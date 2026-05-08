松菸櫻桃小丸子快閃店！櫻桃小丸子生日快閃店只有3天，編輯鄭亦庭表示：曬黑櫻桃小丸子娃娃要收。

櫻桃小丸子生日快閃店在松菸！為慶祝櫻桃小丸子生日，以及小丸子原作40週年紀念展覽預售開賣，特別在5月8日小丸子生日當天在松菸舉辦快閃慶生活動，現場集結日本超人氣舞團 Avantgardey 與次世代歌姬茉ひる祝賀，更推出小丸子快閃店，小丸子周邊小物、曬黑小丸子娃娃都要收，松菸櫻桃小丸子快閃店只到5/10，鐵粉這週末就先衝。



▲櫻桃小丸子生日快閃店於松菸快閃3天，超可愛小丸子周邊小物必買。(攝影：鄭亦庭)(攝影：鄭亦庭)





▲日本人氣舞團 Avantgardey全球首演「野口ㄎㄎㄎ舞」，並與日本次世代歌姬 茉ひる、香蕉哥哥草莓姐姐，一起慶祝櫻桃小丸子原作40週年。(攝影：鄭亦庭)





櫻桃小丸子40歲生日快閃慶生活動

為慶祝《櫻桃小丸子》原作40週年，官方推出全新電音舞蹈企劃《野口ㄎㄎㄎ舞》，靈感源自角色「野口同學」招牌的「ㄎㄎㄎ」笑聲，在小丸子生日5月8日特別邀請全球知名舞團 Avantgardey 來台，於松菸全球首度公開表演，此外，日本次世代創作型歌姬 茉ひる、超人氣的香蕉哥哥與草莓姐姐也同台為小丸子慶生。



▲櫻桃小丸子生日松菸快閃店即日起至5/10登場，曬黑小丸子娃娃、小丸子限定合照見面會。(攝影：鄭亦庭)





櫻桃小丸子生日松菸快閃店周邊必買推薦

櫻桃小丸子生日快閃店即日起至5月10日於松菸快閃，推出多款實用系周邊，從小丸子證件套、筆記本、收納包，到帽子、帆布袋都有，也有超可愛的櫻桃小丸子大頭抱枕、浴衣小丸子娃娃等，推薦必買曬黑櫻桃小丸子娃娃、曬黑花輪娃娃，穿著泳衣、曬黑的模樣超可愛，現場更同步販售與Avantgardey聯名的小丸子周邊，Avantgardey環繞小丸子、野口同學的束口袋、帆布袋等，Avantgardey鐵粉必收。



▲櫻桃小丸子生日松菸快閃店周邊，曬黑花輪娃娃、小丸子生日娃娃推薦必買。(攝影：鄭亦庭)





松菸快閃店小丸子限定合照見面會

櫻桃小丸子生日快閃商店現場只要追蹤展覽及《櫻桃小丸子》官方IG帳號，即可獲得限量精美小禮，5/8活動首日，單筆消費滿新台幣800元，即有機會參與小丸子限定合照見面會，活動共17:30、18:50兩場，採現場發放號碼牌，名額有限、送完為止，小丸子粉千萬別錯過。



▲櫻桃小丸子生日松菸快閃店現場追蹤展覽及《櫻桃小丸子》官方IG帳號，即可獲得限量精美小禮。(攝影：鄭亦庭)



▲櫻桃小丸子生日松菸快閃店，5/8活動首日，單筆消費滿新台幣800元，即有機會參與小丸子限定合照見面會。(攝影：鄭亦庭)





櫻桃小丸子生日快閃店

地點：松山文創園區 創意空間(台北市信義區光復南路133號|辦公廳舍一樓)

時間：即日起至5/10

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▲櫻桃小丸子生日快閃店！松菸櫻桃小丸子40週年快閃店，曬黑小丸子、Avantgardey聯名周邊必收。

