旅展必搶8888元飛香港！8旅行社線上旅展優惠，必衝昂坪360夜間纜車 香港海洋公園大熊貓。

香港旅遊、線上旅展優惠必搶8888元起，編輯張人尹表示，今年夏季從展覽到優惠行程同步升溫，昂坪360、香港海洋公園亮點必看，四天三夜行程剛剛好。

線上旅展優惠必搶！針對短天數輕旅行需求，飛香港是許多台灣人的旅遊口袋名單之一。這次香港旅遊發展局攜手多家旅行社推出線上旅展，主打四天三夜8,888元起的行程，讓粉絲們搶優惠、飛香港玩一波。同時整理近期必飛香港朝聖的旅遊亮點，從傳統節慶到當代藝術展覽，還有城市地標、樂園體驗，不管是閨蜜揪團非、還是帶著長輩一起玩都適合。



▲香港旅遊發展局推出線上旅展，主打四天三夜8,888元起，串聯節慶與藝文體驗，帶動香港夏季旅遊熱潮。



▲香港結合節慶活動與展覽內容，打造短天數輕旅行選項，讓粉絲一次掌握多元旅遊玩法。





香港海洋公園與沉浸展活動登場

▲香港多個沉浸式展覽登場，從蒙娜麗莎到設計主題展，讓旅遊行程加入藝文探索元素。

昂坪360夜間纜車與霓虹體驗亮相

▲香港昂坪360推出夜間纜車體驗，結合霓虹燈設計與高空視角，打造全新夏季旅遊亮點。

旅行社優惠齊發四天三夜8888起

▲香港昂坪360串聯市集燈光與音樂演出，搭配旅展優惠方案，讓粉絲規劃行程更有彈性。



▲香港海洋公園推出夏日活動與聯名企劃，結合園區設施，打造多元娛樂體驗，吸引粉絲規劃行程。

2026港旅局 旅行社線上旅展優惠推薦

近期香港的熱門旅遊話題，包含香港海洋公園暑期「大熊貓生日夏日派對」，結合園區內超過80項設施，提供自然、生態與娛樂並行的體驗。同時，藝文展覽也同步升溫，香港文化博物館「蒙娜麗莎」為主題的沉浸式展覽，透過多媒體與互動裝置重現文藝復興藝術魅力，還有藝術博物館M+的「設計啊！感受日常設計之奇妙」展覽，以及帶有香港復古風情的「油蔴地警署光影之旅」特展，讓人美照拍不停。今年迎來20週年的「昂坪360纜車」，也是夏季必訪另一大亮點。除了原有全長5.7公里的纜車路線，可從高空俯瞰大嶼山景色外，更首次推出「夜間纜車」體驗，於指定日延長營運，讓粉絲欣賞香港夜景。此外，在纜車車廂內加入霓虹燈設計，搭配昂坪市集的燈光裝置與音樂演出，營造出不同於白天的氛圍。同時也推出旅展限定優惠，如纜車買一送一與彈性套票，更吸引粉絲朝聖。配合線上旅展，各大旅行社同步推出優惠行程，主打「8888元起」行程方案。其中包含「東南旅遊」北角維港凱悅尚萃酒店四天三夜自由行、「泰元旅行社」旺角星淮酒店自由行升級五天四夜、可樂旅遊四天三夜自由行送樂園門票、「雄獅旅遊」北角海逸酒店四天三夜自由行等，通通每人8888元起就出發。

東南旅遊：北角維港凱悅尚萃酒店四天三夜自由行，送「探索者套裝」（含價值港幣200元的餐飲換領券與迎賓飲品）及香港網卡，二人一室每人8,888元起（未稅）。

泰元旅行社：旺角星淮酒店自由行，住四晚送一晚直接升級五天四夜，二人一室每人8,888元起（未稅）。

可樂旅遊：「夏日玩翻香港迪士尼」四天三夜自由行，入住富薈尚乘上環酒店，每人含香港迪士尼樂園一日門票，以及迪士尼主題小食：軟雪糕、熊抱哥鬆餅三明治、轉轉彈弓狗薄餅三選一，四人一室每人8,888元起（未稅）。

溫馨旅行社：灣仔合和酒店四天三夜自由行，送房型升等至尊貴城景客房，並含昂坪纜車標準車廂來回票與港鐵全日通，三人一室每人8,888元起（未稅）。

五福旅遊：旺角帝盛酒店四天三夜自由行，每房送皇后蛋捲與珍妮曲奇餅伴手禮、網卡與八達通卡，四人一室每人8,888元起（未稅），旅展再享第二人折2,000元優惠。

易遊網：尖沙咀皇家太平洋酒店四天三夜自由行，二人一室每人8,888元起（未稅）。此方案可享六折優惠價1,902元加購杜莎夫人蠟像館＋太平山單程纜車雙人套票（原價3,170元）；另外如需訂購鴨靈號維港遊，每一訂單可享299元折價券。

雄獅旅遊：北角海逸酒店四天三夜自由行，送迎賓飲品及酒店內港式懷舊鐵板晚市套餐（價值港幣218元/位），二人一室每人8,888元起（未稅）。

易飛旅遊：「香港山海大冒險」四天三夜自由行，入住一晚富麗敦海洋公園海景房及二晚富薈尚乘上環酒店（三天皆含早餐），並含香港海洋公園門票及昂坪纜車標準車廂來回票，四人一室每人10,800元起（未稅）。