼抽獎

活動時間：2026年10月14日至2026年11月10日

活動內容：至Mardi Mercredi官方網站消費折扣後滿5000元即可參加抽獎，11月13日抽出8名幸運兒獲得聯名周邊。





CITY PRIMA精品咖啡優惠

活動時間：2026年10月14日至2026年10月27日

活動內容：購買中杯精品美式或拿鐵加贈OPENPOINT點數20點，相當於現省20元。





7-11 OPENPOINT行動隨時取優惠

活動時間：2026年10月14日至2026年10月27日

優惠品項：

CITY CAFE大杯濃萃美式17杯組500元，限量10萬組

CITY CAFE大杯濃萃拿鐵17杯組700元，限量10萬組

CITY CAFE特大杯厚乳拿鐵17杯組850元，限量10萬組

CITY CAFE風味系列指定冰飲任選17杯組880元，限量5萬組

CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡或檸檬咖啡任選17杯組920元，限量5萬組

CITY CAFE特選美式或特選拿鐵任選17杯組700元，限量10萬組





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