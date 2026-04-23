-68度C雪漸層咖啡！玻璃屋咖啡Coffee S插旗東門，喝完玻璃杯帶回家。

捷運東門站絕美玻璃屋「Coffee S」新開幕，必點零下68度Ｃ雪漸層咖啡，質感玻璃杯還能帶回家。編輯 鄭雅之表示：台北人週末來去跑咖！

-68度C雪漸層咖啡喝完還能把玻璃杯帶回家！最近在捷運東門站與古亭站附近的榕錦時光生活園區，出現一間詢問度破表的絕美咖啡廳「Coffee S」。這座充滿現代感的玻璃屋建築，巧妙鑲嵌在歷史韻味的日式老宅聚落中，不僅擁有絕佳自然採光，更以獨特的實驗室風格打造室內空間和招牌雪漸層咖啡為主打，試營運就吸引大批人潮前來朝聖，成為藏在大安區巷弄中最夯的打卡點。



▲雪漸層咖啡的冰霜美感，極低溫冷凍後的玻璃杯讓咖啡喝起來更加沁涼入魂。(攝影：鄭雅之)

▲坐落於榕錦時光園區的絕美玻璃屋咖啡廳，現代感鋼構與日式老宅形成強烈的視覺對比。(攝影：鄭雅之)





玻璃屋尬上金屬實驗室！

走進店內會發現這裡宛如一間神祕檔案室，大量的金屬材質座位區展現俐落的工業美感，連品牌標誌都融入化學元素符號，展現個性十足的科幻氛圍。最有趣的是店內使用大量復古老物件妝點，讓冷冽的金屬與溫潤的歲月痕跡產生火花，讓每個人都能在充滿老物件妝點的空間裡，找到專屬於自己的角落，享受這份城市裡的隱密感。



▲寬敞通透的室內空間搭配復古燈飾妝點，在通明亮麗的環境中品味一杯有溫度的職人咖啡。(攝影：鄭雅之)





零下68度C的超人氣雪漸層

來到這裡最不能錯過的打卡咖啡就是「雪漸層」，咖啡師會從零下68度的冷凍櫃取出特製冷凍玻璃杯，倒入香醇咖啡與牛奶形成夢幻視覺，看著色彩緩緩流動變化的過程超級療癒。這款飲品不僅好拍，更強調純粹的風味體驗，在萃取的片刻中彷彿時間也被重新翻閱，入口瞬間被喚醒的不只是味蕾，還有那些曾經被生活壓抑磨光的感受。



▲雪漸層咖啡製作過程極其講究，先在結霜玻璃杯中倒入鮮乳，再緩緩加入咖啡液交織出絕美漸層。(攝影：鄭雅之)





掃QRcode解鎖異國隱藏版咖啡

除了經典的美式與拿鐵，這裡的隱藏版菜單更是一場舌尖上的旅行。只要掃描QRcode就能看到多款創意咖啡，有經典濃縮咖啡淋在冰淇淋中的「拿波里」Affogato；加入台灣鹹蛋元素的「媚公河」蛋咖啡；喜歡清爽的可以點「鹿陶洋」，以柳橙汁為基底加入濃縮咖啡，酸甜果香和咖啡香混搭出新滋味。若是不喝咖啡的朋友，店內也提供香醇可可與新鮮柳橙汁，讓大家都能在忙碌的日子裡忙裡偷閒，透過一杯好喝的飲品感受到最純粹的幸福。



▲Coffe S提供許多特調選擇。(攝影：鄭雅之)



▲Coffee S經典飲品，包含熱拉花拿鐵與招牌雪漸層咖啡，滿足各種咖啡愛好者的味蕾。(攝影：鄭雅之)





沁涼冰鮮魚甜點與玻璃杯外帶

吃咖啡當然要配甜點，這裡提供造型超酷的「冰鮮魚」冷凍鯛魚燒，共有卡士達、抹茶與芋頭口味，冰涼口感與咖啡堪稱絕配。最貼心的是點購冷飲皆使用玻璃杯盛裝，喝完後可以去櫃檯自取杯蓋，直接將玻璃杯帶回家收藏，店家甚至免費提供提袋，希望這份質感能陪伴大家展開新的旅程，讓咖啡廳的記憶不再是一次性的包裝體驗。



▲外皮酥脆且口感沁涼的冰鮮魚鯛魚燒，是搭配雪漸層咖啡或特調飲品最推薦的人氣午茶組合。(攝影：鄭雅之)

▲點購冷飲即可去櫃檯自取銀色杯蓋，將Coffee S專屬質感玻璃杯帶回家，延續美好的生活風格。(攝影：鄭雅之)

Coffee S 店家資訊

店址： 台北市大安區金華街161號（榕錦時光生活園區內）

營業時間： 週一至週日 11：00 至 19：00（最後點餐時間 18：45）

交通資訊： 捷運東門站或古亭站，步行約 10 分鐘即可抵達。





Coffee S 的核心特色

絕美玻璃屋建築： 坐落於榕錦時光生活園區，現代透明玻璃屋與日式老宅建築形成強烈視覺對比，採光極佳。

實驗室檔案室風格： 店內裝潢結合大量金屬元素與復古老物件，連 LOGO 都是化學元素結構設計，氛圍感十足。

爆紅打卡「雪漸層」： 使用零下 60 度冷凍櫃取出的冰凍玻璃杯製作，視覺效果夢幻，是店內最具代表性的飲品。

玻璃杯可帶回家： 只要點購冷飲（包含雪漸層），喝完後即可將玻璃杯帶走，櫃檯亦貼心提供免費杯蓋與提袋。

QRcode 隱藏版菜單： 除了基本款咖啡，掃碼可解鎖「媚公河」鹹蛋咖啡、「拿波里」Affogato 等具異國元素的特調。

特色甜點「冰鮮魚」： 不同於一般熱食鯛魚燒，提供卡士達、抹茶、芋頭三種口味的冷藏鯛魚燒，口感細緻沁涼。

城市綠洲體驗： 主打在都會中就能抵達的透明系空間，並設有「燈亮請進場」的趣味排隊提示，服務細節溫馨。







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Coffee S 玻璃屋咖啡更多照片

▲隱藏版Affogato是熱愛甜點感咖啡的朋友必點的推薦項目。(攝影：鄭雅之)

▲甜點冰鮮魚鯛魚燒採用冷凍保存，獨特的標本風格包裝袋設計完美契合實驗室風格主題。(攝影：鄭雅之)

▲冷飲玻璃杯喝完可以外帶回家。(攝影：鄭雅之）

▲「鹿陶洋」以柳橙汁為基底加入濃縮咖啡，酸甜果香和咖啡香混搭出新滋味。(攝影：鄭雅之)

▲店內設計運用大量的金屬座椅與懷舊老物件打造出獨特實驗室質感。(攝影：鄭雅之)

▲戶外用餐區保留了紅磚老牆與充滿綠意的造景，是台北市區內難得一見的城市綠洲風景。(攝影：鄭雅之)

▲Coffee S最熱門的打卡飲品「雪漸層咖啡」，從零下60度冷凍櫃取出冰凍玻璃杯。(攝影：鄭雅之)