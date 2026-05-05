蔦屋書店進駐松菸！TSUTAYA BOOKSTORE松菸店預計5/16登場，共享辦公室打造最chill書店。

TSUTAYA BOOKSTORE松菸店開幕，蔦屋書店海外直營首店、SHARE LOUNGE共享空間成焦點，編輯張人尹表示信義區文青與辦公族將迎來全新聚點。

松菸蔦屋要開了！文青必逛日系書店TSUTAYA BOOKSTORE（蔦屋書店）松菸店預計在5月中正式登場，地點位在信義區松山文化園區的東向製菸廠中，是第一間「海外直營」的TSUTAYA BOOKSTORE。同時在書店中引進共享空間SHARE LOUNGE，以計時方式提供辦公室、會議室空間，搭配點心飲品無限供應，是信義區逛書店、辦公的新據點。



▲TSUTAYA BOOKSTORE松菸店進駐松山文創園區，主打日系書店氛圍與閱讀體驗，成為文青新去處，圖片來源：台灣蔦屋。



▲TSUTAYA BOOKSTORE首間海外直營店落腳松菸，結合古蹟空間與書店設計，打造信義區話題據點，圖片來源：台灣蔦屋。

TSUTAYA BOOKSTORE插旗松菸

▲TSUTAYA BOOKSTORE松菸店預計5/16開幕，成為台灣第13間門市，也是首間海外直營據點，圖片來源：台灣蔦屋。

SHARE LOUNGE同步進駐

▲TSUTAYA BOOKSTORE導入SHARE LOUNGE共享空間，提供辦公、閱讀與會議需求的多元使用情境，圖片來源：台灣蔦屋。



▲TSUTAYA BOOKSTORE搭配SHARE LOUNGE提供點心飲品無限享用，打造結合工作與休閒的新空間，圖片來源：台灣蔦屋。

TSUTAYA BOOKSTORE松菸店

目前台灣蔦屋書店TSUTAYA BOOKSTORE共有12間，其中潤泰集團（Citylink）、得利影視、忠泰集團都擁有TSUTAYA BOOKSTORE代理權，並且個別經營。台灣第13間TSUTAYA BOOKSTORE則是首間海外直營店，預計在5/16於松山文創園區正式開幕，結合蔦屋一直以來的質感日式風格，以及松菸的古蹟氛圍，即將打造最新文青集散地。這次TSUTAYA BOOKSTORE松菸店中，同步帶來SHARE LOUNGE共享空間。SHARE LOUNGE主打以計時入場方式，提供辦公、閱讀、會議室空間，包含舒適沙發座位、插座等設施，並提供雜誌書籍閱覽，以及零食點心、飲品自助吧無限享用。這次SHARE LOUNGE同步進駐松菸，讓人不論是辦公、打報告都超適合。

開幕日期：預計2026/05/16開幕

地址：台北市信義區光復南路 133 號 1 樓 A7E102(松山文創園區東向製菸工廠)

營業時間：週日～週六 10:00～22:00