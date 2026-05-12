嘉義voco飯店下殺1.8折！福容線上旅展5/14開搶，住宿券2815元起環島全台19家分店。

隨著夏季旅遊熱潮將至，全台飯店業紛紛祭出強檔優惠搶客。福容大飯店今年春季線上旅展規模更勝以往，串聯全台19家分店提供極具競爭力的住宿方案。資深編輯李維唐表示，此次福容特別針對會員推出12小時快閃加碼，並將住宿券平均單價壓低至2815元，在通膨壓力下，這類具有高度彈性的跨店通券將成為精打細算族的首選。

隨著夏季旅遊熱潮即將引爆，全台連鎖飯店龍頭福容大飯店正式宣佈，「春季線上旅展」將於5月14日至5月29日限時開賣。本次活動不僅鎖定暑假旅遊商機，更串聯全台19家分店，提供從城市度假到海景放空的多元選擇，主打讓旅客能自由搭配使用，無論是親子家庭或是尋求靜謐時光的旅人，都能在這一波超值票券中找到專屬的夏日提案。

▲福容花蓮店主打療癒海景房，僅需一張住宿券即可入住 ，享受無邊際泳池與海天一線的美景。圖／福容大飯店提供；窩客島整理



會員快閃優惠搶佔先機

針對忠實粉絲，福容大飯店特別規劃了福容家會員專屬的早鳥快閃活動。於5月13日10:00至22:00，僅限12小時的黃金時間內，凡購買會員限定的買15送2方案，將加碼贈送2張升等券。若想大啖美食，美食通用券亦推出買10送2並加贈600元餐飲抵用券的誘人回饋。旅展期間購買成套商品，登錄APP還能參加抽獎，大幅提升了消費者的中獎樂趣與品牌黏著度。

▲嘉義福容voco酒店豪華客房三天兩夜僅需3張住宿券 ，換算平均一晚4,223元，下殺1.8折極具吸引力。圖／福容大飯店提供；窩客島整理

聯合住宿券下殺1.8折超划算

最受矚目的「福容聯合住宿券」在本次旅展中祭出買10送1優惠，價格為31900元，平均每張僅2900元。而會員獨享的買15送2方案更具競爭力，單張成本降至2815元。以此計算，入住嘉義福容voco酒店豪華客房，三天兩夜只需3張券，平均一晚4223元，等同於原價1.8折的超狂優惠。不論是想去花蓮海景房感受無邊際泳池的藍天一線，或是到淡水漁碼店享受黃金美人湯與夕陽美景，住宿券的彈性運用皆能滿足需求。

▲麗寶福容店結合水樂園、Outlet與美食行程 ，適合全家大小在暑假期間體驗一站式渡假魅力。圖／福容大飯店提供；窩客島整理



暑假戲水與海島慢旅全紀錄

迎接玩水旺季，南台灣與離島行程同樣精彩。福容徠旅墾丁推出四人入住方案，換算下來每人最低只要704元，步行即可抵達墾丁大街。此外，入住福容徠旅澎湖更能近距離感受海景與煙火交織的夏日魅力。若想參與東北角著名的福隆沙雕藝術季，體驗SUP與獨木舟，福容福隆店提供三天兩夜的海洋溫泉假期，平均每晚4223元。而麗寶福容店則針對親子客群，推出三張券入住三天兩夜，讓遊客一次包攬水樂園、Outlet購物與各類美食行程。

▲全新開幕的福容徠旅澎湖提供海島慢旅提案 ，會員限定價最低2,815元起即可入住 。圖／福容大飯店提供；窩客島整理

美食通用券打造舌尖饗宴

除了住宿誘因，餐飲內容也全面升級。本次旅展推出的「福容美食通用券」，買10送2優惠價12800元，單張僅1067元。持券可兌換福粵樓雙人套餐、日式料理或自助餐。若家庭聚會，使用2張券可享星級片鴨三吃，7張券則可換購8至10人的澎湃桌菜。福容台北一館更推出限定「海鮮珠寶盒」，於6月30日前持1張券即可在平日兌換2套。此外，加價500元還能品嚐福容大龍門知名的剁椒魚頭煲，將桃園在地風味與主廚創意展現得淋漓盡致。

▲福容台北一館於6月30日前推出快閃優惠 ，平日持一張美食通用券即可兌換兩套精緻的「海鮮珠寶盒」。圖／福容大飯店提供；窩客島整理 ▲持一張美食通用券加價500元 ，即可品嚐福容大龍門人氣料理「剁椒魚頭煲」一魚三吃。圖／福容大飯店提供；窩客島整理





福容大飯店春季線上旅展

活動時間：2026年5月14日至5月29日

會員早鳥快閃：2026年5月13日10:00至22:00（限時12小時）

住宿與餐飲優惠內容

聯合住宿券：買10送1優惠價31,900元，平均每張2,900元 。

會員限定住宿：買15送2，平均每張2,815元，入住嘉義福容voco酒店最低下殺1.8折 。

餐飲優惠：美食通用券買10送2優惠價12,800元，平均每張1,067元 。

早鳥加碼：購買會員限定15送2方案，加碼贈送2張升等券 。

美食升級：持美食通用券可兌換福粵樓套餐、順園日式料理、田園自助餐，或加價品嚐剁椒魚頭煲 。

官方網站：https://www.fullon-hotels.com.tw/tw/

參與分店：全台19家分店（包含嘉義voco、花蓮店、墾丁徠旅、澎湖徠旅、淡水漁碼店、麗寶福容店、福隆店等）