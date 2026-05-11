免飛東京！無菜單燒肉USHIGORO S.插旗台北大直，侍肉師代烤 牛排三明治必吃。

USHIGORO S. 台灣首店正式進駐大直，以全包廂、侍肉師與A5和牛Omakase打造東京頂級燒肉體驗，編輯張人尹表示，近期高端燒肉店再添話題新選擇。

燒肉控機票錢省了！東京高端燒肉品牌「USHIGORO S.」正式插旗台北，由富錦樹集團引進海外首店，選在大直打造全新頂級燒肉空間。USHIGORO S. 以東京銀座高端定位為核心，主打全包廂制與Omakase套餐形式，提供專屬侍肉師、全程代烤，挑戰奢華燒肉全新話題。



▲USHIGORO S. 海外首店正式進駐台北大直，以全包廂與Omakase形式打造高端燒肉新話題。



▲USHIGORO S. 將東京銀座高端燒肉體驗帶進台北，燒肉控不用飛日本也能朝聖。

全包廂搭配專屬侍肉服務

▲USHIGORO S. 全區採獨立包廂規劃，讓粉絲在安靜空間中享受更完整的燒肉體驗。

A5和牛套餐打造完整節奏

▲USHIGORO S. 以日本空運A5黑毛和牛打造Omakase套餐，強調完整味覺節奏安排。

台灣首店落腳大直正式開放訂位

▲USHIGORO S. 台灣首店位於台北大直，已於2026/5/9正式開放inline線上訂位。



▲USHIGORO S. 提供K套餐與Q套餐選擇，讓粉絲在台北也能享受東京高分燒肉體驗。

USHIGORO S. 台灣首店 營業資訊

USHIGORO S. 最大特色之一，就是全區採用獨立包廂規劃，從入席到用餐結束，完整保留每組粉絲的隱私與節奏。不論是商務聚餐、約會或重要聚會，都能在安靜且不受干擾的空間中進行。品牌同步導入日本店「侍肉師」制度，每間包廂都配置專屬侍肉師全程代烤，從肉品切割、火候控制到上桌時間，都依據不同部位調整細節。粉絲不需要自行顧火，只要專注品嚐、專注享受就好。餐點部分則以日本空運A5黑毛和牛為核心，透過Omakase無菜單料理的用餐方式。其中特色餐點包藍「櫻花蝦嚴選赤身手捲」以赤身牛肉搭配櫻花蝦與紅醋壽司飯，呈現清爽又帶有濃郁旨味的層次感。招牌「夏多布里昂炸牛排三明治」則選用珍稀菲力部位，外層酥脆、內裡柔嫩，再由侍肉師現場刨上松露，讓香氣與油脂更加突出。另一道「竹筍菲力土鍋炊飯」則以季節竹筍與和牛搭配特製高湯炊煮，最後利用土鍋餘溫完成收尾。USHIGORO S. 台灣首店位於台北大直，已於2026/5/9正式開放inline線上訂位，並且訂位開放未來30天內的日期選擇。在收費價格方便，USHIGORO S.提供K套餐與Q套餐兩種選擇，K套餐每位NT$6800，3人以上訂位可選擇Q套餐每位NT$5500，都以日本A5黑毛和牛為主角，透過Omakase形式服務。燒肉控這次不用飛日本，在台北就能享受到超高人氣、高分評價的日式燒肉。

地址：台北市中山區樂群三路299號2樓 店鋪資訊：2026年5月9日 正式開放訂位

訂位方式：inline線上訂位



消費方式：

K套餐：NT$6,800

Q套餐：NT$5,500 （3人(含)以上可選擇Q套餐，需於訂位時備註）

注意事項：

同組貴賓需統一選擇相同套餐內容。

所有費用需另加10%服務費，酒水費用另計。

訂位開放未來30天內的日期。



