全台最強飯店優惠！長榮鳳凰春季線上旅展開賣，礁溪一泊一食7000有找、台中鳳凰3.7折省荷包。

隨著旅遊旺季需求增加，長榮鳳凰酒店（礁溪）攜手台中鳳凰酒店推出2026春季線上旅展，祭出最低3.8折起的強大優惠 。資深編輯李維唐指出，這次票券效期長且首創多重買10送1回饋，對計畫家庭旅遊或節慶送禮的消費者來說，是難得一見的高性價比進場時機 。

隨著初夏氣息漸濃，不少旅人已開始規劃下半年的度假行程。長榮鳳凰酒店(礁溪)特別攜手台中鳳凰酒店，共同推出萬眾矚目的「2026春季線上旅展」。這場年度盛事將於5月5日10:00正式點燃戰火，持續開賣至6月1日18:00。對於喜愛享受溫泉療癒與星級美食的民眾來說，這無疑是搶購超值票券的絕佳時機。本次活動整合了住宿、餐飲、泡湯等全方位需求，最低折扣甚至下殺至3.8折，讓原本高不可攀的星級體驗變得親民。在通貨膨脹、物價飛漲的時代，飯店業者透過線上旅展，不僅祭出低於7000元的礁溪住宿優惠，更結合了買10送1的加碼機制，為追求高品質生活的度假客提供更有感的省錢方案。

▲長榮鳳凰酒店(礁溪)高級洋式客房，大面落地窗將蘭陽平原翠綠山景盡收眼底。圖／長榮鳳凰酒店(礁溪)提供；窩客島編輯李維唐整理



礁溪泡湯頂級享受與住宿買10送1攻略

身為礁溪度假指標的長榮鳳凰酒店，在本次旅展中將明星商品「高級洋式客房平日雙人一泊一食住宿券」擺在最顯眼的位置。原價高昂的客房，在旅展期間僅需6,999元，等於直接打3.8折，不僅包含雙人入住，還隨票附贈兩客精緻的自助式早午餐。除了適合情侶或夫妻的雙人房型，旅客也能靈活選擇兌換日式家庭房供三人純住宿使用，完美契合不同家庭結構的需求。為了增加買氣，官方更推出買越多送越多的豪禮回饋，凡一次購買十張住宿券，直接再贈送一張純住房券。更具吸引力的是，若在旅展期間即刻訂房，還有機會享有旺日加價減半的限時限量優惠，讓原本預算有限的小資族也能輕鬆入住五星級泉鄉飯店。

▲酒店內設有專業SPA泡湯設施與戶外泳池，提供旅客最放鬆的療癒時光。圖／長榮鳳凰酒店(礁溪)提供；窩客島編輯李維唐整理

桂冠自助餐廳食尚饗宴

深受好評的桂冠自助餐廳，平日早午餐券優惠價僅768元，若搭配買10送1方案，平均每人僅需698元。餐廳選用宜蘭在地農產，並提供星巴克咖啡無限暢飲。晚餐時段更是美味升级，持券加價即可品嚐松葉蟹腳、烤鴨六吃與現煎牛排，從精緻輕食到異國熱食一應俱全，讓全家人的味蕾都能在宜蘭的美好時光中獲得滿足。

▲長榮鳳凰酒店（礁溪）桂冠自助餐廳推出平日早午餐餐券優惠，春季線上旅展期間餐券優惠價768元，享買十送一，平均每張698元，輕鬆品味星級早午餐饗宴。圖／長榮鳳凰酒店(礁溪)提供；窩客島編輯李維唐整理



台中鳳凰酒店高CP值城市輕旅行首選

視野轉向中台灣，台中鳳凰酒店同步在本次春季旅展中展現極高競爭力。針對喜愛城市慢遊的族群，精緻雙人房平日一泊一食住宿券僅需2,666元，相當於3.7折的超狂優惠。這個價格不僅能享受質感的住宿空間，更能品嚐到被網友譽為台中最高CP值、位於酒店二樓的「鳳凰食號」早午餐。旅展期間，平日單人早午餐券優惠價為550元，若採購買7送1方案，平均單價更降至481元。鳳凰食號以豐富的料理種類與舒心用餐環境聞名，不論是安排兩天一夜的台中文青之旅，或是單純與親友相約聚餐，這張餐飲券都是近期市面上難得一見的划算選擇。

▲被譽為台中最高CP值的「鳳凰食號」早午餐，以多國料理風格滿足老饕味蕾。圖／台中鳳凰酒店提供；窩客島編輯李維唐整理

SPA泡湯一日遊與全台旅遊據點懶人包

若無法過夜，長榮鳳凰酒店也貼心準備了泡湯與一日遊套票。平日SPA泡湯券一套六張售價2,988元，平均單次泡湯不到500元，若揪團購買「買7套送1套」的優惠方案，更是划算。對於想在假日當天往返的旅客，「SPA與桂冠自助餐廳晚餐」的一日遊套票僅需1,598元，一次搞定放鬆與美食。本次旅展所有票券的使用期限皆展延至2026年11月30日，涵蓋了下半年的多個旅遊旺季。建議有旅遊計劃的民眾提前在5月5日守候線上旅展頁面，鎖定各項限量加碼好禮，為未來的舒壓行程提前卡位，感受台灣在地星級酒店的細緻款待與豐盛魅力。

▲台中鳳凰酒店精緻雙人房以簡約質感設計，營造舒適的城市休憩空間。圖／台中鳳凰酒店提供；窩客島編輯李維唐整理







2026鳳凰春季線上旅展

活動時間：2026/5/5（二）10:00至2026/6/1（一）18:00

票券效期：即日起至2026/11/30止

旅展網頁：https://feversocial.com/p/38888

長榮鳳凰酒店（礁溪）

住宿：高級洋式客房平日一泊一食6,999元，買10張送1張純住房券 。

餐飲：桂冠自助餐廳早午餐券優惠價768元，加碼買10送1 。

泡湯：平日SPA券一套6張2,988元，買7套送1套 。

長榮鳳凰酒店（礁溪）

地址：宜蘭縣礁溪鄉健康路77號

訂房專線：03-9100688

官方網站：https://jiaosi.evergreen-hotels.com

台中鳳凰酒店

住宿：精緻雙人房平日一泊一食2,666元，約3.7折 。

餐飲：鳳凰食號平日早午餐券550元，買7送1 。

台中鳳凰酒店

地址：台中市中區民權路162號

訂房專線：04-3702-8555

官方網站：https://www.hotelphoenix.com.tw/