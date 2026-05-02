台北跑咖必去7大信區咖啡廳！日式復古風、質感咖啡廳一次收，編輯鄭亦庭表示：信義區不限時咖啡廳先衝。

信義區咖啡廳推薦7選！台北跑咖必去信義區咖啡廳，除了百貨商場，信義區巷弄內也隱藏許多人氣咖啡廳，從久坐必去不限時咖啡廳、打卡美拍的日式復古咖啡廳，以及適合聚餐的信義區咖啡聽，窩客島這次幫你整理7大信義區咖啡聽推薦清單，市政府站不限時咖啡廳、日式復古咖啡廳全要去過。



▲信義區咖啡廳推薦7選！台北跑咖必拍信義區咖啡廳，不限時 日式復古風先衝。



▲信義區咖啡廳推薦7選！台北跑咖必拍信義區咖啡廳，不限時 日式復古風先衝。





市政府站不限時咖啡廳推薦：上樓看看咖啡、Snob Cafe

市政府站不限時咖啡廳「上樓看看咖啡」由老宅改建，挑高的樓中樓藝文空間採光極佳，不僅插座、Wi-Fi，還不限時，是辦公讀書的首選，明太子鮮蝦燉飯更是人氣必點；而同樣不限時的「Snob Cafe」以高顏值甜點著稱，百層酥脆可頌、葡萄生乳包，整盤外觀超好打卡，早午餐時段至下午一點，有迷迭香舒肥雞等餐點，下次想悠閒地吃下午茶，就來市政府站不限時咖啡廳。





上樓看看咖啡 位置資訊

地址：臺北市信義區忠孝東路五段165巷3弄6號

電話：02-8787-1782

完整介紹由部落客「Christine Chang」於窩客島分享：上樓看看咖啡Arthere Café 捷運市政府站超人氣不限時咖啡廳 適合讀書辦公的台北信義區咖啡廳 – Maji食尚旅圖





Snob Cafe 位置資訊

地址：臺北市信義區基隆路一段147巷21號

電話：02-2345-7688

完整介紹由部落客「安妮 Anny」於窩客島分享：市政府站不限時咖啡廳，激推吸睛可頌、葡萄生乳包，早午餐、下午茶幾乎無雷的網美咖啡廳 | 【台北 信義區】Snob Cafe



▲市政府站不限時咖啡廳推薦！上樓看看咖啡提供插座、Wi-Fi，還不限時，是辦公讀書的首選。(攝影：部落客 Christine Chang)



▲市政府站不限時咖啡廳推薦！Snob Cafe主打高顏值甜點，可頌、生乳包必吃。(攝影：部落客 安妮 Anny)





信義區日式復古咖啡廳推薦：Museum Coffee、Nomonohe のものへ

Museum Coffee店內擺滿古早味童玩、骨董公仔與懷舊掛鐘，就像昭和時代博物館讓人一秒穿越時空，而且平日不限時，餐點以輕食為主，必點超療癒狗狗棉花糖咖啡；吳興街日式咖啡廳「Nomonohe のものへ」，店內童趣裝潢打卡必拍，到處都有玩具公仔，和式用餐區更被形容為「神還原」蠟筆小新的家，餐點提供經典日式朝食、小丸子飯糰。





Museum Coffee 位置資訊

地址：臺北市信義區光復南路421巷9-1號

電話：02-2725-1386

完整介紹由部落客「小咪ma．吃喝玩樂趣」於窩客島分享：Museum Coffee 50年代博物館咖啡｜一秒走入日本昭和時代！滿滿古早味童玩、雜貨，好拍又能挖寶，平日不限時，捷運國父紀念館





Nomonohe のものへ 位置資訊

地址：臺北市信義區吳興街170巷1弄1號

電話：02-2732-0464

完整介紹由部落客「ㄩㄐ吃透透 (注音符號的ㄩㄐ)」於窩客島分享：呷滴 Jia Dee新品牌 吳興街新開幕日式朝食咖啡廳



▲信義區日式復古咖啡廳推薦！Museum Coffee50年代博物館咖啡平日不限時，昭和復古風必拍。(攝影：部落客 小咪ma．吃喝玩樂趣)



▲信義區日式復古咖啡廳推薦！吳興街日式咖啡廳「Nomonohe のものへ」，提供經典日式朝食、小丸子飯糰。(攝影：部落客 ㄩㄐ吃透透 (注音符號的ㄩㄐ))





信義區咖啡廳推薦：UUCAFE、Utroo café 寓所咖啡、We & Me Cafe

北歐風質感咖啡廳「UUCAFE」，店內設有可愛的轉動Menu牆，提點控必吃焦糖聖多諾黑泡芙，而且從早上就有輕食、咖喱飯可以選擇，而簡約藝術風「Utroo café 寓所咖啡」，主打嫩滑多汁的日式唐揚炸雞飯、創意芭樂咖啡；市政府站附近的「We & Me Cafe」有著大片落地窗，是觀賞台北101的隱藏祕境，提供全日早午餐、燉飯，想要吃飽一點就來這3間信義區咖啡廳。





UUCAFE 位置資訊

地址：臺北市信義區基隆路一段145號一樓

電話：02-2756-2086

完整介紹由部落客「ㄩㄐ吃透透 (注音符號的ㄩㄐ)」於窩客島分享：信義區新開幕 市政府站北歐質感咖啡廳 聖多諾黑泡芙塔好好吃！





Utroo café 寓所咖啡 位置資訊

地址：臺北市信義區忠孝東路五段236巷2弄15號

電話：02-8786-1586

完整介紹由部落客「shouyadog」於窩客島分享：Utroo café 寓所咖啡 坐落於信義區的美食藝術 日式唐揚炸雞飯 義式香草嫩雞腿沙拉 肉桂捲





We & Me Cafe 位置資訊

地址：臺北市信義區基隆路一段188-2號

電話：02-2763-8767

完整介紹由部落客「花見團子玩耍趣」於窩客島分享：【美食】信義區下午茶推薦「We & Me Cafe」，捷運市政府站咖啡廳、全日早午餐、燉飯義大利麵



▲信義區咖啡廳推薦！北歐質感咖啡廳UUCAFE，必點聖多諾黑泡芙塔。(攝影：部落客 ㄩㄐ吃透透 (注音符號的ㄩㄐ))



▲信義區咖啡廳推薦！市政府站附近「We & Me Cafe」提供全日早午餐。(攝影：部落客 花見團子玩耍趣)

信義區美食新開店跟上

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更多 信義區咖啡廳 照片：

▲市政府站不限時咖啡廳推薦！Snob Cafe主打高顏值甜點，可頌、生乳包必吃。(攝影：部落客 安妮 Anny)



▲信義區日式復古咖啡廳推薦！吳興街日式咖啡廳「Nomonohe のものへ」，提供經典日式朝食、小丸子飯糰。(攝影：部落客 ㄩㄐ吃透透 (注音符號的ㄩㄐ))



▲信義區咖啡廳推薦！Utroo café 寓所咖啡主打嫩滑多汁的日式唐揚炸雞飯。(攝影：部落客 shouyadog)

