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17大台北展覽推薦必逛！超萌巨型Elmo、台北101布魯斯兔兔，免門票台北展覽清單先衝。

台北展覽台北免費展覽Elmo星期一的布魯斯
2026-05-01 15:10文字：編輯 鄭亦庭 攝影：編輯 鄭亦庭圖片提供:光之間 Art Space、國立歷史博物館
編輯 鄭亦庭

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放假逛台北展覽！17大台北展覽推薦清單，編輯鄭亦庭表示：巨型Elmo、藍色貓貓Sachiket都要拍。

17大台北展覽推薦必逛！假日台北不知道去哪，推薦你來逛台北展覽，窩客島幫你整理17大台北展覽推薦清單，從打卡必拍超可愛的巨型Elmo、台北101布魯斯兔兔、藍色貓貓Sachiket，到國立歷史博物館特展、科教館Baby Shark親子展等，假日就來逛17大台北展覽，待在室內吹冷氣逛展。

▲17大台北展覽推薦必逛！超萌巨型Elmo、台北101布魯斯兔兔，台北展覽清單一次收。
▲17大台北展覽推薦必逛！超萌巨型Elmo、台北101布魯斯兔兔，台北展覽清單一次收。

免門票台北展覽推薦必拍：芝麻街・奇妙藝境

巨型Elmo出沒台北！迎來56週年的全球經典 IP《芝麻街 Sesame Street》推出跨界當代藝術展覽《芝麻街・奇妙藝境》，集結24位世界各地的當代藝術家，重新詮釋芝麻街角色，更有超巨大Elmo打卡區、角色互動牆，以及超可愛Elmo娃娃、Cookie Monster娃娃周邊等，將於4/24在Maison JE Taipei展出，地點在捷運西湖站2號出口附近，只要線上預約即能免費入場，快揪好友來打卡芝麻街展、把Elmo娃娃帶回家。

全文介紹：巨型Elmo出沒台北！免費逛台北芝麻街展覽，芝麻街打卡點、Elmo周邊帶你看。

▲巨型Elmo出沒台北！迎來56週年的《芝麻街 Sesame Street》於台北內湖推出特展，免費必拍亮點、Elmo娃娃周邊一次看。(攝影：鄭亦庭)
▲巨型Elmo出沒台北！迎來56週年的《芝麻街 Sesame Street》於台北內湖推出特展，免費必拍亮點、Elmo娃娃周邊一次看。(攝影：鄭亦庭)

台北展覽推薦必拍：台北101星期一的布魯斯雲端特展

巨型布魯斯兔兔在101！台北101聯手台灣人氣IP「星期一的布魯斯」，將最懂上班族、學生心聲的憂鬱兔兔「布魯斯」帶上89樓101觀景台，《台灣怪可愛：星期一的布魯斯雲端特展》即日起至8/31登場，全球獨家展出等比例放大的布魯斯，並結合台北101高空景觀，打造出全台最高雲端辦公室，現場更有布魯斯摸魚日報、紀念幣、主題快閃店，也有4月孩童兩人同行一人免費的優惠活動，讓粉絲們拍打卡點，順便爆買周邊。

全文介紹：巨型憂鬱兔兔在101！台北101星期一的布魯斯雲端特展，小孩2人同行1人免費。

▲台北101觀景台雲端特展現場有布魯斯摸魚日報、紀念幣、主題快閃店，讓粉絲們來打卡，也能收周邊。(攝影：鄭亦庭)
▲台北101觀景台雲端特展現場有布魯斯摸魚日報、紀念幣、主題快閃店，讓粉絲們來打卡，也能收周邊。(攝影：鄭亦庭)

台北展覽推薦必拍：韓國藍色貓貓Sachiket全球首展

松菸旁藍色貓貓展覽超可愛！韓國藝術家Haydonna全新個展，以全新原創角色藍色貓貓「Sachiket」為主角，首次亮相就選在台北松菸旁的Contemporary by U畫廊，Sachiket以可愛的藍色貓貓模樣，以及獨特的視覺風格、充滿個性的設定，迅速在社群媒體引發熱潮，貓奴必逛2026年台北療癒系展覽，即日起展出至5/25，近期來信義區、松菸也要記得來拍超可愛的藍色貓貓Sachiket。

全文介紹：台北藍色貓貓展超萌！松菸旁韓國藍色貓貓Sachiket全球首展，必買周邊貓貓娃娃。

▲台北藍色貓貓展超萌！松菸旁韓國藍色貓貓Sachiket全球首展，必買周邊貓貓娃娃。(攝影：鄭亦庭)
▲台北藍色貓貓展超萌！松菸旁韓國藍色貓貓Sachiket全球首展，必買周邊貓貓娃娃。(攝影：鄭亦庭)

台北展覽推薦必拍：光之間 Art Space

全新台北藝術地標登場！台北當代藝術展演空間《光之間 Art Space》結合重奢潮流選品《Black Angie》，在台北打造五層樓、總面積約300坪的複合式藝術空間，目前規劃輪替展出以村上隆為首的5位跨國藝術家作品，更有全台少見的「Chrome Hearts 棲息地」與「Louis Vuitton Vivienne」收藏級精品，讓你可以一次欣賞當代藝術、收藏品，2026台北藝術新地標，5層樓展覽空間絕對要來逛過。

全文介紹：台北藝術新地標！5層樓光之間Art Space新開幕，村上隆、大眼貓咪亮點必逛。

▲全新台北藝術地標！光之間 Art Space × Black Angie打造五層樓、總面積約300坪的複合式藝術空間。(圖片來源：光之間 Art Space)
▲全新台北藝術地標！光之間 Art Space × Black Angie打造五層樓、總面積約300坪的複合式藝術空間。(圖片來源：光之間 Art Space)

台北展覽推薦必拍：城市失物招領所特展

華山展覽2層樓開逛！華山全新互動型藝術展覽《城市失物招領所》，以「找尋失物」為概念，集結11位台日藝術家，各規劃成11個展區、2層樓互動型藝術展，不只作、雕塑作品，巨型角色打卡點、互動裝置、角色周邊小物，即日起至5月10日在華山文創園區展出，快把握時間來打卡超可愛角色們、爆買角色周邊。


全文介紹：華山展覽推薦必拍！2層樓 城市失物招領所特展，11大展區打卡點、周邊超可愛。
▲華山必逛展覽推薦！《城市失物招領所》以「找尋失物」為概念規劃11個展區，即日起至5月10日在華山展出。(攝影：鄭亦庭)
▲華山必逛展覽推薦！《城市失物招領所》以「找尋失物」為概念規劃11個展區，即日起至5月10日在華山展出。(攝影：鄭亦庭)

台北展覽推薦必拍：凹陷：我們的團體生活

中山站展覽有漂流木抹香鯨！台北當代藝術館2026年首檔大展「凹陷：我們的團體生活」即日起登場，邀請12組藝術家，透過攝影、畫作及大型空間佈置，呈現藝術團體的集體生活，展出空間橫跨兩層樓，展場內最吸睛的絕對是等比例的漂流木抹香鯨，以及5公尺巨人骨骼，當代館距離捷運中山站只要步行4分鐘，5月3日前來到中山商圈逛街，不妨來趟不一樣的中山站文青逛法。

全文介紹：中山站展覽連2層樓！台北當代藝術館2026首檔大展，等比漂流木抹香鯨、5尺巨人骨骼。

▲中山站展覽必拍亮點！五公尺巨人骨骼融合機械裝置，來當代藝術館必拍。(攝影：鄭亦庭)
▲中山站展覽必拍亮點！五公尺巨人骨骼融合機械裝置，來當代藝術館必拍。(攝影：鄭亦庭)

免門票台北展覽推薦：七日談—蔡咅璟個展

中山站展覽免費入場！捷運中山站附近的台北當代藝術館，即日起於1樓MoCA Studio推出「七日談—蔡咅璟個展」，藝術家蔡咅璟觀察城市中動物在自然、城市間生存，現場展出22件繪畫作品，將傳統鳥類圖鑑重新修改成鳥類在當代城市生存的真實模樣，並同步播映長達25分鐘錄像藝術，台北當代藝術館新展覽展至 7/5，免門票自由參觀，中山站約會散步，來吹冷氣逛免費台北展覽。

全文介紹：中山站展覽免費！台北當代藝術館新展覽 七日談，免門票台北室內景點約會衝。

▲中山站展免費逛！台北當代藝術館MoCA Studio 推出蔡咅璟個展免門票入場，中山站約會推薦。(攝影：鄭亦庭)
▲中山站展免費逛！台北當代藝術館MoCA Studio 推出蔡咅璟個展免門票入場，中山站約會推薦。(攝影：鄭亦庭)

免門票台北展覽推薦：We Art Space內湖旗艦店開幕首展

新開幕台北藝術空間！進駐百貨內的藝術選品品牌We Art Space正式開設全新旗艦店，成為全台首間結合當代藝術、限量黃金收藏的複合式藝術選品空間，開幕首檔展覽《眾藝》即日起至5/16，一次展出大師朱德群、楊識宏、村上隆、草間彌生等130 件國際級藝術作品，新開幕台北藝術空間打破傳統藝廊框架，從版畫到原作都能看到，讓每個人都能收藏藝術品。

全文介紹：台北內湖全新展覽！We Art Space內湖旗艦店開幕首展，村上隆、草間彌生130件作品一次看。

▲全新台北展覽！We Art Space開幕首檔展覽《眾藝》展出朱德群、楊識宏等130件作品。(攝影：鄭亦庭)
▲全新台北展覽！We Art Space開幕首檔展覽《眾藝》展出朱德群、楊識宏等130件作品。(攝影：鄭亦庭)

台北展覽推薦必拍：科教館Baby Shark親子互動展覽

台北Baby Shark親子遊樂場開玩！最強哄小孩神曲Baby Shark推出《Baby Shark 守護海洋大冒險》展覽，即日起至6月21日在台北科教館登場，現場特別規劃7大遊戲展區，包含小朋友最愛的兒童球池、電動摩托車及大型氣墊區，週末更有鯊魚寶寶拍照會，讓小朋友近距離與Baby Shark合照，只要一張門票就能暢玩各種Baby Shark親子遊戲，假日就帶小朋友來士林科教館玩Baby Shark親子展。

全文介紹：Baby Shark兒童遊樂場！台北科教館Baby Shark親子展覽，7大遊樂區一次玩。

▲台北Baby Shark親子展覽7大遊戲區！鯊魚嚕嚕車迷宮可以騎迷你嚕嚕車、電動摩托車。(攝影：鄭亦庭)
▲台北Baby Shark親子展覽7大遊戲區！鯊魚嚕嚕車迷宮可以騎迷你嚕嚕車、電動摩托車。(攝影：鄭亦庭)

台北展覽推薦必拍：國立歷史博物館

國立歷史博物館全新2大展覽一次看！國立歷史博物館一次推出「推力—巴西聖保羅雙年展的輻輳與擴散」典藏展、「馳騁—馬的多重形象」特展，匯集史博館館藏歷屆聖保羅雙年展參展作品，以及124件以馬為主題的藝術作品，即日起展出至5/31，地點位在小南門站、中正紀念堂站附近，近期就來歷史博物館一次參觀2大新展覽。

全文介紹：2大台北展覽一次看！國立歷史博物館推力典藏展、馳騁特展，2層樓超過百件作品必逛。

▲國立歷史博物館二樓展區「馳騁」特展，展出唐代〈米黃釉加彩騎馬樂團〉。
▲2大台北展覽一次看！國立歷史博物館同步推出「推力」、「馳騁」雙展，即日起展出至5/31。

台北展覽推薦必拍：兒藝中心造公園展覽

北美館親子展覽！台北市立美術館兒童藝術教育中心推出全新展覽「造公園」，將公園中的路燈、涼亭、球場等日常元素通通搬進北美館，邀請大家以想像力解決問題，展覽即日起展出至8月30日，快約親朋好友、帶小孩來這座美術館公園逛逛。

全文介紹：北美館4月免門票入場！兒藝中心造公園展覽開逛，公園涼亭 翹翹板全搬進北美館。

▲北美館4月開放限時免門票，兒藝中心「造公園」特展是台北親子免費展覽首選。
▲北美館親子展覽！兒藝中心造公園展覽以「公園的奇想」為出發點，帶領大家從日常中發現人與自然的連結。

台北展覽推薦：窯變．釉韻─范振金特展

歷史博物館釉彩展覽！國立歷史博物館策劃「大家的歷史・歷史的大家」系列特展，本次特別以釉彩藝術為核心，推出「窯變．釉韻─范振金特展」，現場展出多幅范振金老師的經典釉彩作品，藝術家以獨創的生釉作畫技法，使用攝氏1260度的高溫，創作出台灣山川、花鳥、星空等主題作品，展場規劃了4大主題展區、藝術家工作室重現區，打卡還能拿特展詩籤回家紀念，假日就到歷史博物館朝聖。

全文介紹：台北歷史博物館釉彩展覽！范振金釉彩特展4大展區帶你拍，打卡送特展詩籤。

▲歷史博物館范振金釉彩特展四大展區！近距離觀賞藝術家運用噴、灑、描、繪等多重技法。(攝影：鄭亦庭)
▲歷史博物館范振金釉彩特展四大展區！近距離觀賞藝術家運用噴、灑、描、繪等多重技法。(攝影：鄭亦庭)

台北展覽推薦必拍：忠泰美術館燼光之城

隱藏版東區美術館！位在東區的忠泰美術館即日起至7月12日推出全新展覽《燼光之城──文明之後的迴響》，本展覽由高森信男與忠泰美術館團隊共同策劃，邀請來自菲律賓、斯里蘭卡、敘利亞、韓國及臺灣等11組藝術家，探討全球化下城市文明的崩解與再生，展覽呈現戰爭、氣候災變、產業轉型與家園變遷帶來的轉變，帶你深入全球化下的「隱藏版」城市風景，重新思考人類集體生存的未來可能，近期來東區順路逛。

全文介紹：隱藏版東區美術館！忠泰美術館展覽燼光之城亮點，必拍大型紙雕裝置 當代藝術。

▲東區忠泰美術館展覽《燼光之城》邀請來自菲律賓、斯里蘭卡、敘利亞、韓國及臺灣等11組藝術家。(攝影：鄭亦庭)
▲東區忠泰美術館展覽《燼光之城》邀請來自菲律賓、斯里蘭卡、敘利亞、韓國及臺灣等11組藝術家。(攝影：鄭亦庭)

免門票台北展覽推薦：新芳春茶行

大稻埕古蹟展覽免費參觀！位於台北大稻埕的新芳春茶行保留了日治時期洋樓古蹟，並推出年度常設展覽，展出台灣茶葉歷史、製茶機器與文物展示品，除了歷史建築，館內更珍藏了大稻埕現存最大的茶葉風選機，帶大家認識大稻埕茶業文化歷史，本次常設展覽將展出至今年12/31，假日就揪人來台北大稻埕拍古蹟、逛展覽。

全文介紹：大稻埕古蹟免費參觀！新芳春茶行免費展覽逛到年底，大稻埕最大茶葉風選機必拍。

▲新芳春茶行常設展完整介紹台灣茶葉史、新芳春茶行建築到發展歷程。(攝影：鄭亦庭)
▲新芳春茶行常設展完整介紹台灣茶葉史、新芳春茶行建築到發展歷程。(攝影：鄭亦庭)

免門票台北展覽推薦必拍：臺灣新文化運動紀念館常設展

大稻埕百年古蹟免費逛展覽！大稻埕百年古蹟臺灣新文化運動紀念館，前身是日治時期臺北北警察署，館內保留原本的空間格局，包括罕見的扇形拘留所、水牢等，一樓為常設展「黃金年代的光與影」，展出1920年代的大稻埕青年文化運動、文學雜誌與社會改革，免門票就能參觀，來大稻埕順路到新文化運動紀念館逛展，體驗日治時期下的大稻埕生活。

全文介紹：大稻埕百年古蹟展覽！免費逛臺灣新文化運動紀念館展覽，扇形拘留所、水牢必看。

▲台北大稻埕景點推薦！日治時期北警署化身新文化運動紀念館，重現1920年代大稻埕歷史。(攝影：鄭亦庭)
▲台北大稻埕景點推薦！日治時期北警署化身新文化運動紀念館，重現1920年代大稻埕歷史。(攝影：鄭亦庭)

免門票台北展覽推薦必拍：全糖株式會社特展

大稻埕展覽免費逛！百年古蹟新文化運動紀念館推出全新展覽「全糖株式會社：日本時代臺灣糖業歷史特展」，以株式會社形式帶你重新認識臺灣糖業百年發展，展區橫跨整個二樓，打造昭和復古糖果店場景，包含日式木質櫃檯、復古海報，以及放大版森永、明治包裝盒，不僅能拍照打卡，還能拿限定「糖果盒展覽手冊」蒐集糖果紙片，即日起免費展出至明年8月，近期來大稻埕散步，一定要順路來逛這好拍又好逛的台北免費展覽。

全文介紹：大稻埕展覽免費入場！全糖株式會社特展昭和糖果店，放大版復古糖果盒超好拍。

▲大稻埕免費展覽於新文化運動紀念館登場，即日起到明年8月免費入場參觀。(攝影：鄭亦庭)
▲大稻埕免費展覽於新文化運動紀念館登場，即日起到明年8月免費入場參觀。(攝影：鄭亦庭)

台北展覽推薦必拍：ic! berlin30週年特展

台北展覽免費拍！德國眼鏡品牌 ic! berlin迎來30週年，即日起於大直NOKE忠泰樂生活推出「Timeless Pure 永恆經典」展覽，本次特展完整展現品牌30年設計演進，讓大加能近距離觀賞德國工藝的精髓，現場除了展出多款特色眼鏡，全新30週年系列也同步亮相，展覽地點位於忠泰樂生活3樓Uncanny 空間，開放民眾免費參觀，趁著週末逛百貨公司，順路看台北免費展覽。

全文介紹：台北大直免費展覽！忠泰樂生活ic! berlin30週年特展，30年經典系列眼鏡一次看。

▲德國 ic! berlin 眼鏡以超薄不鏽鋼材質、0.5mm超薄不鏽鋼材質打造。(攝影：鄭亦庭)
▲德國 ic! berlin 眼鏡以超薄不鏽鋼材質、0.5mm超薄不鏽鋼材質打造。(攝影：鄭亦庭)

2026必逛台北展覽預售開搶

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