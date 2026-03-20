▲西門町電影院頂樓有咖啡廳！漠杉咖啡 新開幕就爆紅，試營運優惠折30。

西門町咖啡廳推薦再+1「漠杉咖啡」進駐新世界大樓9樓，主打景觀咖啡廳、露營風戶外區與不限時插座，成為台北西門打卡與工作新熱點

西門町電影院頂樓有咖啡廳！「漠杉咖啡 MUSAND COFFEE XIMEN」悄然進駐西門町核心地段，一開幕就爆紅。店面位於西門新世界大樓9樓頂樓，不同於街頭喧囂，這間高空咖啡廳以開闊視野與靜謐氛圍，成為近期台北西門町咖啡廳推薦名單中的新焦點，吸引大量跑咖族與攝影愛好者朝聖。



▲台北西門新開咖啡廳9樓視角，俯瞰城市天際線與街區景色（攝影：蕭芷琳）





▲西門町景觀咖啡廳「漠杉咖啡」高樓層打造城市高空綠洲（攝影：蕭芷琳）

西門町景觀咖啡廳新亮點「漠杉咖啡」打造城市高空綠洲！

「漠杉咖啡」最具辨識度的標誌，是一隻坐姿駱駝的品牌視覺。象徵都市人如同沙漠旅人，在高壓節奏中前行，也需要停下來補給與喘息。空間設計上，店內採工業風結合極簡線條，大面落地窗引入自然光線，減少室內壓迫感。戶外區則擺放露營椅，營造類露營氛圍，成為西門町少見的露天咖啡空間。從此遠望，還能捕捉城市地標與天際線層次。

▲西門町景觀咖啡廳「漠杉咖啡」駱駝品牌視覺設計，象徵都市旅人的暫歇意象（攝影：蕭芷琳）

西門町不限時咖啡廳推薦！WiFi插座＋露營風空間成數位遊牧天堂

▲西門町景觀咖啡廳「漠杉咖啡」露天咖啡廳空間設計，露營椅打造戶外氛圍（攝影：蕭芷琳）

在競爭激烈的西門町咖啡市場中，「漠杉咖啡」主打不限時與高機能空間配置。店內提供穩定WiFi與多數座位附設插座，對於自由工作者與遠端辦公族群極具吸引力。此外，鄰近戲院的地理優勢，也讓這裡成為觀影前後的休息據點。不論是閱讀、筆電工作或單純放空，都能在這片高空空間中找到節奏。



▲西門町不限時咖啡廳內部座位，多數附設插座適合工作（攝影：蕭芷琳）



餐飲方面，漠杉咖啡以簡約但穩定的品質作為核心。飲品提供精品咖啡與茶類選擇，試營運期間還能折30元。輕食部分則有可頌、麵包與現做燻雞帕尼尼，搭配雙起司與香蒜醬，口感濃郁且具飽足感，是不少顧客午後補給的熱門選擇。從天母拓展至西門町，漠杉咖啡不只是新增一間分店，更像是在城市垂直空間中開闢出一片留白。當街道聲音逐漸遠去，9樓的風景與光線，像一場安靜的城市呼吸。



▲西門町景觀咖啡廳「漠杉咖啡」試營運期間還能折30元（攝影：蕭芷琳）

西門町咖啡廳 不限時有插座 漠杉咖啡 西門店 MUSAND COFFEE XIMEN

地址：臺北市萬華區漢中街116號9樓

營業時間：10:30–17:00

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